Trenul contrabandiștilor! CFM explică întârzierea de peste 4 ore
Bani.md, 11 noiembrie 2025 17:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că trenul Chișinău–București a ajuns la destinație cu o întârziere de peste patru ore, în dimineața zilei de 10 noiembrie 2025. Trenul a intrat în Gara de Nord București la ora 10:45, depășind programul obișnuit cu 4 ore și 12 minute. Potrivit CFM, situația a fost […] Articolul Trenul contrabandiștilor! CFM explică întârzierea de peste 4 ore apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
17:00
16:50
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în perioada iulie–octombrie 2025 au crescut cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 523 mii tone, comparativ cu 432 mii tone în 2024. Totuși, nivelul actual rămâne sub cel al anilor de referință: cu 11% mai mic decât în 2023 și cu 37% sub recordul […] Articolul Grâul Moldovei, mai ieftin ca niciodată! Exportăm mult, dar pe nimic apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
16:30
Negocierile cu Lukoil se apropie de final? Directorul Aeroportului: ”În 3 zile vom avea un răspuns” # Bani.md
În următoarele trei zile ar putea fi cunoscut rezultatul negocierilor cu Lukoil privind preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen. Despre aceasta a declarat directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială. Discuțiile au fost inițiate în contextul sancțiunilor SUA asupra Lukoil, care vor intra în vigoare pe 21 noiembrie și care ar putea afecta aprovizionarea aeroportului, notează […] Articolul Negocierile cu Lukoil se apropie de final? Directorul Aeroportului: ”În 3 zile vom avea un răspuns” apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
15:50
Explozie verde: capacitățile de energie regenerabilă au crescut în Moldova de 11 ori în 5 ani # Bani.md
Moldova a înregistrat, la sfârșitul lunii septembrie, o capacitate totală instalată de 897,50 MW din surse de energie regenerabilă, marcând o creștere de peste 318 MW față de finele anului 2024 și o expansiune de 11,6 ori în ultimii cinci ani. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, cea mai mare parte a energiei regenerabile provine […] Articolul Explozie verde: capacitățile de energie regenerabilă au crescut în Moldova de 11 ori în 5 ani apare prima dată în Bani.md.
15:30
Bani grei pentru energie: Moldelectrica va investi peste 500 milioane lei în interconectarea cu România # Bani.md
Î.S. „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va investi 503,76 milioane lei, în principal, în costrucția și modernizarea infrastructurii de interconectare cu sistemele electroenergetice ale României. Planul de investiții pentru anul 2026 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 11 noiembrie. […] Articolul Bani grei pentru energie: Moldelectrica va investi peste 500 milioane lei în interconectarea cu România apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
14:30
Compania Philip Morris se apropie de aniversarea de 30 de ani de activitate în Republica Moldova. Într-un interviu oferit publicației Logos Press, Maksym Barabash, directorul Philip Morris pentru Ucraina și Republica Moldova, a vorbit despre transformările majore din industria tutunului, despre investiții, producția locală și barierele de reglementare. El a subliniat că Republica Moldova rămâne […] Articolul Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” apare prima dată în Bani.md.
14:30
68 de afaceri vor beneficia de granturi în valoare totală de 28,9 milioane de lei, care vor genera investiții suplimentare de peste 45 de milioane de lei în economia națională. Sprijinul financiar este oferit prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Evenimentul de desemnare a […] Articolul Plouă cu granturi în afaceri: 68 de companii vor primi aproape 29 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
14:10
Facturi de șoc în Europa! Țările unde curentul costă aproape dublu față de Republica Moldova # Bani.md
Tariful la energia electrică în Republica Moldova este sub media statelor din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Țările din Uniunea Europeană înregistrează prețuri medii situate între 0,15 și 0,40 euro/kWh, cu valori ridicate în Germania, Danemarca și Belgia, unde tarifele rămân printre cele mai mari. În aceste state, componenta taxelor — inclusiv TVA și […] Articolul Facturi de șoc în Europa! Țările unde curentul costă aproape dublu față de Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
13:50
Căldura mai ieftină în capitală: cât vom plăti pentru gigacaloria livrată de „Apă-Canal Chișinău” # Bani.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie, noile tarife pentru energia termică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Tariful pentru energia termică va fi 2 235 lei/Gcal (fără TVA), marcând o scădere de 447 lei/Gcal, adică aproximativ 17% față de […] Articolul Căldura mai ieftină în capitală: cât vom plăti pentru gigacaloria livrată de „Apă-Canal Chișinău” apare prima dată în Bani.md.
13:30
Visual Capitalist a publicat o analiză, bazată pe datele The World Factbook, cu privire la rata fertilității în statele occidentale și aliate. Concluzia este că aproape toate aceste țări se află mult sub pragul demografic de înlocuire, de 2,1 copii per femeie. Această reducere a populației semnalează un viitor în care numărul oamenilor se va […] Articolul Criză demografică fără precedent! Moldova, locul 221 din 227 la fertilitate apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
12:30
În Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost implementat sistemul PAX Track. Acesta permite urmărirea și coordonarea pasagerilor pe parcursul întregii călătorii, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare. Potrivit administratorului aeroportului, Sergiu Spoială, instrumentul oferă posibilitatea monitorizării fluxului de pasageri în timp real, ceea ce poate contribui la o gestionare […] Articolul PAX Track la Aeroportul din Chișinău: cum va fi monitorizat fluxul de pasageri apare prima dată în Bani.md.
12:20
America tremură în fața Curții Supreme! Ar putea returna 2 trilioane de dolari lumii întregi # Bani.md
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Washingtonul ar putea fi obligat să returneze peste 2 trilioane de dolari altor state, în cazul în care Curtea Supremă va decide că introducerea tarifelor vamale a fost ilegală. Declarațiile au fost făcute pe platforma Truth Social, unde liderul american a calificat o astfel de perspectivă drept „o […] Articolul America tremură în fața Curții Supreme! Ar putea returna 2 trilioane de dolari lumii întregi apare prima dată în Bani.md.
12:10
Banca Angliei (BoE) a pregătit un proiect de reglementare care ar urma să permită emițătorilor de monede digitale stabile (stablecoins) să investească până la 60% din activele de rezervă în obligațiuni guvernamentale. Măsura reprezintă o relaxare a poziției tradiționale a instituției față de sectorul stablecoins, care a fost criticat anterior pentru restricțiile stricte impuse emitenților, […] Articolul Investițiile în stablecoins, mai stricte: o țară europeană pregătește noi reguli apare prima dată în Bani.md.
11:50
Trezoreria Ucrainei riscă să rămână fără resurse până în primăvară, scrie Politico, pe fundalul blocajului legat de utilizarea activelor rusești înghețate. Belgia, Slovacia și Ungaria se opun folosirii acestor fonduri pentru garantarea unui credit destinat Kievului, ceea ce obligă Comisia Europeană să caute soluții alternative pentru sprijin financiar. Printre opțiunile analizate se numără contribuția Norvegiei. […] Articolul Criză financiară la orizont: Ucraina poate rămâne fără bani în câteva lun apare prima dată în Bani.md.
11:20
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită până la 31 decembrie # Bani.md
Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești înregistrate în Republica Moldova pot depune online, gratuit, cererea de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația privind beneficiarii efectivi, semnată cu semnătură electronică calificată, până la data de 31 decembrie 2025. Beneficiarul efectiv este persoana fizică care deține sau controlează, direct sau indirect, o companie sau organizație, […] Articolul Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită până la 31 decembrie apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
10:30
Compania VITABIOFARM, deținută integral de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a beneficiat de 11 milioane de lei subvenții în ultimii opt ani, a declarat președintele Asociației Fermierilor, Alexandru Bădăru, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit acestuia, compania activează în continuare cu ministra în calitate de fondator și principal acționar. Bădăru a subliniat că nu […] Articolul Firma ministrei Catlabuga, subvenții de 11 milioane în 8 ani! Profit triplat în 2024 apare prima dată în Bani.md.
10:10
Moldovenii plătesc, în prezent, 16,74 lei/m³ pentru gazul natural, însă tot mai multe voci susțin că prețul ar putea fi mult mai mic. Juristul Alexandru Grosu a afirmat recent că gazul ar trebui să coste 9,1 lei/m³, criticând diferența de 7,64 lei/m³. Totuși, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) susține că diferența reală este […] Articolul Prețul gazului în Moldova: ANRE explică de ce nu cumpărăm vara și de ce nu de la ruși apare prima dată în Bani.md.
09:50
Economistul Veaceslav Ioniță a comentat, într-un interviu pentru Ziua.md, controversele apărute în ultimele zile privind starea reală a economiei Republicii Moldova, după ce expertul Adrian Lăpușor a criticat afirmațiile despre intrarea țării în recesiune. „Recesiunea din 2024 nu este opinie – este fapt”, a declarat Ioniță, care a contrazis pozițiile optimiste apărute în spațiul public. […] Articolul Ioniță a detonat optimismul lui Lupușor: Economia Moldovei e în colaps, nu în recesiune apare prima dată în Bani.md.
