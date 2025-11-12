Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals
SafeNews, 12 noiembrie 2025 06:40
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat marți noi acuzații la adresa Marii Britanii, afirmând că Londra încearcă să-și compenseze „puterea militară slabă" prin acțiuni menite să divizeze și să domine scena internațională. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu presa rusă, după ce Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat că […]
Acum 5 minute
07:20
VIDEO // Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește # SafeNews
Poliția din orașul Maerkang, provincia Sichuan, a închis podul Hongqi, lung de 758 de metri, luni după-amiază, după ce au fost observate fisuri pe versanți și deplasări de teren în apropierea structurii. Marți după-amiază, condițiile de pe versant s-au deteriorat, provocând alunecări de teren care au dus la prăbușirea podului și a platformei rutiere, conform […]
Acum 15 minute
07:10
Tesla traversează o nouă perioadă de turbulențe interne, după ce doi dintre managerii de top ai companiei au decis să plece la doar câteva ore distanță unul de celălalt. Este vorba despre Emmanuel Lamacchia, coordonatorul programului Model Y – cel mai vândut automobil electric al mărcii, și despre Siddhant Awasthi, responsabil pentru proiectul Cybertruck. Emmanuel […]
Acum 30 minute
07:00
Comisia de la Veneția, discuții la Procuratura Generală privind proiectul noii legi a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # SafeNews
Procuratura Generală a Republicii Moldova a găzduit marți, 11 noiembrie, o întrevedere cu delegația Comisiei de la Veneția, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile au avut loc în contextul elaborării avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului Europei, referitor la […]
Acum o oră
06:50
Republica Moldova lansează Modelul Unitar de Design pentru platformele digitale ale statului # SafeNews
Republica Moldova introduce reguli comune pentru dezvoltarea site-urilor web oficiale și a sistemelor informaționale de stat, prin lansarea Modelului Unitar de Design. Prezentat pe 11 noiembrie, modelul stabilește principii vizuale și componente standardizate, menite să asigure accesibilitate mai mare și încredere sporită în mediul digital public. Standardul va fi obligatoriu pentru autoritățile administrației publice centrale […]
06:40
Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals # SafeNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat marți noi acuzații la adresa Marii Britanii, afirmând că Londra încearcă să-și compenseze „puterea militară slabă" prin acțiuni menite să divizeze și să domine scena internațională. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu presa rusă, după ce Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat că […]
06:30
Un bărbat, reținut după ce a luat la pumni un polițist chiar în incinta Inspectoratului din Rezina # SafeNews
Un individ a fost reținut, după ce a atacat cu pumnii un polițist pe care l-a deposedat de bodycam. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ieri, 10 noiembrie, în incinta Inspectoratului de Poliție Rezina, transmite SafeNews.md cu referire la pulsmedia.md. Este vorba despre un individ în vârstă de 30 de ani, care a […]
Acum 2 ore
06:20
Primarul Istanbulului, acuzat de 142 de fapte de corupție: riscă peste 2.000 de ani de închisoare # SafeNews
Procurorul-șef din Istanbul a anunțat punerea sub acuzare a primarului Ekrem Imamoglu pentru 142 de infracțiuni de corupție, pentru care pedepsele însumate ar putea ajunge la peste 2.000 de ani de închisoare. Imamoglu, unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției și rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan, este acuzat că ar fi condus […]
06:10
România: Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, judecat pentru promovarea ideilor fasciste # SafeNews
La București a avut loc prima audiere în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, este acuzat de promovarea și susținerea publică a unor idei și personalități asociate mișcării fasciste interbelice. Potrivit procurorilor, între iunie 2020 și mai 2025, Georgescu ar fi exprimat în mod repetat opinii considerate extremiste în […]
Acum 24 ore
16:40
Parlamentul, pregătit să adopte toate legile pentru aderarea Moldovei la UE, anunță Igor Grosu # SafeNews
La ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE) desfășurată astăzi, fiecare instituție implicată în procesul de aderare la Uniunea Europeană a prezentat prioritățile și pașii concreți pentru avansarea negocierilor. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ai Parlamentului și ai altor organisme responsabile de implementarea reformelor europene. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța coordonării […]
16:20
Vlad Filat: Stop din partea FMI, Republica Moldova riscă pierderea încrederii creditorilor # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat acuză guvernarea PAS de eșec total în relația cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și de compromiterea credibilității externe. Într-o analiză publicată pe internet, Filat afirmă că FMI ar fi oprit finanțarea pentru Republica Moldova, „după patru ani de împrumuturi record și promisiuni neonorate", scrie ziua.md. „Republica Moldova nu a primit ultima […]
15:50
În regiunea Ulianovsk din Federația Rusă au fost impuse restricții asupra utilizării internetului mobil, valabile până la sfârșitul războiului din Ucraina, dacă guvernul federal nu va decide altfel. Anunțul a fost făcut marți, în cadrul unei conferințe de presă, de ministrul regional al dezvoltării digitale, Oleg Iagfarov, scrie IPN. Autoritățile locale au explicat că restricții asupra […]
15:50
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova condamnă mesajele denigratoare apărute în spațiul public # SafeNews
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) s-a întrunit pentru a examina raportul prezentat de Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și constat mesaje provocatoare și denigratoare apărute în spațiul public la adresa Bisericii. În urma audierilor, Sinodul a decis adoptarea unei adresări oficiale către cler și credincioși, exprimându-și „profunda îngrijorare" față de declarațiile considerate neprietenoase […]
15:50
Ministrul Economiei: Cooperarea strânsă cu UE este esențială pentru dezvoltarea economiei # SafeNews
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat în cadrul unei întâlniri cu ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, că o cooperare strânsă cu UE este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne și durabile. Potrivit ministrului, „Uniunea Europeană este principalul nostru partener economic, reprezentând peste 67% din exporturi și mai mult de jumătate din importuri ale Republicii […]
15:40
Proiectul de lege privind pedeapsa cu moartea, susținut de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, a fost aprobat cu 39 de voturi „pentru" și 16 „împotrivă". Potrivit publicației Times of Israel, în timpul dezbaterilor a izbucnit o altercație între ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir și liderul partidului „Dreapta Nouă", Ayman Uda, fiind nevoie de intervenția paznicilor Knessetului […]
15:10
Marta Kos vrea o colaborare mai strânsă cu Parlamentul R. Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare la UE până în 2028 # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și deputații din Comisia pentru integrare europeană au avut discuții cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Potrivit unui comunicat al legislativului, discuțiile s-au axat asupra procesului de aderare a R. Moldova la UE. Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, a subliniat că […]
15:00
Un terorist sinucigaș a provocat o explozie lângă clădirea unui tribunal din capitala Pakistanului: 12 morți # SafeNews
În capitala Pakistanului, Islamabad, în după-amiaza zilei de 11 noiembrie, a avut loc o explozie lângă clădirea unui tribunal, provocată de un terorist sinucigaș. Despre explozie a anunțat ministrul de Interne al țării, Mohsin Naqvi. Potrivit ministrului, atacatorul a încercat mai întâi să intre în clădirea tribunalului, însă în cele din urmă a detonat bomba […]
14:50
Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a publicat informații precum că ar fi prevenit o diversiune organizată de ucraineni. Conform informațiilor publicate de presa rusă, Kievul ar fi intenționat să fure un avion MIG-31 cu rachete de tip Kinjal și să atace baza militară NATO din Constanța, scrie realitatea.md. Conform reprezentanților FSB, operațiunea ar […]
14:40
Prețuri record la electricitate în Europa: țări unde costul curentului este aproape dublu față de Moldova # SafeNews
