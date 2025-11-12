Nicu Popescu: R. Moldova va adera la UE într-o singură zi, pe întreg teritoriul său
TVR Moldova, 12 noiembrie 2025 06:40
Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, susține că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va avea loc simultan pentru întreg teritoriul țării, inclusiv pentru regiunea din stânga Nistrului, care nu se află sub controlul autorităților legitime de la Chișinău.
Ministerul Energiei al României lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat marți seară ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie să preia controlul asupra companiei, potrivit hotnews.ro.
„Lipsă de discernământ pastoral”. Mitropolia Basarabiei, reacție la deciziile Mitropoliei Moldovei # TVR Moldova
Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, califică deciziile Sinodului Mitropoliei Moldovei, structură aflată sub controlul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, drept o recunoaștere a crizei profunde pe care o cunoaște din cauza propriilor greșeli. Mitropolia Basarabiei îi îndeamnă pe ierarhii pro-ruși implicați în interferențele Rusiei împotriva Republicii Moldova să se retragă din funcțiile de episcopi, iar celor care și-au păstrat inima curată să meargă la un dialog cu Biserica Ortodoxă Română.
Mitropolia Moldovei spune că nu este rusească. Marchel: „Scuzaţi, vă rog, mă sună pe a doua linie” # TVR Moldova
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove nu este o "biserică rusă", ci una a întregului popor şi nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales de această ţară. Precizările au fost făcute de Sinodul Mitropoliei, într-un mesaj adresat clerului şi enoriaşilor. Unii experţi spun că acest mesaj era necesar, dar a venit foarte târziu.
Un nou sistem de scanare a biletelor la Aeroportul Internațional Chișinău "Eugen Doga" # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău "Eugen Doga" a implementat sistemul PAX Track. Acesta le permite pasagerilor să-şi scaneze biletele înainte de a trece în zona de control. Administraţia aerogării spune că astfel va putea fi optimizat fluxul de persoane.
Armata Națională a Republicii Moldova a primit marți un nou lot de vehicule din partea Uniunii Europene, din care fac parte autobuze, microbuze, camioane şi mașini de teren. Donaţia contribuie la dotarea forţelor armate cu mijloace moderne și sigure de transport, respectând statul de neutralitate al ţării.
Percheziții de amploare în trenul Chișinău – București, care au dus la o întârziere de 4 ore # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit. Întârzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere.
Oleg Crețul a devenit campion mondial la para sambo. Reprezentantul Republicii Moldova a cucerit aurul categoriei de 98 de kilograme. La competiția organizată în Kyrgystan, a mai urcat pe podium și Oleg Nemțan, care a fost recompensat cu medalia de bronz. Ambii au beneficiat de premii bănești.
Ioan-Călin Revenco este în formă înainte de a îmbrăca din nou tricoul naționalei de fotbal a Republicii Moldova. Fundașul a pus umărul la victoria clubului FC Tatran Presov în prima ligă din Slovacia.
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către SA „Apă-Canal Chișinău” a fost micșorat. O decizie, în acest sens, a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței de marți, 11 noiembrie.
„Ajutor la contor”: Peste 432 de mii de solicitanți au depus cereri pentru compensații la căldură # TVR Moldova
De la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere 432 524 de solicitanți pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026, arată datele făcute publice de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat la acuzațiile serviciului se securitate al Rusiei, FSB, care a susținut că a dejucat o operațiune ucraineană de deturnare a unui avion MiG-31 cu rachetă Kinjal către baza NATO de la Mihai Kogălniceanu. Bucureștiul a comparat comunicatul rusesc cu „romanele sovietice de spionaj”, numindu-l un exercițiu de propagandă menit să acopere adevărata agresiune rusă, transmiste TVRINFO.RO.
TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării europene și în domeniul educației. Gala Premiilor 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025, ora 17:00, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău.
/VIDEO/ Marta Kos, apel către partide: Haideți să ne unim sub drapelul mândru al Republicii Moldova # TVR Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a venit cu un apel către politicienii și partidele din Republica Moldova să se unească sub drapelul țării, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.
Autoritățile moldovenești – Inspectoratul General pentru Migrație și Serviciul de Informații și Securitate – au expulzat, marți, un cetățean străin pentru afiliere cu organizații extremiste și teroriste internaționale.
