Trenul Chișinău–București a ajuns cu o întârziere de peste 4 ore. CFM explică motivele
Provincial, 11 noiembrie 2025 17:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul internațional nr.105/106 pe ruta Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit. “întârzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere. În această […] Post-ul Trenul Chișinău–București a ajuns cu o întârziere de peste 4 ore. CFM explică motivele apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
17:10
Valentina Casian: Nu putem vorbi despre integrare europeană fără vocea administrațiilor locale # Provincial
Primarul de Strășeni, Valentina Casian, alături de mai mulți primari a participat astăzi la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” – un eveniment de o importanță majoră pentru parcursul european al țării noastre. Participanții au discutat despre reformele necesare și despre rolul administrațiilor publice locale în procesul de […] Post-ul Valentina Casian: Nu putem vorbi despre integrare europeană fără vocea administrațiilor locale apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
17:00
În cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul de Bălți, Vitalie Balan s-a interesat de situația transportului de pasageri spre satul Sadovoe. „Până la sfârșitul săptămânii vom scoate pe linie un autobuz, iar troleibuzul va reveni în oraș și îl vom putea utiliza în orele de vârf. Acum este deja frig și nu putem porni […] Post-ul În satul Sadovoe, troleibuzul va fi înlocuit cu un autobuz apare prima dată în Provincial.
17:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul internațional nr.105/106 pe ruta Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit. “întârzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere. În această […] Post-ul Trenul Chișinău–București a ajuns cu o întârziere de peste 4 ore. CFM explică motivele apare prima dată în Provincial.
16:50
Cadrele didactice din 15 școli model au învățat să implementeze educația STEAM, inspirându-se din experiența Estoniei și Georgiei. Educația STEAM integrează Știința, Tehnologia, Ingineria, Arta și Matematica și le oferă elevilor oportunitatea de a cerceta, experimenta și găsi soluții creative la probleme reale, fie în școală, fie în comunitatea lor. Prin această abordare, elevii dezvoltă […] Post-ul Cadrele didactice din 15 școli model au învățat să implementeze educația STEAM apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
16:40
27 de proiecte, aprobate pentru finanțare în valoare totală de 5,2 milioane de lei în cadrul Programului „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” # Provincial
Astăzi a avut loc ședința Consiliului de coordonare a Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Din cele 44 de proiecte depuse, au fost analizate 35 de dosare eligibile, iar în final 27 de proiecte au fost aprobate spre finanțare. Valoarea totală a granturilor […] Post-ul 27 de proiecte, aprobate pentru finanțare în valoare totală de 5,2 milioane de lei în cadrul Programului „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” apare prima dată în Provincial.
16:30
Costurile pentru călătoriile cu transportul public din Chișinău sunt cele mai mici comparativ cu prețurile din alte orașe europene. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, doar în ultimii ani, Primăria Chișinău a completat și schimbat troleibuzele și autobuzele cu aproape 400 de unități. „Astăzi, Chișinăul nu mai are transport public cu găuri în podele, prin care […] Post-ul Ion Ceban: tarifele la transportul public din Chișinău sunt cele mai mici din Europa apare prima dată în Provincial.
16:20
Tarifele pentru energia electrică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” s-au modificat. O decizie în acest sens a fost adoptată, marți, 11 noiembrie curent, de către Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noile tarife vor intra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. […] Post-ul Căldura livrată de S.A. ,,Apă-Canal Chișinuă” se ieftinește apare prima dată în Provincial.
16:20
Astăzi, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere cu doamna Marta Kos, comisarul european pentru extindere. Este deja a patra întâlnire dintre edilul municipiului și comisarul european, fapt ce confirmă dialogul constant și constructiv dintre Bălți și instituțiile europene. În cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte ce țin de consolidarea cooperării dintre municipiul […] Post-ul Alexandr Petkov, întrevedere cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
16:10
68 de afaceri locale primesc 28,9 milioane lei pentru dezvoltare și noi locuri de muncă # Provincial
68 de afaceri locale primesc un nou impuls pentru creștere prin granturi de 28,9 milioane de lei care vor mobiliza investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională. Sprijinul este oferit prin programele gestionate de ODA în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Finanțarea nerambursabilă este oferită de Guvernul Republicii Moldova, […] Post-ul 68 de afaceri locale primesc 28,9 milioane lei pentru dezvoltare și noi locuri de muncă apare prima dată în Provincial.
