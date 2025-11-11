Moldovean, prins la vamă cu un permis fals, are o explicație incredibilă: „L-a cumpărat din Franța cu 150€ și nu știa că nu e adevărat”

18:20

Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată și el revoltat de creșterea bruscă a prețului la macrou, dar și de alte scumpiri. „Până și peștele, un produs obișnuit, a devenit un lux. În același timp, veniturile au rămas pe loc, iar sărăcia s-a adâncit: dacă în 2019 fiecare a patra persoană din țară trăia sub pragul sărăciei, astăzi fiecare a treia se află în această situație. Guvernarea trebuie să recunoască situația și să vină cu măsuri reale de protecție economică și socială, nu doar cu istorii pe care le desenează ei”, a comentat edilul.