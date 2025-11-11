Mai puțin timp de așteptare la aeroportul din Chișinău: sistemul PAX Track, lansat oficial
Radio Moldova, 11 noiembrie 2025 21:40
Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a început să funcționeze sistemul PAX Track, o soluție tehnologică modernă, ce vine să optimizeze fluxul de pasageri și să îmbunătățească experiența de călătorie. Sistemul oferă posibilitatea de a urmări și gestiona în timp real mișcarea pasagerilor pe întreg parcursul lor în aeroport - de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare. Implementarea PAX Track va permite scurtarea timpilor de așteptare, iar traficul va fi mai fluid în terminal.
• • •
Acum 10 minute
21:50
Fără acces la internetul mobil în regiunea rusă Ulianovsk, interdicție până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei # Radio Moldova
În regiunea Ulianovsk, interdicția de acces la internetul mobil va fi în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, a declarat guvernul regional în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulianovsk nu pot influența această decizie, deoarece este luată de centrul federal pentru a asigura „securitatea națională”, iar restricția va fi ridicată numai la decizia Moscovei. Problemele cu accesul la internet în regiunea Ulianovsk sunt observate de mai bine de o săptămână.
Acum 30 minute
21:40
21:40
Programul Național de Aderare la UE va fi actualizat și va include propunerile formulate la Conferința „Raportul de Extindere 2025” # Radio Moldova
Guvernul va organiza, pe parcursul săptămânii viitoare, consultări publice privind actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană (UE). Documentul va fi ajustat până la finele anului curent și va include mesajele exprimate, pe 11 noiembrie, la Conferința „Raportul de Extindere 2025: progresele și prioritățile de viitor ale Republicii Moldova”, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.
21:30
Acum o oră
21:10
„Cooperativele sunt cheia”: cum pot cuceri agricultorii din R. Moldova piața europeană # Radio Moldova
Republica Moldova își propune să modernizeze agricultura, să protejeze resursele naturale și să construiască o economie care oferă șanse egale tuturor. Obiectivele au fost anunțate la panelurile dedicate domeniilor agriculturii, coeziunii și incluziunii sociale, din cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progresele și prioritățile de viitor ale Republicii Moldova”, organizate pe 11 noiembrie, la Chișinău.
Acum 2 ore
20:10
Moldova accelerează Agenda Verde și conectarea la rețelele europene de energie și transport # Radio Moldova
Republica Moldova accelerează reformele pentru o economie verde și o infrastructură modernă, aliniată standardelor Uniunii Europene. Despre progresul și provocările din domeniile transportului, energiei, conectivității și mediului s-a discutat în cadrul panelului „Agenda Verde și Conectivitate Sustenabilă”, organizat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”.
Acum 4 ore
19:50
Germania rămâne epicentrul tradiției europene a târgurilor de Crăciun: peste 2.500 vor fi organizate în acest an # Radio Moldova
Germania rămâne epicentrul tradiției europene a târgurilor de Crăciun. Primele din acest au fost inaugurate din 10 noiembrie, iar în total vor fi deschise peste 2.500, potrivit Organizației Germane pentru Turism.
19:20
Un avion militar turcesc de transport care venea din Azerbaidjan s-a prăbușit în Georgia, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia. La bord se aflau 20 de militari turci, inclusiv membri ai echipajului, informează BBC.
19:10
Armata Națională a fost dotată, din partea UE, cu un lot de unități de transport logistic modern # Radio Moldova
Armata Națională a fost dotată cu un lot de unități de transport logistic modern, care include 66 de autobuze, camioane, precum și automobile de teren. Donația a fost făcută de Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Instrumentului European pentru Pace și are drept scop consolidarea capacităților sistemului de apărare națională. Lotul de vehicule va ajunge în unitățile Armatei Naționale din toată țara.
18:20
Condiții mai bune pentru elevii de la Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, cu sprijinul UE # Radio Moldova
Condiții mai bune pentru elevii și profesorii de la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț. Instituția a fost modernizată în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, investițiile europene depășind suma de 300.000 de euro. De asemenea, colegiul a fost dotat cu table interactive, laptopuri, proiectoare și materiale sanitare.