09:50
Comisia Europeană: Vânzarea activelor Lukoil nu afectează aprovizionarea Moldovei și a statelor UE # Bani.md
Sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor companiei Lukoil în statele membre, întrucât gigantul rus nu este vizat direct de aceste măsuri, a declarat Ariana Podesta, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Oficialii UE monitorizează totuși efectele sancțiunilor impuse Lukoil de Statele Unite și Marea Britanie, însă până acum nu există indicii că […] Articolul Comisia Europeană: Vânzarea activelor Lukoil nu afectează aprovizionarea Moldovei și a statelor UE apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
20:50
Primăria Chișinău anunță că rămâne unul dintre cei mai predictibili și activi parteneri în cadrul programelor investiționale europene, în pofida tentativelor de a politiza sau distorsiona informațiile privind activitatea administrației municipale, potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban. Potrivit primarului, Chișinăul gestionează în prezent cel mai mare portofoliu de proiecte investiționale implementat prin multiple instrumente financiare ale […] Articolul Primăria Chișinău își reafirmă statutul de partener de încredere în proiectele europene apare prima dată în Bani.md.
17:30
Moldova a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase creșteri ale traficului aerian din Europa, în septembrie 2025, cu un avans de 45,5% față de aceeași lună a anului precedent, conform datelor ACI Europe. Aceasta situează țara noastră printre liderii regionali în materie de trafic de pasageri. În regiunea Europei de Est, România a raportat o […] Articolul Traficul aerian din Moldova explodează: țara noastră, printre liderii Europei de Est apare prima dată în Bani.md.
Ieri
17:00
Guvernul pune presiune pe Lukoil: Chișinăul se pregătește să preia alimentarea cu combustibil a aeroportului # Bani.md
Ministerul Energiei anunță că procesul de asigurare cu combustibil pentru sectorul aeronautic este gestionat printr-o coordonare permanentă între mai multe instituții ale statului. Un grup de lucru examinează toate riscurile și opțiunile posibile pentru a menține stabilitatea infrastructurii aeroportuare în contextul incertitudinilor legate de furnizarea kerosenului, se arată într-o postare pe Facebook ministrului Energiei, Dorin […] Articolul Guvernul pune presiune pe Lukoil: Chișinăul se pregătește să preia alimentarea cu combustibil a aeroportului apare prima dată în Bani.md.
16:20
Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini # Bani.md
Sugerează variante mai scandalaose de titluri Artur Mija și-a început activitatea în instituțiile publice în 2019, când a fost numit consilier în cabinetul premierului. La numire, funcționarul declara venituri puțin peste 147.000 de lei, obținute urmare a activității în Asociații Obștești în anul 2018. În 6 ani, funcționarul a deschis și a închis mai multe […] Articolul Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini apare prima dată în Bani.md.
16:20
Fiscul a restituit 116 milioane lei din TVA și a încasat 36 milioane de lei de la datornici # Bani.md
Peste 116 milioane de lei au fost returnate contribuabililor sub formă de TVA, în perioada 3–7 noiembrie 2025. Restituirea sumelor TVA din buget s-a făcut de către Serviciul Fiscal de Stat în baza a 70 de decizii. În aceeași perioadă, prin executarea silită au fost încasate peste 36 milioane de lei de la contribuabilii restanțieri, […] Articolul Fiscul a restituit 116 milioane lei din TVA și a încasat 36 milioane de lei de la datornici apare prima dată în Bani.md.
16:00
Moldova se numără printre țările cu cea mai mare dependență de numerar, arată un clasament internațional bazat pe datele Forex.se, care analizează 123 de economii din lume. Potrivit vizualizării, 80% dintre tranzacțiile zilnice din Republica Moldova sunt efectuate cu bani fizici, ceea ce plasează țara în rândul economiilor în care numerarul rămâne dominant în viața […] Articolul Moldova, mai „cash” decât Africa! 80% din tranzacții încă se fac cu bani gheață apare prima dată în Bani.md.
15:20
Veniturile încasate la bugetul de stat din administrarea Serviciului Vamal au depășit 33,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–octombrie 2025, arată datele oficiale. Suma este cu 2,09 miliarde de lei mai mare (+6,7%) decât în aceeași perioadă a anului 2024, ceea ce confirmă o evoluție pozitivă a fluxurilor comerciale și fiscale. Cea mai mare parte […] Articolul Carburanții au umplut bugetul! Statul „trăiește” din benzină și motorină apare prima dată în Bani.md.
