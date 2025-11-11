ȘTIRI cu Natalia Catan din 11.11.2025, ora 17:00
Vocea Basarabiei, 11 noiembrie 2025 20:10
Reforma sistemului de justiție penală, subiect de discuții între oficiali de la Chișinău și raportori ai Comisiei de la Veneția # Vocea Basarabiei
Reforma sistemului de justiție penală și dezvoltarea mecanismelor de combatere a corupției și crimei organizate se numără printre subiectele discutate în cadrul unei întrevederi între Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, și raportorii Comisiei de la Veneția, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău. Părțile au făcut un schimb de opinii privind […]
(FOTO) Armata Națională a R. Moldova, donație de peste 5 milioane de euro din partea UE # Vocea Basarabiei
Armata Națională din Republica Moldova a primit un lot de 66 de vehicule logistice din partea Uniunii Europene, prin Instrumentul European pentru Pace. Donația include autobuze, camioane, microbuze, SUV-uri și automobile de teren. Costul total al asistenței este de peste 5 milioane de euro. „Acest sprijin, pe lângă multe altele, este un exemplu elocvent al cooperării eficiente dintre […]
(VIDEO) Marta Kos: „Dacă ne dorim o R. Moldova prosperă în cadrul UE, este nevoie de implicarea tuturor” # Vocea Basarabiei
„Dacă ne dorim o R. Moldova prosperă în cadrul Uniunii Europene, este nevoie de implicarea tuturor". Declarația a fost făcută de Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, care a îndemnat astăzi clasa politică de la Chișinău să-și unească eforturile în parcursul de integrare europeană. Ea a subliniat că se află la Chișinău pentru a transmite […]
Proștii mor, prostia e nemuritoare — spunea Caragiale. Ea e ca un șoarece de laborator scăpat în arhiva istoriei: roade tot și se înmulțește pe rețelele sociale. Trăim vremuri minunate: idiotul satului are telefon, internet și public. Mai e și deputat în Parlament. Scrie o tâmpenie, și în zece minute zece alți idioți îi dau […]
(VIDEO) Premierul R. Moldova prezintă zece priorități ale Guvernului pe calea aderării la UE # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi, 11 noiembrie, cele zece priorități ale Guvernului Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că astăzi, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, s-a discutat despre ultimul raport al Comisiei Europene. „R. Moldova are cel mai mare salt […]
(FOTO) Președinta R. Moldova, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Trebuie să ne concentrăm și să muncim și mai bine” # Vocea Basarabiei
„Trebuie să ne concentrăm și să muncim și mai bine, cu seriozitate și responsabilitate". Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii, șefa statului a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansarea procesului de aderare […]
(VIDEO) Cristina Gherasimov, după finalizarea primei ședințe a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „R. Moldova a înregistrat un progres major în ultimii ani, dar mai avem foarte mult de muncă” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova a înregistrat un progres major în ultimii ani, însă mai avem foarte mult de muncă". Declarația a fost făcută de vicepremiera Cristina Gherasimov, după finalizarea primei ședințe a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, care s-a desfășurat astăzi sub egida președintei Maia Sandu. Vicepremiera pentru Integrare Europeană a subliniat că, în cadrul acestei ședințe, […]
(FOTO) Cetățean străin, deportat din R. Moldova pentru legături cu organizații extremiste # Vocea Basarabiei
Un cetățean străin, în vârstă de 38 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani și a fost deportat sub escortă. „Măsura a fost dispusă ca urmare a constatării afilierilor persoanei respective la organizații extremiste și teroriste internaționale – circumstanțe care reprezintă o amenințare la adresa securității […]
Premierul Alexandru Munteanu: „Să ducem R. Moldova pe drumul european și să nu permitem să fim opriți din drum” # Vocea Basarabiei
Suntem europeni prin felul în care trăim, muncim și ne respectăm reciproc, iar rolul nostru este să ducem Republica Moldova pe drumul european și să nu permitem să fim opriți din drum. Declarații în acest sens au fost făcute de premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, în deschiderea Conferinței „Raportul de extindere 2025: progrese și […]
Universitatea de Stat din Moldova, reacție după perchizițiile CNA: „Condamnăm ferm orice formă de corupție” # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat din Moldova a venit cu o reacție după ce, astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de corupere și trafic de influență, în care este vizat și un decan al instituției. Astfel, USM condamnă ferm orice formă de corupție și orice comportament care ar putea aduce atingere […]
Comisara europeană pentru Extindere, despre progresele înregistrate de R. Moldova: „Sunteți cei mai buni elevi din clasa mea” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres pe drumul său european. Declarația a fost făcută de către comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul evenimentului de prezentare a Raportului de extindere 2025, desfășurat la Chișinău. Ea a subliniat, în discursul său, că acest raport confirmă progresul semnificativ și consecvent al […]
