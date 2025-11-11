Agenda evenimentelor, miercuri, 12 noiembrie
Moldpres, 11 noiembrie 2025 22:50
Agenda evenimentelor, miercuri, 12 noiembrie
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
23:10
Raportul de Extindere 2025 // Peste 400 de participanți au discutat la Chișinău progresele și prioritățile privind integrarea europeană a Republicii Moldova # Moldpres
Peste 400 de participanți – reprezentanți ai Guvernului, mediului de afaceri, societății civile, mediului academic și partenerilor internaționali – s-au reunit astăzi la Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Repu...
Acum o oră
23:00
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Reformele fiscale trebuie să fie bine fundamentate și să ofere previzibilitate mediului de afaceri” # Moldpres
Reformele fiscale planificate de autorități trebuie să fie „bine fundamentate, consultate și să ofere previzibilitate mediului de afaceri”. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, în cadrul conferinței „Rapor...
Acum 2 ore
21:40
Ludmila Catlabuga: „Agricultura Moldovei intră într-o nouă etapă – modernă, sigură și pregătită pentru piața europeană” # Moldpres
Republica Moldova accelerează procesul de integrare europeană în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și siguranței alimentare, intrând astfel într-o nouă etapă – modernă, sigură și pregătită pentru piața europeană. Declarația a f...
Acum 4 ore
20:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Guvern și Agențiile ONU în Mold...
19:50
Miercuri, 12 noiembrie, vremea în Republica Moldova se va menține în general înnorată, cerul fiind acoperit aproape pe întreaga suprafață a țării. Izolat sunt posibile ploi slabe, iar precipitațiile, dacă apar, vor fi de scurtă durată și fără ...
Acum 6 ore
19:10
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu a participat la Conferința „Raportul de extindere 2025”: „Avem nevoie de cadență, disciplină și un ritm susținut pentru a livra rezultate” # Moldpres
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Evenimentul a reunit membri ai Cabinetului de miniștri, parteneri internaționali, reprezent...
18:40
Procuratura Generală a Republicii Moldova a găzduit, astăzi, o întrevedere cu delegația Comisiei de la Veneția, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Vizita are loc în contextul elaborării avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcție...
18:10
Președinta Maia Sandu la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii, șefa statului a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansa...
18:10
Ambasadoarea agreată a Chinei, Dong Zhihua, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare. Oportunități de cooperare, discutate la MAE # Moldpres
Ambasadoarea agreată a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, a prezentat copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomata chineză a avut o întrevedere cu secretarul de stat Sergiu Mihov, care a felicitat-o cu pri...
17:50
Dorin Junghietu: „Infrastructura energetică este scheletul tranziției verzi a Republicii Moldova” # Moldpres
Unul dintre pilonii principali ai tranziției verzi este planul de dezvoltare a sistemului de transport al energiei electrice pe 10 ani, care include patru interconexiuni esențiale cu România, a declarat ministrul Energiei Dorin Junghietu, în cadrul panelului „...
Acum 8 ore
17:30
Numărul tinerilor care au fost admiși în învățământul dual a crescut cu 70 la sută în ultimii ani, de la 1000 de persoane în anul 2023, până la 1700 în 2025. Autoritățile își propun ca această cifră să crească în...
17:20
Vladimir Bolea: „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are misiunea de a transpune 256 de acte legislative europene în următoarele 24 de luni” # Moldpres
Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova intră într-o nouă etapă, odată cu finalizarea screeningului și stabilirea obiectivelor concrete de armonizare a legislației naționale cu cea europeană. Vicepreierul Vladimir Bolea a declarat că Minist...
16:40
Întrevederea șefului Biroului politici de reintegrare cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei # Moldpres
La data de 11 noiembrie curent, șefului Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, Eivind Vad Petersson. În cadrul discuțiilor au fost evidențiate particularitățile dosa...
16:40
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu anunță zece priorități ale Guvernului pe calea aderării la UE # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi, după ședința Comisiei naționale pentru integrare europeană, zece priorități ale Guvernului pe calea aderării la Uniunea Europeană, astfel încât Republica Moldova să închidă negocierile și să semneze T...
16:40
Uniunea Europeană a transmis Armatei Naționale un lot de unități de transport logistic modern prin intermediul platformei „Instrumentul European pentru Pace”, transmite MOLDPRES.Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, este vorba despre autobuz...
16:20
Natalia Plugaru: „Ne propunem o piață a muncii mai incluzivă, mai conectată și mai corectă – o piață europeană” # Moldpres
Republica Moldova face pași concreți spre conectarea pieței muncii la standardele și rețelele Uniunii Europene, prin recunoașterea calificărilor profesionale, armonizarea legislației și consolidarea protecției sociale a lucrătorilor. Declarațiile au fost făcute de Na...