Tariful la energia electrică în Republica Moldova este sub media statelor din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Țările din Uniunea Europeană înregistrează prețuri medii situate între 0,15 și 0,40 euro/kWh, cu valori ridicate în Germania, Danemarca și Belgia, unde tarifele rămân printre cele mai mari. În aceste state, componenta taxelor — inclusiv TVA și […]
14:40
Modificări în facturile chișinăuienilor: ANRE aprobă noi tarife pentru energia termică livrată de „Apă-Canal Chişinău” # SafeNews
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat marți, 11 noiembrie, noi tarife pentru energia termică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău". Astfel, tariful pentru energia termică scade cu aproximativ 17%, ajungând la 2 235 lei/Gcal (fără TVA),iar tariful pentru apa de adaos crește cu aproximativ 24%, […]
14:30
Tarifele la gaze pentru populația Republicii Moldova vor crește cu 5-10% până în iarnă, a declarat fostul viceprim-ministru și ministru al Economiei, Octavian Calmîc. „Din punctul meu de vedere, există toate premisele pentru a lua în considerare o creștere a tarifelor la gaz. Mă refer la structura pieței interne și la cheltuielile suplimentare legate de […]
14:30
Echipa națională de fotbal a Italiei, adversara „tricolorilor" noștri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, are un lot cotat, conform site-urilor de specialitate, la circa 700 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din actualul lot al „Squadrei Azzurra" este Alessandro Bastoni. Fundașul clubului Internazionale Milano este cotat la 80 de milioane de euro, […]
14:20
Un străin de 38 de ani, afiliat la organizații extremiste și teroriste internaționale, care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, a fost declarat persoană indezirabilă în Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă. „Operațiunea de îndepărtare a fost realizată astăzi (n.r. marți, 11 noiembrie) de către […]
14:20
Guvernul german intenționează să majoreze sprijinul acordat Ucrainei pentru apărarea împotriva agresiunii ruse la peste 11,5 miliarde de euro în anul viitor. Prevederea este inclusă într-o propunere a Ministerului Finanțelor pentru discuția finală a proiectului de buget pentru 2026 în cadrul Comisiei bugetare, scrie digi24.ro. Săptămâna trecută, surse guvernamentale au declarat că fondurile suplimentare sunt destinate […]
14:10
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, cu reședința la București, Gavin Buchan. Discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domeniile securității, dezvoltării economice, precum și susținerea parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Totodată, cei doi oficiali au evidențiat contribuția constantă a […]
14:10
Veronica Mihailov-Moraru, ex-ministra Justiției, a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială. Funcționara a mulțumit, în context, Maiei Sandu pentru încredere. Responsabilă de domeniul justiției, oficiala a spus că vrea să consolideze dialogul interinstituțional și să facă sistemul de justiție mai puternic. În același timp, funcționara mai spune că își propune să avanseze agenda de reforme, […]
14:00
DOC // Timp de aproape 11 ani, în dosarele „Frauda Bancară” au fost implicați cel puțin 140 de procurori și ofițeri. Listele au fost scurse în presă # SafeNews
Potrivit documentelor consultate de PulsMedia.md, în ancheta privind „Frauda Bancară" au fost implicate 38 de procurori, 54 de ofițeri de urmărire penală și 48 de ofițeri de investigație – în total 140 de persoane care au lucrat, în diferite etape, la instrumentarea aceleiași cauze. Lista Procurorilor și Ofițerilor by Agenția de Presă TELEGRAPH.MD Prin ordonanța din […]
13:40
Autoritățile din Bulgaria efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunțat luni premierul Rosen Zhelyazkov, în condițiile în care Guvernul se pregătește să preia controlul unității. Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificările legale care-i permit să preia ra
13:30
Poliția a fost alertată astăzi, după ce o femeie și-a găsit soțul împușcat în abdomen. Cazul avut loc în jurul orei 10:29, pe o stradă din municipiul Comrat, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit informațiile preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 73 de ani. Acesta a fost găsit zăcând într-o baltă de […] Articolul ULTIMA ORĂ // SURSE // Membru al „batalionului Bugeac”, împușcat la Comrat apare prima dată în SafeNews.
