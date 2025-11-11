Și-ar fi încărcat contul cu 1,1 milioane de lei din fondurile angajatorului. O femeie, condamnată la cinci ani de închisoare
Agora.md, 11 noiembrie 2025 17:10
Și-ar fi încărcat contul cu 1,1 milioane de lei din fondurile angajatorului. O femeie, condamnată la cinci ani de închisoare
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
17:10
Acum o oră
Acum 2 ore
16:00
16:00
15:50
Acum 4 ore
14:10
13:40
13:20
Acum 6 ore
12:50
12:50
12:40
12:40
12:20
12:10
12:00
11:50
11:50
11:20
Acum 8 ore
11:10
11:00
10:50
10:50
10:30
09:30
PeScurt // Prudență. Pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie, iar pe alocuri vizibilitatea este redusă din cauza ceții. Poliția avertizează că riscul de accidente crește considerabil și îndeamnă șoferii să adapteze viteza, să păstreze distanța între vehicule și să evite manevrele periculoase. # Agora.md
09:30
09:30
Acum 12 ore
08:50
08:40
08:30
Acum 24 ore
22:00
21:10
20:10
19:00
18:50
18:50
18:10
18:00
Ieri
16:50
16:20
15:40
15:40
15:30
15:10
15:10
14:40
13:50
13:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.