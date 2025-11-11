De la „Cușma lui Guguță” la „Căciula lui Costiuc”: cofetarii promit o nouă surpriză pentru iarnă
NordNews, 11 noiembrie 2025 15:20
În ajunul marilor sărbători de iarnă, cofetăriile din Republica Moldova testează un nou desert cu nume șugubăț: „Căciula lui Costiuc”. După ce au făcut furori cu „baba neagră” la Castelul Mimi și au cucerit recepțiile cu legendara „Cușmă a lui Guguță”, meșterii în dulciuri pregătesc o rețetă menită, spun ei, „să uimească gurmanzii”. „Vrem să [...] Articolul De la „Cușma lui Guguță” la „Căciula lui Costiuc”: cofetarii promit o nouă surpriză pentru iarnă apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
15:20
De la „Cușma lui Guguță” la „Căciula lui Costiuc”: cofetarii promit o nouă surpriză pentru iarnă # NordNews
În ajunul marilor sărbători de iarnă, cofetăriile din Republica Moldova testează un nou desert cu nume șugubăț: „Căciula lui Costiuc”. După ce au făcut furori cu „baba neagră” la Castelul Mimi și au cucerit recepțiile cu legendara „Cușmă a lui Guguță”, meșterii în dulciuri pregătesc o rețetă menită, spun ei, „să uimească gurmanzii”. „Vrem să [...] Articolul De la „Cușma lui Guguță” la „Căciula lui Costiuc”: cofetarii promit o nouă surpriză pentru iarnă apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
14:50
Colegiul din Brătușeni, modernizat cu sprijinul UE și Austriei: infrastructură renovată și echipamente noi # NordNews
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a fost complet modernizat datorită unei investiții de 325.000 de euro oferite de Uniunea Europeană și Guvernul Austriei, prin Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Proiectul face parte din programul EU4Moldova: Comunități Locale și a vizat reabilitarea infrastructurii, creșterea eficienței energetice și dotarea instituției cu echipamente moderne. [...] Articolul Colegiul din Brătușeni, modernizat cu sprijinul UE și Austriei: infrastructură renovată și echipamente noi apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
13:40
USM, reacție după perchezițiile CNA în dosarul tezelor de licență: „Condamnăm ferm orice formă de corupție” # NordNews
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a venit cu o reacție oficială după perchezițiile efectuate marți, 11 noiembrie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în cadrul unui dosar ce vizează presupuse acte de corupere și trafic de influență legate de teze de licență realizate contra bani. Conducerea instituției afirmă că monitorizează îndeaproape situația și își [...] Articolul USM, reacție după perchezițiile CNA în dosarul tezelor de licență: „Condamnăm ferm orice formă de corupție” apare prima dată în NordNews.
13:30
Aeroportul Chișinău implementează PAX Track: sistem modern pentru gestionarea pasagerilor # NordNews
Aeroportul Internațional Chișinău face un nou pas spre digitalizare și eficientizarea fluxurilor de călători, implementând sistemul PAX Track – o soluție tehnologică modernă care permite monitorizarea și gestionarea în timp real a întregului parcurs al pasagerilor, de la înregistrare și controlul de securitate, până la îmbarcare. Potrivit administrației aeroportuare, noul sistem integrează instrumente avansate de [...] Articolul Aeroportul Chișinău implementează PAX Track: sistem modern pentru gestionarea pasagerilor apare prima dată în NordNews.
13:10
Fiecare generație își trăiește tinerețea după propriile repere și realități. Dacă, odinioară, o plimbare în parc, o seară de dans sau discuțiile față în față erau bucuriile simple ale tinerilor, astăzi, pentru mulți adolescenți și tineri, lumea încape într-un ecran al telefonului, tabletei sau laptopului. Unii bălțeni privesc cu nostalgie vremurile trecute și se întreabă: [...] Articolul VIDEO „Așteaptă internet, bani ușori”. Tineretul de azi vs. generația de ieri apare prima dată în NordNews.
12:40
Comisia Europeană: Ritmul reformelor va decide viteza negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la UE # NordNews
Implementarea reformelor rămâne factorul decisiv care va determina cât de rapid Republica Moldova va putea deschide și închide capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Declarația aparține Adriennei Király, directoare în cadrul DG NEAR, prezentă la Chișinău la lansarea Raportului de Extindere 2025. Potrivit documentului, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele [...] Articolul Comisia Europeană: Ritmul reformelor va decide viteza negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la UE apare prima dată în NordNews.
