Trenul Chișinău–București a ajuns cu o întârziere de peste 4 ore. CFM explică motivele

14:50

Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie […] Post-ul Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău apare prima dată în Provincial.