Moses Itauma: un talent în ascensiune al boxului modern sau doar un prospect bine ambalat?
Noi.md, 11 noiembrie 2025 17:30
Pe 24 ianuarie, la Manchester, britanicul Moses Itauma, un supergreu promițător, va disputa următorul său meci. Are 20 de ani, este neînvins, iar cariera sa pare pînă acum un parcurs ascendent perfect. Dar următorul pas – americanul Jermaine Franklin, în vîrstă de 32 de ani – s-ar putea dovedi a fi nu doar o treaptă, ci o încercare de maturitate.Franklin este un „journeyman”, dar nu un simplu
Acum 30 minute
17:30
Interpreta Natalia Gordienko nu mai ascunde identitatea bărbatului care i-a cucerit inima.Artista a publicat pe rețelele sociale un filmuleț romantic, în care apare alături de partenerul ei, pe care l-a și etichetat, transmite Noi.md cu referire la Unimedia. Bărbatul care o face fericită pe Gordienko este Alexandru Chindriș, actor în vîrstă de 33 de ani. „Îmi spui încet: ce
17:30
Maia Sandu: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Noi.md
Menținerea ritmului reformelor, buna coordonare instituțională și pregătirea următoarelor etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), în noua sa componență.Reuniunea a fost prezidată de președinta Maia Sandu, iar la lucrări a participat și comisara europeană pentru Extinder
17:30
Ploaia torențială din timpul nopții, care a adus în cîteva ore peste 110 cm de precipitații în Lesbos, Grecia, a inundat case și întreprinderi din vestul insulei din Marea Egee și a determinat autoritățile locale să închidă o serie de școli marți dimineață pentru a efectua verificări și lucrări de reparații.Zonele Kalloni și Skala par să fi fost cele mai afectate după revărsarea a două rîuri,
17:30
17:30
Trenul Chișinău–București a ajuns la destinație cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit # Noi.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul internațional nr.105/106 pe ruta Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit.Important: întîrzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere. În această perioadă de 4 ore, garnitura de tren a
Acum o oră
17:00
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a comentat accidentul avionului militar C-130, aparținînd forțelor armate ale țării.Informația este relatată de Noi.md, cu referire la Oxu.Az.„Cu profund regret am aflat despre prăbușirea avionului nostru, care zbura din Azerbaidjan spre Turcia, în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan. Continuăm să coordonăm operațiunile de căutare ș
17:00
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate cu semnătură electronică calificată, este gratuită.Potrivit Agenției Servicii Publice, termenul-limită de depunere a documentelor este 31 decembrie curent, notează Noi.md.{{846640}}Cum se depune on
17:00
17:00
Sectorul nucifer din Republica Moldova se află într-o perioadă de expansiune promițătoare în 2025, cu recolte mai mari și calitate superioară a nucilor, potrivit datelor Asociației Nucicultorilor din Republica Moldova. Cererea internațională ridicată și prețurile în creștere transformă acest an într-o oportunitate profitabilă pentru fermieri și exportatori.După cum transmite Noi.md cu referire
Acum 2 ore
16:30
Secretarul de stat Carolina Perebinos a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, Eivind Vad Petersson, aflat în vizită de lucru în Republica Moldova cu ocazia inaugurării oficiale a Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.Cei doi oficiali au evidențiat stadiul excelent al relațiilor moldo-norvegiene, reflectat în intensificarea schimburilor de
16:30
Agricultorii din sudul Moldovei, în special cei din raionul Cahul, ar putea recurge din nou la proteste, ca urmare a întîrzierilor statului în acordarea despăgubirilor și a dificultăților financiare acute cu care se confruntă.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei de către Alexandru Bădărău, șeful Asociației „Forța Fermierilor”, care a subliniat situația crit
16:30
Embolizarea arterelor uterine – tratament endovascular cu păstrarea uterului și a funcției reproductive # Noi.md
Miomul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) nodulară, care se dezvoltă în peretele muscular al uterului și reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice întâlnite la femeile de vârstă reproductivă. De obicei, există concomitent câțiva noduli miomatoși, de diferite dimensiuni și localizări în peretele uterului.De ce apare miomul uterin?Cauza exactă a apariției miomu
16:30
Fostul campion UFC a povestit ce se va întîmpla cînd Makhachev va cîștiga titlul la categoria semimijlocie. # Noi.md
Islam Makhachev și-a scris deja numele în istoria UFC drept campion la categoria ușoară, dar acum se află în pragul unei noi provocări. Pe 15 noiembrie, el va lupta împotriva lui Jack Della Maddalena pentru titlul la categoria semimijlocie. Și dacă va cîștiga și apoi va păstra centura măcar pentru cîteva apărări, acest lucru va fi, în opinia lui Michael Bisping, ceva cu adevărat remarcabil.„Fă
16:00
Astăzi, 11 noiembrie, pe Pămînt se așteaptă furtuni magnetice cu o intensitate de pînă la nivelul G2 (moderate), precum și erupții solare puternice și foarte puternice.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe (RAN) și al Institutului de Fizică Solar-Terestră al Filialei Siberiene a RAN.
