Îmbunătățirea calității actului medical în penitenciare, prioritate pentru 2026

21:00

Dacă Tyson Fury ar fi un serial, ar fi ajuns deja la al zecelea sezon. Povestea este aceeași: „Plec”, „Mă întorc”, „Nu mă întorc nici măcar pentru un miliard”, „Dar poate că...”. Și iată că din nou: managerul Spencer Brown anunță că Fury se antrenează în fiecare zi, dar deocamdată nu intenționează să se întoarcă. Deși mîine s-ar putea răzgîndi. Sau nu. Sau s-ar putea răzgîndi că s-a răzgîndit.