(promo) „Administrația TRM - neprofesionistă și coruptă”. Pasha Parfeni, declarații incendiare despre Eurovision, la „Tinerii care împing Moldova înainte”
UNIMEDIA, 11 noiembrie 2025 15:20
Interpretul Pasha Parfeni va fi invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova”, marca UNIMEDIA. Artistul, care recent a lansat o piesă nouă și a fost spitalizat săptămâna trecută cu apendicită, a oferit declarații în exclusivitate despre cele mai recente proiecte, planurile sale de viitor și experiențele din culisele scenei muzicale.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:40
Alertă de călătorie pentru Italia: Se anunță grevă generală cu perturbări mari în transportul public # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional, scrie protv.ro
Acum 15 minute
15:30
Embolizarea arterelor uterine – tratament endovascular cu păstrarea uterului și a funcției reproductive # UNIMEDIA
Miomul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) nodulară, care se dezvoltă în peretele muscular al uterului și reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice întâlnite la femeile de vârstă reproductivă. De obicei, există concomitent câțiva noduli miomatoși, de diferite dimensiuni și localizări în peretele uterului.
Acum 30 minute
15:20
(promo) „Administrația TRM - neprofesionistă și coruptă”. Pasha Parfeni, declarații incendiare despre Eurovision, la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni va fi invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova”, marca UNIMEDIA. Artistul, care recent a lansat o piesă nouă și a fost spitalizat săptămâna trecută cu apendicită, a oferit declarații în exclusivitate despre cele mai recente proiecte, planurile sale de viitor și experiențele din culisele scenei muzicale.
Acum o oră
15:00
„Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, cu comisara europeană Marta Kos # UNIMEDIA
Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa „Bulevardul Europei” din municipiul Bălți, „un proiect care reflectă deschiderea orașului spre modernizare și valorile europene”, se arată într-un comunicat al formațiunii.
15:00
Ultima oră! Se ieftinește căldura pentru cei 73 de consumatori de la Apă-Canal: Iată noul tarif # UNIMEDIA
Consumatorii din Chișinău care primesc energie termică prin Apă‑Canal vor plăti mai puțin în această iarnă. Tariful pentru o gigacalorie a scăzut de la 2,682 lei la 2,235 lei, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 16,7%. Compania anunță că măsura se aplică blocurilor și instituțiilor racordate la centralele termice gestionate de Apă‑Canal.
14:50
(doc) Dosarul „Furul miliardului”: În 11 ani de investigații, circa 140 de procurori și ofițeri s-au perindat doar pe unele episoade din cauză # UNIMEDIA
Statul a mobilizat un grup impresionant de procurori și ofițeri de urmărire penală pentru o singură parte în dosarul „Frauda Bancară”. Cel puțin asta reiese dintr-o serie de documente care au fost publicate de PulsMedia.MD.
Acum 2 ore
14:10
Ziua de 11 noiembrie este considerată magică. Se spune că 11 este numărul îngerilor. Este o zi bună pentru manifestare și stabilirea dorințelor, indiferent cât de imposibil de realizat pot să pară, scrie spynews.ro.
14:10
Scandalul cu despăgubirea de 1,5 mil. lei pentru șeful TRM ia amploare. Handrabura: E o lacună în legislație. Surdu: V-aș crede, dar de ce nu ați denunțat-o? # UNIMEDIA
Membra Consiliului de Supraveghere la Instituţia Publică, Compania „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea grasă de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. „Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută, pentru a exclude conflictul de interese între părți”, a scris Handrabura, pe rețele. „V-aș crede dacă în această perioadă ați fi depus vreo scrisoare la Parlament, CA sau ați fi avut vreo postare publică, unde ați fi denunțat acest „punct strâmb” din lege”, i-a răspuns, în replică, fostul șef „Telefilm-Chișinău”, Mircea Surdu.
14:10
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor” # UNIMEDIA
Hamas a condamnat proiectul de lege privind aplicarea pedepsei cu moartea pentru teroriști, după ce acesta a trecut de prima lectură în Parlamentul israelian, acuzând Israelul că încearcă să „legalizeze uciderea sistematică” a palestinienilor, scrie digi24.ro.