Marta Kos, în vizită la Chișinău: „Moldova poate”, mesaj adresat oficialilor și societății civile # TVR Moldova
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, se află astăzi într-o vizită în Republica Moldova. Până la această oră, a participat la o conferință privind Raportul de extindere 2025, unde a discutat cu oficiali, reprezentanţi ai societăţii civile, a mediului academic și oameni de afaceri „Moldova Poate" a fost mesajul rostit de la tribună de Marta Kos.
R. Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, ce vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești – Smârdan, Comrat – Smârdan și Vulcănești–Artsyz, potrivit Ministerului Energiei al Republicii Moldova.
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău, asigurat cu kerosen pentru noiembrie, anunță un deputat PAS # TVR Moldova
Aeroportul Internaţional "Eugen Doga" din Chişinău este asigurat cu kerosen pentru luna noiembrie. Deputata PAS, Ana Calinici, invitată la emisiunea "Punctul pe Azi" de la TVR Moldova, a declarat că autoritățile caută soluții în această perioadă de tranziție și a dat asigurări că nu există riscul ca aeronavele să rămână fără combustibil, acestea având posibilitatea să se alimenteze și în alte țări.
A folosit banii firmei unde era angajată pentru jocurile de noroc.O femeie, condamnată la închisoare # TVR Moldova
O femeie, de 38 de ani, din Anenii Noi, a ajuns după gratii după ce a folosit banii firmei unde era angajată pentru jocurile de noroc . Ea a transferat pe contul său suma totală de peste 1 milion de lei.
„Dacă n-o să știi, bâlbâie ceva acolo”. Sfaturi de la decan pentru a susține teza de licență # TVR Moldova
Oamenii legii au desfășurat percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în care sunt vizate șefa Colegiului de Ecologie și decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova. Centrul Național Anticorupție a publicat interceptările discuțiilor celor șapte persoane vizate în acest caz.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
R. Moldova va dezvolta noi proiecte de interconectare energetică cu România și Ucraina # TVR Moldova
R. Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, ce vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Despre noile obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vorbit în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), la care a participat la invitația Consiliului Transatlantic, alături de înalți oficiali din SUA, Secretarul de Stat pentru Energie, Chris Wright și Secretarul de Stat pentru Afaceri interne, Doug Burgum.
USM oferă sprijin pentru investigarea scandalului de corupție cu implicarea decanei de la fizică # TVR Moldova
Universitatea de Stat din Moldova oferă tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor legate de cazul de corupție în care este implicată decana decana Facultății de Fizică și Inginerie împreună cu șefa Colegiului de Ecologie.
Maia Sandu l-a numit pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial pentru domeniul sănătății # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, scrie TVR Info.
Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupusele acțiuni de corupție investigate de organele de drept, cu implicarea mai multor angajați din sistemul educațional din Chișinău. Acest anunț a fost publicat după descinderile angajaților Centrului Național Anticorupție la Colegiul de Ecologie din Chișinău și la Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova.
Sute de mii de lei nejustificați, depistați de ANI la un angajat al Postului Vamal Leușeni # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritatea (ANI) a depistat avere nejustificată, în valoare de 246.960 de lei, la un inspector al Postului vamal Leușeni, Ion Botnaru, acumulată în perioada 2022-2023.
La Cimișlia, un director de firmă, condamnat la 9 ani de închisoare pentru furt de bani europeni # TVR Moldova
Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a condamnat pe 7 noiembrie pe directorul unei companii la nouă ani de închisoare și amendă de 450.000 de lei pentru delapidare din fonduri europene. Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului a 701.800 de lei. Inculpatul a fugit înaintea pronunțării sentinței.
O femeie de 80 de ani, care traversa neregulamentar strada, a fost accidentată mortal de un camion condus de un bărbat de 35 de ani, la o intersecție din Drochia, informează Poliția.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat marți, 11 noiembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău.
În urma denunțului unui cetățean, doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate alcoolică.
Sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor gigantului rus Lukoil în statele membre ale Uniunii, deoarece compania nu este supusă sancțiunilor UE, transmite purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ariana Podesta, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea vânzării activelor Lukoil din UE, în special din România, scrie Profit.ro.
Comisara europeană Marta Kos s-a întâlnit cu premierul Alexandru Munteanu și membrii noului Guvern # TVR Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern.
Membrii Comisiei pentru apărare din Senatul României, în vizită oficială în Republica Moldova # TVR Moldova
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei, informează Parlamentul R. Moldova.
În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. După un impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea din România. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană, scrie TVR Info.
La începutul lunii octombrie, guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru 2026-2028, subliniind prioritățile politice-cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru anii următori.