16:20
Vicepremierul Eugen Osmochescu: „Republica Moldova a devenit un scut cibernetic și de securitate în Europa de Est” # Moldpres
Republica Moldova a rezistat unui atac hibrid masiv și a devenit un scut cibernetic și de securitate în Europa de Est. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la Conferința „Raportul de e...
15:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare din partidele de opoziție, transmite MOLDPRES.În cadrul discuțiilor, Marta Kos a subliniat rolul esențial al opoziției în procesu...
15:50
Radu Marian: „Am introdus mai multă transparență și claritate în evaluarea investițiilor strategice, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene” # Moldpres
Republica Moldova a făcut progrese semnificative în alinierea legislației privind investițiile strategice la standardele Uniunii Europene, prin adoptarea unei noi legi care consolidează transparența și previzibilitatea proceselor decizionale. Declarațiile au fos...
15:40
Prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană deschide un nou capitol în parcursul european al Moldovei # Moldpres
Prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană s-a desfășurat astăzi sub egida președintei Maia Sandu. Evenimentul marchează începutul unei etape strategice în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat viceprim...
15:40
Republica Moldova accelerează integrarea în piața unică europeană: reforme, standarde și competitivitate economică # Moldpres
Republica Moldova face pași importanți spre integrarea deplină în piața unică europeană, prin alinierea legislației și a economiei la standardele Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de ex-vicepremierul Doina Nistor, responsabilă de economie și digitali...
15:40
Andrei Curăraru: „Neutralitatea Republicii Moldova, fără cooperare europeană, devine vulnerabilitate” # Moldpres
Toate interacțiunile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul apărării „nu contravin neutralității, ci o întăresc”, iar în lipsa cooperării internaționale, neutralitatea Republicii Moldova se transformă într-o slăbiciune. ...
Acum 12 ore
15:30
Mesajul comisarei Marta Kos, pentru partidele de opoziție: „Dacă ne dorim o Moldovă prosperă în cadrul UE, este nevoie de implicarea tuturor” # Moldpres
Aderarea la Uniunea Europeană este un proiect național. Nu este proiectul unui singur partid sau al unei singure persoane. Dacă ne dorim o Moldovă prosperă în cadrul Uniunii Europene, este nevoie de implicarea tuturor. Mesajul a fost transmis astăzi la Chișinău de C...
15:30
Mihai Popșoi: „Reintegrarea Transnistriei va fi pașnică, prin ancorarea economică a regiunii în Republica Moldova și Uniunea Europeană” # Moldpres
Republica Moldova rămâne ferm angajată pe calea unei soluții pașnice pentru reglementarea conflictului transnistrean, bazată pe reintegrarea economică și constituțională a regiunii din stânga Nistrului, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, ...
15:10
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”: „Casa noastră este Europa” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, la care se discută progresele Republicii Moldova în parcursul integrării europene și priorități...
14:50
Tariful pentru energia termică livrată de S.A. „Apă-Canal Chișinău” va scădea cu 17 la sută sau cu 447 de lei pentru o gigacalorie și va constitui 2 235 de lei. Decizia a fost aprobată astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (...
14:50
14:30
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut marți astăzi o întrevedere cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, cu reședința la București, Gavin Buchan, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile ...
14:20
Autoritățile de la Chișinău își propun să facă o inventariere a acordurilor de liber schimb și de protejare a investițiilor # Moldpres
Republica Moldova trebuie să facă o inventariere a tuturor acordurilor de liber schimb și de protejare a reciprocă a investițiilor, astfel încât la momentul aderării să aibă abrogate tratatele cu statele membre ale UE și îmbunătățite sau modificate a...
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova ...
14:10
MAI anunță progrese istorice în domeniul securității și integrării europene a Republicii Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) marchează o etapă de dezvoltare semnificativă în domeniul securității și ordinii publice, subliniind progresele înregistrate în implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul procesului de ader...
13:50
Granturi pentru dezvoltarea afacerilor locale: 68 de antreprenori au beneficiat de finanțare nerambursabilă de circa 29 de milioane de lei # Moldpres
Un număr de 68 de afaceri locale au beneficiat de granturi în valoare totală de 28,9 milioane de lei, care vor mobiliza investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională și vor permite crearea a circa 450 de locuri noi de muncă. Sprijinul este ofe...
