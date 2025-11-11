Un străin, afiliat unei grupări teroriste internaționale, a fost expulzat din R. Moldova. Ofițerii SIS l-au escortat până la aeroport

13:40

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, ar putea fi eliberat în cursul acestei zile din închisoarea Sante din Paris, unde este deținut din 21 octombrie. Procurorul a solicitat eliberarea sa sub control judiciar strict, iar decizia instanței este așteptată la ora 13:30 (ora locală). Apelul a fost analizat luni, 10 noiembrie, de Camera de Apel