16:00
Maia Sandu, la ședința CNIE: Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii, șefa statului a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Președinta Sandu a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova – aderarea la Uniunea Europeană […] Post-ul Maia Sandu, la ședința CNIE: Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata apare prima dată în Provincial.
15:50
„Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de Elena Grițco cu Marta Kos # Provincial
Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa „Bulevardul Europei” din municipiul Bălți, un proiect care reflectă deschiderea orașului spre modernizare și valorile europene. „Am evidențiat disponibilitatea și dorința primarilor din întreaga țară de a implementa proiecte concrete — drumuri, infrastructură, spații verzi, digitalizare. Cred […] Post-ul „Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de Elena Grițco cu Marta Kos apare prima dată în Provincial.
15:40
Primăria orașului Ialoveni a lansat lucrările de reconstrucție și modernizare a „Parcului Copilăriei”, un spațiu de agrement pentru locuitorii din sectorul Moldova, menit să devină un loc sigur, atractiv și prietenos pentru copii, tineri și familii. Potrivit Primăriei, în prima etapă a proiectului, a fost reconstruit complet terenul de fotbal. Au fost realizate următoarele lucrări: […] Post-ul Lucrări de reconstrucție la „Parcul Copilăriei” din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
15:10
Orașul Ungheni se pregătește de sărbătorile de iarnă. Pomul de Crăciun și iluminatul festiv vor fi inaugurate pe 1 decembrie # Provincial
Primăria municipiului Ungheni a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Inaugurarea Pomului de Crăciun, precum și a iluminatului festiv, va avea loc pe 1 decembrie, ca în majoritatea capitalelor europene. Ulterior, va fi inaugurat și Târgul de Crăciun, care a ajuns deja la ediția a III-a. Primarul Vitalie Vrabie a solicitat specialiștilor din cultură să […] Post-ul Orașul Ungheni se pregătește de sărbătorile de iarnă. Pomul de Crăciun și iluminatul festiv vor fi inaugurate pe 1 decembrie apare prima dată în Provincial.
14:30
La Bălți au fost discutate aspecte privind curățenia și amenajarea stațiilor de transport public # Provincial
În cadrul unei ședințe cu administratorii întreprinderilor municipale, Viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, a abordat subiectul privind menținerea curățeniei în stațiile de transport public. Conform contractului în vigoare, curățenia în stațiile unde nu activează agenți economici trebuie asigurată de ÎM „AT și SV”. Totodată, agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul stațiilor de așteptare […] Post-ul La Bălți au fost discutate aspecte privind curățenia și amenajarea stațiilor de transport public apare prima dată în Provincial.
14:30
Centrul de Sănătate Cricova, model de servicii medicale moderne pentru peste 9000 de pacienți # Provincial
Peste 9000 de pacienți beneficiază astăzi de servicii medicale performante la locul de trai, la un an de la inaugurarea după reparație capitală a Centrului de sănătate din Cricova. Instituția medicală a devenit un model pe țară, cum un efort comun al administrației locale, municipale și centrale poate oferi oamenilor condiții moderne pentru tratament. Primăria […] Post-ul Centrul de Sănătate Cricova, model de servicii medicale moderne pentru peste 9000 de pacienți apare prima dată în Provincial.
