Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea „Ion Creangă”
Noi.md, 11 noiembrie 2025 19:00
Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.Acest lucru va facilita cooperarea dintre cele două instituții în domeniul academic, al stagiilor de practică, de cercetare etc. Prin semnarea acestui Acord Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” își propun să contribuie la creșter
Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău.Acest lucru va facilita cooperarea dintre cele două instituții în domeniul academic, al stagiilor de practică, de cercetare etc. Prin semnarea acestui Acord Secretariatul Parlamentului și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" își propun să contribuie la creșter
Organizația Națiunilor Unite va continua să sprijine Republica Moldova în programele de dezvoltare durabilă # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova.Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Guvern și Agențiile ONU în Moldova.Prim-ministrul a apreciat sprijinul constant oferit de ONU în procesul de transformare a Republicii Moldova: „Prioritățile Guvernului sînt
Inspectorii de mediu din Ialoveni, Edineț și Briceni au desfășurat acțiuni de instruire și control privind activitatea echipelor de vînători la mistreț, notează Noi.md.Scopul principal al acestor acțiuni a fost asigurarea respectării legislației cinegetice și prevenirea cazurilor de braconaj.În urma verificărilor, nu au fost identificate încălcări. Vînătorii au fost informați suplimentar d
Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani, ar fi fost eliberat din închisoare # Noi.md
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, reținut pe 30 septembrie într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani, ar fi fost eliberat din închisoare, fiind plasat în arest la domiciliu.{{840064}}Decizia a fost luată joi, 28 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite Noi.md cu referire la Unimedia. Pe 30 septembrie, ofițerii Inspectorat
Un grup de minori a fost surprins în după-amiaza zilei de 11 noiembrie în clădirea părăsită a fostului Hotel Național din Chișinău, locul unde recent o fată de 13 ani și-a pierdut viața, informează Noi.mdDupă cum se vede din imaginile video, publicate de NewsMaker, tinerii au urcat atît pe unul dintre balcoanele etajelor superioare, cît și pe acoperișul clădirii.{{847392}}Echipaje ale Insp
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul industrial au șansa de a-și reduce costurile la energie și a-și face afacerile mai eficientă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie să aibă un consum energetic semnificativ și disponibilitatea de cofinanțare de minimum 50%.Companiile selectate vor urma să beneficieze de un audit energetic industrial profesional, în valoare de pînă la 5.000
Fostul campion interimar UFC Dustin Poirier nu se grăbește să parieze pe lupta dintre Islam Makhachev și Jack Della Maddalena, care va fi evenimentul principal al turneului UFC 322 din New York. Potrivit lui, acesta este unul dintre acele meciuri în care suspansul se menține pînă în ultima secundă și totul poate fi decis de o singură abilitate.„Este foarte interesant să vezi totul cu propriii
În perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat un curs de instruire pentru angajații subdiviziunilor regionale Est, Vest, Nord și Sud, cu tematica „Funcționarea sistemului informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp”.Activitatea de instruire a fost desfășurată de către Direcția sisteme speciale de control al frontierei,
Comisia de Licențiere a activității notariale a stabilit calendarul pentru examenul de calificare în profesia de notar.Prima etapă, proba scrisă, se va desfășura pe 27 ianuarie 2026, iar proba verbală este programată pentru 17 februarie 2026.Cei care vor să participe la examen se pot înscrie pînă la 30 decembrie 2025, inclusiv. Documentele se depun la secretariatul Ministerului Justiției,
A doua categorie de greutate medie în box: care dintre pretendenți îl va învinge pe Canelo și va ajunge să lupte cu Crawford? Două meciuri vor decide pretendentul # Noi.md
După înfrîngerea în fața lui Terence Crawford, Saul „Canelo” Alvarez nu mai domină divizia, dar numele său tot cîntărește o tonă. Și, în timp ce Crawford deține toate titlurile, vînătoarea tronului continuă.În 2026 ne așteaptă două meciuri potențial explozive: Christian Mbilly împotriva lui Jaime Munguia și Jermall Charlo împotriva lui Caleb Plant. Nu sînt doar meciuri de clasament, ci și cast
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere de curtoazie cu Dong Zhihua, ambasadoarea agreată a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, urmare a prezentării copiilor scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe.Cei doi oficiali au trecut în revistă stadiul actual al relațiilor moldo-chineze, bazate pe principii de respect reciproc și beneficiu comun, și au disc