12:00
130 de gospodării din nordul Moldovei vor fi conectate pentru prima dată la rețeaua de gaze naturale # NordNews
SA „Moldovagaz” anunță că lucrările de extindere a rețelei de distribuție a gazelor naturale în zona de deservire a întreprinderii „Bălți-gaz” pentru anul 2025 se apropie de final. În raioanele Sîngerei și Glodeni au fost deja instalați peste 6,2 kilometri de conducte noi, care vor permite conectarea la gaz a 130 de gospodării din regiune. În [...] Articolul 130 de gospodării din nordul Moldovei vor fi conectate pentru prima dată la rețeaua de gaze naturale apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
10:50
Luptătorul moldovean Ion Sili a adus Moldovei o performanță remarcabilă, devenind campion mondial la pankration U-20. Tânărul sportiv a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial desfășurat în perioada 5–9 noiembrie, în orașul Loutraki, Grecia. Pankrationul, un sport de luptă cu tradiții antice, combină tehnici din box și lupte și este considerat unul dintre strămoșii [...] Articolul Ion Sili, campion mondial la pankration U-20: aur pentru Moldova în Grecia apare prima dată în NordNews.
10:40
Dronă militară prăbușită la Grindu, Tulcea. Vremea a împiedicat intervenția avioanelor de vânătoare # NordNews
O dronă militară s-a prăbușit în noaptea de luni spre marții, 10 spre 11 noiembrie 2025, în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Incidentul s-a produs în contextul unui nou val de atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene [...] Articolul Dronă militară prăbușită la Grindu, Tulcea. Vremea a împiedicat intervenția avioanelor de vânătoare apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
08:40
Președintele SUA, Donald Trump, amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru defăimare, acuzând postul public britanic că a manipulat unul dintre discursurile sale într-un documentar, difuzat înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2024. Potrivit agenției AFP, care a obținut o copie a scrisorii trimise de avocații săi, fostul președinte a dat termen [...] Articolul Trump amenință BBC: cere despăgubiri de 1 miliard de dolari apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,07 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei până la costul de 20,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Noile tarife pentru 11 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 11 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6718 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.0142 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8687 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul pierd teren. Curs valutar oficial, 11 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025 spune că astrele te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să-ți exprimi emoțiile și să acționezi cu încredere. Este o zi a clarității, a conștientizărilor și a micilor revelații care pot schimba direcția unor situații importante, potrivit catine.ro. Fiecare zodie primește astăzi o lecție subtilă despre răbdare, echilibru și asumare. [...] Articolul Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
21:00
Șoferii moldoveni, obligați să achite pe loc amenzile rutiere în Bulgaria. Ce riscă cei care refuză # NordNews
Șoferii moldoveni care călătoresc sau tranzitează Bulgaria sunt obligați să achite imediat amenzile primite în trafic, potrivit noilor reguli de circulație anunțate de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania, transmite IPN. Noile prevederi se aplică tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliu în Bulgaria, inclusiv celor care dețin cetățenie română. Plata [...] Articolul Șoferii moldoveni, obligați să achite pe loc amenzile rutiere în Bulgaria. Ce riscă cei care refuză apare prima dată în NordNews.
20:20
VIDEO O tânăra scriitoare în scaun cu rotile din Bălți cucerește inimile cititorilor din Bălți # NordNews
Zeci de oameni au venit, duminică, la Biblioteca „Eugeniu Coșeriu” din Bălți pentru lansarea volumului „Într-o zi voi alerga, mamă!”. Autoarea, Cătălina Balan, tânără în scaun cu rotile, transformă lupta de zi cu zi în poezie și inspirație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Decadei Tineretului. Versuri scrise „așa cum se simt”, din inimă și cu [...] Articolul VIDEO O tânăra scriitoare în scaun cu rotile din Bălți cucerește inimile cititorilor din Bălți apare prima dată în NordNews.
16:40
Gala Premiilor AȘM 2025: Șapte cercetători moldoveni, distinși pentru excelență în știință și inovare # NordNews
Știința din Republica Moldova a fost celebrată la cel mai înalt nivel în cadrul Galei Premiilor Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a reunit comunitatea academică pentru a onora oamenii de știință care, prin munca lor, contribuie la progresul societății. Printre laureați se [...] Articolul Gala Premiilor AȘM 2025: Șapte cercetători moldoveni, distinși pentru excelență în știință și inovare apare prima dată în NordNews.
