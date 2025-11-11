Tren, blocat mai mult de 4 ore la vama Ungheni! CFM precizează motivele întârzierii

10:10

Creștinii ortodocși îl cinstesc astăzi, pe stil vechi, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Recunoscut drept ocrotitor al orașului Tesalonic, al tinerilor, al soldaților și al celor aflați în suferință, el rămâne unul dintre cei mai cinstiți sfinți, cu o influență puternică asupra credincioșilor […]