(Video) Primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin” a fost lansat!
EA.md, 12 noiembrie 2025 07:20
Studioul francez Gaumont a lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul din Kremlin", care povestește despre începutul carierei politice a președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Regizorul este Olivier Assayas. Vladimir Putin este interpretat de Jude Law, transmite meduza.io. „Vrăjitorul din Kremlin" a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția în august 2025.
„Totul s-a întâmplat după al treilea copil" – Marina Cârnaț vorbește în premieră despre divorțul de Teo
Marina Cârnaț crede în puterea iubirii și a a doua șansă în cuplu. Bloggerita a comentat recent asupra situației lui Cristian Cebotari și Katy Black, susținând că cei doi s-ar putea împăca, chiar după ce și-au anunțat divorțul. Marina vorbește din propria experiență, dezvăluind la emisiunea „Arde" că și ea și soțul ei, Teodor, au
(Foto/video) „Emoțiile nu pot fi criptate" – Cine este și cu ce se ocupă bărbatul care i-a furat inima Nataliei Gordienko
Natalia Gordienko își deschide inima! După ani în care și-a păstrat viața personală departe de ochii publicului, artista a surprins fanii cu o fotografie și un video alături de un bărbat misterios. Postarea, realizată pe malul mării, arată un cadru romantic în care interpreta este îmbrățișată tandru, iar mesajul scurt din descriere a stârnit și
Tarifele la gaze pentru populația din Moldova vor urca cu 5-10% până în iarnă, potrivit declarațiilor fostului viceprim-ministru și ministru al Economiei, Octavian Calmîc. „Din punctul meu de vedere, există toate premisele pentru a lua în considerare o creștere a tarifelor la gaz. Mă refer la structura pieței interne și la cheltuielile suplimentare legate
Deputată PAS, despre kerosenul pentru aeroport: „Avioanele pot fi alimentate și peste hotare!"
Deputata PAS, Ana Călinici, a declarat că Aeroportul Chișinău are kerosen asigurat pentru întreaga lună noiembrie și că Guvernul poartă negocieri cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de alimentare. Potrivit acesteia, în această perioadă de tranziție autoritățile caută soluții pentru a asigura livrări neîntrerupte, deoarece Lukoil Moldova se pregătește să își încheie activitatea în țară,
Începând cu 1 decembrie 2025, majoritatea ucrainenilor vor plăti pentru gazele naturale un tarif de 7,96 grivne pe metru cub (3,23 lei moldovenești). Potrivit deciziei Cabinetului de Miniștri, ucrainenii vor plăti pe durata iernii același preț pentru gazele naturale. Astfel, va continua aplicarea moratoriului privind majorarea tarifelor la gaz, în ciuda situației dificile din sectorul
O familie a dat în judecată după ce, în 2024, fiica lor a căzut de pe clădirea fostului Hotel Național și a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile. Avocatul familiei, Constantin Tănase, a declarat că responsabilitatea ar fi a Primăriei Chișinău, unde s-a adresat de mai multe ori, însă nu au fost careva rezultate,
Pasagerii moldoveni au câștigat peste 466.000 de lei despăgubiri pentru zboruri întârziate și anulate
În perioada iulie–septembrie 2025, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a înregistrat 142 de petiții de la pasageri, care au semnalat probleme precum zboruri întârziate sau anulate și refuzul la îmbarcare. Potrivit datelor instituției, 102 petiții au fost deja soluționate, iar suma totală a rambursărilor acordate pasagerilor a depășit 466.000 de lei, transmite newtv.md. AAC reamintește
În Rusia a fost introdus în regim de test „perioada de răcire", conform căreia cetățenilor care se întorc din străinătate li se va bloca pentru 24 de ore Internetul mobil și trimiterea de SMS-uri. Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a anunțat luni, 10 noiembrie, că măsura are drept scop combaterea dronelor, transmite dw.com. „Atunci
Finanțările controversate ale partidelor: PAS și Alternativa își susțin campaniile cu bani de la angajații instituțiilor pe care le controlează!
