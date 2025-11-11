68 de afaceri locale primesc granturi de 28,9 milioane de lei pentru dezvoltare și creșterea competitivității
Curentul.md, 11 noiembrie 2025 17:40
68 de afaceri locale primesc un nou impuls pentru creștere prin granturi de 28,9 milioane de lei care vor mobiliza investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională. Sprijinul este oferit prin programele gestionate de ODA în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Finanțarea nerambursabilă este oferită de Guvernul Republicii Moldova, […]
• • •
Acum 10 minute
17:40
Acum o oră
17:10
Doi angajați ai INSP reținuți pentru corupere pasivă în urma unui denunț la Linia Anticorupție a MAI # Curentul.md
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Potrivit informațiilor preliminare, cazul a fost sesizat în urma unui denunț al unui cetățean la linia anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne – […]
Acum 2 ore
16:30
Conducerea PSRM a discutat la Bălți despre situația municipiului și activitatea consilierilor locali # Curentul.md
Conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a avut o întrevedere cu reprezentanții organizației teritoriale ai formațiunii din municipiul Bălți și cu consilierii municipali. În cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte legate de situația actuală din municipiu și activitatea consilierilor PSRM în Consiliul municipal Bălți. Participanții au analizat principalele provocări locale și au discutat despre […]
16:10
Femeie condamnată la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru delapidarea a peste 1,1 milioane de lei prin platforma online a Loteriei Naționale # Curentul.md
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de acuzare a unei femei de 38 de ani de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine. Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi, a emis sentința de condamnare la 5 ani și 3 luni de închisoare. Potrivit acuzării, inculpata, în perioada […]
Acum 4 ore
15:40
Reprezentanții CCRM au participat la atelierul de lucru privind managementul calității, desfășurat în Suedia # Curentul.md
În perioada 3–7 noiembrie 2025, o delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la atelierul de lucru dedicat managementului calității, organizat în Stockholm, Suedia, în cadrul Proiectului de cooperare instituțională cu Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS). Evenimentul a făcut parte din cea de-a șasea fază a proiectului bilateral, care […]
15:10
Peste 430 de mii de persoane s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026 # Curentul.md
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și până în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230 479 de cereri au fost completate cu sprijinul registratorilor locali. Pe parcursul acestei perioade, echipa centrului de apel a oferit asistență […]
14:30
Piotr Vlah, despre viitoarele alegeri din Găgăuzia: Nu cred că voi greşi dacă voi spune că sunt cele mai importante alegeri care au avut loc vreodată în regiune # Curentul.md
Politicianul Piotr Vlah consideră că, alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, precum şi eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei au o importanţă deosebită și sunt cele mai importante alegeri care au avut loc vreodată în Autonomia Găgăuză. „Aceasta pentru că miza lor este enormă, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al integrării europene […]
14:30
Ex-ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial în domeniul justiției # Curentul.md
Începând de astăzi, Veronica Mihailov-Moraru a preluat oficial funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Noua consilieră prezidențială a exprimat recunoștință Președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a contribui, din această nouă poziție, la consolidarea statului de drept și la avansarea reformelor din sectorul justiției, în contextul parcursului european al Republicii […]
14:10
Alocații de la buget pentru partide: PAS în frunte cu 1,58 milioane lei, celelalte partide primesc mai puțin # Curentul.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru performanța în alegerile parlamentare (792 557 voturi), va primi de la bugetul de stat, în lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, 1 583 279,83 lei (791 639,92 lei), informează TRIBUNA. Blocul Electoral Patriotic, la alegeri, a fost constituit de trei partide, care vor primi următoarele alocații de la buget […]
Acum 6 ore
13:40
Alexandru Munteanu: „Republica Moldova a înregistrat cel mai mare salt în pregătirea pentru aderarea la UE” # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu spune că mulți ani urmărea conferințe organizate la Chișinău despre lupta pentru democrație și consecințele negative ale rămânerii țării noastre într-o zonă gri, însă, astăzi a avut onoarea să deschidă o conferință în care, împreună cu miniștrii, a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în calea aderării la UE. Este vorba despre […]