16:00
Primăria Chișinău anunță deschiderea oficială a competițiilor la volei feminin, ediția 2025 # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat deschiderea oficială a competițiilor la volei feminin, ediția 2025, care se vor desfășura la Liceul Teoretic „George Călinescu”.Sezonul promite meciuri spectaculoase, pline de energie, pasiune și spirit competitiv, echipele participante fiind pregătite să lupte pentru fiecare punct și să ofere publicului un adevărat spectacol sportiv.{{842023}}La fi
16:00
Directorul aeroportului Chișinău despre procurarea Lukoil: „În următoarele trei zile, vom avea un rezultat” # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău examinează, în comun cu alte entități ale statului, mai multe scenarii menite să evite perturbarea procesului de alimentare a aeronavelor cu combustibil, afirmă directorul aerogării, Sergiu Spoială.Potrivit lui, este imposibil ca aeroportul să rămînă fără combustibil, în contextul sancțiunilor SUA și Regatului Unit aplicate companiei Lukoil, sin
Acum 4 ore
15:30
Membra Consiliului de Supraveghere la „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. {{847602}}„Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută”, a scris Handr
15:30
Locuitorii Moldovei au noi posibilități de a călători în Ucraina și România. „Ukrzaliznytsia” a extins traseul trenului internațional Kiev–București, care acum oprește în trei localități din țara noastră.Potrivit Noi.md, care citează RBC-Ucraina, de acum înainte trenul Kiev-București va opri în trei stații din Moldova: Ungheni, Bălți-Oraș și Ocnița.Această noutate va ușura considerabil căl
15:30
Veronica Mihailov-Moraru: "De azi, am preluat oficial funcția de consilier prezidențial" # Noi.md
Veronica Mihailov-Moraru, fosta ministră a Justiției, a venit cu un mesaj în rețelele sociale cu privire la noua sa postură la Președinție, notează Noi.md."De astăzi, am preluat în mod oficial funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției.{{844310}}Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a contribui, dintr-o nouă poziție, la conso
15:30
Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor sintetice # Noi.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor propun crearea unei Platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de droguri sintetice, anunțul fiind făcut de Grigore Novac, în cadrul unui briefing de presă susținut marți la Parlament.Potrivit deputatului, inițiativa vine în urma audierilor publice organizate pe 24 iunie 2025 de Comisia parlamentară pentru Drepturile Om
15:30
În cîteva zile, va avea loc o grevă în sectorul transportului public local și aerian din Italia.O grevă a angajaților ar putea paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia.{{428799}}Cetățenii, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia atrebuie să se informeze bine și să ști ecă pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul t
15:30
Aeroportul din Chișinău implementează sistemul PAX Track pentru călătorii mai rapide și mai accesibile # Noi.md
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” implementează sistemul PAX Track pentru călătorii mai rapide și mai accesibile.Potrivit administrației aeroportului din capitală, sistemul PAX Track este un instrument inovator care optimizează fluxul de pasageri și contribuie la o experiență de călătorie mai rapidă, mai sigură și mai confortabilă.PAX Track permite monitorizarea și gestionarea