14:20
Piotr Vlah: Adevăraţii patrioţi ai Găgăuziei, ai Republicii Moldova, în general, deja la această etapă trebuie să înceapă lucrul cu locuitorii din autonomie # Provincial
Politicianul Piotr Vlah consideră că, alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, precum şi eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei au o importanţă deosebită și sunt cele mai importante alegeri care au avut loc vreodată în Autonomia Găgăuză. „Aceasta pentru că miza lor este enormă, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al integrării europene […] Post-ul Piotr Vlah: Adevăraţii patrioţi ai Găgăuziei, ai Republicii Moldova, în general, deja la această etapă trebuie să înceapă lucrul cu locuitorii din autonomie apare prima dată în Provincial.
14:10
Astăzi, raionul Rezina marchează 85 de ani de la înființarea sa. Cu acest prilej, președintele raionului, Teodor Cuculescu, a transmis locuitorilor mesaj de recunoștință și apreciere pentru contribuția lor la dezvoltarea comunității. “Este o zi în care privim în urmă cu mândrie la drumul parcurs și la generațiile care au clădit temelia dezvoltării noastre, dar […] Post-ul Raionul Rezina sărbătorește 85 de ani de la înființare apare prima dată în Provincial.
13:50
Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată # Provincial
Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Agențiilor teritoriale pentru asistență socială (ATAS) și ai Avocatul Poporului s-au întrunit, pe 7 noiembrie curent, într-o ședință de lucru, în contextul inițierii procesului de elaborare a Raportului tematic privind impactul reformei sistemului de asistență socială RESTART (2023–2026) asupra drepturilor persoanelor vulnerabile – inclusiv ale copiilor, solicitanților de […] Post-ul Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată apare prima dată în Provincial.
13:40
Partidele politice vor primi peste 3 milioane lei de la buget pentru performanțele electorale din 2025 # Provincial
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru performanța în alegerile parlamentare (792 557 voturi), va primi de la bugetul de stat, în lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, 1 583 279,83 lei (791 639,92 lei), transmite PROVINCIAL cu referire la tribuna.md. Blocul Electoral Patriotic, la alegeri, a fost constituit de trei partide, care vor primi următoarele […] Post-ul Partidele politice vor primi peste 3 milioane lei de la buget pentru performanțele electorale din 2025 apare prima dată în Provincial.
13:20
Munteanu: ducem Moldova pe drumul european, iar nucleul tuturor reformelor și acțiunilor noastre este îmbunătățirea vieții moldovenilor # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu spune că mulți ani urmărea conferințe organizate la Chișinău despre lupta pentru democrație și consecințele negative ale rămânerii țării noastre într-o zonă gri, însă, astăzi a avut onoarea să deschidă o conferință în care, împreună cu miniștrii, a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în calea aderării la UE. Este vorba despre […] Post-ul Munteanu: ducem Moldova pe drumul european, iar nucleul tuturor reformelor și acțiunilor noastre este îmbunătățirea vieții moldovenilor apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
13:10
„Sport, energie, viitor”: peste 700 de elevi din învățământul profesional tehnic participă la competiții sportive # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Federația Sportului Școlar din Republica Moldova și instituțiile de învățământ profesional tehnic desemnate, desfășoară în perioada 6–23 noiembrie 2025 o serie de competiții sportive sub genericul „Sport, energie, viitor”, pentru peste 700 de elevi din învățământul profesional tehnic. Scopul inițiativei este de a promova un stil de viață […] Post-ul „Sport, energie, viitor”: peste 700 de elevi din învățământul profesional tehnic participă la competiții sportive apare prima dată în Provincial.
12:40
Măgdăcești: geniștii au neutralizat proiectile din perioada celui de-al Doilea Război Mondial # Provincial
Recent, grupul de deminare din Batalionul Geniu ”Codru” a intervenit în raionul Criuleni, satul Măgdăcești, unde în timpul lucrărilor de construcție au fost depistate nouă proiectile de artilerie calibru 105 mm și tub cartușe de la proiectile de artilerie, precum și două focoase de la proiectile de artilerie. Toate dispozitivele explozive datau din perioada celui […] Post-ul Măgdăcești: geniștii au neutralizat proiectile din perioada celui de-al Doilea Război Mondial apare prima dată în Provincial.
