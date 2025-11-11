Mitropolitul Moldovei respinge asocierea cu Biserica Ortodoxă Rusă, deși îl avea în stânga sa pe Episcopul Marchel, care îl VENEREAZĂ pe criminalul STALIN și a făcut campanie la parlamentare pentru candidații proruși susținuți de Kremlin și Șor
Ziarul National, 11 noiembrie 2025 22:15
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova respinge asocierea cu Biserica Ortodoxă Rusă, deși membrul acestuia, Episcopul Marchel, îl venerează pe c...
• • •
Acum 15 minute
22:15
Acum o oră
21:45
Republica Moldova se pregătește pentru o scădere a temperaturii pe 12 noiembrie 2025 # Ziarul National
Pe 12 noiembrie 2025, Republica Moldova se va confrunta cu o scădere semnificativă a temperaturilor în majoritatea regiunilor, cu variații care se ...
21:45
Lavrov acuză Marea Britanie de complot pentru deturnarea unui MiG-31 către baza Mihail Kogălniceanu # Ziarul National
Marea Britanie este acuzată de încercări de a diviza și domina pentru a compensa „puterea sa militară slabă”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul ...
21:45
Chișinăul negociază cu Lukoil preluarea infrastructurii energetice de la aeroport pentru a evita sancțiunile americane # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a inițiat discuții cu compania rusă Lukoil pentru a achiziționa infrastructura energetică de la Aeroportul Internaționa...
Acum 2 ore
20:45
Lavrov deschis pentru discuții SUA-Rusia la Budapesta, după acuzațiile lui Trump privind testele nucleare rusești. Rusia sugerează prelungirea New START cu un an pentru a calma tensiunile. # Ziarul National
Donald Trump a acuzat Rusia că efectuează teste nucleare fără a anunța public, determinându-l pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, să decla...
Acum 4 ore
19:45
Republica Moldova face pași importanți în educație și cercetare, conform Raportului Comisiei Europene pentru 2025 # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a fost prezent la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Repu...
18:45
Alexei Buzu la Conferința „Raportul de extindere 2025”: Angajament pentru o Administrație Transparență și Eficientă în Moldova # Ziarul National
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat astăzi la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale ...
18:45
Delegația Comisiei de la Veneția analizează la Chișinău reformele Procuraturii pentru combaterea corupției și crimei organizate # Ziarul National
Procuratura Generala a Republicii Moldova a gazduit astazi o intrevedere cu delegatia Comisiei de la Venetia, sosita la Chisinau in cadrul unei viz...
18:45
Bulgaria în fața unei crize, cu provizii de benzină limitate din cauza sancțiunilor SUA asupra Lukoil # Ziarul National
Bulgaria se confruntă cu o provocare importantă, având în vedere că proviziile de benzină i-ar putea ajunge doar pentru o lună. Această situație vi...
18:45
Moldova accelerează modernizarea transporturilor și alinierea la standardele europene # Ziarul National
La Chișinău a avut loc un amplu eveniment dedicat discutării progreselor realizate de țara noastră în parcursul său european, având la bază concluz...
Acum 6 ore
17:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condus azi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul acestei reuniuni, ș...
16:45
Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic # Ziarul National
Un tratament inovativ cu ultrasunete de intensitate redusă are potențialul de a îmbunătăți recuperarea după un accident vascular cerebral (AVC) hem...
16:45
Profesorii din 15 școli model se pregătesc să revoluționeze educația cu abordarea STEAM, inspirată din Estonia și Georgia # Ziarul National
Cadrele didactice din 15 școli model au fost instruite să integreze educația STEAM, inspirându-se din metodele utilizate în Estonia și Georgia. Ace...
Acum 12 ore
14:30
Premierul Alexandru Munteanu reafirmă drumul european al Republicii Moldova la Conferința privind extinderea UE 2025 # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat astăzi la conferința denumită „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Repu...
14:30
Guvernul și Banca Mondială susțin afacerile moldovenești prin granturi de milioane pentru creșterea competitivității și crearea locurilor de muncă # Ziarul National
Chișinău, 11 noiembrie 2025 – 68 de afaceri locale au parte de o nouă oportunitate de dezvoltare grație unor granturi în valoare de 28,9 milioane d...