13:10
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv – gratuită până la 31 decembrie 2025 # Curentul.md
Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești înregistrate în Republica Moldova, sunt obligate să depună declarația privind beneficiarul efectiv până la data de 31 decembrie 2025. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), procedura de depunere se poate realiza online, gratuit, pe platforma electronică disponibilă pe site-ul instituției – https://www.asp.gov.md/…/beneficiar-efectiv-juridice. Pentru asistență suplimentară, persoanele […]
12:40
Ceban: „Instituțiile de stat sunt subordonate intereselor politice, nu celor ale cetățenilor” # Curentul.md
Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult în ultimii ani, este timpul să se treacă la acțiuni concrete. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei, lider al Mișcării Alternativa Națională. Politicianul a spus că, actualmente, democraţia din Republica Moldova este una şubredă, statul de drept există mai mult pe hârtie, iar […]
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la factorii […]
Acum 8 ore
11:30
Procurorii Anticorupție și CNA investighează mită pentru teze de licență la Universitatea de Stat din Moldova: 7 persoane, vizate # Curentul.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză, printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat […]
11:10
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene # Curentul.md
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o amendă în mărime de 450 000 de lei și privarea de dreptul […]
10:40
Peste 27 de hectare vor fi plantate săptămâna aceasta în cadrul programului național de păduri # Curentul.md
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire. La Mihailovca, raionul Cimișlia, lucrările sunt finalizate, iar condițiile meteo favorabile oferă un început bun pentru lucrările de împădurire. Astăzi, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva”, au fost la Mihailovca pentru a verifica lucrările de pregătire a solului. La sfârșitul […]
10:10
Raportorii Comisiei de la Veneția s-au întâlnit cu deputații pentru a discuta noua Procuratură Anticorupție # Curentul.md
Parlamentul a găzduit vizita de documentare a raportorilor Comisiei de la VenețiaParlamentul a găzduit, ieri, vizita de documentare a raportorilor Comisiei de la Veneția, informează CURENTUL. Oficialii au discutat cu membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, precum și cu reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare. Vizita de documentare este organizată în contextul pregătirii avizului comun al […]
Acum 12 ore
09:30
Comisara europeană Marta Kos s-a întâlnit cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu: reformele și creșterea economică – priorități ale noului Guvern # Curentul.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern. Comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru ca beneficiile integrării europene să fie […]
09:20
Andrei Năstase: „E inadmisibil ca un simbol al orașului să se transforme într-un loc unde mor copii” # Curentul.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, referindu-se la recentul caz de deces a unui minor în incinta fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, a declarat că „problema nu este doar structurală, ci socială: locuri abandonate devin puncte de atracție pentru copii care nu sunt supravegheați, iar în lipsa unei reacții ferme autoritățile permit ca […]
Acum 24 ore
18:10
Alexandru Munteanu a discutat cu BERD despre reabilitarea drumurilor și securitatea energetică a Moldovei # Curentul.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând […]
Ieri
17:40
În perioada 3 – 9 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 844,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 34,4 miliarde lei. Totodată, în perioada 3 – 9 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse […]
17:30
Centrul Național de Instruiri în Insolvență Moldinsolv a devenit membru al Conferinței privind Dreptul European în Restructurare și Insolvență (CERIL) # Curentul.md
Centrul Național de Instruiri în Insolvență Moldinsolv a devenit membru al Conferinței privind Dreptul European în Restructurare și Insolvență (CERIL). Irina Selevestru, Doctor în Drept și Președinte al CNI Moldinsolv, va fi participantă la următoarea adunare a organizației, care va avea loc pe 13 Noiembrie. Selevestru va lucra în grupurile de lucru “WP 18. Curriculum […]
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio – Moldova” (TRM) în anii 2023-2024. Misiunea de audit a vizat modul de constituire și utilizare a fondurilor publice […]
16:40