12:40
Pe 9 noiembrie 2025, la Penitenciarul nr. 7 – Rusca a avut loc o ședință de lucru dedicată avansării proiectului „A Doua Șansă” – primul hub de carieră și afaceri din Republica Moldova destinat femeilor aflate în detenție. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, ai Platformei Naționale a Femeilor din Moldova și […] Post-ul Proiectul „A Doua șansă”, în etapa finală de implementare la Penitenciarul nr.7-Rusca apare prima dată în Provincial.
12:30
Universitatea de Stat din Moldova a luat act de informațiile apărute în presă privind perchezițiile efectuate astăzi, 11 noiembrie, de organele de anchetă în cadrul unui dosar de corupere și trafic de influență. Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condamnă ferm […] Post-ul USM reacționează la perchezițiile legate de corupție și trafic de influență apare prima dată în Provincial.
12:10
Echipamentele pentru proiectul de apă din Regiunea Centru, verificate și aprobate în Danemarca # Provincial
În perioada 3-6 noiembrie 2025, o echipă tehnică din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a efectuat o vizită de lucru la fabrica AVK International A/S din Galten, Danemarca, pentru a inspecta și testa materialele ce urmează să fie livrate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, finanțat de Guvernul […] Post-ul Echipamentele pentru proiectul de apă din Regiunea Centru, verificate și aprobate în Danemarca apare prima dată în Provincial.
12:00
Conducerea raionului Glodeni transmite felicitări Regiunii Piotrków cu ocazia Zilei Independenței Poloniei # Provincial
11 noiembrie marchează Ziua Independenței Republicii Polonia. Cu această ocazie, conducerea raionului Glodeni a transmis felicitări și urări de pace, prosperitate și bunăstare tuturor locuitorilor Regiunii Piotrków, parteneri și prieteni de încredere a raionului Glodeni. „Relațiile de prietenie și colaborare dintre raionul Glodeni și regiunea Piotrków reprezintă un exemplu frumos de apropiere între popoarele noastre, […] Post-ul Conducerea raionului Glodeni transmite felicitări Regiunii Piotrków cu ocazia Zilei Independenței Poloniei apare prima dată în Provincial.
11:50
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și până în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230 479 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor. În această perioadă, echipa centrului de apel a oferit asistență continuă cetățenilor, […] Post-ul 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură apare prima dată în Provincial.
11:20
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au avut loc dezbateri cu participarea studenților și cadrelor didactice dedicate drepturilor lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale. Discuțiile au pornit de la prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (ILO) nr. 156, care promovează condiții de muncă echitabile pentru persoanele care îngrijesc copii sau alte persoane […] Post-ul Dezbateri la USARB despre drepturile lucrătorilor cu responsabilități familiale apare prima dată în Provincial.
11:20
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei # Provincial
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o amendă în mărime de 450 000 de lei și privarea de dreptul de […] Post-ul Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
11:00
Șapte persoane, printre care un decan și un director de colegiu, vizate într-un dosar de corupție în sistemul educațional # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), […] Post-ul Șapte persoane, printre care un decan și un director de colegiu, vizate într-un dosar de corupție în sistemul educațional apare prima dată în Provincial.
10:40
În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani. Victima a […] Post-ul Accident la Drochia: o femeie de 80 de ani, lovită de un camion apare prima dată în Provincial.
10:30
Țigări ascunse în haine și plafon de microbuz: două tentative depistate la posturile vamale Otaci și Sculeni # Provincial
Funcționarii vamali, în cooperare cu angajații IGPF, au dejucat două tentative de transport ilicit al produselor din tutun, înregistrate la posturile vamale Otaci și Sculeni. În ambele situații, persoanele implicate au încercat să evite declararea bunurilor, recurgând la metode de camuflare. Primul caz a fost consemnat la postul vamal Otaci, pe sensul de intrare în […] Post-ul Țigări ascunse în haine și plafon de microbuz: două tentative depistate la posturile vamale Otaci și Sculeni apare prima dată în Provincial.