18:00
Experți, la Radio Moldova: Bruxelles-ul recunoaște progresele Chișinăului, dar cere accelerarea reformelor-cheie # Radio Moldova
Constatările conferinței care a dezbătut Raportul de Extindere al Uniunii Europene (UE), organizate pe 11 noiembrie la Chișinău, arată că Republica Moldova a făcut un progres considerabil în parcursul său european, fiind apreciată drept cea mai avansată dintre statele candidate. Totodată, deși Republica Moldova beneficiază de o atenție sporită din partea Bruxellesului, implementarea reformelor-cheie rămâne o prioritate pentru a valorifica oportunitățile actuale, au declarat experții invitați la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
18:00
Control vamal extins: trenul Chișinău - București a ajuns cu întârziere de peste patru ore la destinație # Radio Moldova
Trenul internațional pe ruta Chișinău - București a ajuns la destinație, pe 10 noiembrie, cu o întârziere semnificativă. Mai exact, garnitura a ajuns la București la ora 10:45, înregistrând o depășire de 4 ore și 12 minute față de programul obișnuit.
Acum 6 ore
17:50
Parteneriat între stat și mediul de afaceri: granturi de aproape 29 de milioane vor mobiliza investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională # Radio Moldova
Sprijin important pentru 68 de companii din Republica Moldova, care vor beneficia de granturi în valoare de 28.9 milioane de lei prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Autoritățile estimează că finanțările vor genera investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională.
17:40
R. Moldova își propune să digitalizeze până la 75% dintre serviciile publice oferite de stat până la sfârșitul 2025 # Radio Moldova
Republica Moldova își propune să digitalizeze, până la sfârșitul anului 2025, cel puțin 75% dintre serviciile publice oferite de stat, a declarat viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul Conferinței „Raportul de Extindere 2025”, la panelul „Competitivitate și creștere incluzivă” (Cluster III). Potrivit vicepremierului, R. Moldova a înregistrat progrese semnificative în digitalizarea serviciilor publice și în consolidarea securității cibernetice, devenind un „scut cibernetic” în Europa de Est.
17:10
Un pensionar din Comrat a murit la spital după ce s-a împușcat cu o armă deținută ilegal # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 73 de ani din Comrat a decedat marți, 11 noiembrie, după ce ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Acesta a fost preluat de medici, având o plagă în zona abdomenului, și transportat de urgență la spital, scrie presa din Găgăuzia.
17:00
Agenții economici solicită îmbunătățirea dialogului dintre autorități și mediul privat, pentru a accelera procesul de integrare europeană # Radio Moldova
Procesul de aliniere a R. Moldova la standardele pieței interne a Uniunii Europene (UE) „avansează vizibil”, susțin autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri. Accesul la piața unică europeană reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, oferind companiilor locale posibilitatea de a concura pe picior de egalitate cu firmele din UE, a declarat fosta ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, la panelul dedicat clusterului II - „Pieța Internă”, din cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizate pe 11 noiembrie, la Chișinău.
16:30
Festivalul de Teatru și Film ClassFest reunește, la Chișinău, actori și regizori din mai multe țări # Radio Moldova
Oportunitate deosebită pentru tinerii artiști la Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest. La ediția din 2025, care a început la Chișinău, participă școli de teatru din Republica Moldova, Polonia, Franța, Elveția, Italia și Ucraina, într-un laborator al artei și expresivității.
16:20
Maia Sandu, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Cetățenii vor să vadă că li se face dreptate” # Radio Moldova
Menținerea ritmului reformelor, buna coordonare instituțională și pregătirea următoarelor etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), în noua sa componență. Reuniunea a fost prezidată de președinta Maia Sandu, iar la lucrări a participat și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată marți, 11 noiembrie, într-o vizită oficială la Chișinău, informează Președinția.
16:20
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „R. Moldova are nevoie de un nou model economic, bazat pe producție și investiții” # Radio Moldova
Republica Moldova are nevoie de o tranziție de la o economie bazată pe consum la una orientată spre producție, inovație și investiții. Acest model de dezvoltare va asigura o creștere economică durabilă în R. Moldova, s-a arătat convins vicepremierul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
16:10
Marta Kos: „Nu politicienii sunt cei care decid că vrem să mergem în Europa și să devenim membri ai UE - a fost voința clară a cetățenilor” # Radio Moldova
Republica Moldova se află pe calea corectă, însă urmează o etapă dificilă de aliniere legislativă și implementare a reformelor. „R. Moldova are planuri ambițioase și nu avem timp de pierdut”, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la finalul vizitei sale de lucru, efectuate la Chișinău. Oficialul european a participat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, a avut întrevederi cu noii miniștri și deputați, inclusiv cu cei din opoziția parlamentară și a participat la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prezidată de președinta Maia Sandu.
