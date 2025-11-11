Un bărbat din Germania angaja asasini pentru uciderea lui Angela Merkel și Olaf Scholz. Cum planifica atentatele
Forțele speciale din Germania au arestat marți, 11 noiembrie curent, un suspect în vârstă de 49 de ani, pentru coordonarea unei platforme care angaja asasini pentru uciderea unor politicieni germani, printre care foștii cancelari Olaf Scholz și Angela Merkel. În prezent, suspectul este acuzat de terorism, transmite antena3.ro. Bărbatul planifica atentatele pe darknet și oferea
Forțele speciale din Germania au arestat marți, 11 noiembrie curent, un suspect în vârstă de 49 de ani, pentru coordonarea unei platforme care angaja asasini pentru uciderea unor politicieni germani, printre care foștii cancelari Olaf Scholz și Angela Merkel. În prezent, suspectul este acuzat de terorism, transmite antena3.ro. Bărbatul planifica atentatele pe darknet și oferea
Companiile aeriene americane au anulat marţi, 11 noiembrie curent, aproximativ 1200 de zboruri, marcând a cincea zi consecutivă cu peste 1000 de anulări, informează știrileprotv.ro. Guvernul federal continuă blocajul, iar FAA menţine restricţiile pentru siguranţa traficului aerian, transmite Reuters. Săptămâna trecută, FAA a ordonat reducerea cu 4% a zborurilor zilnice la 40 de aeroporturi importante
Mitropolia Basarabiei a reacționat cu îngrijorare la comunicatul de presă al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM), subordonată Patriarhiei Moscovei, considerând tonul mesajului confuz, contradictoriu și lipsit de fundament eclezial. Într-un comunicat oficial, Mitropolia Basarabiei arată că denumirea „Biserica Ortodoxă din Moldova" este improprie și neadevărată din punct de vedere istoric și canonic, inducând în
Detalii exclusive în cazul Andreei Cuciuc. Cernăuțeanu: „Expertiza a fost una dintre cele mai sofisticate” # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că raportul de expertiză medico-legală nu a identificat substanțe psihotrope sau stupefiante în organismul Andreii Cuciuc, contrar afirmațiilor vehiculate în spațiul public. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RLIVE TV. „În raportul de expertiză, medicii nu au stabilit careva substanțe psihotrope sau
Liliana Onofrei, acuzațiile privind TRM: „Ne vom asigura ca recomandările Curții de Conturi să fie îndeplinite” # Realitatea.md
Președinta Comisiei parlamentare pentru mass-media, deputata PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei, a venit cu o reacție după criticile formulate de opoziție în legătură cu neregulile constatate la Compania „Teleradio-Moldova" (TRM). Aceasta a declarat că toate recomandările Curții de Conturi vor fi examinate și puse în aplicare, iar conducerea companiei va fi audiată public în Parlament. „Curtea de
Pasha Parfeni: „Nu particip la Eurovision 2026 cât timp conducerea Teleradio-Moldova rămâne aceeași” # Realitatea.md
Interpretul Pasha Parfeni nu dorește să participe la selecția pentru Eurovision 2026 din cauza corupției și a lipsei de profesionalism din conducerea Teleradio-Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Unimedia. „Nu am de gând să particip la Eurovision, dacă administrația Teleradio-Moldova rămâne aceeași. Părerea mea – e super neprofesionistă și coruptă, inclusiv.
