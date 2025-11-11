Recoltă record și prețuri în creștere: nucile moldovenești cuceresc piața internațională

11:00

Astăzi, la Judecătoria Buiucani din capitală, va continua examinarea cauzei lui Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.Ședința va avea loc, începînd cu ora 15:30.Amintim că pînă acum, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la nico ședință de judecată. Pe 27 octombrie, au fost audiați doi martori, foști demnitari din perioada în care au fost organizate schemele ilegale în sistemul bancar. Este v