14:40
SUA susțin extinderea Coridorului de Gaze cu participarea Moldovei și promit GNL american accesibil # Bani.md
SUA salută eforturile țărilor din Europa de Sud-Est de a-și consolida securitatea energetică și de a reduce dependența de resursele rusești. Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina au făcut pași importanți în acest sens, prin semnarea unui nou acord între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale, care vizează extinderea Coridorului Vertical de Gaze […] Articolul SUA susțin extinderea Coridorului de Gaze cu participarea Moldovei și promit GNL american accesibil apare prima dată în Bani.md.
13:40
Macroul devine un lux: prețul ajunge la peste 300 lei/kg din cauza reducerii cotelor UE la pescuit # Bani.md
Prețul la macrou a urcat brusc în rețelele de supermarketuri din Moldova, de la aproximativ 140 de lei/kg la peste 300 de lei/kg, ca urmare a reducerii cotelor Uniunii Europene pentru pescuitul anumitor specii de pește, inclusiv macrou, pentru sezonul 2025/2026. Directorul Ocean Fish, Vadim Budaca, a explicat pentru Logos Press că, încă din vară, […] Articolul Macroul devine un lux: prețul ajunge la peste 300 lei/kg din cauza reducerii cotelor UE la pescuit apare prima dată în Bani.md.
13:10
Sindicatele cer majorarea salariului minim până la 8050 lei: Demersul, transmis premierului # Bani.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat astăzi un demers prin care solicită stabilirea salariului minim în cuantum de 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Solicitarea este adresată premierului Alexandru Munteanu, ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, și ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit CNSM, această măsură este necesară pentru […] Articolul Sindicatele cer majorarea salariului minim până la 8050 lei: Demersul, transmis premierului apare prima dată în Bani.md.
13:10
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunță noi reguli privind circulația rutieră, intrate în vigoare și aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul în Bulgaria – inclusiv cetățenilor moldoveni, chiar și celor cu dublă cetățenie moldo-română. Conform noilor reglementări, amenzile rutiere trebuie achitate imediat, la locul constatării contravenției. Plata se va efectua exclusiv cu card […] Articolul Teroare rutieră în Bulgaria. Moldovenii care nu plătesc amenda rămân pe loc fără mașină apare prima dată în Bani.md.
12:50
Directorul Expert-Grup, Adrian Lupușor, critică valul de știri și declarații din ultimele zile care au anunțat că Republica Moldova ar fi intrat în recesiune economică. Într-o postare publică, acesta a catalogat informațiile drept „false” sau „interpretări eronate”, îndemnând mass-media și liderii de opinie să se informeze din surse oficiale înainte de a lansa mesaje alarmiste. […] Articolul Moldova, tigru economic! Lupușor confirmă: am avut o creștere de 1,1% apare prima dată în Bani.md.
12:10
Un nou clasament privind PIB-ul pe cap de locuitor în Europa evidențiază diferențe majore între țările din Vest și statele din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova și Ucraina. Potrivit datelor prezentate pentru anul 2025, Republica Moldova înregistrează un PIB de doar 8.300 de dolari, în timp ce Ucraina coboară la 6.300 de dolari, unul […] Articolul Harta disperării economice! Moldova și Ucraina în zona roșie a sărăciei apare prima dată în Bani.md.
11:50
Patru bănci moldovenești se mențin în topul celor mai mari 100 de instituții financiare din Europa de Sud-Est # Bani.md
Patru bănci moldovenești se regăsesc în clasamentul SEE Top 100 Banks 2024, realizat de SeeNews, care include cele mai mari instituții financiare din Europa de Sud-Est, în funcție de activele totale la 31 decembrie 2024. Este vorba despre Maib (locul 40), Moldindconbank (locul 54), Victoriabank (locul 78) și OTP Bank (locul 84). Față de anul […] Articolul Patru bănci moldovenești se mențin în topul celor mai mari 100 de instituții financiare din Europa de Sud-Est apare prima dată în Bani.md.