16:00
Căldura livrată de „Apă-Canal Chișinău”, mai ieftină cu 17%. Consumatorii vor plăti 2.235 lei/Gcal # Radio Moldova
Căldura livrată de întreprinderea municipală „Apă-Canal Chișinău” se ieftinește cu 447 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 11 noiembrie, un tarif de 2.235 lei/Gcal. Totodată, tariful pentru apa caldă livrată de companie este în creștere cu 24%.
Acum 8 ore
15:50
Marta Kos, întrevedere cu opoziția parlamentară: „Mi-au spus că nu sunt proruși și că vor sprijini reformele europene” # Radio Moldova
Implementarea legislației europene și a reformelor necesare pentru a avansa în parcursul european nu trebuie politizată, mai ales după ce oamenii din R. Moldova și-au exprimat „voința clar”, una proeuropeană, la ultimele alegeri parlamentare, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, după ce s-a întâlnit, pe 11 noiembrie, la Chișinău, cu opoziția parlamentară. Totodată, Marta Kos a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru progresele consemnate în Raportul de Extindere 2025, publicat recent de Comisia Europeană, și a subliniat importanța cooperării între toate forțele politice în procesul de aderare.
15:50
„Să lucrăm împreună pentru beneficiul tuturor cetățenilor” - apelul Martei Kos la finalul vizitei la Chișinău # Radio Moldova
„Moldova are planuri ambițioase și nu avem timp de pierdut. Este timpul să lucrăm”, cu acest îndemn și cu un apel la unitate, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și-a încheiat vizita de lucru la Chișinău. Oficialul european a participat la mai multe evenimente de prezentare a Raportului Comisiei Europene privind extinderea, dar și la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prezidată de președinta Maia Sandu.
15:30
Raportul de Extindere 2025, conferință la Chișinău: UE a alocat R. Moldova 197 de milioane de euro pentru domeniul de apărare și securitate # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat unele dintre cele mai mari progrese pe dimensiunea de politică externă și securitate, potrivit celui mai recent Raport privind extinderea, aprobat de Comisia Europeană. În contextul riscurilor de securitate din regiune, țara noastră își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană (UE) și își crește investițiile în apărare, au precizat vorbitorii panelului de discuții „Relații Externe (Cluster VI) din cadrul Conferinței „Raportul de Extindere 2025”, care are loc marți, 11 noiembrie, la Chișinău.
14:50
Republica Moldova ar putea beneficia semnificativ în cazul în care ar adopta „reglementări prietenoase” care să vizeze criptomonedele, consideră experta în piețele financiare Olga Tăbârță. Potrivit acesteia, investițiile în monedele virtuale sunt mai accesibile și mai avantajoase decât alte forme tradiționale de economisire, iar companiile le folosesc pentru plăți internaționale rapide și la costuri reduse, facilitând, astfel, atragerea de parteneri pentru afaceri din străinătate.
14:50
Pași fermi în tranziția energetică: R. Moldova a crescut de 11.6 ori capacitățile instalate în ultimii cinci ani # Radio Moldova
Republica Moldova face pași importanți în tranziția energetică: în ultimii cinci ani, s-a înregistrat o creștere de 11.6 ori a capacităților instalate. Acestea au atins 897.50 MW la sfârșitul lunii septembrie, marcând o creștere cu 318.10 MW față de finele anului trecut.
14:10
Un străin care reprezenta o amenințare la adresa securității naționale, expulzat din R. Moldova # Radio Moldova
Un cetățean străin, în vârstă de 38 de ani, afiliat organizațiilor extremiste și teroriste internaționale, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.
Acum 12 ore
13:30
Consumul de droguri a ajuns la cote alarmante, afectând tot mai mulți tineri și chiar copii. De aceea, este necesară instituirea stării de urgență în domeniul drogurilor sintetice și crearea unei platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de substanțe narcotice, susțin deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Grigore Novac și Vladimir Odnostalco.
13:20
Priorități în aderarea la UE | Societatea civilă confirmă progresele în materie electorală, dar avertizează asupra unor practici riscante # Radio Moldova
Parlamentul și Comisia Electorală Centrală nu ar trebui să admită modificarea cadrului legislativ și normativ în perioada preelectorală, întrucât astfel de schimbări reduc previzibilitatea proceselor electorale și nu lasă suficient timp pentru aplicarea unor remedii eficiente. Recomandarea a fost formulată de directorul executiv al Asociației „Promo-LEX”, Ion Manole, în cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, desfășurată marți la Chișinău.