16:00
Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare după 20 de zile. Fostul președinte al Franței, plasat sub control judiciar # NordNews
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din penitenciarul La Santé, după ce Curtea de Apel din Paris a admis luni cererea sa de punere în libertate. Sarkozy a fost încarcerat pe 21 octombrie, în urma condamnării în dosarul privind finanțarea libiană a campaniei prezidențiale din 2007, și a petrecut 20 de zile în [...] Articolul Nicolas Sarkozy, eliberat din închisoare după 20 de zile. Fostul președinte al Franței, plasat sub control judiciar apare prima dată în NordNews.
Ieri
15:40
Moldova introduce noi reguli pentru importul animalelor de reproducție: sacrificarea interzisă timp de un an # NordNews
Republica Moldova va aplica un nou regulament pentru importul animalelor de reproducție și al materialului genetic, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Una dintre principalele prevederi stabilește că animalele importate nu vor putea fi sacrificate timp de 12 luni. Dacă această regulă este încălcată, animalele vor fi reclasificate drept „importate [...] Articolul Moldova introduce noi reguli pentru importul animalelor de reproducție: sacrificarea interzisă timp de un an apare prima dată în NordNews.
15:00
Șoferii moldoveni, obligați să achite pe loc amenzile rutiere în Bulgaria. Ce riscă cei care refuză # NordNews
Șoferii moldoveni care călătoresc sau tranzitează Bulgaria sunt obligați să achite imediat amenzile primite în trafic, potrivit noilor reguli de circulație anunțate de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania, transmite IPN. Noile prevederi se aplică tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliu în Bulgaria, inclusiv celor care dețin cetățenie română. Plata [...] Articolul Șoferii moldoveni, obligați să achite pe loc amenzile rutiere în Bulgaria. Ce riscă cei care refuză apare prima dată în NordNews.
14:30
Oleg Crețul și Oleg Nemțan aduc Republicii Moldova o performanță istorică la Mondialul de para sambo # NordNews
Republica Moldova obține rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de para sambo, găzduit la Bișkek, Kârgâzstan. Sportivii moldoveni Oleg Crețul și Oleg Nemțan au urcat pe podiumul competiției, contribuind la clasarea reprezentativei țării pe locul I pe echipe – un rezultat istoric pentru para sportul moldovenesc. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Oleg Crețul, aflat la prima [...] Articolul Oleg Crețul și Oleg Nemțan aduc Republicii Moldova o performanță istorică la Mondialul de para sambo apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Forța are chip de femeie: Alexandrina Ciubotaru, halterofila din Bălți care a urcat de două ori pe podiumul Europei # NordNews
Halterofila din Bălți, Alexandrina Ciubotaru, a urcat de două ori pe podium la Campionatul European de juniori sub 20 de ani, desfășurat la Durrës, în Albania, în perioada 28 octombrie și 4 noiembrie 2025. Maestra internațională a sportului a cucerit două medalii de bronz: una la proba smuls, cu 101 kilograme, și alta la stilul [...] Articolul VIDEO Forța are chip de femeie: Alexandrina Ciubotaru, halterofila din Bălți care a urcat de două ori pe podiumul Europei apare prima dată în NordNews.
14:00
Guvernul Republicii Moldova urmează să examineze miercuri un pachet amplu de proiecte care vizează denunțarea mai multor acorduri încheiate în anii ’90 în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Propunerile, înaintate de Ministerul Afacerilor Externe, au fost incluse pe agenda ședinței Cabinetului de Miniștri. Printre documentele care ar urma să fie denunțate se numără Acordul privind [...] Articolul Guvernul pregătește denunțarea mai multor acorduri semnate în cadrul CSI apare prima dată în NordNews.
13:40
Premierul Alexandru Munteanu face prima vizită oficială la București: întrevederi cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan # NordNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va întreprinde joi, 13 noiembrie, prima sa vizită externă oficială în calitate de premier, alegând România drept prima destinație. La București, șeful Executivului de la Chișinău are programate întrevederi cu premierul român, Ilie Bolojan, și cu președintele României, Nicușor Dan, transmite IPN. Potrivit unui comunicat oficial, discuțiile vor viza proiectele [...] Articolul Premierul Alexandru Munteanu face prima vizită oficială la București: întrevederi cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan apare prima dată în NordNews.