Interpreta Natalia Gordienko nu mai ascunde identitatea bărbatului care i-a cucerit inima.Artista a publicat pe rețelele sociale un filmuleț romantic, în care apare alături de partenerul ei, pe care l-a și etichetat, transmite Noi.md cu referire la Unimedia. Bărbatul care o face fericită pe Gordienko este Alexandru Chindriș, actor în vîrstă de 33 de ani. „Îmi spui încet: ce
Maia Sandu: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Noi.md
Menținerea ritmului reformelor, buna coordonare instituțională și pregătirea următoarelor etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), în noua sa componență.Reuniunea a fost prezidată de președinta Maia Sandu, iar la lucrări a participat și comisara europeană pentru Extinder
Ploaia torențială din timpul nopții, care a adus în cîteva ore peste 110 cm de precipitații în Lesbos, Grecia, a inundat case și întreprinderi din vestul insulei din Marea Egee și a determinat autoritățile locale să închidă o serie de școli marți dimineață pentru a efectua verificări și lucrări de reparații.Zonele Kalloni și Skala par să fi fost cele mai afectate după revărsarea a două rîuri,
Pe 24 ianuarie, la Manchester, britanicul Moses Itauma, un supergreu promițător, va disputa următorul său meci. Are 20 de ani, este neînvins, iar cariera sa pare pînă acum un parcurs ascendent perfect. Dar următorul pas – americanul Jermaine Franklin, în vîrstă de 32 de ani – s-ar putea dovedi a fi nu doar o treaptă, ci o încercare de maturitate.Franklin este un „journeyman”, dar nu un simplu
Trenul Chișinău–București a ajuns la destinație cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit # Noi.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul internațional nr.105/106 pe ruta Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit.Important: întîrzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere. În această perioadă de 4 ore, garnitura de tren a
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a comentat accidentul avionului militar C-130, aparținînd forțelor armate ale țării.Informația este relatată de Noi.md, cu referire la Oxu.Az.„Cu profund regret am aflat despre prăbușirea avionului nostru, care zbura din Azerbaidjan spre Turcia, în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan. Continuăm să coordonăm operațiunile de căutare ș
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate cu semnătură electronică calificată, este gratuită.Potrivit Agenției Servicii Publice, termenul-limită de depunere a documentelor este 31 decembrie curent, notează Noi.md.{{846640}}Cum se depune on
Președinta Maia Sandu la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Noi.md
Sectorul nucifer din Republica Moldova se află într-o perioadă de expansiune promițătoare în 2025, cu recolte mai mari și calitate superioară a nucilor, potrivit datelor Asociației Nucicultorilor din Republica Moldova. Cererea internațională ridicată și prețurile în creștere transformă acest an într-o oportunitate profitabilă pentru fermieri și exportatori.După cum transmite Noi.md cu referire
Secretarul de stat Carolina Perebinos a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, Eivind Vad Petersson, aflat în vizită de lucru în Republica Moldova cu ocazia inaugurării oficiale a Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.Cei doi oficiali au evidențiat stadiul excelent al relațiilor moldo-norvegiene, reflectat în intensificarea schimburilor de
Agricultorii din sudul Moldovei, în special cei din raionul Cahul, ar putea recurge din nou la proteste, ca urmare a întîrzierilor statului în acordarea despăgubirilor și a dificultăților financiare acute cu care se confruntă.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei de către Alexandru Bădărău, șeful Asociației „Forța Fermierilor”, care a subliniat situația crit
Embolizarea arterelor uterine – tratament endovascular cu păstrarea uterului și a funcției reproductive # Noi.md
Miomul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) nodulară, care se dezvoltă în peretele muscular al uterului și reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice întâlnite la femeile de vârstă reproductivă. De obicei, există concomitent câțiva noduli miomatoși, de diferite dimensiuni și localizări în peretele uterului.De ce apare miomul uterin?Cauza exactă a apariției miomu
Fostul campion UFC a povestit ce se va întîmpla cînd Makhachev va cîștiga titlul la categoria semimijlocie. # Noi.md
Islam Makhachev și-a scris deja numele în istoria UFC drept campion la categoria ușoară, dar acum se află în pragul unei noi provocări. Pe 15 noiembrie, el va lupta împotriva lui Jack Della Maddalena pentru titlul la categoria semimijlocie. Și dacă va cîștiga și apoi va păstra centura măcar pentru cîteva apărări, acest lucru va fi, în opinia lui Michael Bisping, ceva cu adevărat remarcabil.„Fă
Astăzi, 11 noiembrie, pe Pămînt se așteaptă furtuni magnetice cu o intensitate de pînă la nivelul G2 (moderate), precum și erupții solare puternice și foarte puternice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe (RAN) și al Institutului de Fizică Solar-Terestră al Filialei Siberiene a RAN.
