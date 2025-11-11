UE a donat armatei naționale zeci de vehicule. Nosatîi: Acestea înseamnă siguranță și condiții mai bune de deplasare

11:40

Un scandal a izbucnit în Cehia, după ce autoritățile au început să dezbată dacă steagurile ucrainene ar trebui sau nu să mai fie instalate pe clădirile oficiale. Președintele ceh Petr Pavel a declarat că aceste simboluri ar trebui să continue să fluture în țară, considerându-le un semn a solidarității față de poporul ucrainean. „Steagurile ucrainene […] Articolul Scandal politic la Praga: Președintele Cehiei se opune îndepărtării steagurilor ucrainene de pe clădiri apare prima dată în Realitatea.md.