13:50
Femeile din Moldova, recunoscute internațional pentru rolul lor în securitate și egalitate. Marta Cos:„Sunteţi un exemplu, cu o performanță fără precedent” # Moldpres
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat femeile din Republica Moldova pentru performanța istorică a țării în Indicele Global al Egalității de Gen, în care, în premieră, Moldova s-a clasat pe locul 7 în 2025, transmite MOLDPRES....
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în discuții despre mersul reformelor și sprijinul UE pentru Republica Moldova # Moldpres
Angajamentul noului Guvern de a continua reformele și de a avansa într-un ritm accelerat pe drumul european, precum și sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE au fost accentuate astăzi, la întrevederea premierul...
13:10
Republica Moldova a crescut de 11,6 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Moldpres
În ultimii cinci ani, Republica Moldova a înregistrat o creștere de 11,6 ori a capacităților instalate de surse de energie regenerabilă, care au atins 897,50 MW la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cifrele au fost prezentate astăzi de Centrul Național pent...
12:50
Moldova accelerează reforma justiției în procesul de aderare la UE. Veaceslav Cojuhari: „Integritatea și profesionalismul rămân fundamentul unui sistem de justiție european” # Moldpres
Ministerul Justiției continuă să coordoneze implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul agendei europene, cu progrese semnificative în domeniul justiției, combaterii corupției și protecției drepturilor fundamentale. Declarațiile au fost...
12:50
Marta Kos: „Voi ați câștigat în lupta cu Rusia. Kremlinul a cheltuit de la trei la patru sute de milioane de euro pentru a vă îndepărta” # Moldpres
Republica Moldova a câștigat în lupta cu Rusia, care a încercat să îndepărteze țara noastră de calea europeană. Afirmația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a subliniat că acest lucru a fost posibil datorită i...
12:40
Nouă proiectile de artilerie calibru 105 mm și tub cartușe de la proiectile de artilerie, precum și două focoase de la proiectile de artilerie, au fost depistate în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, muniția...
12:20
GALERIE FOTO // Aeroportul Internațional Chișinău implementează un nou sistem de înregistrare, control de securitate și îmbarcare # Moldpres
Sistemul PAX Track permite monitorizarea și gestionarea în timp real a pasagerilor în toate etapele parcurse în aeroport – de la înregistrare și controlul de securitate până la îmbarcare. Prin integrarea tehnologiilor moderne de analiz...
12:20
Adrienn Kiraly: „Scorul obținut de R. Moldova în raportul de extindere al UE reflectă nu doar adoptarea legislației europene, ci și implementarea efectivă a reformelor” # Moldpres
Raportul de extindere al Comisiei Europene nu doar evaluează situația actuală a Republicii Moldova, ci oferă și un ghid pentru prioritățile viitoare, indicând domeniile unde este necesar sprijin tehnic, legislativ sau financiar din partea Uniunii Europene. Declarați...
12:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Republica Moldova este specială. Ați impresionat Europa cu puterea și determinarea voastră” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres pe drumul său european, iar către sfârșitul anului 2025 va fi pregătită de începerea negocierilor pe toate cele șase clustere tematice, acestea urmând a fi finalizate în a...
12:10
Dezvoltarea unei țări începe cu abilitarea comunităților locale, declară comisara Marta Kos # Moldpres
Dezvoltarea durabilă a unei țări depinde în mare măsură de capacitatea autorităților locale de a gestiona eficient nevoile comunităților, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată la Chișinău în cadrul Conferinței „Raportul ...
12:10
12:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău implementează sistemul PAX Track: o experiență de călătorie mai rapidă și confortabilă # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a anunțat astăzi implementarea sistemului PAX Track, o soluție tehnologică modernă, destinată optimizării fluxului de pasageri și îmbunătățirii experienței de călătorie, transmite MOLDPRES....
11:20
Republica Moldova, lider între statele candidate la extinderea UE. În ce domenii au fost înregistrate cele mai mari progrese # Moldpres
Republica Moldova a obținut cele mai mari progrese la capitolele privind Uniunea Vamală, Politica Externă și de Securitate, precum și Energia, unde țara noastră a obținut un nivel de pregătire moderat spre bun. Informațiile au fost prezentate de către secretara general...
11:10
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marți, a avariat infrastructura energetică și pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul țării), potrivit informațiilor furnizate de g...
11:00
ASP atenționează că depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită # Moldpres
Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pot depune online și gratuit cererea de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația aferentă, semnată cu semnătură electronică calificată, transmite MOLDPRES.Această facilitat...
11:00
Un număr de 432 524 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Cifrele au fost prezentate astăzi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, informe...
10:50
CNA a efectuat percheziții într-un dosar de corupere și trafic de influență în sistemul educațional # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), au efectuat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere pasivă și trafic de inf...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.