Comrat: Un bărbat a murit în timpul unei intervenții chirurgicale. Suferise o rană în zona abdomenului # Realitatea.md
Un pensionar din Găgăuzia a ajuns pe masa de operație, după ce soția l-a găsit cu o rană în zona abdomenului. Preliminar, leziunea a fost cauzată din cauza focului de armă. Cetățeanul de 71 de ani a fost transportat la spital, conform Radio Moldova, cu referire la Poliție. Bărbatul a ajuns în sala de operație
Socialista Răileanu, indignată că nu s-au dat curs solicitărilor de audit la TRM: Ce vedem astăzi? Nereguli serioase # Realitatea.md
Deputata socialistă Adela Răileanu s-a declarat indignată că anterior nu a fost dat curs solicitărilor de a desfășura auditul Curții de Conturi la Teleradio Moldova. Declarația vine pe fundalul scandalului în care este implicat șeful instituției, Vlad Țurcanu, acuzat de cheltuieli nejustificate. „În calitate de deputat, am solicitat în repetate rânduri Curții de Conturi să
În anul 2025, Vladimir Voronin este decorat cu „premiul Lenin” de comuniștii din Rusia. Distincția acordată și lui Kim # Realitatea.md
Vladimir Voronin a fost decorat cu „premiul Lenin". Distincția i-a fost oferită de omologii săi politici, reprezentanți ai Partidului Comuniștilor din Federația Rusă. Conform unui comunicat emis de formațiunea de la Moscova, pe lângă fostul președinte al Moldovei, distincția i-a mai fost acordată liderului nord-coreean Kim Jong Un, agenției de stat de știri din China,
Premierul, la discuții cu șefa ONU în Moldova: Dialog despre asistență umanitară și proiecte educaționale # Realitatea.md
Șeful Guvernului Moldovei a avut o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare. Alexandru Munteanu a apreciat sprijinul oferit de Onu în procesul de transformare a țării noastre. Cei doi oficiali și-au reconfirmat angajamentul de a continua parteneriatele în programele
Sancțiunile SUA împotriva Lukoil lovesc dur Bulgaria. Mai are benzină pentru o lună și motorină pentru 50 de zile # Realitatea.md
Bulgaria mai are benzină doar pentru o lună, conform președintelui Agenției Rezervelor de Stat bulgare. Declarațiile sunt făcute pe fundalul sancțiunilor americane împotriva Lukoil. Țara va avea suficientă motorină doar pentru 50 de zile, iar benzină – pentru 35. Astfel, măsurile aplicate de SUA au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil în Bulgaria
VIDEO Peste 50 de pasageri ai unei nave de croazieră, în derivă după scufundarea unui catamaran # Realitatea.md
O ambarcațiune de excursie s-a scufundat în largul coastelor Republicii Dominicane, după ce pasagerii navei germane de croazieră „Mein Schiff 1" au plecat duminică într-o ieșire pe mare pentru a privi apusul, transmite Hotnews.ro Incidentul a avut loc în apropierea țărmului din Golful Samaná, după ce o fisură apărută în corpul catamaranului „Boca de Yuma
Comisia Europeană ar vrea să creeze o agenție de spionaj. Va aduna specialiști din toate statele membre # Realitatea.md
Comisia Europeană intenționează că să creeze o unitate specializată în secretariatul general al Comisiei, unde să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informații din UE. Entitatea va colecta date în scopuri comune. Inițiativa Comisiei Europene apare pe fundalul războiul Rusiei în Ucraina, dar și a semnalelor date de președintele SUA Donald Trump privind reducerea angajamentelor americane
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în perioada iulie – octombrie 2025 au înregistrat o creștere de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 523 de mii de tone, comparativ cu 432 de mii de tone în 2024. Totuși, nivelul actual rămâne sub cel al anilor de referință: cu 11% mai mic
Bulgaria întărește securitatea la rafinăria „Lukoil” din Burgas după sancțiunile impuse de SUA # Realitatea.md
Guvernul Bulgariei a anunțat implementarea unor măsuri speciale de securitate la rafinăria din orașul Burgas, deținută de compania rusă „Lukoil", în urma sancțiunilor recente impuse de Statele Unite, scrie IPN. Potrivit deciziei adoptate de executivul de la Sofia, Agenția de Stat pentru Securitate Națională, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării vor colabora pentru a proteja
Proștii mor, prostia e nemuritoare — spunea Caragiale. Ea e ca un șoarece de laborator scăpat în arhiva istoriei: roade tot și se înmulțește pe rețelele sociale. Trăim vremuri minunate: idiotul satului are telefon, internet și public. Mai e și deputat în Parlament. Scrie o tâmpenie, și în zece minute zece alți idioți îi dau
București, pregătește popcorn! Thriller-ul moldovenesc „Puterea Dragostei” trece peste hotare și va face furori # Realitatea.md