13:10
„Trebuie o discuție transparentă”: Compania ministrei Ludmilei Catlabuga, beneficiară de subvenții masive # SafeNews
11 milioane de lei timp de 8 ani de zile. Atât ar fi primit compania ce-i aparține ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, din subvențiile agricole. O declarație în acest sens a fost făcută publică de președintele Asociației Fermierilor, Alexandru Bădăru, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit lui Bădăru, compania VITABIOFARM, specializată în creșterea bovinelor, […] Articolul „Trebuie o discuție transparentă”: Compania ministrei Ludmilei Catlabuga, beneficiară de subvenții masive apare prima dată în SafeNews.
13:00
Alexandru Munteanu: „Republica Moldova trebuie să fie pregătită să încheie negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2027” # SafeNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că țara noastră a înregistrat cel mai mare progres de la obținerea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană și că obiectivul Guvernului este finalizarea negocierilor de aderare până la sfârșitul anului 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de […] Articolul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova trebuie să fie pregătită să încheie negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2027” apare prima dată în SafeNews.
12:50
USM reacționează la perchezițiile din dosarul de corupție: „Vom susține ancheta în totalitate” # SafeNews
Conducerea Universității de Stat din Moldova (USM) a făcut publică astăzi, 11 noiembrie, poziția instituției în contextul perchezițiilor efectuate de organele de anchetă într-un dosar de corupere și trafic de influență. Reprezentanții USM au declarat că instituția va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea anchetei „în spiritul legalității și transparenței”. „Universitatea de Stat din Moldova […] Articolul USM reacționează la perchezițiile din dosarul de corupție: „Vom susține ancheta în totalitate” apare prima dată în SafeNews.
12:10
O explozie puternică a avut loc luni în fața unui tribunal districtual din Islamabad, în apropierea unei zone locuite, provocând victime și panică printre cei aflați în zonă. Avocatul Roustam Malik, martor la incident, a declarat pentru AFP: „În timp ce-mi parcam maşina şi intram în complex, am auzit o detonare puternică la intrare. Era […] Articolul VIDEO // Explozie la un tribunal din Islamabad: mai multe victime și mașini în flăcări apare prima dată în SafeNews.
12:00
ATAC MASIV CU DRONE RUSEȘTI: Infrastructura energetică și feroviară ucraineană avariată, un mort în estul Ucrainei # SafeNews
Un atac masiv al Rusiei cu drone, desfășurat în noaptea de luni spre marți, a lovit infrastructura energetică și rețeaua feroviară publică din regiunea Odesa, sudul Ucrainei, informează autoritățile ucrainene. Printre ținte s-a aflat și orașul Reni, unde sirenele de raid aerian au fost activate de zece ori pe durata nopții, iar depozitul și clădirea […] Articolul ATAC MASIV CU DRONE RUSEȘTI: Infrastructura energetică și feroviară ucraineană avariată, un mort în estul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
11:50
Trump avertizează: SUA riscă să returneze peste două trilioane de dolari, dacă taxele vamale vor fi declarate ilegale # SafeNews
Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite se vor confrunta cu o „catastrofă economică” dacă Curtea Supremă va decide că taxele vamale impuse asupra produselor străine au fost introduse ilegal. Potrivit lui Trump, în acest scenariu, veniturile obținute din aceste taxe ar trebui returnate țărilor afectate, suma totală depășind două trilioane de dolari. „Suma […] Articolul Trump avertizează: SUA riscă să returneze peste două trilioane de dolari, dacă taxele vamale vor fi declarate ilegale apare prima dată în SafeNews.
11:50
ULTIMA ORĂ! Maia Sandu îl numește pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial în domeniul sănătății # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial pe probleme de sănătate, printr-un decret semnat astăzi, 11 noiembrie 2025. În această calitate, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei în domeniul politicilor publice de sănătate, concentrându-se în special pe dezvoltarea și promovarea campaniilor de informare privind factorii de risc […] Articolul ULTIMA ORĂ! Maia Sandu îl numește pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial în domeniul sănătății apare prima dată în SafeNews.