13:20
Directorul Aeroportului Chișinău, despre negocierile cu Lukoil privind achiziționarea activelor: „Suntem la o etapa avansată” # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău examinează, în comun cu alte entități ale statului, mai multe scenarii menite să evite perturbarea procesului de alimentare a aeronavelor cu combustibil, afirmă directorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit lui, este imposibil ca aeroportul să rămână fără combustibil, în contextul sancțiunilor SUA și Regatului Unit aplicate companiei Lukoil, singurul furnizor de kerosen pentru aeroportul din Chișinău.
13:00
Marta Kos apreciază determinarea moldovenilor de a avansa în parcursul european: „Sunteți în jur de trei milioane, Rusia are mai mult, dar voi oricum ați câștigat!” # Radio Moldova
Anul 2026 trebuie să fie „anul implementării reale” a reformelor, nu al „bifărilor” formale, iar valoarea transformărilor va fi măsurată prin impactul resimțit de cetățeni și mediul de afaceri, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Conferința „Raportul de Extindere 2025”, desfășurată marți, 11 noiembrie, la Chișinău. Comisara a dat asigurări că Uniunea Europeană (UE) va sprijini R. Moldova în dezvoltarea capacității publice și administrative pentru elaborarea și implementarea calitativă a legislației.
12:40
Trump propune modificări la rezoluția ONU pentru Ucraina: experții vorbesc despre un „semnal favorabil” pentru Moscova # Radio Moldova
Moscova ar putea primi un „semnal favorabil”, dacă administrația lui Donald Trump va reuși să modifice rezoluția-cheie a Adunării Generale a ONU privind situația din teritoriile ocupate ale Ucrainei, eliminând din text mențiunile referitoare la „integritatea teritorială a statului” și „condamnarea ocupației ruse”, potrivit Kyiv Post, care citează surse diplomatice.
12:30
Președinta Maia Sandu are un nou consilier. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, numit consilier prezidențial pe domeniul sănătății, printr-un decret semnat de șefa statului pe 10 noiembrie.
12:30
Războiul hibrid purtat de Rusia nu se limitează la frontul ucrainean, iar „haosul controlat” devine arma strategică a Kremlinului împotriva ordinii occidentale ce vizează direct stabilitatea politică, economică și socială a Uniunii Europene (UE), avertizează expertul în politici de securitate, Andrei Curăraru. Și politologul român, Cătălin Gabriel Done, este de părere că rețelele de crimă organizată devin instrumente de sabotaj strategic și manipulare socială și spune că Europa trebuie să-și adapteze urgent mecanismele de apărare.
12:20
Ritmul reformelor va influența direct calendarul negocierilor de aderare la UE. Republica Moldova, lider la progresul de pregătire # Radio Moldova
Ritmul în care Republica Moldova implementează reformele va determina cât de repede vor fi deschise și închise capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de Adrienn Király, directoare în cadrul DG NEAR al Comisiei Europene, în cadrul panelului de prezentare a Raportului de extindere 2025 pentru Republica Moldova, desfășurat pe 11 noiembrie la Chișinău. Potrivit documentului, Republica Moldova a făcut un „salt imens” în procesul de aderare, înregistrând cea mai mare creștere dintre toate țările candidate. Nivelul mediu de pregătire al țării a ajuns la 2,38 puncte din 5.
12:10
INTERCEPTĂRI | Percheziții în Chișinău: Decan de la USM, directorul Colegiului de Ecologie și studenți, cercetați pentru vânzarea și cumpărarea tezelor de licență # Radio Moldova
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iureva, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
12:00
UE recomandă R. Moldova să utilizeze procesul de aderare ca oportunitate de eliminare a discriminărilor privind egalitatea salarială de gen # Radio Moldova
Femeile au un rol tot mai vizibil în consolidarea păcii, în dezvoltarea societății și în progresele înregistrate, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în deschiderea conferinței internaționale „Femei pentru Securitate 2025”, organizate în perioada 11 - 12 noiembrie, la Chișinău. Potrivit oficialei, astăzi, femeile nu sunt doar prezente în domeniul securității, „ele îl transformă prin competență, empatie și spirit de echipă”.