14:00
Ambasadorul Ucrainei vrea modificarea formatului 5+2 pe reglementarea transnistreană și cere excluderea Rusiei din negocieri # UNIMEDIA
Ambasadorul Ucrainei în Moldova optează pentru modificarea formatului de negocieri „5+2” privind reglementarea transnistreană, pentru a exclude Federația Rusă din acesta. „Cum un stat care pretinde la teritorii, în afară de Ucraina și teritoriile altui stat, ar putea fi participant la reglementarea unui conflict?. E ceva cinic, nelogic”, a declarat Paun Rogovei, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la TRM.
13:50
Reacția USM la perchezițiile de dimineață pe corupție, unde este vizat și un decan: „Dacă se vor confirma abateri, vor fi sancțiuni” # UNIMEDIA
Universitatea de Stat din Moldova a venit cu o reacție, după ce oamenii legii au efectuat percheziții într-un dosar de trafic de influență și corupere, unde este vizat și un decan al instituției. „Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței”, scrie USM.
Acum 4 ore
13:40
„Gluma serii”. Deputata PAS, Ana Calinici, după sancțiunile pe Lukoil și situația de la Aeroport: Avioanele circulă și se pot alimenta în alt stat # UNIMEDIA
Deputata PAS, Ana Calinici, a declarat în cadrul unei emisiuni că lipsa kerosenului pe Aeroportul Chișinău nu reprezintă o problemă, motivând că avioanele circulă și se pot aproviziona în alte state. Fosta deputată Olesea Stamate a reacționat ironic și a catalogat declarația drept „gluma serii”.
13:40
Ultima oră! Membru al „batalionului Bugeac” ar fi fost găsit împușcat dintr-un Kalașnikov, la Comrat # UNIMEDIA
Poliția a fost alertată astăzi, după ce o femeie și-a găsit soțul împușcat în abdomen. Cazul avut loc în jurul orei 10:29, pe o stradă din municipiul Comrat, susțin sursele pulsmedia.md.
13:30
Inflația în Republica Moldova a înregistrat o nouă creștere în luna octombrie 2025, ajungând la 6,99% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). În septembrie, rata anuală a fost de 6,86%, ceea ce arată o tendință de creștere moderată, dar constantă a prețurilor de consum.
13:20
„Gluma serii”. Deputata PAS, Ana Calinici, după sancțiunile pe Lukoil și situația de la Aeroport: Avionele circulă și se pot alimenta în alt stat # UNIMEDIA
Deputata PAS, Ana Calinici, a declarat în cadrul unei emisiuni că lipsa kerosenului pe Aeroportul Chișinău nu reprezintă o problemă, motivând că avioanele circulă și se pot aproviziona în alte state. Fosta deputată Olesea Stamate a reacționat ironic și a catalogat declarația drept „gluma serii”.
13:10
Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă # UNIMEDIA
Anul 2025 aduce o serie de parteneriate care confirmă faptul că inovația vizuală și conexiunea dintre arte au devenit elemente esențiale în construcția identităților de brand. Tot mai multe companii aleg să colaboreze cu artiști, designeri sau creatori din zone diferite pentru a genera experiențe care depășesc granițele produsului și se transformă în expresii culturale. Iată cinci colaborări care definesc spiritul creativ al acestui an, scrie locals.md.
12:40
Deputat, după criticile pe despăgubirea de 1,5 mil. lei pentru șeful TRM, dacă va fi demis: Cuib de privilegii pentru oamenii de partid. Rușine publică # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. „E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru oamenii de partid?! Rușine publică, dar nu companie!”, a scris parlamentarul.
12:20
(foto) Maia Sandu s-a distrat la concertul lui Fuego din capitală: Artistul a coborât de pe scenă și a îmbrățișat-o # UNIMEDIA
Paul Surugiu Fuego este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și „Artist al Poporului”. Vineri și sâmbătă, pe 7 și 8 noiembrie, artistul a avut concertele sale anuale la Chișinău, iar președinta Maia Sandu și mama sa au fost printre moldovenii care au venit să-l asculte și să îl aplaude pe artist, scrie cancan.ro.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 12 noiembrie. Astfel, litru de motorina și benzină va fi mai scump cu 1 ban.
