Primăria municipiului Soroca invită cetățenii la consultări publice
Noi.md, 11 noiembrie 2025 22:00
Primăria municipiului Soroca invită cetățenii la consultările publice privind proiectele de decizie ce se vor regăsi ulterior pe masa consilierilor locali.Sorocenii sînt așteptați miercuri, 12 noiembrie curent, în sala de ședințe de la etajul 1 al Consiliului raional Soroca.{{845143}}Unul dintre proiectele de bază supus consultărilor este cel privind elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Co
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
22:00
Evenimentul „Călătorie în China cu filme chinezești” la Tîrgul Mondial de Turism Londra 2025 # Noi.md
Tîrgul Mondial de Turism Londra 2025, organizat timp de trei zile, s-a deschis oficial la Centrul Expozițional din Londra.Evenimentul „Călătorie în China cu filme chinezești”, găzduit de Administrația Națională a Filmului și China Media Group, a debutat în zona de expoziție a Chinei, scrie romanian.cgtn.comStandul Chinei folosește filmul ca punte de legătură, prezentînd bogata moștenire cu
22:00
Interpretul Pavel Stratan și-a sărbătorit astăzi cei 55 de ani cu un mesaj video în care recunoștința a fost în prim-plan. Artistul le-a mulțumit celor care îl urmăresc, familiei și lui Dumnezeu pentru sentimentul de împlinire care îl însoțește în fiecare an.„Astăzi împlinesc 55 de ani. Am vrut să încep cu realizările mele, dar o să trec direct la mulțumiri pentru cei care au reușit să-mi urez
22:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Federația Sportului Școlar din Republica Moldova și instituțiile de învățămînt profesional tehnic desemnate, desfășoară în perioada 6–23 noiembrie 2025 o serie de competiții sportive sub genericul „Sport, energie, viitor”, pentru peste 700 de elevi din învățămîntul profesional tehnic.Scopul inițiativei este de a promova un stil de via
22:00
A opta ediție a Expoziției Internaționale de Importuri din China s-a încheiat luni, fiind înregistrate intenții de tranzacții de 83,49 miliarde de dolari americani (calculate pe bază anuală), o creștere de 4,4% față de ediția precedentă, stabilind un nou record istoric, scrie romanian.cgtn.com.Wu Zhengping, directorul adjunct al Biroului pentru Expoziția Internațională de Importuri din China,
22:00
Arman Tsarukyan într-un interviu amplu: sincer despre onorariile din UFC, despre anularea luptei cu Makhachev și despre lupta viitoare cu Hooker # Noi.md
Arman Tsarukyan — numărul doi în clasamentul UFC la categoria ușoară, omul cu un palmares de 21-3 și cu o voce sinceră — vorbește din nou cu sinceritate. Despre anularea luptei cu Makhachev, despre onorariile care abia acoperă cheltuielile și despre luptătorii care pot alege, iar el nu. Și toate acestea pe fondul pregătirii pentru lupta cu Dan Hooker, care, potrivit lui Arman, „încă nu a semnat co
22:00
Primăria municipiului Soroca invită cetățenii la consultările publice privind proiectele de decizie ce se vor regăsi ulterior pe masa consilierilor locali.Sorocenii sînt așteptați miercuri, 12 noiembrie curent, în sala de ședințe de la etajul 1 al Consiliului raional Soroca.{{845143}}Unul dintre proiectele de bază supus consultărilor este cel privind elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Co
Acum o oră
21:30
Activitatea serviciilor medicale în sistemul penitenciar în primele nouă luni ale anului 2025 a fost discutată recent în cadrul unei ședințe de bilanț organizate la Penitenciarul nr. 11 din Bălți, transmite Noi.md.Evenimentul a reunit personalul medical din toate unitățile penitenciare, prezentând un raport detaliat asupra realizărilor, provocărilor și direcțiilor de dezvoltare în domeniul asi
21:30
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au avut loc dezbateri dedicate modului în care angajații își pot împăca viața profesională cu responsabilitățile familiale, informează Noi.md.Evenimentul, organizat cu participarea studenților și cadrelor didactice, s-a bazat pe prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156, care promovează condiții de muncă e
Acum 2 ore
21:00
Președintele Siriei pentru perioada de tranziție, Ahmed al-Sharaa, a primit cadou de la președintele SUA, Donald Trump, la întîlnirea de la Casa Albă, un chipiu cu sigla MAGA (Make America Great Again).Accesorii similare se vînd în magazinul oficial al lui Trump la prețul de 55 de dolari. Președintele Siriei a povestit acest lucru într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News.