11:40
Doi magistrați din Hîncești își încheie mandatul: Emil Bulat și Victoria Tofan au demisionat # SafeNews
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Hîncești, Emil Bulat, și judecătoarea Victoria Tofan au anunțat astăzi că renunță la funcțiile ocupate, cererile lor fiind aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în cadrul ședinței de luni, 11 noiembrie 2025. Vicepreședintele Judecătoriei Hâncești, Emil Bulat, este vizat într-un dosar penal pentru corupție. Bulat a fost numit în funcție […] Articolul Doi magistrați din Hîncești își încheie mandatul: Emil Bulat și Victoria Tofan au demisionat apare prima dată în SafeNews.
11:30
AUDIO // CNA publică interceptări audio în dosarul de corupere și trafic de influență la USM și Colegiul de Ecologie: ”- Ai primit teza ceea, te-ai uitat prin ea? – Da, ce să fac cu dânsa?” # SafeNews
entrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice înregistrări audio surprinse în cadrul perchezițiilor efectuate la Universitatea de Stat din Moldova și Colegiul de Ecologie, într-un dosar privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. În fragmentele difuzate se pot auzi discuții între studenți și persoane implicate în dosar, inclusiv declarații care fac referire […] Articolul AUDIO // CNA publică interceptări audio în dosarul de corupere și trafic de influență la USM și Colegiul de Ecologie: ”- Ai primit teza ceea, te-ai uitat prin ea? – Da, ce să fac cu dânsa?” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Se tem că nu vor acoperi costurile reale? Peste 432.000 de persoane au depus cereri pentru compensații la energie # SafeNews
Până în prezent, 432.524 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensațiile la energie oferite de stat în perioada rece a anului. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, peste 230.000 dintre aceștia au fost asistati de registratori, iar alți aproape 12.000 au primit suport telefonic pentru întrebări legate de înregistrare. Termenul […] Articolul Se tem că nu vor acoperi costurile reale? Peste 432.000 de persoane au depus cereri pentru compensații la energie apare prima dată în SafeNews.
11:20
Vasile Tarlev discută cu Comisia de la Veneția despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # SafeNews
Deputatul Vasile Tarlev, din partea Partidului „Viitorul Moldovei”, s-a întâlnit luni cu delegația Comisiei de la Veneția, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău, pentru a discuta proiectul de lege privind înființarea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate. Întrevederea a vizat elaborarea avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile […] Articolul Vasile Tarlev discută cu Comisia de la Veneția despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate apare prima dată în SafeNews.
11:20
Marcel Spatari: Moldova trebuie să accelereze integrarea europeană și armonizarea legislației # SafeNews
Republica Moldova trebuie să accelereze procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, a declarat Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană. Oficialul a precizat că integrarea nu se limitează la adaptarea legislației, ci presupune și o transformare profundă a modului de guvernare. „Viteza cu care ne mișcăm, așa cum arată raportul de extindere, este […] Articolul Marcel Spatari: Moldova trebuie să accelereze integrarea europeană și armonizarea legislației apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un șofer de 41 de ani a ajuns în spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac, pe 8 noiembrie, în orașul Râbnița. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul conducea cu viteză excesivă și se afla sub influența alcoolului. Testul alcoolscopic efectuat la fața locului a indicat 1,595 mg/l vapori de […] Articolul FOTO // Accident grav la Râbnița: Bărbat rănit după ce a pierdut controlul volanului apare prima dată în SafeNews.
10:50
BREAKING NEWS // Percheziții în sistemul educațional: decan USM și director de colegiu vizați într-un dosar de corupere și trafic de influență # SafeNews
Procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. În vizorul anchetei se află șapte persoane, printre care decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu […] Articolul BREAKING NEWS // Percheziții în sistemul educațional: decan USM și director de colegiu vizați într-un dosar de corupere și trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
10:40
STOP CADRU // Tragedie la Drochia: O femeie de 80 de ani a murit după ce a fost lovită de un camion # SafeNews
O femeie în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost accidentată de un camion la o intersecție din oraș. Potrivit poliției, victima traversa strada printr-un loc nepermis, când a fost surprinsă de un camion condus de un bărbat de 35 de ani. Echipajul medical sosit la fața […] Articolul STOP CADRU // Tragedie la Drochia: O femeie de 80 de ani a murit după ce a fost lovită de un camion apare prima dată în SafeNews.