Alexandru Gasnaș, numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății # Vocea Basarabiei
Alexandru Gasnaș a fost numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor […]
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie. Această delegație este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei. Senatorii din România vor avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrul […]
(FOTO) Percheziții într-un dosar de corupere și trafic de influență în sistemul educațional: Decanul unei facultăți din cadrul USM și directorul unui colegiu, vizați # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), […]
Filme documentare în premieră pentru mii de elevi, la ediția a IV-a Astra Film Chișinău # Vocea Basarabiei
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film (AFF) revine de la Sibiu la Chișinău și anul acesta, în perioada 13 – 15 noiembrie, la Cinema Loteanu cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția 2025 a AFF în România. Finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, […]
„Casa noastră este Europa și aducem Europa acasă". Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu după o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, care se află într-o vizită oficială în Republica Moldova. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că oficialul european vizitează pentru a patra oară Republica Moldova în ultimii doi […]
ONU avertizează: Guvernele care nu reduc emisiile de carbon vor fi responsabile pentru crizele globale # Vocea Basarabiei
Guvernele care întârzie adoptarea politicilor de reducere a emisiilor de carbon vor fi considerate responsabile pentru agravarea crizelor globale – de la foamete și migrație masivă, până la inflație și stagnare economică. Avertismentul a fost lansat de Simon Stiell, secretarul executiv al Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice, la deschiderea conferinței COP30, desfășurate în orașul […]
(FOTO) Comisara europeană Marta Kos, discuții cu premierul Alexandru Munteanu și cu membrii noului Guvern de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, dar și cu alți membri ai noului Guvern de la Chișinău. Marta Kos a apreciat faptul că noul Guvern de la Chișinău acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru […]
Explozie puternică lângă Fortul Roșu din New Delhi: cel puțin opt morți și 20 de răniți # Vocea Basarabiei
Cel puțin opt persoane au murit și alte 20 au fost rănite luni seara, după ce o mașină a explodat în apropierea Fortului Roșu din capitala Indiei, New Delhi – un incident rar într-un oraș cu peste 30 de milioane de locuitori și printre cele mai bine securizate din țară, transmite Reuters. Deflagrația s-a produs […]
Pasagerii reclamă tot mai des nereguli în transportul aerian: peste 140 de plângeri înregistrate de AAC în trei luni # Vocea Basarabiei
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a înregistrat 142 de plângeri din partea pasagerilor, în perioada iulie–septembrie 2025, privind nereguli în transportul aerian – de la întârzieri și anulări de zboruri, până la cazuri de refuz la îmbarcare. Potrivit datelor instituției, 102 dintre petiții au fost deja soluționate, iar pasagerilor le-au fost rambursate sume în valoare totală […]
Violența digitală, inclusă oficial în lege: agresorii vor fi sancționați în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Violența digitală intră oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat". Potrivit șefei MAI, modificările recente introduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele și să descurajeze agresorii să recidiveze, transmite realitatea.md. „Au fost operate modificări la […]
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 10.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 10.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primăria municipiului Chișinău recomandă cetățenilor să circule cu prudență și, pe cât posibil, să utilizeze transportul public în locul automobilelor personale, în contextul precipitațiilor abundente prognozate. De asemenea, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare sau sub copaci bătrâni, pentru a evita incidentele și pentru a permite utilajelor de intervenție să […]
Misiunea imPACT, o evaluare complexă a capacităților și necesităților Republicii Moldova în domeniul controlului cancerului, a fost lansată astăzi, la Chișinău, de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC). Prezent la evenimentul de lansare, ministrul Sănătății, […]
Componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi, 10 noiembrie, de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit noii componențe, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, va fi vicepreședinte. De asemenea, Veronica Mihailov-Moraru, noua consilieră prezidențială în domeniul Justiției, va îndeplini […]
Dorin Junghietu, detalii privind procesul de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din Republica Moldova implică coordonare continuă între mai multe instituții ale statului. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu
Poliția R. Moldova: Clădirea abandonată a fostului Hotel Național, pericol real pentru viața și securitatea cetățenilor # Vocea Basarabiei