Partidul Acțiune și Solidaritate a deținut în ultimii patru ani controlul total al statului, de la Președinție la Guvern și Parlament. În campania pentru alegerile parlamentare din 2025, o treime din donațiile în bani primite de la persoane fizice provin de la angajați ai instituțiilor pe care le conduc. În ultimii șase ani, controlul
(Audio) Scandal în educație: Trei studenți, un decan și un director, prinși în mrejele corupției!
Scandal de corupție în educație! Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la un decan al Universității de Stat din Moldova, un director de colegiu din Capitală, doi intermediari și trei studenți. Aceștia sunt vizați într-un dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență, care scoate la iveală posibile scheme ilegale de promovare
(Video) Doi polițiști de patrulare, prinși cu 300 de euro mită! Ar fi cerut bani de la un șofer ca să „închidă ochii" la o abatere
Doi polițiști de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au ajuns în vizorul procurorilor anticorupție, fiind reținuți pentru corupere pasivă. Potrivit anchetei, oamenii legii ar fi cerut 300 de euro mită de la un șofer, pentru a nu documenta un caz de conducere în stare de ebrietate alcoolică. Totul s-a întâmplat după ce
(Video) Șoc pe scenă: Nebunul a dat peste cap o mare artistă din România, chiar în fața a mii de spectatori!
Spectacol neașteptat la Sala Palatului! Gabriel Nebunu, cântăreț de muzică populară și co-prezentator la emisiunea lui Fuego, a făcut senzație la concertul Loredanei Groza, provocând-o pe artistă să stea în cap în fața a mii de spectatori. Nebunu a deschis seria acrobațiilor, iar Loredana l-a urmat, transformând momentul într-unul memorabil și plin de umor pe
Drama din Comrat: Copilul de 3 ani, călcat de o mașină pe trotuar, a părăsit reanimarea și a fost transferat în secție
Copilul din Comrat, victima unui accident rutier pe trotuar pe 5 noiembrie, se simte mai bine. Medicii au transferat micuțul din Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă în Secția de Neurochirurgie, pentru monitorizare și recuperare. „Starea pacientului s-a îmbunătățit semnificativ, iar în urma evaluării medicale acesta a fost transferat din Departamentul de Anesteziologie și
Agenția Servicii Publice anunță extinderea punctelor de înmatriculare a vehiculelor în Chișinău și Rezina. „Astfel, în mun. Chișinău a fost creat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat la adresa: șos. Muncești, 795. Totodată, în or. Rezina, în incinta Centrului multifuncțional Rezina (str. Matrosov, 4), a fost deschis un ghișeu pentru prestarea serviciilor
Tragedie pe străzile Moscovei: Un milionar rus arde de viu în Lamborghini-ul său după ce ignorase 586 de amenzi, majoritatea pentru viteză!
Un milionar rus a murit într-un accident tragic pe autostradă din Moscova. Bărbatul conducea în lamborghini cu 150km/h a pierdut controlul volanului și a lovit o barieră de protecție, scrie digi24.ro. Alexei Dolgikh, în vârstă de 36 de ani, conducea cu trei prieteni în Lamborghini Urus-ul său în valoare de aproape 330.000 de lire sterline,
Aeroportul „Eugen Doga" se modernizează: Noul sistem PAX Track ghidează automat pasagerii către ghișeele libere și mai rapide!
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău se modernizează: Sistemul PAX Track ghidează pasagerii pas cu pas, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, pentru o călătorie mai rapidă și fără stres. „Implementarea PAX Track reprezintă un pas important în modernizarea aeroportului nostru. Ne dorim ca fiecare pasager să aibă o experiență
(Video) Tragedie la Drochia: O bătrână a fost spulberată de un camion, totul surprins de camerele de supraveghere!