Primăria Chișinău anunță deschiderea oficială a competițiilor la volei feminin, ediția 2025 # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat deschiderea oficială a competițiilor la volei feminin, ediția 2025, care se vor desfășura la Liceul Teoretic „George Călinescu”.Sezonul promite meciuri spectaculoase, pline de energie, pasiune și spirit competitiv, echipele participante fiind pregătite să lupte pentru fiecare punct și să ofere publicului un adevărat spectacol sportiv.{{842023}}La fi
Directorul aeroportului Chișinău despre procurarea Lukoil: „În următoarele trei zile, vom avea un rezultat” # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău examinează, în comun cu alte entități ale statului, mai multe scenarii menite să evite perturbarea procesului de alimentare a aeronavelor cu combustibil, afirmă directorul aerogării, Sergiu Spoială.Potrivit lui, este imposibil ca aeroportul să rămînă fără combustibil, în contextul sancțiunilor SUA și Regatului Unit aplicate companiei Lukoil, sin
Membra Consiliului de Supraveghere la „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. {{847602}}„Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută”, a scris Handr
Locuitorii Moldovei au noi posibilități de a călători în Ucraina și România. „Ukrzaliznytsia” a extins traseul trenului internațional Kiev–București, care acum oprește în trei localități din țara noastră.Potrivit Noi.md, care citează RBC-Ucraina, de acum înainte trenul Kiev-București va opri în trei stații din Moldova: Ungheni, Bălți-Oraș și Ocnița.Această noutate va ușura considerabil căl
Veronica Mihailov-Moraru: "De azi, am preluat oficial funcția de consilier prezidențial" # Noi.md
Veronica Mihailov-Moraru, fosta ministră a Justiției, a venit cu un mesaj în rețelele sociale cu privire la noua sa postură la Președinție, notează Noi.md."De astăzi, am preluat în mod oficial funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției.{{844310}}Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a contribui, dintr-o nouă poziție, la conso
Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor sintetice # Noi.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor propun crearea unei Platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de droguri sintetice, anunțul fiind făcut de Grigore Novac, în cadrul unui briefing de presă susținut marți la Parlament.Potrivit deputatului, inițiativa vine în urma audierilor publice organizate pe 24 iunie 2025 de Comisia parlamentară pentru Drepturile Om
În cîteva zile, va avea loc o grevă în sectorul transportului public local și aerian din Italia.O grevă a angajaților ar putea paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia.{{428799}}Cetățenii, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia atrebuie să se informeze bine și să ști ecă pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul t
Aeroportul din Chișinău implementează sistemul PAX Track pentru călătorii mai rapide și mai accesibile # Noi.md
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” implementează sistemul PAX Track pentru călătorii mai rapide și mai accesibile.Potrivit administrației aeroportului din capitală, sistemul PAX Track este un instrument inovator care optimizează fluxul de pasageri și contribuie la o experiență de călătorie mai rapidă, mai sigură și mai confortabilă.PAX Track permite monitorizarea și gestionarea
În provincia turcă Diyarbakır s-a prăbușit un pod în construcție, în urma căruia trei persoane au murit, iar alte două au fost grav rănite.Sub dărîmături ar putea fi și alți muncitori; în prezent se desfășoară operațiuni de căutare și salvare.Incidentul a avut loc la kilometrul 2 al autostrăzii Kulp-Mush, unde s-a prăbușit un pilon al podului aflate în construcție al șoselei de centură, in
Începînd cu 1 decembrie 2025, majoritatea ucrainienilor vor plăti pentru gazul natural la un tarif de 7,96 UAH/metru cub (3,23 lei moldovenești), informează Novini.LIVE.Astfel, majoritatea gospodăriilor din Ucraina vor plăti gazul natural la prețurile anterioare — 7,96 UAH pe metru cub, transmite Noi.md, citînd Point.Decizia de menținere a prețurilor actuale a fost luată de către cabinetul
Tarifele pentru energia termică și apa de adaos, livrate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, au fost revizuite.Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), tariful pentru energia termică a fost stabilit la 2 235 lei/Gcal (fără TVA), înregistrînd o scădere de 447 lei/Gcal, adică aproximativ 17% mai puțin comparativ cu tariful anterior.În același timp, tariful pentru apa d
În SUA, un avion cu ajutor umanitar a căzut în curtea unei case: imagini cu momentul prăbușirii # Noi.md
