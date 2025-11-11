68 de afaceri locale primesc granturi de 28,9 milioane de lei pentru dezvoltare și creșterea competitivității

11:00

În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul eliberării autorizaţiilor de construire. Astfel, dacă în ianuarie-martie 2025 au fost eliberate 607 de autorizaţii de construire, în descreştere cu 21,8% faţă de ianuarie-martie 2024 (448 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-17,2%) şi 159 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale […]