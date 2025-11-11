/VIDEO/ FMI a blocat o tranșă de aproape 3 miliarde de lei pentru Moldova. Deputat PAS: Bugetul de stat nu e în pericol

/VIDEO/ FMI a blocat o tranșă de aproape 3 miliarde de lei pentru Moldova. Deputat PAS: Bugetul de stat nu e în pericol

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8