14:30
Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă # Ziarul National
Terapia cu unde de șoc oferă un nou orizont în tratarea rănilor cronice la pacienții cu diabet. Această terapie neinvazivă, bazată pe ultrasunete d...
13:30
FSB susține că a dejucat un plan ucrainean de a deturna un avion rusesc cu rachete „Kinjal” către baza de la „Mihail Kogălniceanu” # Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a dejucat o operațiune ucraineană ce urmărea deturnarea unui avion rusesc dotat cu rachet...
13:30
Maia Sandu îl numește pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial pentru sănătate: un expert recunoscut în domeniu își începe mandatulimportant # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în dom...
13:30
Descoperire promițătoare în lupta împotriva cancerului de sân: O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul formelor agresive # Ziarul National
O moleculă experimentală promițătoare a fost descoperită, având potențialul de a stopa evoluția uneia dintre cele mai agresive forme de cancer de s...
12:30
INTERCEPTĂRI // Scandal de corupție în învățământ - vindeau teze de licență: Decan de la USM și director de colegiu, printre suspecți! # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi mai multe per...
12:30
Elevii din învățământul profesional tehnic își activează viitorul prin competițiile „Sport, energie, viitor” organizate de MEC # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Federația Sportului Școlar din Republica Moldova și instituțiile de învățământ profesional tehnic de...
11:45
Director de companie, condamnat la 9 ani pentru escrocherie cu fonduri europene: trebuie să achite peste 1 milion de lei! # Ziarul National
CIMIȘLIA – La 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul central, a recunoscut vinovăția directorului unei companii pentru comiterea infracțiunii de...
11:45
Adio unui titan al științelor agricole: Mihail Bahcivanji și moștenirea sa de neuitat # Ziarul National
11 noiembrie 2025, Chișinău - Pe 9 noiembrie 2025, Mihail Alexandru Bahcivanji (1939–2025), o personalitate marcantă în domeniul științelor agricol...
11:45
Tragedie la Hramatorsk: Un mort și incendii masive după un atac cu drone rusești, trei răniți la Harkov # Ziarul National
O persoană a murit într-un atac cu dronă care a declanșat incendii luni seara, în Hramatorsk, estul Ucrainei, potrivit unei declarații a Consiliulu...
10:45
Angajată condamnată la peste 5 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 1 milion de lei în jocuri de noroc # Ziarul National
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni a anunțat o sentință de condamnare într-un caz penal, împotriva unei femei de 38 de ani, acuzată de dela...
10:45
Republica Moldova facilitează gratuit înregistrarea online a beneficiarilor reali pentru transparență financiară # Ziarul National
Depunerea online a cererii pentru înregistrarea beneficiarului efectiv, împreună cu declarația privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridic...
Acum 24 ore
08:45
♈️ BerbecBucură-te de energia creativă ce îți alimentează ambițiile. Această zi este ideală pentru a aborda proiecte neconvenționale. Atmosfera pl...
07:45
Zelenski cere condamnări ferme în scandalul de corupție din sectorul energetic ucrainean # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, referindu-se la dezvăluirile făcute de NABU privind o amplă schemă de corupție în sectorul en...
02:45
Corupție uriașă în sectorul energetic ucrainean: NABU investighează o mită de 100 de milioane de dolari, iar Poroșenko cere demiterea guvernului Zelenski. # Ziarul National
Biroul anticorupţie din Ucraina (NABU) a informat că investighează sectorul energetic din țară, acuzând o schemă de mită evaluată la 100 de milioan...
00:45
Zelenski promite acțiuni decisive împotriva corupției în sectorul energetic din Ucraina # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că oricine este implicat în acte de corupție va fi tras la răspundere. El a promis că operatorul de ener...
00:45
Slovacia nu a comis o infracțiune prin donarea avioanelor MiG-29 către Ucraina, spun procurorii # Ziarul National
Transferul avioanelor de luptă MiG-29 din Slovacia către Ucraina nu reprezintă o infracţiune, a anunţat Procuratura din Bratislava. Slovacia a ofer...
