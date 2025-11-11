Trenul Chișinău–București a ajuns la destinație cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit

11:30

Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii spun că s-au obișnuit să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin.Oamenii, care umblă la piață, spun că diferența de preț este una mare pentru buzunarul lor.„Ardeii erau 10, 15 lei, acum sînt 30 de lei, pentru că deja e iarnă”.„Roșia era 25 de lei, acum e 30. Castraveții erau 45 de l