21:00
Dumitru Roibu: „Președintele creează un organ cu împuterniciri nelimitate, care înlocuiește toate ramurile puterii” # Noi.md
Dumitru Roibu, președintele Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, a criticat recent Legea privind securitatea națională și crearea Consiliului Național de Securitate (CNS), subliniind că aceasta încalcă principiile fundamentale ale Constituției Republicii Moldova. Roibu consideră că acest consiliu are puteri nelimitate, subminând sistemul de separare a puterilor în stat, ceea ce reprezintă o
21:00
Dacă Tyson Fury ar fi un serial, ar fi ajuns deja la al zecelea sezon. Povestea este aceeași: „Plec”, „Mă întorc”, „Nu mă întorc nici măcar pentru un miliard”, „Dar poate că...”. Și iată că din nou: managerul Spencer Brown anunță că Fury se antrenează în fiecare zi, dar deocamdată nu intenționează să se întoarcă. Deși mîine s-ar putea răzgîndi. Sau nu. Sau s-ar putea răzgîndi că s-a răzgîndit.
20:30
68 de afaceri locale primesc un nou impuls pentru creștere prin granturi de 28,9 milioane de lei care vor mobiliza investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională.Sprijinul este oferit prin programele gestionate de ODA în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.Finanțarea nerambursabilă este oferită de Guvernul Republicii Moldova, care contribuie cu
20:30
Oleg Maskaev, omul care l-a trimis cîndva în KO pe Hasim Rahman, astfel încît momentele importante ale meciului sînt difuzate și astăzi pe toate canalele de box, face acum pronosticuri pentru UFC 322. Și o face cu aceeași franchețe cu care lovea odată cu dreapta.Fost campion mondial WBC la categoria supergrea, autorul unuia dintre cele mai spectaculoase knock-out-uri din istoria boxului, Maska
Acum 4 ore
20:00
O explozie rară în capitala Pakistanului, Islamabad, marți, a provocat 12 morți și 20 de răniți, a declarat pentru reporteri Spitalul Institutului de Științe Medicale din Pakistan.O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru CNN că explozia din apropierea Curții Supreme a orașului, marți după-amiază, este investigată ca un atac sinucigaș, informează Noi.md cu referire la Med
20:00
În perioada 3-9 noiembrie curent, medicii de pe ambulanță au deservit 13 785 de chemări, notează Noi.md.Din numărul total de chemări, 440 nu au corespuns criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5748 pacienți, dintre care 996 copii au fost transportați la spital.{{845002}}Pe parcursul săptămînii, cel mai frecvent a fost ch
20:00
Dana White a vorbit despre turneul UFC la Casa Albă: buget astronomic, cadou pentru Trump și zero bilete? # Noi.md
Dacă credeai că industria luptelor a atins deja plafonul, Dana White a decis să-l depășească. Șeful UFC a declarat că în prezent principala lui preocupare nu sînt luptătorii, nu cardul, nu titlurile, ci... gazonul.Mai precis, bugetul turneului, care este planificat să se desfășoare în iunie 2026 pe teritoriul Casei Albe. Da, ați auzit bine. UFC. Casa Albă. Gazon. Cupola. Președintele. Totul ca
19:30
David Haye consideră că Moses Itauma este cel mai promițător adversar pentru Usyk. Și există o logică în acest lucru, dar nu fără riscuri # Noi.md
David Haye nu este doar un fost campion, ci unul dintre cei mai inteligenți și mai tehnici luptători ai generației sale. El știe cum este să fii un cruiser care a ajuns în categoria supergrea și cum este să te lupți cu adevărați giganți. De aceea, opinia sa despre șansele lui Moses Itauma împotriva lui Alexander Usyk merită atenție.Dar merită să îi analizăm cuvintele nu doar cu respect, ci și
19:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă procesul de digitalizare, oferind contribuabililor acces rapid și sigur la o gamă largă de servicii electronice care simplifică interacțiunea cu administrația fiscală.În anul 2025, serviciile electronice au fost accesate de peste 10 milioane de ori, ceea ce reflectă încrederea tot mai mare a contribuabililor în soluțiile digitale ale SFS și subliniază fa
19:00
Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea „Ion Creangă” # Noi.md
Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.Acest lucru va facilita cooperarea dintre cele două instituții în domeniul academic, al stagiilor de practică, de cercetare etc. Prin semnarea acestui Acord Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” își propun să contribuie la creșter