Tragedie la intrarea în Drochia: O femeie de 80 de ani a murit după ce a fost lovită de un camion. Accidentul s-a produs în această dimineață, în apropierea căii ferate, iar impactul violent a fost surprins de camerele de supraveghere. Victima traversa strada prin loc interzis și, deși a fost preluată de urgență de
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut în ultimii cinci ani cu doar 0,4%, iar prognoza de creștere de maximum 1% pentru acest an reflectă practic o stagnare economică, spune Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul". „Mai rău decât atât a fost doar în anii '90, în timpul colapsului sistemului sovietic",
Republica Moldova se clasează în top 10 destinații europene cu cele mai bune rezultate turistice în prima jumătate a anului 2025, arată datele Organizației Mondiale a Turismului (UN Tourism). Datele indică o creștere de 62% a sosirilor internaționale comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019, depășind mai multe destinații consacrate din regiune. Evoluția evidențiază potențialul țării
Deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, cunoscută pentru discursul viral în care critica „deputații bolfoșei" care primesc mai mult de la stat decât contribuie, și-a publicat declarația de avere. Potrivit declarației de avere, Belous a beneficiat de salarii și onorarii, anul trecut, de aproape un milion de lei, precum și de alocații
Corupția de la Liceul Gheorghe Asachi: Electricianul reprezenta unele firme, iar soția – angajată ca măturătoare
Aproape un milion de lei din bugetul Liceului Gheorghe Asachi din Chișinău a fost împărțit între patru firme,
Majoritatea locuitorilor din Moldova susțin înființarea centrelor zonale de gestionare a deșeurilor, care vor deservi toate localitățile țării. În mai multe regiuni au început deja lucrările de modernizare a sistemului de colectare și reciclare a gunoiului. Conform unui sondaj de opinie realizat de compania sociologică CBS Research, 96,4% dintre locuitorii Moldovei sunt de acord […] Articolul Moldova spune „adio” gunoielor: Află unde vor fi construite noile centre de reciclare apare prima dată în ea.md.
(Video) Moldovenii, șocați de scumpirea dublă a macroului: „Pe vremuri mâncam siliotcă atunci când eram strâmtorați, dar acum nici aia nu ne mai permitem!” # EA.md
Macroul s-a transformat în „pește de lux”! Moldovenii, revoltați după ce prețul a sărit până la 329 lei/kg: „Scumpire fără logică și fără rușine!” „Macrou sărat prin magazine 300 lei kg… cel afumat 390 lei kg… Înainte mâncam „siliotcă” cu cartofi când rămâneam fără bani, dar acum când primim salariu…”. Macroul, odinioară „peștele tuturor”, […] Articolul (Video) Moldovenii, șocați de scumpirea dublă a macroului: „Pe vremuri mâncam siliotcă atunci când eram strâmtorați, dar acum nici aia nu ne mai permitem!” apare prima dată în ea.md.
Moldova urcă în prim-planul Europei: preia conducerea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru următoarele șase luni # EA.md
Moment istoric pentru Republica Moldova! Țara noastră va prelua pe 14 noiembrie, la Strasbourg, pentru prima dată, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mihai Popșoi: „O onoare uriașă, dar și o mare responsabilitate.” „Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Vom pune accent […] Articolul Moldova urcă în prim-planul Europei: preia conducerea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru următoarele șase luni apare prima dată în ea.md.
„Borodkina operează la Odesa” — Roman Babuțchi, despre șefa salonului unde și-a pierdut viața soția „MonaLisa” # EA.md
Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri decedate la „Dr. Serebrova Clinic”, dezvăluie că Irina Borodkina continuă să facă operații la Odesa, ignorând tragedia din ianuarie 2025 și promovându-se cu ajutorul unei persoane din Moldova „ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, scrie UNIMEDIA. „Eu nu înțeleg ce trebuie să mai facă persoanele acestea ca […] Articolul „Borodkina operează la Odesa” — Roman Babuțchi, despre șefa salonului unde și-a pierdut viața soția „MonaLisa” apare prima dată în ea.md.
Dan Ioniță, fost tânăr lider politic, dezvăluie amintiri din tinerețe: la doar 18 ani conducea organizația de tineret a PLDM în Strășeni. „Dacă m-aș întoarce în politică, aș face furori… am experiență din 2009, când luptam să dăm jos regimul comunist”, spune creatorul de conținut într-un interviu „Pe patru roți”. Când a fost întrebat […] Articolul „Pregătit să fac valuri!” — Dan Ioniță lasă să se înțeleagă că ar putea reveni în politică apare prima dată în ea.md.