Zeci de fotografii, care reprezintă frumuseţea porţilor din satele şi oraşele Republicii Moldova, au fost prezentate astăzi la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău. Expoziţia "Porţile Moldovei" reunește cele mai frumoase 50 de imagini surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat, ajunse în finala unui concursul național cu același nume. Expoziția poate fi vizitată până în data de 16 noiembrie.
Mai multe persoane publice din R. Moldova - artişti, sportivi, medici - au lăsat pentru câteva ore activităţile lor profesionale pentru un scop nobil. Cu toţii şi-au pus șorțul de chelner şi au servit clienţii adunaţi la o cină caritabilă. Scopul evenimentului a fost colectarea de bani pentru Alexandr Sîrbu, un copil diagnosticat cu o boală gravă. Pentru a-l salva, familia băiatului are nevoie urgentă de 40.000 de dolari pentru a-i asigura tratamentul în Egipt.
Un inedit târg de carte a marcat 30 de ani de activitate a unei edituri din Chișinău. Zeci de cititori au venit în holul Teatrului "Luceafărul" unde au avut de ales din peste 6.000 de volume pentru toate vârstele şi toate gusturile. Cărţile s-au vândut la un preţ simbolic.
ClassFest: O săptămână de experiment și creație teatrală cu studenți și profesori din cinci țări # TVR Moldova
Cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru şi Film – ClassFest şi-a deschis porţile, astăzi, la Chişinău. Evenimentul se va desfășura pe parcursul unei săptămâni şi va reuni studenți și profesori din R. Moldova, România, Italia, Franța și Polonia. Şi ediţia din acest an va pune accentul pe educație teatrală, experiment și creație colaborativă.
Puterea verde din farfurie: germenii și microplantele, surse naturale de energie și imunitate # TVR Moldova
Germenii și microplantele sunt tot mai prezente în alimentația sănătoasă, datorită conținutului lor bogat în nutrienți și beneficiilor pentru imunitate, digestie și energie. Despre avantajele consumului, dar și despre precauțiile necesare, mai ales în ceea ce privește sursa de cultivare, ne vorbește Stela Babii-Fetescu, antreprenoare implicată în agricultura ecologică din Republica Moldova.
Va crește prețul la călătoria cu transportul public în Chișinău? Răspunsul primarului Ion Ceban # TVR Moldova
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, întrebat de jurnaliști dacă se vor scumpi călătoriile cu transportul public de la anul viitor a ezitat să vină cu un răspuns concret, menționând că actualele tarife sunt cele mai mici din regiune și că acest tarif urma să fie revizuit încă din 2023.
Fost partener de afaceri al lui Zelenski, vizat într-un dosar de corupție în sectorul energetic # TVR Moldova
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a efectuat, luni, 10 noiembrie, percheziții la Kiev, în locații legate de omul de afaceri Timur Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, potrivit publicației Kyiv Independent. Surse din rândul forțelor de ordine au confirmat că Mindich ar fi părăsit țara înaintea descinderilor.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță schimbarea conducerii și reorganizarea internă # TVR Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere, în urma unui vot unanim al celor nouă membri ai săi. Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Totodată, noul președinte l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional.
A câștigat premii importante la un prestigios concurs muzical. Violonista Petra Pleșca a obținut trei premii importante la prestigiosul Concurs Internațional al tinerilor interpreți „Eugen Coca”: Premiul I la categoria C, Premiul special „Nicolae Buinovschi” și Premiul pentru cea mai bună interpretare a piesei „Konzertstück” de B. Dubosarschi.
Filme documentare în premieră pentru mii de elevi, la ediția a IV-a Astra Film Chișinău # TVR Moldova
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film (AFF) revine de la Sibiu la Chișinău și anul acesta, în perioada 13 – 15 noiembrie, la Cinema Loteanu cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția 2025 a AFF în România.
Trei ani de haos la fostul Hotel Național: 93 de contravenții, 8 dosare penale și 3 sinucideri # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă clădirea abandonată a fostului Hotel Național, situată în centrul capitalei. Potrivit Poliției, imobilul se află de ani buni într-o stare avansată de degradare, fără pază, iluminare sau supraveghere video funcțională, ceea ce permite accesul liber al persoanelor, inclusiv al copiilor, expunându-i unor riscuri majore pentru viață și sănătate.
Dumitru Albot este printre puținii antreprenori din R. Moldova, care practică agricultura pe verticală. Totul a început acum zece ani, în timp ce-și făcea studiile peste hotare.