15:00
În provincia turcă Diyarbakır s-a prăbușit un pod în construcție, în urma căruia trei persoane au murit, iar alte două au fost grav rănite.Sub dărîmături ar putea fi și alți muncitori; în prezent se desfășoară operațiuni de căutare și salvare.Incidentul a avut loc la kilometrul 2 al autostrăzii Kulp-Mush, unde s-a prăbușit un pilon al podului aflate în construcție al șoselei de centură, in
15:00
Începînd cu 1 decembrie 2025, majoritatea ucrainienilor vor plăti pentru gazul natural la un tarif de 7,96 UAH/metru cub (3,23 lei moldovenești), informează Novini.LIVE.Astfel, majoritatea gospodăriilor din Ucraina vor plăti gazul natural la prețurile anterioare — 7,96 UAH pe metru cub, transmite Noi.md, citînd Point.Decizia de menținere a prețurilor actuale a fost luată de către cabinetul
15:00
Tarifele pentru energia termică și apa de adaos, livrate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, au fost revizuite.Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), tariful pentru energia termică a fost stabilit la 2 235 lei/Gcal (fără TVA), înregistrînd o scădere de 447 lei/Gcal, adică aproximativ 17% mai puțin comparativ cu tariful anterior.În același timp, tariful pentru apa d
15:00
În SUA, un avion cu ajutor umanitar a căzut în curtea unei case: imagini cu momentul prăbușirii # Noi.md
Un avion american cu ajutor umanitar pentru Jamaica s-a prăbușit în curtea unei case din statul Florida (SUA).Potrivit Oxu.Az, videoclipul incidentului a fost publicat de The Mirror. {{847156}}Momentul prăbușirii avionului ușor Beechcraft King Air în orașul Coral Springs a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum avionul a fost la un pas de a se izbi de o casă,
14:30
Anul 2025 aduce o recoltă bogată de grîu atît la nivel global, cît și în Republica Moldova, ceea ce menține prețurile relativ stabile, dar există semnale de ușoară creștere pe piața internă în perioada de iarnă.Oferta mondială este confortabilă, iar stocurile mari de cereale contribuie la stabilitatea prețurilor, transmite Noi.md cu referire la agrotv.md.{{847148}},,Trei din exportatorii R
14:30
Vom avea mai multe clase cu predare în limba ucraineană? Ce spune ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova # Noi.md
Gestionarea procesului de introducere a claselor cu predare în limba ucraineană în școlile din Republica Moldova presupune o coordonare strînsă între autoritățile moldovene și partenerii ucraineni.Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit diplomatului, există planuri concrete pentru deschide
14:30
Un cetățean străin, în vîrstă de 38 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, măsura a fost dispusă ca urmare a constatării afilierilor persoanei respective la organizații extremiste și teroriste internaționale – cir
14:00
Spitalul Raional Căușeni dispune de unul dintre cele mai moderne departamente de radiologie și imagistică din regiune.Instituția medico-sanitară publică este dotată cu aparate de radiografie și tomografie de ultimă generație, similare celor din cele mai performante spitale din țară. Întrucât este un spital de nivel regional, acesta deservește pacienți din întreg sud-estul Republicii Moldova.
