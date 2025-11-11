„Ajutor la contor”: Peste 432 de mii de solicitanți au depus cereri pentru compensații la căldură

13:30

Șeful Direcției Generale Educație Chișinău, Andrei Păvăloi, a venit cu precizări referitoare la informațiile apărute în spațiul public privind dosarul în care ar fi vizate persoane din domeniul educațional. Potrivit acestuia, datele prezentate anterior ar fi parțial eronate, întrucât majoritatea celor implicați sunt agenți economici şi doar trei din sistemul educațional, a precizat el. În realitate, potrivit Centrul Național Anticorupție, este vorba de patru angajați ai direcției educație și cinci ai agenților economici.