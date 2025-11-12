Nicu Popescu: R. Moldova va adera la UE într-o singură zi, pe întreg teritoriul său

10:10

În urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a MAI, doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate alcoolică.