Filmul „Puterea Dragostei", regizat de talentatul regizor moldovean Ivan Naniev, va avea parte de o proiecție specială în România în cadrul primei ediții a KinoHora Film Festival, eveniment care celebrează legătura culturală dintre cinematografiile română și moldovenească. Proiecția se va desfășura propriu-zis în weekendul 29–30 noiembrie, la Happy Cinema București. Producția, un thriller dramatic plin
Trenul Chișinău-București, blocat la Ungheni mai bine de 4 ore din cauza unui control extins # Realitatea.md
Trenul Chișinău–București a ajuns luni, 10 noiembrie, la destinație cu o întârziere de peste patru ore și 12 minute, după ce garnitura a fost supusă unui control vamal amplu și extins. „În această perioadă de 4 ore, garnitura de tren a fost supusă unui control vamal amplu și extins de procesul obișnuit la punctul de
VIDEO Mașină derapată din cauza ploii la Varnița: salvatorii din Bender au intervenit # Realitatea.md
În seara zilei de 10 noiembrie, în localitatea Varnița, echipa de intervenție din Bender a fost chemată să ajute la scoaterea unui automobil rămas blocat într-un șanț. Potrivit autorităților, la volanul autoturismului de marca „Volkswagen" se afla o femeie care se deplasa pe un drum de pământ. În mașină se afla și copilul acesteia. Din
UE a donat armatei naționale zeci de vehicule. Nosatîi: Acestea înseamnă siguranță și condiții mai bune de deplasare # Realitatea.md
Armata Națională a primit din partea UE zeci de vehicule. Mijloacele de transport au fost transmise prin intermediului Instrumentului European pentru Pace. Militarii moldoveni vor circula cu autobuze, camioane, microbuze, autoturisme de tip SUV și automobile de teren pickup. Potrivit ministrului Apărării Anatolie Nosatîi, acestea „înseamnă siguranță și condiții mai bune de deplasare de la
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, acuzat oficial de 142 de infracțiuni și riscă peste 2000 de ani de închisoare # Realitatea.md
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, unul dintre principalii lideri ai opoziției turce și rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracțiuni, potrivit actului de acuzare publicat astăzi de parchetul turc. Imamoglu, care conduce cel mai mare oraș al Turciei și este considerat candidatul principal al opoziției la viitoarele alegeri
Ucraina și Moldova, împreună pe drumul european. Ambasadorul Rohovei: Acest tandem politic e benefic pentru ambele state # Realitatea.md
Republica Moldova și Ucraina vor continua procesul de integrare europeană în tandem, conform unei decizii luate la nivel politic înalt, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, în cadrul emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova, transmite IPN. „Acest tandem politic este benefic pentru ambele state. Fiind alături, realizând aceleași deziderate, avem
Ce spune directorul Aeroportului Chișinău despre negocierile cu Lukoil, aflat sub sancțiunile SUA # Realitatea.md
Aeroportul Internațional Chișinău poartă negocieri pentru aprovizionarea cu combustibil, după ce sancțiunile SUA asupra Lukoil, singura companie care alimentează aeroportul cu kerosen, vor intra în vigoare pe 21 noiembrie. Directorul instituției, Sergiu Spoială, a declarat presei că autoritățile analizează mai multe scenarii pentru a preveni orice disfuncționalitate în activitatea aeroportului. Potrivit acestuia, sunt implicate și
Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Marta Kos – oaspete de onoare # Realitatea.md
Comisia Națională pentru Integrare Europeană s-a reunit marți în ședință. Reuniunea a fost prezidată de Maia Sandu, care a menționat importanța menținerii ritmului de reforme și a coordonări instituționale, pentru a avansa aderarea țării noastre la UE. La discuții a asistat și comisara europeană Marta Kos, aflată într-o vizită oficială în Republica Moldova. Șefa statului
O regiune din Rusia a anunțat că oprește internetul până la sfârșitul războiului din Ucraina # Realitatea.md
Autoritățile din regiunea rusă Ulianovsk au anunțat că restricțiile privind accesul la internetul mobil vor rămâne în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, transmite publicația The Moscow Times. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Iagfarov, autoritățile locale nu pot influența această decizie
Un avion militar turcesc de transport s-a prăbușit luni, 11 noiembrie, în apropierea graniței dintre Azerbaidjan și Georgia, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia. Potrivit autorităților, aeronava efectua un zbor de la Baku spre Turcia. „Avionul militar C-130 decolase din Azerbaidjan și se îndrepta spre Turcia”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat citat de AFP. […] Articolul VIDEO Tragedie în aer. Un avion militar turcesc s-a prăbușit apare prima dată în Realitatea.md.
