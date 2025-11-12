Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals

06:20

Procurorul-șef din Istanbul a anunțat punerea sub acuzare a primarului Ekrem Imamoglu pentru 142 de infracțiuni de corupție, pentru care pedepsele însumate ar putea ajunge la peste 2.000 de ani de închisoare. Imamoglu, unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției și rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan, este acuzat că ar fi condus […]