12:40
VIDEO Captură de droguri de un milion de lei la Bălți: doi chișinăuieni, reținuți într-un BMW # NordNews
O captură de droguri în valoare de aproape un milion de lei a fost descoperită de polițiști la intrarea în municipiul Bălți, într-un BMW Seria 7, condus de un bărbat din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, drogurile erau destinate vânzării în nordul republicii. Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut [...] Articolul VIDEO Captură de droguri de un milion de lei la Bălți: doi chișinăuieni, reținuți într-un BMW apare prima dată în NordNews.
12:30
Compensațiile la energie, tot mai solicitate. Câte cereri au fost depuse într-o singură săptămână # NordNews
Peste 390 de mii de cetățeni s-au înregistrat în prima săptămână pe platforma compensatii.gov.md, pentru a beneficia de ajutor la plata facturilor în cadrul programului „Ajutor la contor”. Dintre aceștia, aproape 201 de mii au fost asistați direct de asistenți sociali și specialiști CUPS, potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Termenul limită [...] Articolul Compensațiile la energie, tot mai solicitate. Câte cereri au fost depuse într-o singură săptămână apare prima dată în NordNews.
11:10
Moldova, noua stea a turismului european: creștere record în prima jumătate a anului 2025 # NordNews
Republica Moldova devine tot mai vizibilă pe harta turistică a Europei. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului (UN Tourism), țara noastră se află în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025. Datele UN Tourism arată o creștere de 62% a sosirilor internaționale comparativ cu perioada pre-pandemică. Aceste [...] Articolul Moldova, noua stea a turismului european: creștere record în prima jumătate a anului 2025 apare prima dată în NordNews.
10:50
R. Moldova își consolidează independența energetică: trei noi linii de interconectare cu România și Ucraina # NordNews
Republica Moldova face un nou pas decisiv spre consolidarea independenței sale energetice. În cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurate la Atena, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat dezvoltarea a trei noi linii de interconectare cu România și Ucraina. Evenimentul a reunit oficiali din SUA și Europa, interesați de creșterea stabilității energetice în [...] Articolul R. Moldova își consolidează independența energetică: trei noi linii de interconectare cu România și Ucraina apare prima dată în NordNews.
08:40
Germanii au aniversat duminică, 9 noiembrie, 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului, simbolul divizării Germaniei și al Războiului Rece. Ceremonia oficială a avut loc pe strada Bernauer, locul unde zidul de beton ridicat în 1961 despărțea estul comunist de vestul democratic, scrie Agerpres.ro. „Cetățeni curajoși, cu dorința lor de libertate și unitate, au [...] Articolul Germanii au aniversat 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului apare prima dată în NordNews.
08:10
Acneea hormonală apare din cauza dezechilibrelor hormonale și este frecventă în perioada pubertății. Totuși, astfel de erupții pot apărea și la vârsta adultă, fiind cel mai des întâlnite în rândul femeilor, potrivit catine.ro. Potrivit unui studiu din 2008, aproximativ 50% dintre femeile cu vârste între 20 și 29 de ani suferă de acnee. Este valabil [...] Articolul Acneea hormonală: cauze, tratamente și sfaturi utile apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6912 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.0369 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8723 lei; Hrivna ucraineană: 0.4058 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul pierde din greutate. Curs valutar oficial, 10 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 10 noiembrie 2025 spune că lumina îți ghidează pașii, indiferent de zodia sub care te-ai născut. Ești mai conștientă de ceea ce îți dorești, de drumul pe care ai ales să mergi și de modul în care acțiunile tale se leagă de scopurile pe termen lung, potrivit catine.ro. Ziua de azi este [...] Articolul Vărsătorii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:40
Fără curent pentru câteva ore. Află dacă strada ta este pe lista deconectărilor în perioada 10–16 noiembrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 10 noiembrie – 16 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 10 noiembrie Ora 08:00 – 10:00 Strada Ștefan cel Mare: 6/3; Ora 08:00 [...] Articolul Fără curent pentru câteva ore. Află dacă strada ta este pe lista deconectărilor în perioada 10–16 noiembrie apare prima dată în NordNews.