11:30
Moldovenii se grăbesc să profite de „Ajutor la contor”: peste 391 000 de cereri s-au depus în prima săptămână # Bani.md
În prima săptămână de la lansarea programului „Ajutor la contor”, 391 229 de cetățeni și-au depus cererile pentru a beneficia de compensații, dintre care 200 989 au primit asistență directă de la registratori – asistenți sociali sau specialiști CUPS. Despre aceasta a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Instituția precizează că termenul limită pentru depunerea […] Articolul Moldovenii se grăbesc să profite de „Ajutor la contor”: peste 391 000 de cereri s-au depus în prima săptămână apare prima dată în Bani.md.
11:20
În Chișinău există cinci Centre pentru tineri, primul, cel din sectorul Ciocana, a fost deschis în 2019, urmat de ample investiții. Acesta se află pe strada Petru Zadnipru 3/2 și are circa 5.000 de beneficiari lunar. Pe teritoriul centrului a fost amenajat scuarul tinerilor, fiind instalat mobilier urban, un foișor, o scenă, mese pentru tenis, […] Articolul Centrul Municipal de Tineret Chișinău – spațiu sigur și prietenos pentru adolescenți apare prima dată în Bani.md.
11:10
Poliția, Cancelaria și ANP, printre instituțiile care cumpără carburanți de la Lukoil: cât s-a plătit în 2025 # Bani.md
În acest an, instituțiile publice din Republica Moldova au cheltuit peste 125 de milioane de lei pentru achiziționarea de benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil”, conform datelor analizate de IPN pe platformele de achiziții publice. Printre beneficiarii principali se numără Inspectoratul General al Poliției, Agenția Națională pentru […] Articolul Poliția, Cancelaria și ANP, printre instituțiile care cumpără carburanți de la Lukoil: cât s-a plătit în 2025 apare prima dată în Bani.md.
10:40
Prețurile medii de consum au crescut cu 0,6% în luna octombrie 2025 față de septembrie. Inflația de la începutul anului a ajuns la 5,6%, iar comparativ cu octombrie 2024 prețurile sunt mai mari cu 7%, ceea ce indică o accelerare constantă a scumpirilor în economie, arată datele Biroului Național de Statistică. Creșterea din octombrie a […] Articolul Tăvălugul scumpirilor continuă! Inflația a urcat la 7% în octombrie apare prima dată în Bani.md.
10:20
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, menite să întărească rețeaua energetică regională și să faciliteze integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată săptămâna trecută la Atena, potrivit […] Articolul Moldova intră în liga mare a energiei! Junghietu aruncă noi cabluri peste Prut apare prima dată în Bani.md.
10:20
Republica Moldova se confruntă cu o scădere dramatică a efectivelor de porci: numărul animalelor este cu aproape 30% mai mic față de anul trecut, după ce două dintre cele mai mari complexe zootehnice din țară au fost afectate de pesta porcină africană. Deși repopularea a început, procesul este lent, dificil, iar despăgubirile încă nu au […] Articolul Dezastru în ferme! Moldova a pierdut 30% din efectivele de porci într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
10:10
Șoc economic la Beijing. Exporturile Chinei au intrat pe minus, tensiunile cu SUA mușcă din economie # Bani.md
Exporturile Chinei au înregistrat în octombrie o scădere de 1,1%, marcând primul declin din aprilie, când Statele Unite au introdus noi tarife „în cinstea Zilei Eliberării”, în contextul escaladării tensiunilor comerciale dintre cele două țări. Datele publicate de Administrația Vamală chineză arată că, în pofida unui armistițiu temporar între Washington și Beijing, efectele negative asupra […] Articolul Șoc economic la Beijing. Exporturile Chinei au intrat pe minus, tensiunile cu SUA mușcă din economie apare prima dată în Bani.md.
10:00
Un tânăr a făcut avere profitând de războiul din Ucraina. Cum a câştigat peste 250 de milioane de dolari # Bani.md
În doar doi ani și jumătate, un tânăr german a reușit ceea ce mulți traderi de pe piețele internaționale de energie nu ating într-o viață. Christopher Eppinger, în vârstă de 31 de ani, a transformat turbulențele provocate de războiul din Ucraina într-o oportunitate uriașă, acumulând profituri personale de peste 250 de milioane de dolari. Povestea […] Articolul Un tânăr a făcut avere profitând de războiul din Ucraina. Cum a câştigat peste 250 de milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
09:50
Căile Ferate din Moldova (CFM) au confirmat pentru BANI.MD suspendarea temporară a circulației trenului Chișinău–Iași din motive tehnice. Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrâns, doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică. Întrebați cât va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că suspendarea curselor din zilele de luni, marți, miercuri și […] Articolul CFM în comă tehnică! Trenul Chișinău–Iași circulă doar 3 zile pe săptămână apare prima dată în Bani.md.