„Dacă președinta nu cedează, casa mea e în joc” — Anna Mihalachi despre cum ar achita despăgubirile cerute de Maia Sandu # EA.md
Anna Mihalachi, dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunicul oficialei, spune că ar putea fi nevoită să-și vândă casa pentru a plăti cele 50.000 de lei cerute drept daune morale, dacă pierde în instanță. Totuși, ea declară la Gonța Media că ar posta din nou aceeași informație, „pentru că nu […] Articolul „Dacă președinta nu cedează, casa mea e în joc” — Anna Mihalachi despre cum ar achita despăgubirile cerute de Maia Sandu apare prima dată în ea.md.
Violența digitală intră oficial în legea din Republica Moldova și va fi sancționată legal, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în emisiunea „Rezoomat”. Potrivit șefei MAI, modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele violenței și să descurajeze agresorii să recidiveze, transmite realitatea.md. „Au fost operate modificări […] Articolul Violența digitală devine ilegală: Agresorii online vor răspunde în fața legii apare prima dată în ea.md.
„Am muncit, dar nu am văzut niciun ban!” — Bărbat din Măgdăcești se luptă cu o firmă de construcții pentru drepturile sale # EA.md
Constantin Ursu, din Măgdăcești, spune că de trei ani încearcă să-și recupereze salariul meritat de la o firmă la care a lucrat. În 2022, s-a angajat la companie și, la doar câteva zile, a început munca pe șantier. După ce și-a terminat treaba, bărbatul a așteptat plata promisă, dar banii nu au mai venit niciodată. […] Articolul „Am muncit, dar nu am văzut niciun ban!” — Bărbat din Măgdăcești se luptă cu o firmă de construcții pentru drepturile sale apare prima dată în ea.md.
În umbra zidurilor Penitenciarului 13: Unul dintre cele mai înfricoșătoare locuri din Moldova # EA.md
În inima Chișinăului, înconjurat de ziduri înalte, sârmă ghimpată și ferestre cu gratii, sub ochiul atent al gardienilor înarmați, se află Penitenciarul 13 — unul dintre cele mai temute locuri din Moldova. Supraaglomerat, învechit și departe de standardele europene, acesta a devenit simbolul unui sistem care, de ani de zile, promite schimbarea, dar rămâne neschimbat. […] Articolul În umbra zidurilor Penitenciarului 13: Unul dintre cele mai înfricoșătoare locuri din Moldova apare prima dată în ea.md.
Roman Babuțchi, soțul Liubei Babuțchi, care a decedat în urma unei proceduri estetice la un salon, aduce noi dezvăluiri șocante. El susține că ancheta a fost manipulată încă din primele zile: mai multe persoane audiate ar fi dat declarații false și ar fi încercat să inducă în eroare autoritățile pentru a mușamaliza cazul. „Toți […] Articolul Scandal în cazul Babuțchi: Declarații false și probe distruse în dosar apare prima dată în ea.md.
Locatarii de la bloc trebuie să mențină cel puțin 18°C în apartamente pe durata sezonului de încălzire, pentru a păstra echilibrul energetic al clădirii și a nu crește facturile vecinilor. Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, a subliniat această obligație în cadrul unui club de presă. Potrivit specialistului, facturile nu […] Articolul Pentru facturi corecte, locatarii trebuie să mențină cel puțin 18°C în apartamente apare prima dată în ea.md.
Primarul Capitalei, Ion Ceban, avertizează că Republica Moldova se confruntă cu trei mari probleme: criza demografică, sărăcia și datoria uriașă de stat, iar guvernarea refuză să le recunoască. „Scuzele că inflația ține de Banca Națională sau că tarifele sunt responsabilitatea ANRE nu țin. Guvernul are suficiente pârghii pentru a acționa”, a subliniat Ceban într-o postare […] Articolul „Țara în criză, guvernarea tace” – Ceban despre sărăcie, scumpiri și datorii apare prima dată în ea.md.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că așteaptă cu nerăbdare ca Legislativul să examineze decizia Guvernului privind închiderea Centrului Cultural Rus din Chișinău. Declarația a fost făcută înaintea ședinței solemne a Parlamentului, organizată cu prilejul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. „Acolo numai cultură nu este”, a subliniat Grosu. Întrebat despre procesul de închidere, acesta a […] Articolul Grosu: „Abia aștept decizia!” Soarta Centrului Cultural Rus, pe masa Parlamentului apare prima dată în ea.md.