10 noiembrie 2025
23:45
România își respectă angajamentele: Încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei devine infracțiune gravă în atenția DIICOT # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a exprimat mulţumiri senatorilor care, luni seară, au adoptat cu 110 voturi "pentru" un proiect de lege important....
Ieri
20:45
Mâine, 11 noiembrie 2025, vremea în Republica Moldova va trece prin câteva schimbări semnificative. Deși temperaturile nu variază semnificativ față...
17:45
ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să nu fie afectată: „Responsabilitatea companiei este de a realiza toate acțiunile în regim URGENT” # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să n...
17:45
Ministrul justiției din Ucraina și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, vizați în scandalul de corupție din sectorul energetic # Ziarul National
Biroul anticorupție din Ucraina (NABU) a lansat o anchetă amplă în sectoarele energiei și apărării, ambele fiind grav afectate de atacurile rusești...
16:30
Noul Program național 2027-2030: Educația romilor, prioritate pentru dezvoltare durabilă și egalitate socială # Ziarul National
Educația va reprezenta una dintre direcțiile esențiale ale viitorului Program național destinat susținerii populației de etnie romă, valabil pentru...
14:30
Viitorul cercetării moldovenești: progres și colaborare pentru dezvoltare durabilă! # Ziarul National
Dragi cercetători, stimați profesori!Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare, zi în care subliniem aportul crucial al ...
11:30
Moldova își consolidează securitatea energetică prin interconectări cu România și Ucraina: Noi proiecte în plin avânt # Ziarul National
Moldova va dezvolta noi linii de interconectare cu România și Ucraina, pentru a îmbunătăți conectivitatea regională și a integra capacitățile viito...
10:30
Jaf sub mască: 8 ani de închisoare pentru tâlharul care a atacat o instituție financiară din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 33 de ani a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Judecătoria Chișinău...
09:30
♈️ BerbecSub influenţa poziţiei planetare actuale, optimismul şi energia vor fi aliaţii tăi de încredere. Acestea îţi vor aduce succes în proiecte...
01:30
Zelenski: Putin ar putea ataca Europa, dar nu mă tem de Trump și am relații bune cu SUA # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat într-un interviu că nu se teme de Donald Trump, spre deosebire de alți lideri occidentali, și a...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Pe 09 Noiembrie 2025, ora 17:00 până pe 10 Noiembrie 2025, ora 11:00, este emis un cod galben de ceață densă. Vizibilitatea va fi redusă până la 20...
19:30
Vremea în Republica Moldova se va caracteriza prin temperaturi plăcute pentru această perioadă, cu fenomene precum ploaia și cerul parțial noros fi...
15:30
Ucraina se confruntă cu întreruperi masive de electricitate din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Alimentarea cu energie electrica era planificată să fie întreruptă duminică, pentru perioade cuprinse între opt şi 16 ore, în multe regiuni ale Ucr...
15:30
Hamas refuză orice capitulare: Luptătorii din Rafah nu se vor preda sub nicio formă # Ziarul National
Aripa armată a grupării Hamas a anunțat duminică că luptătorii retrași în zona Rafah din Gaza, controlată de Israel, nu se vor preda sub nicio form...
13:30
Doi români răniți într-un atac armat în piața Taksim, Istanbul, anunță ministrul Oana Țoiu # Ziarul National
Doi români au fost răniți într-un incident armat petrecut în piața Taksim din Istanbul, conform informațiilor transmise duminică de către ministrul...
09:30
Un atac cu drone efectuat de Ucraina în timpul nopții a dus la întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică și încălzire centrală în ...
08:30
♈️ BerbecOportunitățile de dezvoltare personală sunt la orizont, gata să îți fie descoperite. Folosește astăzi inițiativa pentru a construi noi re...
08:30
Moldova pregătește vize pentru cetățenii CSI: Guvernul denunță acordul de liberă circulație # Ziarul National
Republica Moldova ia în considerare impunerea regimului de vize pentru cetățenii țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Această organ...
02:30
Atacuri periculoase asupra centralelor nucleare din Ucraina: Kievul solicită intervenția AIEA pentru a preveni dezastrul! # Ziarul National
Rusia a lansat atacuri nocturne asupra Ucrainei, utilizând drone şi rachete, vizând substațiile care alimentează două centrale nucleare, ucigând as...