14:00
Alexandru Munteanu: "Trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare pînă la sfîrșitului anului 2027" # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, notează Noi.md.La eveniment participă Cabinetul de miniștri, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă.{{847435}}„Știm ce avem de făcut: trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare p
14:00
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. {{847379}}„E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru
14:00
Alarmă pe un aeroport din România: flacără observată sub cabina unei aeronave, după aterizare # Noi.md
O flacără a fost observată sub cabina unui avion pe Aeroportul Băneasa, România, în noaptea de 11 noiembrie 2025, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică. Incidentul a fost raportat de Compania Națională Aeroporturi București și a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, echipa de la sol a acționat prompt, deconectînd
Acum 6 ore
13:30
Universitatea de Stat din Moldova a luat act de informațiile apărute în presă privind perchezițiile efectuate astăzi, 11 noiembrie, de organele de anchetă în cadrul unui dosar de corupere și trafic de influență, notează Noi.md."Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condam
13:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul R12 – Mîndîc au fost finalizate cu succes.Precizăm că lucrările au fost executate pe o porțiune de 1,4 km a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, cuprinsă între km 0,00 și km 1,40, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul privind repartizarea mijloacelor F
13:30
Grupul de deminare al Batalionului Geniu „Codru” a intervenit recent în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, după ce în timpul lucrărilor de construcție au fost descoperite nouă proiectile de artilerie de calibru 105 mm, tuburi de cartuș și două focoase, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Apărării, specialiștii au constatat că toate dispozitivele erau relicve din perioada celui de-al Doile
13:30
Peste 600 de hectare de livezi moderne au fost înființate în acest an de agricultorii care pledează pentru o agricultură modernă și performantă.Noile plantații, create conform tehnologiilor intensive și cu soiuri noi, competitive, asigură o calitate înaltă și recolte bogate, sporind competitivitatea fructelor atît pe piața locală, cît și pe cea internațională.Agricultorii moldoveni sînt to
13:00
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu # Noi.md
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035Inițierea acestui proces are drept scop alinierea politicilor culturale la dinamica schimbărilor sociale și economice, precum și asigurarea continuității planificării strategice pe termen mediu pentru o implementare coerentă a Strategiei Națio
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 11 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,08 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,73 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și pînă în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230 479 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor.În această perioadă, echipa centrului de apel a oferit asistență continuă cetățenilor, acordînd consiliere te
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății, informează Noi.md.În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cet
12:30
Alexandru Munteanu și Marta Kos, în discuții despre mersul reformelor și sprijinul UE pentru Republica Moldova # Noi.md
Angajamentul noului Guvern de a continua reformele și de a avansa într-un ritm accelerat pe drumul european, precum și sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE au fost accentuate astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.Oficialii au discutat pe marginea ultimului raport al Comis
12:30
Un grup de 11 specialiști și consultanți agricoli din Republica Moldova a participat la programul „Training of Trainers în Agricultura Conservativă”, organizat de Federația Agricultorilor.Instruirea, desfășurată între 27 octombrie și 2 noiembrie cu sprijinul financiar al UCIP IFAD, a avut drept obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru aplicarea și promovarea tehnologiilo
12:00
Cercetătorii moldoveni vor să transforme țara într-un lider regional la producerea de semințe biologice # Noi.md
Republica Moldova continuă să depindă în mare măsură de semințe importate, însă dispune de un potențial uriaș pentru dezvoltarea producției autohtone, în special la culturile de legume și cartofi. {{847470}}Despre aceasta a vorbit dr. habilitat în agricultură Petru Iliev, cercetător la Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, într-un interviu acord
12:00
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern.Potrivit reprezentanței Uniunii Europene în Moldova, Comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta
12:00
Demisii la Judecătoria Hîncești: Vicepreședintele interimar și un judecător au renunțat la funcțiile lor # Noi.md
Vicepreședintele interimar al judecătoriei Hîncești, Emil Bulat, și judecătoarea Victoria Tofan din aceeași instituție au demisionat din funcție.Cererile lor au fost aprobate în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.{{847011}}Membrii CSM au admis cererea de demisie din funcție a judecătoarei Victoria Tofan din data de 11 noimebr
12:00
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate folosirii formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii.Specialista în sănătate și nutriție. Maria Victoria Racu. recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă, dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.{{748781}}„Ar
Acum 8 ore
11:30
O dronă militară de tip Shahed s-a prăbușit în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025 în zona localității Grindu din județul Tulcea, România, în urma noilor atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.Informația este comunicată de Ministerului Apărării Naționale (MApN) de la București, informează Noi.md cu referire la News Ungheni.Potrivit sursei citate, „radarele MApN au semnal
11:30
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii spun că s-au obișnuit să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin.Oamenii, care umblă la piață, spun că diferența de preț este una mare pentru buzunarul lor.„Ardeii erau 10, 15 lei, acum sînt 30 de lei, pentru că deja e iarnă”.„Roșia era 25 de lei, acum e 30. Castraveții erau 45 de l
11:00
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie.Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei.Senatorii din România vor avea întrevederi cu conducerea țării: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