Atenție în trusa de frumusețe! ANSP retrage de pe piață cosmetice cu substanțe periculoase: Lista produselor # EA.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă să verifice produsele cosmetice aflate pe piață, inclusiv pe cele importate. În urma controalelor, au fost identificate mai multe produse care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse în lista ingredientelor interzise pentru utilizare în cosmetice. „În cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP […] Articolul Atenție în trusa de frumusețe! ANSP retrage de pe piață cosmetice cu substanțe periculoase: Lista produselor apare prima dată în ea.md.
Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost atacat de o tânără aflată în stare de ebrietate, în timp ce polițiștii întocmeau actele pe numele soțului ei, surprins conducând în stare de ebrietate. Incidentul s-a produs în localitatea Mărcăuți, raionul Briceni. „Un echipaj al Direcției Patrulare Nord a INSP, aflându-se în misiune […] Articolul Scene ca în filme la Briceni: Tânără în stare de ebrietate atacă polițiștii cu lopata apare prima dată în ea.md.
Ultimatum pentru Lukoil! Guvernul îi dă 10 zile să plece de la Aeroport: Ce se întâmplă cu alimentarea avioanelor # EA.md
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a respins oferta Lukoil privind vânzarea activelor și a infrastructurii de la Aeroport către o altă companie. Ministerul Energiei precizează că propunerea nu poate fi acceptată din considerente ce țin de securitatea națională. În paralel, autoritățile din Republica Moldova poartă discuții cu Bulgaria și România, inclusiv […] Articolul Ultimatum pentru Lukoil! Guvernul îi dă 10 zile să plece de la Aeroport: Ce se întâmplă cu alimentarea avioanelor apare prima dată în ea.md.
Familia Lazari a dezvăluit noi informații despre cazul decesului Valentinei Lazari, survenit la scurt timp după o operație bariatrică. Aceștia susțin că rapoartele de expertiză și concluziile Comisiei Ministerului Sănătății evidențiază deficiențe medicale, de diagnostic și organizatorice pe tot parcursul tratamentului pacientei. Mai exact, Comisia de anchetă a Ministerului Sănătății, care a emis recenzia […] Articolul Drama Valentinei Lazari: Familia strigă după dreptate și acuză erori medicale apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu întărește securitatea națională: Noul Consiliu Național de Securitate a fost constituit oficial. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională, transmite rupor.md. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în […] Articolul Maia Sandu pune bazele siguranței: Constituie noul Consiliu Național de Securitate apare prima dată în ea.md.
„Lucrezi în țipetele mamei și durerea tatălui… Îmbrățișați-vă copiii” – Mărturia salvatorului chemat la Național, unde o copilă de 13 ani și-a pierdut viața # EA.md
Un salvator din echipa care a intervenit la fostul hotel Național, acolo unde o copilă de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut în golul puțului de lift, vorbește despre trauma trăită, scrie UNIMEDIA. „Acționam, iar lângă mine stătea tatăl… și eu șopteam în gând «de ce?». După astfel de intervenții, care îți […] Articolul „Lucrezi în țipetele mamei și durerea tatălui… Îmbrățișați-vă copiii” – Mărturia salvatorului chemat la Național, unde o copilă de 13 ani și-a pierdut viața apare prima dată în ea.md.
Valeriu Rașcu, cerere în căsătorie ca în basm: „Totul s-a întâmplat exact cum Olesea visase” # EA.md
Valeriu Rașcu, fondatorul „Banca de bancuri”, a povestit într-un video-confesiune cum i-a făcut cererea în căsătorie Olesei, cu care este acum căsătorit din 2021: „Totul s-a întâmplat exact ca în visul pe care ea l-a avut”, scrie UNIMEDIA. „Ceea ce nu știți mulți este faptul că aici, în casă, am cerut-o pe Olesea de soție, […] Articolul Valeriu Rașcu, cerere în căsătorie ca în basm: „Totul s-a întâmplat exact cum Olesea visase” apare prima dată în ea.md.
