Lavrov acuză Marea Britanie de complot pentru deturnarea unui MiG-31 către baza Mihail Kogălniceanu

Ziarul National, 11 noiembrie 2025 21:45

Acum 15 minute
21:45
Republica Moldova se pregătește pentru o scădere a temperaturii pe 12 noiembrie 2025 Ziarul National
Pe 12 noiembrie 2025, Republica Moldova se va confrunta cu o scădere semnificativă a temperaturilor în majoritatea regiunilor, cu variații care se ...
21:45
21:45
Chișinăul negociază cu Lukoil preluarea infrastructurii energetice de la aeroport pentru a evita sancțiunile americane Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a inițiat discuții cu compania rusă Lukoil pentru a achiziționa infrastructura energetică de la Aeroportul Internaționa...
Acum 2 ore
20:45
Lavrov deschis pentru discuții SUA-Rusia la Budapesta, după acuzațiile lui Trump privind testele nucleare rusești. Rusia sugerează prelungirea New START cu un an pentru a calma tensiunile. Ziarul National
Donald Trump a acuzat Rusia că efectuează teste nucleare fără a anunța public, determinându-l pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, să decla...
Acum 4 ore
19:45
Republica Moldova face pași importanți în educație și cercetare, conform Raportului Comisiei Europene pentru 2025 Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a fost prezent la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Repu...
18:45
Alexei Buzu la Conferința „Raportul de extindere 2025”: Angajament pentru o Administrație Transparență și Eficientă în Moldova Ziarul National
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a participat astăzi la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale ...
18:45
Delegația Comisiei de la Veneția analizează la Chișinău reformele Procuraturii pentru combaterea corupției și crimei organizate Ziarul National
Procuratura Generala a Republicii Moldova a gazduit astazi o intrevedere cu delegatia Comisiei de la Venetia, sosita la Chisinau in cadrul unei viz...
18:45
Bulgaria în fața unei crize, cu provizii de benzină limitate din cauza sancțiunilor SUA asupra Lukoil Ziarul National
Bulgaria se confruntă cu o provocare importantă, având în vedere că proviziile de benzină i-ar putea ajunge doar pentru o lună. Această situație vi...
18:45
Moldova accelerează modernizarea transporturilor și alinierea la standardele europene Ziarul National
La Chișinău a avut loc un amplu eveniment dedicat discutării progreselor realizate de țara noastră în parcursul său european, având la bază concluz...
Acum 6 ore
17:45
Maia Sandu: Unitate și eforturi comune pentru integrarea europeană a Moldovei! Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condus azi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul acestei reuniuni, ș...
16:45
Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic Ziarul National
Un tratament inovativ cu ultrasunete de intensitate redusă are potențialul de a îmbunătăți recuperarea după un accident vascular cerebral (AVC) hem...
16:45
Profesorii din 15 școli model se pregătesc să revoluționeze educația cu abordarea STEAM, inspirată din Estonia și Georgia Ziarul National
Cadrele didactice din 15 școli model au fost instruite să integreze educația STEAM, inspirându-se din metodele utilizate în Estonia și Georgia. Ace...
Acum 8 ore
14:30
Premierul Alexandru Munteanu reafirmă drumul european al Republicii Moldova la Conferința privind extinderea UE 2025 Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat astăzi la conferința denumită „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Repu...
14:30
Guvernul și Banca Mondială susțin afacerile moldovenești prin granturi de milioane pentru creșterea competitivității și crearea locurilor de muncă Ziarul National
Chișinău, 11 noiembrie 2025 – 68 de afaceri locale au parte de o nouă oportunitate de dezvoltare grație unor granturi în valoare de 28,9 milioane d...
14:30
Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă Ziarul National
Terapia cu unde de șoc oferă un nou orizont în tratarea rănilor cronice la pacienții cu diabet. Această terapie neinvazivă, bazată pe ultrasunete d...
Acum 12 ore
13:30
FSB susține că a dejucat un plan ucrainean de a deturna un avion rusesc cu rachete „Kinjal” către baza de la „Mihail Kogălniceanu” Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că a dejucat o operațiune ucraineană ce urmărea deturnarea unui avion rusesc dotat cu rachet...
13:30
Maia Sandu îl numește pe Alexandru Gasnaș consilier prezidențial pentru sănătate: un expert recunoscut în domeniu își începe mandatulimportant Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în dom...
