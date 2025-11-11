/VIDEO/ De la mere „abandonate”, la exporturi în creștere: Agricultura Moldovei între falsuri și cifre
TV8, 11 noiembrie 2025 21:40
/VIDEO/ De la mere „abandonate”, la exporturi în creștere: Agricultura Moldovei între falsuri și cifre
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:50
Acum 30 minute
21:40
21:40
Acum o oră
Acum 2 ore
20:50
20:10
Acum 4 ore
19:20
18:50
18:20
Acum 6 ore
17:50
16:50
16:00
Acum 8 ore
15:10
15:00
15:00
14:40
14:00
Acum 12 ore
13:00
13:00
12:40
12:30
11:20
11:20
11:10
10:50
10:10
09:20
09:10
Acum 24 ore
08:20
07:50
07:20
10 noiembrie 2025
23:40
23:20
23:20
22:40
22:10
Ieri
21:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.