Fermier din sud, cu evacuatorul la poartă pentru datoriile la bancă: „Ne iau și rinichii, dacă pot” # EA.md
Un fermier din Cahul a rămas fără un camion și o motocicletă, după ce s-a pomenit cu executorii la poartă. Ion Pralea din Cahul a relatat, într-un reportaj pentru tv 6, că deși instanța de judecată i-a stabilit un plan conform căruia să restituie datoriile la bancă, instituția financiară a decis să îi ia și […] Articolul Fermier din sud, cu evacuatorul la poartă pentru datoriile la bancă: „Ne iau și rinichii, dacă pot” apare prima dată în ea.md.
Cristina Scarlevschi a recunoscut că se confruntă cu dificultăți financiare. Extrem de sinceră, ispita de la Insula iubirii a recunoscut că a investit bani în ceva în ultima perioadă și că își dorește să fie independentă și în astfel de momente, scrie spynews.ro. Cristina Scarlevschi și-a surprins urmăritorii, după ce a vorbit despre un subiect […] Articolul Cristina Scarlevschi rupe mitul „sugar daddy”: Se confruntă cu probleme de bani apare prima dată în ea.md.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul lunar al finanțării de la bugetul de stat pentru partidele politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, pe baza rezultatelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și […] Articolul Un leu pentru fiecare vot: Cinci partide rămân fără finanțare după parlamentare apare prima dată în ea.md.
Doi bărbați, de 30 și 27 de ani, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, anunță Procuratura Generală. Potrivit Procuraturii, unul dintre inculpați era, la momentul faptelor, subofițer superior de sector în […] Articolul „Fac cunoștință” cu legea: Polițist și complicele său, prinși șantajând două prostituate apare prima dată în ea.md.
(Video) „Distracție” periculoasă: Doi minori din Capitală fură un Mercedes de 270.000 de lei și îl fac praf încercând să scape de poliție # EA.md
Doi minori, de 13 și 15 ani, au intrat în vizorul poliției după ce ar fi furat un Mercedes dintr-un garaj din Capitală. Potrivit oamenilor legii, cei doi ar fi acționat noaptea, forțând încuietoarea garajului și folosind cheile găsite în interior pentru a sustrage mașina, evaluată la peste 270.000 de lei. Băiatul de 15 ani […] Articolul (Video) „Distracție” periculoasă: Doi minori din Capitală fură un Mercedes de 270.000 de lei și îl fac praf încercând să scape de poliție apare prima dată în ea.md.
Marina Cârnaț a ales să răspundă uneia dintre cele mai frecvente întrebări primite de la urmăritori de-a lungul anilor: „Mai faceți copii sau v-ați oprit?” Bloggerul a explicat: „Nu folosim protecție, pentru că nu cred că eu sunt cea care trebuie să se protejeze de viață, ci că Dumnezeu mă protejează și decide ce e […] Articolul (Video/foto) Marina Cârnaț, sinceră cu urmăritorii: „Mai facem copii sau ne oprim?” apare prima dată în ea.md.
Vitaminele și mineralele nu acționează izolat, ci formează un sistem complex de interacțiuni care influențează absorbția, eficiența și chiar potențialele efecte adverse ale fiecărei substanțe. În timp ce unele combinații cresc eficiența, altele o pot bloca parțial. Înțelegerea acestor relații este esențială pentru alegerea corectă a suplimentelor și a alimentației zilnice. Sinergii care amplifică efectele […] Articolul Cum interacționează vitaminele între ele – combinații care contează apare prima dată în ea.md.
La prima vedere, femeile tinere par a fi segmentul cel mai sănătos al populației. Totuși, studiile arată că exact această categorie are cea mai mare prevalență a deficitelor nutriționale – în special de fier, vitamina D, B12, calciu și zinc. Motivele sunt complexe și țin atât de biologia feminină, cât și de stilul de viață […] Articolul De ce femeile tinere au cel mai mare risc de deficite nutriționale? apare prima dată în ea.md.
