Condiții mai bune pentru elevii de la Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, cu sprijinul UE

Republica Moldova se află pe calea corectă, însă urmează o etapă dificilă de aliniere legislativă și implementare a reformelor. „R. Moldova are planuri ambițioase și nu avem timp de pierdut”, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la finalul vizitei sale de lucru, efectuate la Chișinău. Oficialul european a participat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, a avut întrevederi cu noii miniștri și deputați, inclusiv cu cei din opoziția parlamentară și a participat la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prezidată de președinta Maia Sandu.