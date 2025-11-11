Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, modernizat cu sprijin european: investiții de peste 300.000 de euro

08:00

Echipa națională de fotbal a Italiei, adversara "tricolorilor" noștri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, are un lot cotat, conform sait-urilor de specialitate, la circa 700 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din actualul lot al "Squadrei Azzurra" este Alessandro Bastoni. Fundașul clubului Internazionale Milano este cotat la 80 de milioane de euro, de 5 ori mai mult decât întreg lotul reprezentativei Republicii Moldova.