10:20
Conducerea raionului Ialoveni a discutat cu o delegație din România despre proiecte de mediu și gestionarea deșeurilor # Provincial
Conducerea raionului Ialoveni, a avut, la 7 noiembrie curent, o întrevedere cu reprezentanții unei delegații din România, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce țin de cooperarea bilaterală în domeniul protecției mediului și gestionării deșeurilor. La discuții au participat președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, vicepreședintele raionului, Petru Beregoi, secretara Consiliului raional Ialoveni, Aliona Plugaru, […] Post-ul Conducerea raionului Ialoveni a discutat cu o delegație din România despre proiecte de mediu și gestionarea deșeurilor apare prima dată în Provincial.
10:20
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul R12 – Mîndîc, în raionul Drochia. Lucrările au fost executate pe o porțiune de 1,4 km a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, cuprinsă între km 0,00 și km 1,40, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul […] Post-ul Un nou sector de drum modernizat în raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
10:20
Î.M. „Regia Apă-Canal Bălți” refuză sistematic realizarea lucrărilor de reparare a rețelelor de apă # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că, în urma verificărilor efectuate de către specialiști, s-a constatat că lucrările realizate de Î.M. „Regia Apă-Canal Bălți” la intersecția străzilor T. Vladimirescu și B. Glavan nu au fost finalizate contrar indicațiilor sistematice adresate întreprinderii. Astfel, nu a fost restabilită zona carosabilă și trotuarele în starea tehnică inițială, iar accesul pietonal […] Post-ul Î.M. „Regia Apă-Canal Bălți” refuză sistematic realizarea lucrărilor de reparare a rețelelor de apă apare prima dată în Provincial.
10:00
Aproape 40.000 de gospodării și-au redus factura la energie datorită Programului EcoVoucher # Provincial
Aproape 40.000 de gospodării din întreaga țară și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, datorită Programului guvernamental EcoVoucher – inițiativă care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul anului 2025, cu suportul Norvegiei, programul EcoVoucher a oferit sprijin pentru 25.187 de […] Post-ul Aproape 40.000 de gospodării și-au redus factura la energie datorită Programului EcoVoucher apare prima dată în Provincial.
10:00
Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare: 5 ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați # Provincial
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de acuzare a unei femei de 38 de ani de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine. Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi, a emis sentința de condamnare la 5 ani și 3 luni de închisoare. Potrivit acuzării, inculpata, în perioada […] Post-ul Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare: 5 ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
07:20
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire. La Mihailovca, raionul Cimișlia, lucrările sunt finalizate, iar condițiile meteo favorabile oferă un început bun pentru lucrările de împădurire. Ieri, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva”, au fost la Mihailovca pentru a verifica lucrările de pregătire a solului. La sfârșitul […] Post-ul Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt aproape finalizate apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Astăzi, 10 noiembrie, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat o vizită de lucru la Consiliul Raional Strășeni, unde s-a întâlnit cu președinta consiliului raional și cu șefii centrelor de sănătate din Strășeni, Cojușna, Sireți, Pănășești, Zubrești, Lozova și Vorniceni. Scopul întrevederii a fost identificarea principalelor provocări cu care se confruntă instituțiile de asistență medicală primară […] Post-ul Emil Ceban a efectuat o vizită de lucru la Consiliul Raional Strășeni apare prima dată în Provincial.