Clădirea abandonată a fostului Hotel Național din municipiul Chișinău reprezintă, de mai mulți ani, un pericol real pentru viața și securitatea cetățenilor, în special a minorilor. Avertismentul vine din partea Poliției Republicii Moldova, care a subliniat că nu are competența de a asigura paza bunurilor, responsabilitatea revenind autorităților locale sau proprietarilor clădirii. Potrivit Poliției, construcția, […] Articolul Poliția R. Moldova: Clădirea abandonată a fostului Hotel Național, pericol real pentru viața și securitatea cetățenilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul de la Chișinău urmează să examineze la ședința de miercuri, 12 noiembrie, proiectele ce vizează denunțarea altor șapte acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Astfel, pe agenda noii ședințe a Guvernului de la Chișinău se regăsește un proiect ce vizează denunțarea Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, semnat la Moscova […] Articolul R. Moldova urmează să denunțe alte șapte acorduri semnate în cadrul CSI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Evoluția proiectelor implementate în Republica Moldova cu sprijinul BERD a fost discutată astăzi de premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi În acest context, premierul de la Chișinău a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a […] Articolul Proiectele finanțate de BERD, discutate la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Andrei Bivol este noul președinte al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Acesta a fost ales în funcție în urma votului unanim al celor nouă membri ai Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. De asemenea, mandatul de vicepreședinte a fost preluat de membrul internațional Marcel van de Wetering. Schimbările survine în contextul retragerii lui Scott Bales din […] Articolul Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă conducere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În acest an, la Chișinău, pomul de Crăciun va fi inaugurat pe data de 5 decembrie. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău. Primarul municipiului Chișinău a solicitat, în cadrul ședinței operative cu serviciile municipale, ca direcțiile și preturile de sector să finalizeze toate pregătirile necesare pentru […] Articolul Când va fi inaugurat pomul de Crăciun la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Prim-ministrul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, prima sa vizită oficială la București. În cadrul vizitei, premierul Republicii Moldova va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni cu omologul său de la București, Ilie Bolojan. Oficialii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, prima vizită oficială în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Captură de droguri de circa 1 milion de lei la Bălți: Doi tineri, cercetați penal # Vocea Basarabiei
Doi tineri din Chișinău sunt cercetați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, după ce oamenii legii au descoperit și ridicat substanțe narcotice în valoare de aproximativ 1 milion de lei. Potrivit Poliției, primul bănuit, un bărbat din Chișinău, în vârstă de 34 de ani, a fost reținut la intrarea în Bălți. Acesta […] Articolul (VIDEO) Captură de droguri de circa 1 milion de lei la Bălți: Doi tineri, cercetați penal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Sute de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie în prima săptămână de la lansarea înregistrărilor # Vocea Basarabiei
Peste 390 000 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md la o săptămână de la lansarea înregistrărilor. Un anunț în acest sens a fost făcut, luni, 10 noiembrie, de Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit oficialei, până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200 989 au […] Articolul (FOTO) Sute de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie în prima săptămână de la lansarea înregistrărilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de […] Articolul Raportori ai Comisiei de la Veneția, vizită la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) R. Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău. Potrivit oficialului, mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. „Pentru țara noastră, este […] Articolul (VIDEO) R. Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților. „Zeci […] Articolul Zeci de răniți după ce două trenuri s-au ciocnit în Slovacia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Instituțiile publice din R. Moldova, combustibil de peste 100 de milioane de lei de la Lukoil # Vocea Basarabiei
Ani la rând, numeroase instituții publice au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil” – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în Republica Moldova. Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de IPN, arată că în acest an, instituțiile publice au […] Articolul Instituțiile publice din R. Moldova, combustibil de peste 100 de milioane de lei de la Lukoil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Programul Remedial pentru elevii de clasa a IX-a va continua și se extinde la Limba română pentru școlile alolingve # Vocea Basarabiei