19:00
Organizația Națiunilor Unite va continua să sprijine Republica Moldova în programele de dezvoltare durabilă # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova.Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Guvern și Agențiile ONU în Moldova.Prim-ministrul a apreciat sprijinul constant oferit de ONU în procesul de transformare a Republicii Moldova: „Prioritățile Guvernului sînt
19:00
Inspectorii de mediu din Ialoveni, Edineț și Briceni au desfășurat acțiuni de instruire și control privind activitatea echipelor de vînători la mistreț, notează Noi.md.Scopul principal al acestor acțiuni a fost asigurarea respectării legislației cinegetice și prevenirea cazurilor de braconaj.În urma verificărilor, nu au fost identificate încălcări. Vînătorii au fost informați suplimentar d
18:30
Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani, ar fi fost eliberat din închisoare # Noi.md
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, reținut pe 30 septembrie într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani, ar fi fost eliberat din închisoare, fiind plasat în arest la domiciliu.{{840064}}Decizia a fost luată joi, 28 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite Noi.md cu referire la Unimedia. Pe 30 septembrie, ofițerii Inspectorat
18:30
Un grup de minori a fost surprins în după-amiaza zilei de 11 noiembrie în clădirea părăsită a fostului Hotel Național din Chișinău, locul unde recent o fată de 13 ani și-a pierdut viața, informează Noi.mdDupă cum se vede din imaginile video, publicate de NewsMaker, tinerii au urcat atît pe unul dintre balcoanele etajelor superioare, cît și pe acoperișul clădirii.{{847392}}Echipaje ale Insp
18:30
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul industrial au șansa de a-și reduce costurile la energie și a-și face afacerile mai eficientă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie să aibă un consum energetic semnificativ și disponibilitatea de cofinanțare de minimum 50%.Companiile selectate vor urma să beneficieze de un audit energetic industrial profesional, în valoare de pînă la 5.000
18:30
Fostul campion interimar UFC Dustin Poirier nu se grăbește să parieze pe lupta dintre Islam Makhachev și Jack Della Maddalena, care va fi evenimentul principal al turneului UFC 322 din New York. Potrivit lui, acesta este unul dintre acele meciuri în care suspansul se menține pînă în ultima secundă și totul poate fi decis de o singură abilitate.„Este foarte interesant să vezi totul cu propriii
Acum 6 ore
18:00
În perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat un curs de instruire pentru angajații subdiviziunilor regionale Est, Vest, Nord și Sud, cu tematica „Funcționarea sistemului informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp”.Activitatea de instruire a fost desfășurată de către Direcția sisteme speciale de control al frontierei,
18:00
Comisia de Licențiere a activității notariale a stabilit calendarul pentru examenul de calificare în profesia de notar.Prima etapă, proba scrisă, se va desfășura pe 27 ianuarie 2026, iar proba verbală este programată pentru 17 februarie 2026.Cei care vor să participe la examen se pot înscrie pînă la 30 decembrie 2025, inclusiv. Documentele se depun la secretariatul Ministerului Justiției,
18:00
A doua categorie de greutate medie în box: care dintre pretendenți îl va învinge pe Canelo și va ajunge să lupte cu Crawford? Două meciuri vor decide pretendentul # Noi.md
După înfrîngerea în fața lui Terence Crawford, Saul „Canelo” Alvarez nu mai domină divizia, dar numele său tot cîntărește o tonă. Și, în timp ce Crawford deține toate titlurile, vînătoarea tronului continuă.În 2026 ne așteaptă două meciuri potențial explozive: Christian Mbilly împotriva lui Jaime Munguia și Jermall Charlo împotriva lui Caleb Plant. Nu sînt doar meciuri de clasament, ci și cast
18:00
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere de curtoazie cu Dong Zhihua, ambasadoarea agreată a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, urmare a prezentării copiilor scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe.Cei doi oficiali au trecut în revistă stadiul actual al relațiilor moldo-chineze, bazate pe principii de respect reciproc și beneficiu comun, și au disc