10:40
Polițiștii de frontieră, împreună cu vameșii, au descoperit două tentative de contrabandă cu produse din tutun la punctele de trecere a frontierei „Otaci” și „Sculeni”. În ambele cazuri, persoanele implicate au încercat să ascundă țigările pentru a evita declararea legală. La „Otaci”, o cetățeană ucraineană de 65 de ani a fost prinsă cu 175 de […] Articolul FOTO // Țigări ascunse, descoperite la graniță: două tentative de contrabandă dejucate apare prima dată în SafeNews.
10:30
În perioada 3-9 noiembrie, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 13.785 de apeluri pentru asistență medicală urgentă, dintre care 1.610 au fost pentru copii, iar 440 au fost considerate nejustificate. Echipele de ambulanță au intervenit la 5.748 cazuri prespitalicești, transportând la spital 996 de copii și adulți pentru tratament specializat. Cele mai […] Articolul Peste 13.700 de solicitări la ambulanță în ultima săptămână, inclusiv 1.610 pentru copii apare prima dată în SafeNews.
10:30
Comisia Europeană pregătește un nou organism de informații sub coordonarea Ursulei von der Leyen # SafeNews
Comisia Europeană a demarat procesul de creare a unei noi unități de informații, care va funcționa sub coordonarea președintei Ursula von der Leyen, potrivit Financial Times, citat de Reuters. Obiectivul principal este optimizarea utilizării datelor colectate de agențiile naționale de spionaj din statele membre ale UE. Noua structură va fi înființată în cadrul Secretariatului General […] Articolul Comisia Europeană pregătește un nou organism de informații sub coordonarea Ursulei von der Leyen apare prima dată în SafeNews.
10:20
ESCROCHERIE CU FONDURI EUROPENE: Un director s-a ales cu 9 ani de închisoare și peste 700 000 lei daune # SafeNews
Directorul unei companii a fost recunoscut vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și condamnat la 9 ani de închisoare, în urma deciziei Judecătoriei Cimișlia, sediul Central, din 7 noiembrie 2025. Instanța a mai dispus plata unei amenzi de 450 000 de lei și privarea dreptului de a gestiona bunuri materiale pentru 5 ani. […] Articolul ESCROCHERIE CU FONDURI EUROPENE: Un director s-a ales cu 9 ani de închisoare și peste 700 000 lei daune apare prima dată în SafeNews.
10:10
NOI DETALII DESPRE ACCIDENTUL DE LA HÎNCEȘTI: Autocar derapat într-o curbă, șoferul testat negativ la alcool # SafeNews
Noi detalii despre accidentul produs luni seara, în jurul orei 23:42, pe traseul R-3, Fundul Galbenei – Hîncești, în care a fost implicat un autocar de pasageri. Potrivit poliției, șoferul autocarului, un bărbat de 55 de ani, nu a adaptat viteza la condițiile meteo și de drum, iar într-o curbă autocarul a derapat și s-a […] Articolul NOI DETALII DESPRE ACCIDENTUL DE LA HÎNCEȘTI: Autocar derapat într-o curbă, șoferul testat negativ la alcool apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // CSM discută contestații și cereri de demisie ale judecătorilor într-o nouă ședință # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi pentru a examina 21 de subiecte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător. Articolul LIVE // CSM discută contestații și cereri de demisie ale judecătorilor într-o nouă ședință apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un nou conflict armat între Israel și Iran ar putea fi aproape inevitabil, pe fondul crizei legate de programul nuclear iranian, potrivit The New York Times, care citează oficiali și analiști internaționali. Acordul nuclear din 2015, menit să limiteze programul nuclear iranian, a expirat luna trecută, iar negocierile pentru un nou pact au ajuns într-un […] Articolul Tensiuni nucleare: un nou război între Israel și Iran pare aproape inevitabil apare prima dată în SafeNews.