Programul Remedial, lansat pentru a sprijini elevii de clasa a IX-a în pregătirea pentru examenul de absolvire la Matematică, va continua și în acest an școlar, a anunțat ministrul educației Dan Perciun, în cadrul unui live săptămânal. Ministerul intenționează, totodată, să extindă programul și la disciplina Limba română, pentru elevii din școlile alolingve, transmite IPN. […] Articolul Programul Remedial pentru elevii de clasa a IX-a va continua și se extinde la Limba română pentru școlile alolingve apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Poliția explică împușcăturile de lângă casa primarului de Leova: „A fost un incident accidental, fără legătură cu activitatea edilului” # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale în legătură cu focurile de armă trase în noaptea de 8 noiembrie, în apropierea locuinței primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean. Potrivit oamenilor legii, nu există nicio legătură între împușcături și activitatea sau declarațiile primarului, iar incidentul s-a produs accidental. Investigațiile preliminare arată că un tânăr ar fi […] Articolul Poliția explică împușcăturile de lângă casa primarului de Leova: „A fost un incident accidental, fără legătură cu activitatea edilului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova ating un record istoric: peste 120.000 tone în octombrie 2025 # Vocea Basarabiei
În luna octombrie 2025, Republica Moldova a exportat peste 120.000 de tone de semințe de floarea-soarelui, de patru ori mai mult decât în septembrie și dublu față de aceeași perioadă din 2024, arată o analiză realizată de expertul Iurie Rija. Este cel mai mare volum exportat vreodată într-o singură lună, fapt care lasă piața internă […] Articolul Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova ating un record istoric: peste 120.000 tone în octombrie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritățile japoneze au emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate, situată în nordul țării, după un cutremur cu magnitudinea de 6,7 produs în nord-estul arhipelagului, potrivit Agerpres, care citează Reuters și AFP. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să evite zona de coastă, în condițiile în care valul de tsunami este așteptat să […] Articolul Japonia, în alertă de tsunami după un cutremur de 6,7 grade în prefectura Iwate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serghei Lavrov reapare în public: pregătit de dialog cu SUA, după speculațiile privind o posibilă dizgrație în Kremlin # Vocea Basarabiei
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit în atenția publică cu primele declarații după o absență de câteva zile, perioadă în care nu a mai participat la evenimente oficiale importante, inclusiv la o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei. Lipsa sa a alimentat speculații privind o posibilă dizgrație în Kremlin — ipoteze negate […] Articolul Serghei Lavrov reapare în public: pregătit de dialog cu SUA, după speculațiile privind o posibilă dizgrație în Kremlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova, în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în 2025 # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se clasează în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor recente publicate de Organizația Mondială a Turismului (OMT). Comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019, țara a înregistrat o creștere impresionantă de 62% a sosirilor internaționale de turiști, depășind numeroase destinații consacrate din […] Articolul Republica Moldova, în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de apreciere și încurajare adresat tinerilor din Republica Moldova, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în modernizarea și dezvoltarea țării. „Astăzi celebrăm energia, curajul și creativitatea voastră — forța care dă sens viitorului nostru comun. Tinerii din […] Articolul Dan Perciun: „Tinerii sunt motorul schimbării și viitorul Republicii Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Atac cu drone ucrainene asupra orașului Voronej: întreruperi temporare de curent și căldură, fără victime # Vocea Basarabiei
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a provocat întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej, situat în sud-vestul Rusiei, a anunțat duminică dimineață guvernatorul regional Alexander Gusev, citat de Reuters. Potrivit autorităților locale, mai multe drone au fost doborâte de sistemele de război electronic, însă resturile acestora […] Articolul Atac cu drone ucrainene asupra orașului Voronej: întreruperi temporare de curent și căldură, fără victime apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tentativă de intimidare în Leova: focuri de armă spre casa unui candidat la primărie # Vocea Basarabiei
Campania electorală din Leova ia o turnură alarmantă, după ce în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, asupra locuinței unui candidat la funcția de primar au fost trase focuri de armă. Potrivit declarațiilor acestuia, o mașină necunoscută a staționat în fața casei sale, unde locuiește împreună cu soția și cei doi copii. După […] Articolul Tentativă de intimidare în Leova: focuri de armă spre casa unui candidat la primărie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