13:30
Descoperire promițătoare în lupta împotriva cancerului de sân: O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul formelor agresive Ziarul National
O moleculă experimentală promițătoare a fost descoperită, având potențialul de a stopa evoluția uneia dintre cele mai agresive forme de cancer de s...
12:30
INTERCEPTĂRI // Scandal de corupție în învățământ - vindeau teze de licență: Decan de la USM și director de colegiu, printre suspecți! Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi mai multe per...
12:30
Elevii din învățământul profesional tehnic își activează viitorul prin competițiile „Sport, energie, viitor” organizate de MEC Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Federația Sportului Școlar din Republica Moldova și instituțiile de învățământ profesional tehnic de...
11:45
Director de companie, condamnat la 9 ani pentru escrocherie cu fonduri europene: trebuie să achite peste 1 milion de lei! Ziarul National
CIMIȘLIA – La 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul central, a recunoscut vinovăția directorului unei companii pentru comiterea infracțiunii de...
11:45
Adio unui titan al științelor agricole: Mihail Bahcivanji și moștenirea sa de neuitat Ziarul National
11 noiembrie 2025, Chișinău - Pe 9 noiembrie 2025, Mihail Alexandru Bahcivanji (1939–2025), o personalitate marcantă în domeniul științelor agricol...
11:45
Tragedie la Hramatorsk: Un mort și incendii masive după un atac cu drone rusești, trei răniți la Harkov Ziarul National
O persoană a murit într-un atac cu dronă care a declanșat incendii luni seara, în Hramatorsk, estul Ucrainei, potrivit unei declarații a Consiliulu...
10:45
Angajată condamnată la peste 5 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 1 milion de lei în jocuri de noroc Ziarul National
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni a anunțat o sentință de condamnare într-un caz penal, împotriva unei femei de 38 de ani, acuzată de dela...
10:45
Republica Moldova facilitează gratuit înregistrarea online a beneficiarilor reali pentru transparență financiară Ziarul National
Depunerea online a cererii pentru înregistrarea beneficiarului efectiv, împreună cu declarația privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridic...
Acum 24 ore
08:45
Horoscopul zilei 11.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecBucură-te de energia creativă ce îți alimentează ambițiile. Această zi este ideală pentru a aborda proiecte neconvenționale. Atmosfera pl...
07:45
Zelenski cere condamnări ferme în scandalul de corupție din sectorul energetic ucrainean Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, referindu-se la dezvăluirile făcute de NABU privind o amplă schemă de corupție în sectorul en...
02:45
Corupție uriașă în sectorul energetic ucrainean: NABU investighează o mită de 100 de milioane de dolari, iar Poroșenko cere demiterea guvernului Zelenski. Ziarul National
Biroul anticorupţie din Ucraina (NABU) a informat că investighează sectorul energetic din țară, acuzând o schemă de mită evaluată la 100 de milioan...
00:45
Zelenski promite acțiuni decisive împotriva corupției în sectorul energetic din Ucraina Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că oricine este implicat în acte de corupție va fi tras la răspundere. El a promis că operatorul de ener...
00:45
Slovacia nu a comis o infracțiune prin donarea avioanelor MiG-29 către Ucraina, spun procurorii Ziarul National
Transferul avioanelor de luptă MiG-29 din Slovacia către Ucraina nu reprezintă o infracţiune, a anunţat Procuratura din Bratislava. Slovacia a ofer...
10 noiembrie 2025
23:45
România își respectă angajamentele: Încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei devine infracțiune gravă în atenția DIICOT Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a exprimat mulţumiri senatorilor care, luni seară, au adoptat cu 110 voturi "pentru" un proiect de lege important....
Ieri
20:45
Schimbări de Vreme în Republica Moldova pe 11 Noiembrie 2025 Ziarul National
Mâine, 11 noiembrie 2025, vremea în Republica Moldova va trece prin câteva schimbări semnificative. Deși temperaturile nu variază semnificativ față...
17:45
ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să nu fie afectată: „Responsabilitatea companiei este de a realiza toate acțiunile în regim URGENT” Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Autoritățile R. Moldova, PREGĂTITE pentru a prelua infrastructura „LukOil” de la AIC, astfel încât aprovizionarea aeronavelor să n...
