Un bărbat din Germania angaja asasini pentru uciderea lui Angela Merkel și Olaf Scholz. Cum planifica atentatele

12:40

Un șofer în stare de ebrietate s-a izbit cu mașina de un copac. Impactul a avut loc în seara de 8 noiembrie, la Rîbnița. Conducătorul mașinii de marcă Fiat conducea cu viteză excesivă. Forțele de ordine care au intervenit la fața locului au simțit miros puternic de alcool din automobil.