09:40
America paralizată!” Senatul încearcă cu disperare să pună capăt shutdown-ului de 40 de zile # Bani.md
Criza politică de la Washington dă semne de deblocare după 40 de zile de paralizie guvernamentală. Senatul Statelor Unite a votat duminică, într-o procedură cheie, avansarea unui proiect de lege menit să pună capăt shutdown-ului federal, care a afectat milioane de americani, a întârziat plățile de ajutor alimentar și a creat haos în transportul aerian […] Articolul America paralizată!” Senatul încearcă cu disperare să pună capăt shutdown-ului de 40 de zile apare prima dată în Bani.md.
09:40
Taximetriștii care desfășoară activități ilegale în regim taxi au fost sancționați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în urma unor controale comune cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), desfășurate în perioada 4–7 noiembrie 2025 în municipiul Chișinău. Acțiunile au vizat atât persoanele fizice care activează ocazional, cât și […] Articolul Taximetriști fantomă: Fiscul a sancționat 10 șoferi și a ridicat plăcuțele acestora apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Samsung intră în jocul banilor: pregătește un card de credit în SUA, rival direct pentru Apple Card # Bani.md
Gigantul sud-coreean Samsung intenționează să lanseze un card de credit propriu în Statele Unite, în parteneriat cu banca britanică Barclays, intrând astfel în competiție directă cu Apple pe piața americană a serviciilor financiare pentru consumatori, scrie The Wall Street Journal. Potrivit surselor publicației, Samsung și Barclays se află în negocieri avansate privind lansarea noului produs […] Articolul Samsung intră în jocul banilor: pregătește un card de credit în SUA, rival direct pentru Apple Card apare prima dată în Bani.md.
10:00
Fără diasporă, Moldova s-ar prăbuși economic! Un leu din șapte din buget vine de la cei plecați # Bani.md
Republica Moldova rămâne una dintre puținele țări din lume unde banii trimiși de cetățenii plecați la muncă peste hotare au o pondere uriașă în economie. Potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” realizat de IDIS „Viitorul”, numărul moldovenilor care lucrează în străinătate îl depășește pe cel al angajaților oficiali din țară, iar […] Articolul Fără diasporă, Moldova s-ar prăbuși economic! Un leu din șapte din buget vine de la cei plecați apare prima dată în Bani.md.
09:50
România este foarte aproape de a prelua controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești, singura ieșire maritimă a Republicii Moldova la Dunăre, aflată la granița cu județul Galați. Anunțul a fost făcut de ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, într-un interviu pentru DCNews. „Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte […] Articolul Giurgiulești, miza de aur dintre Galați și Moldova: România pregătește preluarea portului apare prima dată în Bani.md.
09:40
Floarea-soarelui, noul „aur negru” al Moldovei. Trei companii domină piața și dictează prețurile # Bani.md
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au atins în perioada iulie–octombrie 2025 cel mai înalt nivel din istorie, atât ca volum, cât și ca valoare, arată o analiză a economistului Iurie Rija. După o campanie agricolă reușită și o cerere regională în creștere, producătorii moldoveni au reușit să valorifice 154 mii tone de semințe în […] Articolul Floarea-soarelui, noul „aur negru” al Moldovei. Trei companii domină piața și dictează prețurile apare prima dată în Bani.md.
09:40
Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc? Cvadruplare a exporturilor, dar fabricile abia respiră # Bani.md
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova dau semne de revenire după un an de stagnare, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–octombrie 2025, din țară au fost exportate 18 520 tone de ulei, de aproape patru ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024 (4 796 tone). Deși evoluția arată o […] Articolul Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc? Cvadruplare a exporturilor, dar fabricile abia respiră apare prima dată în Bani.md.
8 noiembrie 2025
13:50
Rusia recurge la alcool pentru a salva piața de combustibil: benzină cu etanol în loc de petrol # Bani.md
Autoritățile ruse intenționează să permită utilizarea alcoolului etilic în producția de benzină, pe fondul penuriei de combustibil cauzate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor. Potrivit agenției Interfax, Ministerul de Finanțe al Federației Ruse a elaborat modificări la Codul Fiscal care prevăd zero acciz pentru alcoolul etilic denaturat folosit în producerea benzinei AI-92, scrie TheMoscowTimes. […] Articolul Rusia recurge la alcool pentru a salva piața de combustibil: benzină cu etanol în loc de petrol apare prima dată în Bani.md.