17:45
Ministrul justiției din Ucraina și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, vizați în scandalul de corupție din sectorul energetic Ziarul National
Biroul anticorupție din Ucraina (NABU) a lansat o anchetă amplă în sectoarele energiei și apărării, ambele fiind grav afectate de atacurile rusești...
16:30
Noul Program național 2027-2030: Educația romilor, prioritate pentru dezvoltare durabilă și egalitate socială Ziarul National
Educația va reprezenta una dintre direcțiile esențiale ale viitorului Program național destinat susținerii populației de etnie romă, valabil pentru...
14:30
Viitorul cercetării moldovenești: progres și colaborare pentru dezvoltare durabilă! Ziarul National
Dragi cercetători, stimați profesori!Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare, zi în care subliniem aportul crucial al ...
11:30
Moldova își consolidează securitatea energetică prin interconectări cu România și Ucraina: Noi proiecte în plin avânt Ziarul National
Moldova va dezvolta noi linii de interconectare cu România și Ucraina, pentru a îmbunătăți conectivitatea regională și a integra capacitățile viito...
10:30
Jaf sub mască: 8 ani de închisoare pentru tâlharul care a atacat o instituție financiară din Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat de 33 de ani a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Judecătoria Chișinău...
09:30
Horoscopul zilei 10.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecSub influenţa poziţiei planetare actuale, optimismul şi energia vor fi aliaţii tăi de încredere. Acestea îţi vor aduce succes în proiecte...
01:30
Zelenski: Putin ar putea ataca Europa, dar nu mă tem de Trump și am relații bune cu SUA Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat într-un interviu că nu se teme de Donald Trump, spre deosebire de alți lideri occidentali, și a...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Alertă Meteo Galbenă: Ceață 09-10 Noiembrie 2025 Ziarul National
Pe 09 Noiembrie 2025, ora 17:00 până pe 10 Noiembrie 2025, ora 11:00, este emis un cod galben de ceață densă. Vizibilitatea va fi redusă până la 20...
19:30
Prognoza Meteo pentru săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Ziarul National
Vremea în Republica Moldova se va caracteriza prin temperaturi plăcute pentru această perioadă, cu fenomene precum ploaia și cerul parțial noros fi...
15:30
Ucraina se confruntă cu întreruperi masive de electricitate din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice Ziarul National
Alimentarea cu energie electrica era planificată să fie întreruptă duminică, pentru perioade cuprinse între opt şi 16 ore, în multe regiuni ale Ucr...
15:30
Hamas refuză orice capitulare: Luptătorii din Rafah nu se vor preda sub nicio formă Ziarul National
Aripa armată a grupării Hamas a anunțat duminică că luptătorii retrași în zona Rafah din Gaza, controlată de Israel, nu se vor preda sub nicio form...
13:30
Doi români răniți într-un atac armat în piața Taksim, Istanbul, anunță ministrul Oana Țoiu Ziarul National
Doi români au fost răniți într-un incident armat petrecut în piața Taksim din Istanbul, conform informațiilor transmise duminică de către ministrul...
09:30
Dronele ucrainene întrerup temporar curentul și căldura în orașul rus Voronej Ziarul National
Un atac cu drone efectuat de Ucraina în timpul nopții a dus la întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică și încălzire centrală în ...
08:30
Horoscopul zilei 09.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecOportunitățile de dezvoltare personală sunt la orizont, gata să îți fie descoperite. Folosește astăzi inițiativa pentru a construi noi re...
08:30
Moldova pregătește vize pentru cetățenii CSI: Guvernul denunță acordul de liberă circulație Ziarul National
Republica Moldova ia în considerare impunerea regimului de vize pentru cetățenii țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Această organ...
02:30
Atacuri periculoase asupra centralelor nucleare din Ucraina: Kievul solicită intervenția AIEA pentru a preveni dezastrul! Ziarul National
Rusia a lansat atacuri nocturne asupra Ucrainei, utilizând drone şi rachete, vizând substațiile care alimentează două centrale nucleare, ucigând as...
00:15
Rusia lovește dur Ucraina: șase morți și pagube semnificative după cele mai masive atacuri balistice asupra infrastructurii energetice de la începutul conflictului Ziarul National
Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața după ce Rusia a efectuat sute de atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice și clădi...