Costurile pentru călătoriile cu transportul public din Chișinău sunt printre cele mai mici comparativ cu prețurile din alte orașe europene. Declarația a fost făcută de primarul Capitalei, Ion Ceban, în contextul apariției unor informații pe rețelele de socializare despre faptul că la nivel de țară vor crește substanțial tarifele pentru transport. Potrivit lui, primăria a […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Chișinăul are cele mai mici tarife la transport public din Europa apare prima dată în Realitatea.md.
Î.S. „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va investi 503,76 milioane lei, în principal, în costrucția și modernizarea infrastructurii de interconectare cu sistemele electroenergetice ale României. Planul de investiții pentru anul 2026 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 11 noiembrie, […] Articolul Moldelectrica va investi peste 500 milioane lei în interconectarea cu România apare prima dată în Realitatea.md.
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) s-a întrunit pentru a examina raportul prezentat de Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și constat mesaje provocatoare și denigratoare apărute în spațiul public la adresa Bisericii. În urma audierilor, Sinodul a decis adoptarea unei adresări oficiale către cler și credincioși, exprimându-și „profunda îngrijorare” față de declarațiile considerate neprietenoase […] Articolul Mitropolia Moldovei se leapădă de Biserică rusă? Adresarea Sinodului către popor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Marta Kos a discutat cu opoziția parlamentară despre integrare europeană. Doar comuniștii au refuzat întrevederea # Realitatea.md
Marta Kos a discutat cu opoziția parlamentară. Liderii fracțiunilor au participat la întrevedere, cu excepția comuniștilor, care au refuzat întrevederea. Comisara europeană a transmis partidelor din Moldova un mesaj de unitate. Conform ei, cheia succesului țării noastre este unitatea națională. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „M-am întâlnit cu toate partidele […] Articolul VIDEO Marta Kos a discutat cu opoziția parlamentară despre integrare europeană. Doar comuniștii au refuzat întrevederea apare prima dată în Realitatea.md.
Marta Kos s-a întâlnit cu Igor Grosu și membrii Comisiei pentru integrare europeană. Subiectele discutate # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și deputații din Comisia pentru integrare europeană au avut astăzi, 11 noiembrie, discuții separate cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău în perioada 10 – 11 noiembrie. La discuții au participat reprezentanți ai majorității parlamentare și ai opoziției, discuțiile vizând procesul de aderare la […] Articolul Marta Kos s-a întâlnit cu Igor Grosu și membrii Comisiei pentru integrare europeană. Subiectele discutate apare prima dată în Realitatea.md.
Mesajul Martei Kos, la finalul vizitei la Chișinău: Unitatea națională este cheia succesului # Realitatea.md
„Unitatea națională este cheia succesului”. Declarația a fost făcută de comisara europeană Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău. Oficiala de la Bruxelles a menționat că Moldova are planuri ambițioase. Potrivit ei, țara noastră trebuie să continue să își alinieze legislația la cea europeană și să o pună în aplicare, să […] Articolul Mesajul Martei Kos, la finalul vizitei la Chișinău: Unitatea națională este cheia succesului apare prima dată în Realitatea.md.
Bulevardul Europei din Bălți, discutat de Elena Grițco și comisarul european Marta Kos # Realitatea.md
Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa „Bulevardul Europei” din municipiul Bălți, un proiect care reflectă deschiderea orașului spre modernizare și valorile europene. „Am evidențiat disponibilitatea și dorința primarilor din întreaga țară de a implementa proiecte concrete — drumuri, infrastructură, spații verzi, digitalizare. Cred […] Articolul Bulevardul Europei din Bălți, discutat de Elena Grițco și comisarul european Marta Kos apare prima dată în Realitatea.md.
Canada își reafirmă sprijinul pentru Moldova: Mihai Popșoi a discutat cu Gavin Buchan # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, Gavin Buchan, cu reședința la București. Discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domeniile securității, dezvoltării economice și susținerii parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova. De asemenea, oficialii au evidențiat contribuția constantă a Canadei la modernizarea instituțiilor, combaterea […] Articolul Canada își reafirmă sprijinul pentru Moldova: Mihai Popșoi a discutat cu Gavin Buchan apare prima dată în Realitatea.md.