Sinteza CNA: Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional și preluarea în administrare a peste 82 de mii de dolari în cripto # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție a desfășurat săptămâna precedentă mai multe acțiuni pe domeniile sale de competență. 18 percheziții au fost desfășurate într-o cauză care vizează trucarea unor licitații în sistemul educațional. Angajatul unei direcții municipale de învățământ și conducătorii a trei instituții de nivel liceal, gimnazial și preșcolar, precum și reprezentanții unor agenți economici sunt cercetați […]
16:10
Ministerul Muncii și UNICEF Moldova dezvoltă o viziune comună pentru un sistem de protecție socială mai rezilient # Curentul.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNICEF Moldova, a organizat un atelier tehnic dedicat consolidării protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți de nivel decizional și tehnic din cadrul ministerului și experți UNICEF, contribuind la dezvoltarea unei viziuni comune pentru un sistem de protecție socială mai rezilient, coordonat […]
15:40
Ion Ceban reacționează la declarațiile PAS privind depolitizarea Primăriei: „CEC, Curtea Constituțională, SIS, CNA, Procuratura – toate sunt conduse de PAS” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție „referitor la declarațiile PAS, potrivit cărora cer depolitizarea Primăriei”. „Doar vreau să le reamintesc celor de la PAS că toate instituțiile statului sunt „galbene”, inclusiv cele care ar trebui să fie independente într-o țară democratică, candidată la UE. Arătați-mi o instituție de stat în țara noastră […]
15:40
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina pentru consolidarea securității energetice regionale # Curentul.md
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Despre noile obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vorbit în cadrul celei de-a șasea reuniuni […]
14:40
Agenția Servicii Publice informează despre extinderea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în municipiul Chișinău și orașul Rezina. În Chișinău a fost deschis un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat pe șoseaua Muncești 795. Totodată, în orașul Rezina, în incinta Centrului multifuncțional de pe strada Matrosov 4, a fost […]
14:10
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de […]
14:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio – Moldova” (TRM) în anii 2023-2024. Misiunea de audit a vizat modul de constituire și utilizare a fondurilor publice […]
13:50
Familia Valentinei Lazari, decedată după o operație bariatrică, continuă lupta în instanță. Decizia prin care trebuie sa achite 100 mii lei, contestată la Curtea de Apel # Curentul.md
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani, care suportase o operație bariatrică (de micșorare a stomacului) la Clinica Repromed, nu sunt deocamdată elucidate până la capăt. Familia Lazari face publice concluziile comisiei de anchetă a Ministerului Sănătății (MS) și a raportului de expertiză, dar și detalii despre […]
13:40
Irina Vlah s-a adresat ambasadorilor: Pe 14 noiembrie, Curtea de Apel urmează să se pronunțe în dosarul privind restricționarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”. E un caz fără precedent de încălcare gravă a democrației # Curentul.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului. „Pe 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel urmează să pronunțe o decizie în dosarul privind restricționarea activității Partidului Republican Inima Moldovei. Este vorba despre […]
13:10
În zilele de weekend, polițiștii de patrulare au înregistrat peste 4100 de abateri ale regulamentului circulației rutiere. Printre încălcările constatate se numără 68 de conducători auto înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. În total, 1908 șoferi au depășit limita de viteză, iar 855 nu au respectat indicatoarele de […]
12:40
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Curentul.md
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi: „Pentru țara noastră, este o onoare, dar și o mare responsabilitate”. Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Vom pune accent pe protecția copiilor în mediul […]
12:10
Ion Ceban cere Guvernului măsuri urgente pentru siguranța copiilor după tragedia de la fostul Hotel Național # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani a decedat în clădirea fostului Hotel Național, s-a adresat conducerii Guvernului să se implice încât să fie găsite soluții pentru siguranța copiilor atât la clădirile ce aparțin statului, cât și la cele private. „Aduc aminte cât scandal și câți patrioți […]
11:40
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025. Selecţia Naţională va avea loc în 3 etape: examinarea dosarelor, audierile live şi Finala Naţională. Creaţiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depăşească durata de 3 […]
11:00
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul eliberării autorizaţiilor de construire. Astfel, dacă în ianuarie-martie 2025 au fost eliberate 607 de autorizaţii de construire, în descreştere cu 21,8% faţă de ianuarie-martie 2024 (448 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-17,2%) şi 159 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale […]
