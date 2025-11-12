Curs valutar 12 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar

13:50

Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi, a declarat pentru Teleradio – Moldova comisara europeană Marta Kos. Oficiala a menționat că printre problemele pe care la avem se numără reformele din justiție, corupția și conversia economiei. Kos a mai menționat că Moldova trebuie să parcurgă întreg procesul