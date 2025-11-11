Grevă în Italia: Va fi perturbat transportul public local și aerian
Noi.md, 11 noiembrie 2025 15:30
În cîteva zile, va avea loc o grevă în sectorul transportului public local și aerian din Italia.O grevă a angajaților ar putea paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia.{{428799}}Cetățenii, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia atrebuie să se informeze bine și să ști ecă pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul t
• • •
Acum 15 minute
15:30
Membra Consiliului de Supraveghere la „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. {{847602}}„Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută”, a scris Handr
15:30
Locuitorii Moldovei au noi posibilități de a călători în Ucraina și România. „Ukrzaliznytsia” a extins traseul trenului internațional Kiev–București, care acum oprește în trei localități din țara noastră.Potrivit Noi.md, care citează RBC-Ucraina, de acum înainte trenul Kiev-București va opri în trei stații din Moldova: Ungheni, Bălți-Oraș și Ocnița.Această noutate va ușura considerabil căl
15:30
Veronica Mihailov-Moraru: "De azi, am preluat oficial funcția de consilier prezidențial" # Noi.md
Veronica Mihailov-Moraru, fosta ministră a Justiției, a venit cu un mesaj în rețelele sociale cu privire la noua sa postură la Președinție, notează Noi.md."De astăzi, am preluat în mod oficial funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției.{{844310}}Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a contribui, dintr-o nouă poziție, la conso
15:30
Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor sintetice # Noi.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor propun crearea unei Platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de droguri sintetice, anunțul fiind făcut de Grigore Novac, în cadrul unui briefing de presă susținut marți la Parlament.Potrivit deputatului, inițiativa vine în urma audierilor publice organizate pe 24 iunie 2025 de Comisia parlamentară pentru Drepturile Om
15:30
15:30
Aeroportul din Chișinău implementează sistemul PAX Track pentru călătorii mai rapide și mai accesibile # Noi.md
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” implementează sistemul PAX Track pentru călătorii mai rapide și mai accesibile.Potrivit administrației aeroportului din capitală, sistemul PAX Track este un instrument inovator care optimizează fluxul de pasageri și contribuie la o experiență de călătorie mai rapidă, mai sigură și mai confortabilă.PAX Track permite monitorizarea și gestionarea
Acum o oră
15:00
În provincia turcă Diyarbakır s-a prăbușit un pod în construcție, în urma căruia trei persoane au murit, iar alte două au fost grav rănite.Sub dărîmături ar putea fi și alți muncitori; în prezent se desfășoară operațiuni de căutare și salvare.Incidentul a avut loc la kilometrul 2 al autostrăzii Kulp-Mush, unde s-a prăbușit un pilon al podului aflate în construcție al șoselei de centură, in
15:00
Începînd cu 1 decembrie 2025, majoritatea ucrainienilor vor plăti pentru gazul natural la un tarif de 7,96 UAH/metru cub (3,23 lei moldovenești), informează Novini.LIVE.Astfel, majoritatea gospodăriilor din Ucraina vor plăti gazul natural la prețurile anterioare — 7,96 UAH pe metru cub, transmite Noi.md, citînd Point.Decizia de menținere a prețurilor actuale a fost luată de către cabinetul
15:00
Tarifele pentru energia termică și apa de adaos, livrate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, au fost revizuite.Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), tariful pentru energia termică a fost stabilit la 2 235 lei/Gcal (fără TVA), înregistrînd o scădere de 447 lei/Gcal, adică aproximativ 17% mai puțin comparativ cu tariful anterior.În același timp, tariful pentru apa d
15:00
În SUA, un avion cu ajutor umanitar a căzut în curtea unei case: imagini cu momentul prăbușirii # Noi.md
Un avion american cu ajutor umanitar pentru Jamaica s-a prăbușit în curtea unei case din statul Florida (SUA).Potrivit Oxu.Az, videoclipul incidentului a fost publicat de The Mirror. {{847156}}Momentul prăbușirii avionului ușor Beechcraft King Air în orașul Coral Springs a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum avionul a fost la un pas de a se izbi de o casă,
Acum 2 ore
14:30
Anul 2025 aduce o recoltă bogată de grîu atît la nivel global, cît și în Republica Moldova, ceea ce menține prețurile relativ stabile, dar există semnale de ușoară creștere pe piața internă în perioada de iarnă.Oferta mondială este confortabilă, iar stocurile mari de cereale contribuie la stabilitatea prețurilor, transmite Noi.md cu referire la agrotv.md.{{847148}},,Trei din exportatorii R
14:30
Vom avea mai multe clase cu predare în limba ucraineană? Ce spune ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova # Noi.md
Gestionarea procesului de introducere a claselor cu predare în limba ucraineană în școlile din Republica Moldova presupune o coordonare strînsă între autoritățile moldovene și partenerii ucraineni.Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit diplomatului, există planuri concrete pentru deschide
14:30
Un cetățean străin, în vîrstă de 38 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, măsura a fost dispusă ca urmare a constatării afilierilor persoanei respective la organizații extremiste și teroriste internaționale – cir
14:00
Spitalul Raional Căușeni dispune de unul dintre cele mai moderne departamente de radiologie și imagistică din regiune.Instituția medico-sanitară publică este dotată cu aparate de radiografie și tomografie de ultimă generație, similare celor din cele mai performante spitale din țară. Întrucât este un spital de nivel regional, acesta deservește pacienți din întreg sud-estul Republicii Moldova.