12:00
Gospodăriile care au înlocuit electrocasnicele vechi, prin Programul EcoVoucher, au economisit până la 30% la energie # Radio Moldova
Aproape 40.000 de familii din R. Moldova și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, prin Programul EcoVoucher, care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul acestui an, peste 25.180 de familii au beneficiat de vouchere în valoare de câte 6.000 de lei pentru a-și cumpăra frigidere noi, precum și mașini de spălat rufe.
11:50
Clubull italian de fotbal Atalanta Bergamo și-a dat afară antrenorul după doar 5 luni. Instalat în funcție în luna iunie, după plecarea lui Gian Piero Gasperini la AS Roma, croatul Ivan Jurić a fost demis după e eșecul din weekend, 0:3 acasă cu Sassuolo Calcio. Atalanta a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A, iar conducerea clubului l-a demis pe Jurić cu efect imediat.
11:40
Revista presei internaționale // Comisia Europeană ia măsuri pentru combaterea „războiului pentru influență” dus de Rusia în Europa # Radio Moldova
Presa internațională semnalează evoluțiile legate de sprijinul financiar al aliaților pentru Ucraina, și în special planurile alternative la creditele bazate pe activele rusești înghețate. Alte teme majore reflectate de presa străină includ pachetul Comisiei Europene privind „Scutul pentru apărarea democrației” împotriva dezinformării, vizita discretă a președintelui sirian la Casa Albă și eliberarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, care rămâne sub control judiciar după condamnarea pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale.
11:40
Directorul unei companii a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta va achita o amendă de 450.000 de lei și va fi privat de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilor materiale timp de cinci ani. De asemenea, instanța a dispus și încasarea din contul inculpatului a prejudiciului cauzat prin infracțiune în valoare de 638.000 de lei și a penalităților contractuale în mărime de 63.800 de lei.
11:40
Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial pot beneficia de audit energetic gratuit # Radio Moldova
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul industrial au șansa de a-și reduce costurile la energie și a-și face afacerile mai eficientă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie să aibă un consum energetic semnificativ și disponibilitatea de cofinanțare de minimum 50%.
11:30
Mesele în familie, un aliat al sănătății: „Implicarea copiilor la gătit creează deprinderi alimentare sănătoase” # Radio Moldova
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate utilizării formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii. În acest context, specialista în sănătate și nutriție Maria Victoria Racu recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.
11:20
Comisara pentru Extindere, Marta Kos: „Vom găsi soluții pentru regiunea transnistreană în procesul de aderare” # Radio Moldova
Uniunea Europeană consideră Republica Moldova un stat unitar și va sprijini integrarea regiunii transnistrene, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol în procesul de aderare. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat marâi, 11 noiembrie, în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
11:00
Percheziții în Chișinău: Decan de la USM, directorul Colegiului de Ecologie și studenți, cercetați pentru vânzarea și cumpărarea tezelor de licență # Radio Moldova
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul Colegiului de Ecologie din capitală, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
11:00
Directorul unei companii a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta va achita o amendă de 450.000 de lei și va fi privat de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilor materiale timp de cinci ani. De asemenea, instanța a dispus și încasarea din contul inculpatului a prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de 638.000 de lei și a penalităților contractuale în sumă de 63.800 de lei.
11:00
Premierul Munteanu, la Conferința „Raportul de Extindere 2025”: „Moldova poate! Aducem Europa acasă” # Radio Moldova
Ritmul de progres al Republicii Moldova pe parcursul său european a crescut de patru ori într-un singur an. Integrarea nu mai este doar o lumină la capătul tunelului, ci o realitate spre care ne îndreptăm cu pași hotărâți. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în deschiderea conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, desfășurate marți, 11 noiembrie, la Chișinău.
11:00
Doi frați, o singură pasiune - fotbalul. Daniil și David Dimitrișin, gemenii convocați la echipa națională a Republicii Moldova de juniori sub 19 ani # Radio Moldova
Daniil și David Dimitrișin, frații gemeni care cresc împreună pe terenul joc, au reușit ceva deosebit: ambii au fost convocați la echipa națională a Republicii Moldova de juniori sub 19 ani și se pregătesc pentru preliminariile Campionatului European.
10:50
O femeie de 80 de ani, care traversa strada într-un loc interzis, a decedat după ce a fost lovită de un camion.
10:50
Percheziții în Chișinău: decanul unei facultăți de la USM, directorul unui colegiu și studenți, cercetați pentru corupție # Radio Moldova
Decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul Colegiului de Ecologie din capitală, doi intermediari și trei studenți sunt cercetați într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență.