17:30
Interpreta Natalia Gordienko nu mai ascunde identitatea bărbatului care i-a cucerit inima.Artista a publicat pe rețelele sociale un filmuleț romantic, în care apare alături de partenerul ei, pe care l-a și etichetat, transmite Noi.md cu referire la Unimedia. Bărbatul care o face fericită pe Gordienko este Alexandru Chindriș, actor în vîrstă de 33 de ani. „Îmi spui încet: ce
17:30
Maia Sandu: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Noi.md
Menținerea ritmului reformelor, buna coordonare instituțională și pregătirea următoarelor etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), în noua sa componență.Reuniunea a fost prezidată de președinta Maia Sandu, iar la lucrări a participat și comisara europeană pentru Extinder
17:30
Ploaia torențială din timpul nopții, care a adus în cîteva ore peste 110 cm de precipitații în Lesbos, Grecia, a inundat case și întreprinderi din vestul insulei din Marea Egee și a determinat autoritățile locale să închidă o serie de școli marți dimineață pentru a efectua verificări și lucrări de reparații.Zonele Kalloni și Skala par să fi fost cele mai afectate după revărsarea a două rîuri,
17:30
Pe 24 ianuarie, la Manchester, britanicul Moses Itauma, un supergreu promițător, va disputa următorul său meci. Are 20 de ani, este neînvins, iar cariera sa pare pînă acum un parcurs ascendent perfect. Dar următorul pas – americanul Jermaine Franklin, în vîrstă de 32 de ani – s-ar putea dovedi a fi nu doar o treaptă, ci o încercare de maturitate.Franklin este un „journeyman”, dar nu un simplu
17:30
Trenul Chișinău–București a ajuns la destinație cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit # Noi.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul internațional nr.105/106 pe ruta Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit.Important: întîrzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere. În această perioadă de 4 ore, garnitura de tren a
17:00
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a comentat accidentul avionului militar C-130, aparținînd forțelor armate ale țării.Informația este relatată de Noi.md, cu referire la Oxu.Az.„Cu profund regret am aflat despre prăbușirea avionului nostru, care zbura din Azerbaidjan spre Turcia, în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan. Continuăm să coordonăm operațiunile de căutare ș
17:00
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate cu semnătură electronică calificată, este gratuită.Potrivit Agenției Servicii Publice, termenul-limită de depunere a documentelor este 31 decembrie curent, notează Noi.md.{{846640}}Cum se depune on
17:00
Președinta Maia Sandu la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Noi.md
Menținerea ritmului reformelor, buna coordonare instituțională și pregătirea următoarelor etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), în noua sa componență.Reuniunea a fost prezidată de președinta Maia Sandu, iar la lucrări a participat și comisara europeană pentru Extinder
17:00
Sectorul nucifer din Republica Moldova se află într-o perioadă de expansiune promițătoare în 2025, cu recolte mai mari și calitate superioară a nucilor, potrivit datelor Asociației Nucicultorilor din Republica Moldova. Cererea internațională ridicată și prețurile în creștere transformă acest an într-o oportunitate profitabilă pentru fermieri și exportatori.După cum transmite Noi.md cu referire
16:30
Secretarul de stat Carolina Perebinos a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, Eivind Vad Petersson, aflat în vizită de lucru în Republica Moldova cu ocazia inaugurării oficiale a Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.Cei doi oficiali au evidențiat stadiul excelent al relațiilor moldo-norvegiene, reflectat în intensificarea schimburilor de
16:30
Agricultorii din sudul Moldovei, în special cei din raionul Cahul, ar putea recurge din nou la proteste, ca urmare a întîrzierilor statului în acordarea despăgubirilor și a dificultăților financiare acute cu care se confruntă.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei de către Alexandru Bădărău, șeful Asociației „Forța Fermierilor”, care a subliniat situația crit
16:30
