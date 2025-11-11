Fără acces la internetul mobil în regiunea rusă Ulianovsk, interdicție până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei

11:00

Directorul unei companii a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta va achita o amendă de 450.000 de lei și va fi privat de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilor materiale timp de cinci ani. De asemenea, instanța a dispus și încasarea din contul inculpatului a prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de 638.000 de lei și a penalităților contractuale în sumă de 63.800 de lei.