9 noiembrie 2025
21:30
Forțele de ordine au intervenit în centrul municipiului Bălți, în contextul unui dosar de șantaj # NordNews
În această după-amiază, în centrul municipiului Bălți, ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sprijiniți de mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat o intervenție soldată cu rețineri, potrivit imaginilor transmise redacției de un cititor. Fotografiile de la fața locului surprind momentul imobilizării unor persoane și prezența forțelor speciale. Conform informațiilor preliminare, [...] Articolul Forțele de ordine au intervenit în centrul municipiului Bălți, în contextul unui dosar de șantaj apare prima dată în NordNews.
17:00
Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty # NordNews
Te întrebi cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără să folosești ojă? Aceste trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty îți vor fi de mare ajutor. Nu este nevoie de ojă pentru a obține un rezultat impecabil, potrivit catine.ro. Părul strălucitor și un ten curat sunt lucruri dorite de multe femei, dar [...] Articolul Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Forțele de ordine au intervenit în centrul municipiului Bălți, în contextul unui dosar de șantaj # NordNews
În această după-amiază, în centrul municipiului Bălți, ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sprijiniți de mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat o intervenție soldată cu rețineri, potrivit imaginilor transmise redacției de un cititor. Fotografiile de la fața locului surprind momentul imobilizării unor persoane și prezența forțelor speciale. Conform informațiilor preliminare, [...] Articolul Forțele de ordine au intervenit în centrul municipiului Bălți, în contextul unui dosar de șantaj apare prima dată în NordNews.
10:50
Rusia se pregătește să înlocuiască parțial petrolul cu alcool etilic în producția de benzină, în încercarea de a stabiliza piața internă de combustibil grav afectată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor. Ministerul de Finanțe de la Moscova a elaborat modificări la Codul Fiscal care prevăd zero acciz pentru alcoolul etilic denaturat folosit în fabricarea [...] Articolul Moscova „toarnă” alcool în benzină: soluția disperată a Rusiei la lipsa de combustibil apare prima dată în NordNews.
10:40
Focuri de armă lângă casa primarului din Leova. Incidentul s-a produs în plină campanie pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie # NordNews
Primarul orașului Leova și candidat la un nou mandat, Alexandru Bujorean, anunță că două focuri de armă au fost trase în noaptea de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 22:30, în fața locuinței sale. O mașină necunoscută ar fi staționat în fața casei, după care s-ar fi auzit un foc de armă, apoi după tentative [...] Articolul Focuri de armă lângă casa primarului din Leova. Incidentul s-a produs în plină campanie pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în NordNews.
09:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova pe 11 noiembrie, a anunțat vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. În cadrul vizitei, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea de vârf a țării și va participa la mai multe evenimente publice dedicate procesului de aderare la Uniunea Europeană. Principalul [...] Articolul Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine la Chișinău pe 11 noiembrie apare prima dată în NordNews.
08:10
Specialiștii spun că nu există „un singur leac” pentru răceala comună. Totuși, există multe remedii naturale pentru răceală care pretind că te fac să te simți mai bine mult mai repede. Descoperă în cele ce urmează ce este mit și ce este realitate, potrivit catine.ro. Remediile pentru răceală sunt aproape la fel de comune [...] Articolul Remedii naturale pentru răceală: mituri şi adevăruri apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025 spune că energiile cosmice favorizează claritatea, inspirația și schimbările benefice. E o zi în care primești răspunsuri la întrebările care te-au frământat în ultima vreme. Vei observa că lucrurile se așază treptat, iar universul pare să-ți arate direcția potrivită, potrivit catine.ro. În plan personal, este o zi potrivită pentru [...] Articolul Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
8 noiembrie 2025
19:00
Soluția rapidă care îndepărtează mucegaiul și petele de pe perdelele de duș. Cum le poți curăța eficient acasă # NordNews
Perdelele de duș pot acumula rapid mucegai și pete dacă nu sunt curățate temeinic. Descoperă soluția rapidă care îndepărtează mucegaiul și petele de pe perdelele de duș, dar și cum le poți curăța eficient acasă, fără produse scumpe sau eforturi uriașe, potrivit catine.ro. Realitatea este că nu poți păstra nimic curat pentru totdeauna. Indiferent cât [...] Articolul Soluția rapidă care îndepărtează mucegaiul și petele de pe perdelele de duș. Cum le poți curăța eficient acasă apare prima dată în NordNews.