17:20
Astăzi, 10 noiembrie 2025, în municipiul Bălți a avut loc o acțiune socială organizată de mediatorul comunitar, în colaborare cu organizația „Zdorovii Gorod”. În cadrul evenimentului, familiile de etnie romă au beneficiat de vouchere în valoare de 300 de lei per familie. Potrivit Primăriei, scopul principal al activității a fost nu doar oferirea de sprijin […] Post-ul Acțiune de susținere a familiilor de etnie romă în municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
17:20
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au contracarat două tentative de scoatere ilegală din țară a unor mijloace de transport, după ce, în urma verificărilor de rigoare, au fost depistate neconcordanțe între datele înscrise în documente și cele ale vehiculelor. Cazurile s-au înregistrat pe parcursul săptămânii precedente. Primul caz a avut […] Post-ul Documente suspecte depistate la „Leușeni”: două remorci indisponibilizate apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:40
Pe data de 10 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră situată pe strada Muncesti din municipiul Chișinău. Aplicația are drept scop îmbunătățirea capacităților de intervenție ale forțelor și mijloacelor echipelor de intervenție, exersarea procedurilor operaționale de gestionare a situațiilor de urgență, precum […] Post-ul IGSU desfășoară exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră apare prima dată în Provincial.
16:20
Clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, un pericol constant pentru siguranța publică. Poliția a sesizat în repetate rânduri autoritățile competente # Provincial
Inspectoratul General al Poliției informează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a fostului Hotel „Național” din municipiul Chișinău reprezintă, de mai mulți ani, un pericol real pentru viața și securitatea persoanelor, în special a minorilor. Situată în centrul capitalei, construcția se află într-o stare avansată de degradare, fără pază, fără sistem de […] Post-ul Clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, un pericol constant pentru siguranța publică. Poliția a sesizat în repetate rânduri autoritățile competente apare prima dată în Provincial.
16:20
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, planificată pentru anul 2025, în zona deservită de „Bălți-gaz”, este aproape de finalizare. În satele Drăgănești și Rădoaia din raionul Sângerei, precum și în satul Hâjdieni din raionul Glodeni, au fost pozați peste 2,7 kilometri de conducte de gaze de presiune medie și joasă, au fost instalate mai […] Post-ul 130 de gospodării noi vor fi conectate la gaz în zona “Bălți-gaz” apare prima dată în Provincial.
15:50
Hramuri în raionul Cahul: tradiție, comunitate și bucurie în Burlăceni, Slobozia Mare și Roșu # Provincial
Luna noiembrie a adus în raionul Cahul o serie de evenimente de suflet, prilejuite de hramurile localităților Burlăceni, Slobozia Mare și Roșu – sărbători ale credinței, tradiției și unității comunitare, care au reunit locuitori, oaspeți și reprezentanți ai autorităților într-o atmosferă de bucurie și recunoștință. La aceste manifestări au participat Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, […] Post-ul Hramuri în raionul Cahul: tradiție, comunitate și bucurie în Burlăceni, Slobozia Mare și Roșu apare prima dată în Provincial.
15:20
Primăria municipiului Bălți, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), implementează în municipiu Programul de mentorat pentru fortificarea capacităților autorităților publice locale în asigurarea bunei guvernări bazate pe date. Potrivit autorităților, obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității instituționale a Primăriei […] Post-ul Bălți implementează Programul de mentorat pentru o guvernare locală bazată pe date apare prima dată în Provincial.
14:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că subdiviziunile și serviciile municipale se află în pregătiri pentru inaugurarea Târgului și a Pomului de Crăciun al capitalei, eveniment preconizat pentru data de 5 decembrie 2025. Anunțul în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative săptămânale de luni, 10 noiembrie 2025. Și în […] Post-ul Când va fi lansat Târgul de Crăciun în capitală apare prima dată în Provincial.
14:50
Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie […] Post-ul Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:40
Astăzi, la Consiliul Raional Sîngerei, s-a desfășurat ședința operativă săptămânală, prezidată de președintele raionului, Cristian Cainarian. În cadrul acesteia, au fost analizate activitățile desfășurate în perioada precedentă și stabilite principalele obiective pentru săptămâna curentă. Printre temele abordate s-a regăsit Memorandumul de colaborare dintre Consiliul Raional Sîngerei și Asociația Obștească „PRO BONO”, un parteneriat menit să […] Post-ul Consiliul Raional Sîngerei discută proiecte locale și inițiative civice apare prima dată în Provincial.
14:20
Premierul: asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând […] Post-ul Premierul: asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.