10:40
Curtea de Conturi a găzduit experții UE în evaluarea sprijinului pentru managementul finanțelor publice # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o întrevedere de lucru cu experții Agenției de consultanță ADE, aflați într-o misiune internațională de evaluare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru managementul finanțelor publice (MFP). În cadrul vizitei, Natalia Trofim, membră a Curții de Conturi, a prezentat rolul și contribuția instituției supreme de audit […]
10:10
Controale SFS în Chișinău: amenzi de peste 28 000 lei pentru activitate ilegală în regim taxi # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului […]
09:40
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 11 noiembrie. Oficialul european va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice, axate pe cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în procesul de extindere. Printre acestea se numără conferința „Raportul de extindere 2025: progrese […]
09:10
Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția la Chișinău: întrevederi cu Parlamentul, CSM, Procuraturile și societatea civilă # Curentul.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Republica Moldova preia pentru prima dată președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al OMS și UNECE # Curentul.md
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a Reuniunii Părților, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2025 la Budapesta, eveniment care a reunit […]
17:10
Obligațiile fiscale, achitate de contribuabilii monitorizați prin Programul de conformare, au crescut cu 15% # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță o creștere cu 15% a obligațiilor fiscale achitate de contribuabilii monitorizați în cadrul Programului de conformare. Rezultatele confirmă eficiența acțiunilor de consiliere și monitorizare desfășurate de autoritatea fiscală, care contribuie la sporirea conformării voluntare la plata impozitelor și taxelor către Bugetul public național. În baza analizei riscurilor de neconformare, […]
16:30
Poliția a identificat conducătorul auto care nu a acordat prioritate pietonului în sectorul Buiucani # Curentul.md
Poliția Națională informează că, în urma apariției în spațiul public a unor imagini video în care un conducător auto nu acordă prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii, au fost întreprinse măsuri pentru identificarea și sancționarea persoanei implicate. În context, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 54 de ani, aflat la volanul […]
16:10
Vladimir Bolea a participat la Comitetul de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova–România–Ucraina–UE # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a participat, în perioada 5-6 noiembrie, la Comitetul Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Republica Moldova – România – Ucraina – Uniunea Europeană. Reuniunea este organizată de Comisia Europeană în orașul Uzhhorod, Ucraina și este dedicată coordonării […]
15:40
Modernizare majoră la stația de gaze din Bălți: alimentare sigură pentru 1 000 de locuințe # Curentul.md
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală nr.5, situată în municipiul Bălți, a fost pusă în funcțiune după o modernizare extinsă. Lucrările au inclus reparația capitală a clădiri și liniei tehnologice, înlocuirea regulatoarelor de gaze, robinetelor și a sistemelor de telemetrie, fapt ce va permite un control de la distanță mai eficient asupra […]
15:10
Atenție, contribuabili! SFS nu trimite notificări despre amenzi prin aplicații de mesagerie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei, făcând […]
15:00
CNA confirmă: Examinăm plângerea ministrului Sănătății privind diplomele medicilor din România # Curentul.md
„Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii”. Despre aceasta a declarat, pentru Curentul.md, Angela Starinschi, purtător de cuvânt al instituției – în contextul scandalului public din ultimele zile cu […]
14:50
Maia Sandu: Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate la aderarea la UE # Curentul.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei Metsola, președintele Parlamentului European, „pentru sprijinul politic, pentru rezoluțiile prin care ați susținut democrația noastră și procesul de aderare la UE”. „Vă mulțumesc pentru sprijinul financiar: pentru aprobarea accelerată a Planului de Creștere pentru Moldova, care înseamnă dezvoltare economică, infrastructură, spitale […]
14:50
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, tot mai aproape de lansare: Ministerul Mediului a prezentat noile reguli pentru companii # Curentul.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova. Atelierul a avut scopul de a explica modul în care sistemul va funcționa și rolul fiecărei părți implicate. Pentru ca sistemul să […]