Piotr Vlah, despre Găgăuzia şi integrarea europeană: Relaţiile dintre Chişinău şi Comrat trebuie normalizate # Realitatea.md
Politicianul Piotr Vlah consideră că, alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, precum şi eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei sunt cele mai importante scrutine care au avut loc vreodată în Autonomie. „Aceasta pentru că miza lor este enormă, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al integrării europene a Republicii Moldova. Puţini au atras […] Articolul Piotr Vlah, despre Găgăuzia şi integrarea europeană: Relaţiile dintre Chişinău şi Comrat trebuie normalizate apare prima dată în Realitatea.md.
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” # Realitatea.md
Compania Philip Morris se apropie de aniversarea de 30 de ani de activitate în Republica Moldova. Într-un interviu oferit publicației Logos Press, Maksym Barabash, directorul Philip Morris pentru Ucraina și Republica Moldova, a vorbit despre transformările majore din industria tutunului, despre investiții, producția locală și barierele de reglementare. El a subliniat că Republica Moldova rămâne una dintre […] Articolul Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
FSB: Kievul ar fi intenționat să fure un MIG și să atace baza NATO la Constanța. Bucureștiul: Știri inventate de spioni # Realitatea.md
Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a publicat informații precum că ar fi prevenit o diversiune organizată de ucraineni. Conform informațiilor publicate de presa rusă, Kievul ar fi intenționat să fure un avion MIG-31 cu rachete de tip Kinjal și să atace baza militară NATO din Constanța. Conform reprezentanților FSB, operațiunea ar fi fost […] Articolul FSB: Kievul ar fi intenționat să fure un MIG și să atace baza NATO la Constanța. Bucureștiul: Știri inventate de spioni apare prima dată în Realitatea.md.
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie, noile tarife pentru energia termică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Tariful pentru energia termică va fi 2 235 de lei/Gcal (fără TVA), marcând o scădere de 447 de lei/Gcal, adică aproximativ 17% […] Articolul ANRE: Se ieftinește căldura livrată de Apă-Canal Chișinău. Noile tarife apare prima dată în Realitatea.md.
Flăcări sub un avion care a aterizat noaptea la București. Aeronava transporta 225 de pasageri # Realitatea.md
Sub un avion care venea de la Barcelona la București și avea la bord 225 de pasageri au fost observate flăcări. Incidentul s-a produs pe aeroportul Băneasa, la ora 1:18. Imediat după aterizare, aeronava companiei WizzAir urma să fie conectată la sistemul extern de alimentare electrică. Sub cabina de pilotaj a fost observat focul, iar […] Articolul Flăcări sub un avion care a aterizat noaptea la București. Aeronava transporta 225 de pasageri apare prima dată în Realitatea.md.
Un străin de 38 de ani, afiliat la organizații extremiste și teroriste internaționale, care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, a fost declarat persoană indezirabilă în Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă. „Operațiunea de îndepărtare a fost realizată astăzi (n.r. marți, 11 noiembrie) de către […] Articolul FOTO Un străin cu legături teroriste, expulzat de pe teritoriul Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Visual Capitalist a publicat o analiză, bazată pe datele The World Factbook, cu privire la rata fertilității în statele occidentale și aliate. Concluzia este că aproape toate aceste țări se află mult sub pragul demografic de înlocuire, de 2,1 copii per femeie. Această reducere a populației semnalează un viitor în care numărul oamenilor se va […] Articolul Studiu alarmant: Moldova coboară pe locul 221 din 227 la fertilitate apare prima dată în Realitatea.md.
Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă # Realitatea.md
Anul 2025 aduce o serie de parteneriate care confirmă faptul că inovația vizuală și conexiunea dintre arte au devenit elemente esențiale în construcția identităților de brand, scrie locals.md. Tot mai multe companii aleg să colaboreze cu artiști, designeri sau creatori din zone diferite pentru a genera experiențe care depășesc granițele produsului și se transformă în […] Articolul Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă apare prima dată în Realitatea.md.
