Din arest preventiv, la domiciliu. Gabriel Călin, eliberat, după mai puțin de 30 de zile
Agora.md, 11 noiembrie 2025 19:10
Din arest preventiv, la domiciliu. Gabriel Călin, eliberat, după mai puțin de 30 de zile
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
19:10
Acum 2 ore
18:10
18:00
17:50
17:40
17:40
Acum 4 ore
17:10
16:00
16:00
15:50
Acum 6 ore
14:10
13:40
Acum 8 ore
13:20
12:50
12:50
12:40
12:40
12:20
12:10
12:00
11:50
11:50
Acum 12 ore
11:20
11:10
11:00
10:50
10:50
10:30
09:30
PeScurt // Prudență. Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie, iar pe alocuri vizibilitatea este redusă din cauza ceții. Poliția avertizează că riscul de accidente crește considerabil și îndeamnă șoferii să adapteze viteza, să păstreze distanța între vehicule și să evite manevrele periculoase. # Agora.md
09:30
09:30
08:50
08:40
08:30
Acum 24 ore
22:00
21:10
20:10
Ieri
19:00
18:50
18:50
18:10
18:00
16:50
16:20
15:40
15:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.