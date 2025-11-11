Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova condamnă mesajele denigratoare apărute în spațiul public

09:30

În cursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au descoperit treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din țară. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la punctele de trecere: Toate documentele suspecte au fost ridicate și transmise […]