14:00
Alexandru Munteanu: "Trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare pînă la sfîrșitului anului 2027" # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, notează Noi.md.La eveniment participă Cabinetul de miniștri, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă.{{847435}}„Știm ce avem de făcut: trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare p
14:00
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. {{847379}}„E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru
14:00
Alarmă pe un aeroport din România: flacără observată sub cabina unei aeronave, după aterizare # Noi.md
O flacără a fost observată sub cabina unui avion pe Aeroportul Băneasa, România, în noaptea de 11 noiembrie 2025, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică. Incidentul a fost raportat de Compania Națională Aeroporturi București și a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, echipa de la sol a acționat prompt, deconectînd
Acum 4 ore
13:30
Universitatea de Stat din Moldova a luat act de informațiile apărute în presă privind perchezițiile efectuate astăzi, 11 noiembrie, de organele de anchetă în cadrul unui dosar de corupere și trafic de influență, notează Noi.md."Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condam
13:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul R12 – Mîndîc au fost finalizate cu succes.Precizăm că lucrările au fost executate pe o porțiune de 1,4 km a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, cuprinsă între km 0,00 și km 1,40, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul privind repartizarea mijloacelor F
13:30
Grupul de deminare al Batalionului Geniu „Codru” a intervenit recent în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, după ce în timpul lucrărilor de construcție au fost descoperite nouă proiectile de artilerie de calibru 105 mm, tuburi de cartuș și două focoase, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Apărării, specialiștii au constatat că toate dispozitivele erau relicve din perioada celui de-al Doile
13:30
Peste 600 de hectare de livezi moderne au fost înființate în acest an de agricultorii care pledează pentru o agricultură modernă și performantă.Noile plantații, create conform tehnologiilor intensive și cu soiuri noi, competitive, asigură o calitate înaltă și recolte bogate, sporind competitivitatea fructelor atît pe piața locală, cît și pe cea internațională.Agricultorii moldoveni sînt to
13:00
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu # Noi.md
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035Inițierea acestui proces are drept scop alinierea politicilor culturale la dinamica schimbărilor sociale și economice, precum și asigurarea continuității planificării strategice pe termen mediu pentru o implementare coerentă a Strategiei Națio
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 11 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,08 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,73 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și pînă în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230 479 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor.În această perioadă, echipa centrului de apel a oferit asistență continuă cetățenilor, acordînd consiliere te
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății, informează Noi.md.În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cet
12:30
Alexandru Munteanu și Marta Kos, în discuții despre mersul reformelor și sprijinul UE pentru Republica Moldova # Noi.md
Angajamentul noului Guvern de a continua reformele și de a avansa într-un ritm accelerat pe drumul european, precum și sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE au fost accentuate astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.Oficialii au discutat pe marginea ultimului raport al Comis
12:30
Un grup de 11 specialiști și consultanți agricoli din Republica Moldova a participat la programul „Training of Trainers în Agricultura Conservativă”, organizat de Federația Agricultorilor.Instruirea, desfășurată între 27 octombrie și 2 noiembrie cu sprijinul financiar al UCIP IFAD, a avut drept obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru aplicarea și promovarea tehnologiilo
12:00
Cercetătorii moldoveni vor să transforme țara într-un lider regional la producerea de semințe biologice # Noi.md
Republica Moldova continuă să depindă în mare măsură de semințe importate, însă dispune de un potențial uriaș pentru dezvoltarea producției autohtone, în special la culturile de legume și cartofi. {{847470}}Despre aceasta a vorbit dr. habilitat în agricultură Petru Iliev, cercetător la Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, într-un interviu acord
12:00
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern.Potrivit reprezentanței Uniunii Europene în Moldova, Comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta
12:00
Demisii la Judecătoria Hîncești: Vicepreședintele interimar și un judecător au renunțat la funcțiile lor # Noi.md
Vicepreședintele interimar al judecătoriei Hîncești, Emil Bulat, și judecătoarea Victoria Tofan din aceeași instituție au demisionat din funcție.Cererile lor au fost aprobate în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.{{847011}}Membrii CSM au admis cererea de demisie din funcție a judecătoarei Victoria Tofan din data de 11 noimebr
12:00
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate folosirii formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii.Specialista în sănătate și nutriție. Maria Victoria Racu. recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă, dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.{{748781}}„Ar
Acum 6 ore
11:30
O dronă militară de tip Shahed s-a prăbușit în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025 în zona localității Grindu din județul Tulcea, România, în urma noilor atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.Informația este comunicată de Ministerului Apărării Naționale (MApN) de la București, informează Noi.md cu referire la News Ungheni.Potrivit sursei citate, „radarele MApN au semnal