Embolizarea arterelor uterine – tratament endovascular cu păstrarea uterului și a funcției reproductive # Noi.md
Miomul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) nodulară, care se dezvoltă în peretele muscular al uterului și reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice întâlnite la femeile de vârstă reproductivă. De obicei, există concomitent câțiva noduli miomatoși, de diferite dimensiuni și localizări în peretele uterului.De ce apare miomul uterin?Cauza exactă a apariției miomu
16:30
Fostul campion UFC a povestit ce se va întîmpla cînd Makhachev va cîștiga titlul la categoria semimijlocie. # Noi.md
Islam Makhachev și-a scris deja numele în istoria UFC drept campion la categoria ușoară, dar acum se află în pragul unei noi provocări. Pe 15 noiembrie, el va lupta împotriva lui Jack Della Maddalena pentru titlul la categoria semimijlocie. Și dacă va cîștiga și apoi va păstra centura măcar pentru cîteva apărări, acest lucru va fi, în opinia lui Michael Bisping, ceva cu adevărat remarcabil.„Fă
Acum 8 ore
16:00
Astăzi, 11 noiembrie, pe Pămînt se așteaptă furtuni magnetice cu o intensitate de pînă la nivelul G2 (moderate), precum și erupții solare puternice și foarte puternice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe (RAN) și al Institutului de Fizică Solar-Terestră al Filialei Siberiene a RAN.
16:00
Primăria Chișinău anunță deschiderea oficială a competițiilor la volei feminin, ediția 2025 # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat deschiderea oficială a competițiilor la volei feminin, ediția 2025, care se vor desfășura la Liceul Teoretic „George Călinescu”.Sezonul promite meciuri spectaculoase, pline de energie, pasiune și spirit competitiv, echipele participante fiind pregătite să lupte pentru fiecare punct și să ofere publicului un adevărat spectacol sportiv.{{842023}}La fi
16:00
Directorul aeroportului Chișinău despre procurarea Lukoil: „În următoarele trei zile, vom avea un rezultat” # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău examinează, în comun cu alte entități ale statului, mai multe scenarii menite să evite perturbarea procesului de alimentare a aeronavelor cu combustibil, afirmă directorul aerogării, Sergiu Spoială.Potrivit lui, este imposibil ca aeroportul să rămînă fără combustibil, în contextul sancțiunilor SUA și Regatului Unit aplicate companiei Lukoil, sin
15:30
Membra Consiliului de Supraveghere la „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. {{847602}}„Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută”, a scris Handr
15:30
Locuitorii Moldovei au noi posibilități de a călători în Ucraina și România. „Ukrzaliznytsia” a extins traseul trenului internațional Kiev–București, care acum oprește în trei localități din țara noastră.Potrivit Noi.md, care citează RBC-Ucraina, de acum înainte trenul Kiev-București va opri în trei stații din Moldova: Ungheni, Bălți-Oraș și Ocnița.Această noutate va ușura considerabil căl
15:30
Veronica Mihailov-Moraru: "De azi, am preluat oficial funcția de consilier prezidențial" # Noi.md
Veronica Mihailov-Moraru, fosta ministră a Justiției, a venit cu un mesaj în rețelele sociale cu privire la noua sa postură la Președinție, notează Noi.md."De astăzi, am preluat în mod oficial funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției.{{844310}}Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a contribui, dintr-o nouă poziție, la conso
15:30
Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor sintetice # Noi.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor propun crearea unei Platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de droguri sintetice, anunțul fiind făcut de Grigore Novac, în cadrul unui briefing de presă susținut marți la Parlament.Potrivit deputatului, inițiativa vine în urma audierilor publice organizate pe 24 iunie 2025 de Comisia parlamentară pentru Drepturile Om
15:30
În cîteva zile, va avea loc o grevă în sectorul transportului public local și aerian din Italia.O grevă a angajaților ar putea paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia.{{428799}}Cetățenii, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia atrebuie să se informeze bine și să ști ecă pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul t
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.