Primăria Chișinău investește peste 5 milioane de lei în afacerile tinerilor și migranților

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat constituirea a 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diferite state, menite să întărească cooperarea diplomatică și legislativă. Dintre acestea, 34 vor fi conduse de deputați din majoritatea parlamentară, iar restul de 20 de către reprezentanții opoziției. Cel mai numeros grup rămâne cel cu România, care va fi prezidat de […] Articolul Parlamentul aprobă 54 de grupuri de prietenie cu state din întreaga lume apare prima dată în DemocracyMD.