11:30
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii spun că s-au obișnuit să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin.Oamenii, care umblă la piață, spun că diferența de preț este una mare pentru buzunarul lor.„Ardeii erau 10, 15 lei, acum sînt 30 de lei, pentru că deja e iarnă”.„Roșia era 25 de lei, acum e 30. Castraveții erau 45 de l
11:00
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie.Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei.Senatorii din România vor avea întrevederi cu conducerea țării: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
11:00
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA), fiind bănuiți de corupere pasivă, informează Noi.md.Potrivit procurorilor, cazul a pornit de la un denunț făcut de un cetățean la linia anticorup
11:00
Astăzi, la Judecătoria Buiucani din capitală, va continua examinarea cauzei lui Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.Ședința va avea loc, începînd cu ora 15:30.Amintim că pînă acum, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la nico ședință de judecată. Pe 27 octombrie, au fost audiați doi martori, foști demnitari din perioada în care au fost organizate schemele ilegale în sistemul bancar. Este v
11:00
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. # Noi.md
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei companii de săvîrșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari.Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o amendă în mărime de 450 000 de lei și privarea de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilo
11:00
Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupere și trafic de influență. sînt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitalăOfițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațio
11:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:-PTF „Leușeni” – 5 cazuri;-PTF „Săiți” – 1 caz;{{8
10:30
Zeci de fotografii, care reprezintă frumuseţea porţilor din satele şi oraşele Republicii Moldova, au fost prezentate la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău.Expoziţia "Porţile Moldovei" reunește cele mai frumoase 50 de imagini surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat, ajunse în finala unui concursul național cu același nume. Expoziția poate fi vizitată pînă în data de 16 noiembrie.
10:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, se străduiește, cu o tenacitate, să controleze rețelele de socializare. Înainte de alegerile parlamentare, guvernul, în conformitate cu legislația în vigoare, a blocat site-urile web și conturile de pe platformele de socializare, după posibilitate, pentru ca să păstreze controlul asupra țării.După alegeri, PAS a r
10:30
În școlile din capitală, clasele devin tot mai aglomerate, în special, la nivel primar, unde în unele instituții învață peste 40 de elevi într-o singură sală.Profesorii și părinții spun că această situație perturbă grav procesul educațional, copiii nu beneficiază de atenția necesară, iar dascălii lucrează la limita epuizării. Ministrul Educației, Dan Perciun, admite existența problemei și anun
10:00
Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei s-au pomenit cu lucrări de amenajare a unei parcări, la care au visat, dar beneficiarii urmează să fie nu ei, dar vecinii.Oamenii sînt indignați și cer de la autorități clarificarea situației. Vicepretorul de Ciocana, Ion Racoviță, a cărui semnătură stă pe schița de proiect, nu a comentat, deocamdată, situația.{{839469}}Locatarii din bl
Acum 8 ore
09:30
Criza de judecători la Curtea Supremă de Justiţie este o problemă care nu şi-a găsit rezolvarea. Lipsesc mai mult de jumătate din magistraţii de care ar fi nevoie pentru ca instituţia să îşi desfăşoare activitatea normal.Este una dintre restanţele din domeniul justiţiei, subliniate recent de Comisia Europeană. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat mai multe concursuri şi, pînă la
09:30
Dumitru Albot este printre puținii antreprenori din R. Moldova, care practică agricultura pe verticală. Istoria lui a început acum zece ani.„Fiind inginer în Germania, eu am creat primul meu sistem, în care am combinat tehnologia cu o plantă vie pentru a menține această plantă fără implicarea mea. Treptat proiectul a crescut. Eu călătoream în mai multe țări și făceam proiecte moderne. Am venit
09:00
Știința din Republica Moldova a fost celebrată la cel mai înalt nivel în cadrul Galei Premiilor Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a reunit comunitatea academică pentru a onora oamenii de știință care, prin munca lor, contribuie la progresul societății.Printre laureați se numără Olga Cernețchi, do
09:00
Zeci de oameni au venit, duminică, la Biblioteca „Eugeniu Coșeriu” din Bălți pentru lansarea volumului „Într-o zi voi alerga, mamă!”.Autoarea, Cătălina Balan, tînără în scaun cu rotile, transformă lupta de zi cu zi în poezie și inspirație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Decadei Tineretului, transmite nordnews.md.Versuri scrise „așa cum se simt”, din inimă și cu sinceritate, așa își d
09:00
Trei bărbați vietnamezi care au fost duși în larg de taifunul Kalmaegi au fost găsiți în viață, după mai bine de 40 de ore petrecute în derivă. Salvarea lor a fost descrisă de martori drept „un miracol”, informează adevărul.ro.Cei trei bărbați dispăruseră joi după-amiază, în apropiere de insula Ly Son, după ce unul dintre ei, Duong Quang Cuong, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aruncat în apă în
08:30
Procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, reprezentant în Consiliul de Administrație al Energocom.Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi un pic mai mic de 410 euro pentru 1000 m³, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de valorile estimate anterior, scrie bani.md.Expe
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:11 noiembrie — a 315-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 50 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Mare Mc. Anastasia Romana. Sf. Cuv. AvramieCe se sărbătorește în lume
