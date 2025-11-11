(promo) „Administrația TRM - neprofesionistă și coruptă”. Pasha Parfeni, declarații incendiare despre Eurovision, la „Tinerii care împing Moldova înainte”

14:10

Membra Consiliului de Supraveghere la Instituţia Publică, Compania „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea grasă de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. „Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută, pentru a exclude conflictul de interese între părți”, a scris Handrabura, pe rețele. „V-aș crede dacă în această perioadă ați fi depus vreo scrisoare la Parlament, CA sau ați fi avut vreo postare publică, unde ați fi denunțat acest „punct strâmb” din lege”, i-a răspuns, în replică, fostul șef „Telefilm-Chișinău”, Mircea Surdu.