Marta Kos: Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi. Reforma justiției – restantă # Realitatea.md
Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi, a declarat pentru Teleradio – Moldova comisara europeană Marta Kos. Oficiala a menționat că printre problemele pe care la avem se numără reformele din justiție, corupția și conversia economiei. Kos a mai menționat că Moldova trebuie să parcurgă întreg procesul […] Articolul Marta Kos: Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi. Reforma justiției – restantă apare prima dată în Realitatea.md.
Arsuri, mușcături și hipotermie: Ambulanța a fost solicitată de peste 13.700 de ori săptămâna trecută # Realitatea.md
În perioada 3 – 9 noiembrie 2025, CNAMUP a înregistrat 54 de solicitări legate de urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu: dintre acestea, 32 de persoane au suferit arsuri, 21 au fost mușcate sau înțepate de animale/insecte, iar o persoană a fost diagnosticată cu hipotermie. Totodată, ambulanța a fost solicitată în total […] Articolul Arsuri, mușcături și hipotermie: Ambulanța a fost solicitată de peste 13.700 de ori săptămâna trecută apare prima dată în Realitatea.md.
Veronica Mihailov-Moraru a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială: Promite să facă justiția mai puternică # Realitatea.md
Veronica Mihailov-Moraru, ex-ministra Justiției, a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială. Funcționara a mulțumit, în context, Maiei Sandu pentru încredere. Responsabilă de domeniul justiției, oficiala a spus că vrea să consolideze dialogul interinstituțional și să facă sistemul de justiție mai puternic. În același timp, funcționara mai spune că își propune să avanseze agenda de reforme. […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială: Promite să facă justiția mai puternică apare prima dată în Realitatea.md.
AUDIO Scandalul de corupție la USM: Interceptările arată negocieri pentru bani și aranjarea tezelor # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au desfășurat o serie de percheziții într-un dosar de corupere pasivă și trafic de influență în sistemul educațional din Chișinău. În vizor sunt șapte persoane, inclusiv un decan al Universității de Stat din Moldova, directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți. Potrivit materialelor anchetei, decanul ar […] Articolul AUDIO Scandalul de corupție la USM: Interceptările arată negocieri pentru bani și aranjarea tezelor apare prima dată în Realitatea.md.
Cine sunt decanul USM și directorul unui colegiu din capitală, cercetați pentru luare de mită # Realitatea.md
Liliana Dmitroglo, decanul Facultății de Fizică și Inginerie de la Universitatea de Stat din Moldova, ar fi cercetată în dosarul de corupere pasivă și trafic de influență, potrivit Pro TV Chișinău. Pe lângă ea, în același dosar este vizat directorul Colegiului de Ecologie. Pe site-ul oficial al instituției scrie că funcția este ocupată de Tatiana […] Articolul Cine sunt decanul USM și directorul unui colegiu din capitală, cercetați pentru luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
Scanerele de la Aeroport, inaugurate oficial. Ni se promite că vor reduce timpul de așteptare și vor fluidiza traficul # Realitatea.md
Scanerele de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au fost inaugurate oficial. Instalate săptămâna trecută, echipamentele au fost testate până acum. Conform reprezentanților Aeroportului, sistemul denumit PAX Track reprezintă instrument inovator, care va fluidiza fluxul de pasageri și va contribuit „la o experiență de călătorie mai rapidă, mai sigură și mai confortabilă”. Pentru cele mai […] Articolul Scanerele de la Aeroport, inaugurate oficial. Ni se promite că vor reduce timpul de așteptare și vor fluidiza traficul apare prima dată în Realitatea.md.
Marta Kos confirmă de la Chișinău: R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate # Realitatea.md
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. În cadrul evenimentului de prezentare a Raportului de extindere 2025, la Chișinău, oficiala a subliniat că progresul este unul semnificativ și consecvent, fapt confirmat de document, transmite IPN. „Moldova […] Articolul Marta Kos confirmă de la Chișinău: R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un copac. Era în stare de ebrietate # Realitatea.md
Un șofer în stare de ebrietate s-a izbit cu mașina de un copac. Impactul a avut loc în seara de 8 noiembrie, la Rîbnița. Conducătorul mașinii de marcă Fiat conducea cu viteză excesivă. Forțele de ordine care au intervenit la fața locului au simțit miros puternic de alcool din automobil. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un copac. Era în stare de ebrietate apare prima dată în Realitatea.md.