Un avion american cu ajutor umanitar pentru Jamaica s-a prăbușit în curtea unei case din statul Florida (SUA).Potrivit Oxu.Az, videoclipul incidentului a fost publicat de The Mirror. {{847156}}Momentul prăbușirii avionului ușor Beechcraft King Air în orașul Coral Springs a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum avionul a fost la un pas de a se izbi de o casă,
Anul 2025 aduce o recoltă bogată de grîu atît la nivel global, cît și în Republica Moldova, ceea ce menține prețurile relativ stabile, dar există semnale de ușoară creștere pe piața internă în perioada de iarnă.Oferta mondială este confortabilă, iar stocurile mari de cereale contribuie la stabilitatea prețurilor, transmite Noi.md cu referire la agrotv.md.{{847148}},,Trei din exportatorii R
Vom avea mai multe clase cu predare în limba ucraineană? Ce spune ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova # Noi.md
Gestionarea procesului de introducere a claselor cu predare în limba ucraineană în școlile din Republica Moldova presupune o coordonare strînsă între autoritățile moldovene și partenerii ucraineni.Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit diplomatului, există planuri concrete pentru deschide
Un cetățean străin, în vîrstă de 38 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, măsura a fost dispusă ca urmare a constatării afilierilor persoanei respective la organizații extremiste și teroriste internaționale – cir
Spitalul Raional Căușeni dispune de unul dintre cele mai moderne departamente de radiologie și imagistică din regiune.Instituția medico-sanitară publică este dotată cu aparate de radiografie și tomografie de ultimă generație, similare celor din cele mai performante spitale din țară. Întrucât este un spital de nivel regional, acesta deservește pacienți din întreg sud-estul Republicii Moldova.
Alexandru Munteanu: "Trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare pînă la sfîrșitului anului 2027" # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, notează Noi.md.La eveniment participă Cabinetul de miniștri, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă.{{847435}}„Știm ce avem de făcut: trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare p
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. {{847379}}„E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru
Alarmă pe un aeroport din România: flacără observată sub cabina unei aeronave, după aterizare # Noi.md
O flacără a fost observată sub cabina unui avion pe Aeroportul Băneasa, România, în noaptea de 11 noiembrie 2025, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică. Incidentul a fost raportat de Compania Națională Aeroporturi București și a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, echipa de la sol a acționat prompt, deconectînd
Universitatea de Stat din Moldova a luat act de informațiile apărute în presă privind perchezițiile efectuate astăzi, 11 noiembrie, de organele de anchetă în cadrul unui dosar de corupere și trafic de influență, notează Noi.md."Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condam
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul R12 – Mîndîc au fost finalizate cu succes.Precizăm că lucrările au fost executate pe o porțiune de 1,4 km a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, cuprinsă între km 0,00 și km 1,40, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul privind repartizarea mijloacelor F
Grupul de deminare al Batalionului Geniu „Codru” a intervenit recent în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, după ce în timpul lucrărilor de construcție au fost descoperite nouă proiectile de artilerie de calibru 105 mm, tuburi de cartuș și două focoase, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Apărării, specialiștii au constatat că toate dispozitivele erau relicve din perioada celui de-al Doile
Peste 600 de hectare de livezi moderne au fost înființate în acest an de agricultorii care pledează pentru o agricultură modernă și performantă.Noile plantații, create conform tehnologiilor intensive și cu soiuri noi, competitive, asigură o calitate înaltă și recolte bogate, sporind competitivitatea fructelor atît pe piața locală, cît și pe cea internațională.Agricultorii moldoveni sînt to
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu # Noi.md
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035Inițierea acestui proces are drept scop alinierea politicilor culturale la dinamica schimbărilor sociale și economice, precum și asigurarea continuității planificării strategice pe termen mediu pentru o implementare coerentă a Strategiei Națio
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 11 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,08 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,73 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