18:40
Aproape trei mii de elevi din țară s-au înscris la testul de competențe digitale, care va fi susținut în premieră la nivel național, suplimentar față de examenele tradiționale de absolvire a claselor a IX-a și a XII-a. Rezultatul testului va fi înscris în diploma de absolvire a elevilor, transmite IPN. Ministrul educației, Dan Perciun, a [...] Articolul Aproape trei mii de elevi vor susține primul test național de competențe digitale apare prima dată în NordNews.
17:10
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # NordNews
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite MOLDPRES. Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica Moldova pot fi convertite pe teritoriul [...] Articolul De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare apare prima dată în NordNews.
17:00
Medalie de aur pentru R. Moldova. Judocanul Mihail Malear, campion mondial a 10-a oară la 82 de ani # NordNews
Judocanul moldovean Mihail Malear a cucerit medalia de aur la Mondialele Masters de la Paris, Franța, obținând al 10-lea titlu mondial al carierei, la vârsta de 82 de ani, transmite IPN. „Este un exemplu al puterii și tenacității moldovenești! Un adevărat ambasador al culturii sportive!”, a scris vicepremierul Mihai Popșoi pe Facebook. Oficialul a menționat [...] Articolul Medalie de aur pentru R. Moldova. Judocanul Mihail Malear, campion mondial a 10-a oară la 82 de ani apare prima dată în NordNews.
10:40
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan la Kiev: Ucraina este pregătită să livreze armament României # NordNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, să efectueze o vizită oficială la Kiev, în cadrul unei convorbiri telefonice axate pe cooperarea militară, apărarea antiaeriană și posibile exporturi de armament ucrainean României. Potrivit mesajului transmis de Zelenski, discuția a fost una „productivă” și s-a concentrat pe situația de securitate din regiune [...] Articolul Zelenski îl invită pe Nicușor Dan la Kiev: Ucraina este pregătită să livreze armament României apare prima dată în NordNews.
09:50
Ingerințele și propaganda Federației Ruse în Republica Moldova, dar și agresiunea militară a Kremlinului în Ucraina, au stat la baza deciziei de a închide Centrul de Cultură Rus din Chișinău și de a lichida grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus din Parlament. O declarație în acest sens a fost făcută de deputatul PAS Radu [...] Articolul Radu Marian acuză Centrul Rus de propagandă, iar socialiștii strigă „rusofobie” apare prima dată în NordNews.
08:10
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor # NordNews
Cu toții știm că o dietă echilibrată ne ajută să trăim o viață mai lungă. Află care este cea mai sănătoasă legumă din lume și cum ar trebui consumată pentru a avea eficiență maximă. Specialiștii spun că nu toate legumele oferă același aport de nutrienți esențiali, potrivit catine.ro. Un cartof nu oferă aceleași beneficii [...] Articolul Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor apare prima dată în NordNews.
07:40
Benzina și motorina, mai scumpe de mâine. ANRE a anunțat noile tarife pentru 8 – 10 noiembrie # NordNews
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,06 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei până la costul de 20,66 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Benzina și motorina, mai scumpe de mâine. ANRE a anunțat noile tarife pentru 8 – 10 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2025 spune că ziua de astăzi aduce o energie specială pentru toate zodiile. Fie că ești în plină ascensiune profesională, fie că îți dedici timpul familiei sau ție însăți, astrele îți oferă ocazia să te reconectezi cu dorințele tale autentice, potrivit catine.ro. Ziua aduce pentru fiecare zodie o lecție [...] Articolul Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
7 noiembrie 2025
21:10
VIDEO Festivalul-Concurs „Barbu Lăutaru”, la Bălți. Malurile Prutului, unite prin folclor # NordNews
Tradiția a prins din nou viață la Bălți, unde peste 25 de concurenți din Republica Moldova și România s-au întrecut pentru marele premiu în cadrul Festivalului-Concurs „Barbu Lăutaru”. Uniți de dragostea pentru folclor, aceștia au readus în fața publicului doina, dorul și bucuria de a cânta cu sufletul. „Toți participanții sunt pregătiți la un nivel [...] Articolul VIDEO Festivalul-Concurs „Barbu Lăutaru”, la Bălți. Malurile Prutului, unite prin folclor apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.