12:00
Din cabinetul lui Recean în cel al Maiei Sandu: Alexandru Gasnaș, numit consilier prezidențial în domeniul sănătății # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
Acum 6 ore
11:40
Ultima oră! Cine ar fi decana de la USM, vizată de perchezițiile CNA, alături de directoarea Colegiului de Ecologie # UNIMEDIA
Percheziții PA și CNA au avut loc în această dimineață, într-un dosar de corupere și trafic de influență. Potrivit surselor ZdG, ar fi vorba despre decana facultății de Fizică și Inginerie, Liliana Dmitroglo, și directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iurieva.
11:30
„- Cât, doamna? - Mie mi-au cerut 300 €.” CNA publică înregistrări audio din dosarul de corupție, cu un decan USM și șefa Colegiului de Ecologie vizați # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat discuții din dosarul de corupere și trafic de influență, în care sunt vizați inclusiv un decan de la USM și directorul Colegiului de Ecologie din capitală.
11:20
Demisii la judecătoria Hîncești: Vicepreședintele interimar și un magistrat au plecat din funcție # UNIMEDIA
Vicepreședintele interimar al judecătoriei Hîncești, Emil Bulat, și judecătoarea Victoria Tofan din aceeași instituție au demisionat din funcție. Cererile lor au fost aprobate în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii.
11:20
Elon Musk prezice dispariția banilor: Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului # UNIMEDIA
Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. În același timp, miliardarul le-a recomandat acționarilor să „păstreze acțiunile Tesla”, scrie digi24.ro.
11:10
(video) Ședința CSM: Trei judecători au demisionat din funcție, iar alți doi au avansat în gradul de calificare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 21 subiecte, printre care 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător.
11:10
(video 18+) O bătrână, spulberată de un camion în timp ce traversa strada în loc interzis, la Drochia: Momentul tragediei, surprins de camere # UNIMEDIA
Un accident tragic s-a produs, în această dimineață, în orașul Drochia. O femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost lovită de un camion. Victima a fost preluată de echipajul medical de urgență, însă a decedat în drum spre spital.
11:00
Un decan de la USM și directorul Colegiului de Ecologie, vizați într-un dosar de corupere și trafic de influență: CNA și PA au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Percheziții PA și CNA au avut loc în această dimineață, într-un dosar de corupere și trafic de influență. Sunt vizate 7 persoane, ptrintre care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitală.
10:50
(live) CSM, în ședință: Trei judecători au demisionat din funcție, iar alți doi au avansat în gradul de calificare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 subiecte, printre care 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător.
10:50
(video) Doi polițiști de patrulare, prinși cu mita în buzunar: Ofițerii SPIA i-au reținut, după ce au luat 300 € de la un șofer beat # UNIMEDIA
Doi angajați ai INSP au fost reţinuţi pentru corupere pasivă în urma unui denunţ la Linia anticorupţie a MAI -1520, anunță Procuratura Anticorupție. Aceștia au luat 300 de euro de la un șofer care s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, ca să nu înregistreze cazul.
10:40
Accident grav la Hîncești: Două persoane, transportate la spital, după ce un autocar cu pasageri a derapat de pe traseu # UNIMEDIA
Un autocar în care erau 8 persoane a derapat de pe traseu, la Hîncești. Potrivit presei locale, accidentul a avut loc pe data de 10 noiembrie, iar doi dintre pasageri au fost transportați la Spitalul Raional Hîncești.
10:40
(foto) Marta Kos, în vizită pentru a patra oară la Chișinău: S-a întâlnit cu Alexandru Munteanu, dar și cu alți miniștri # UNIMEDIA
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut astăzi dimineața, 11 noiembrie, o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, dar și cu alți membri din noul Guvern.
10:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 subiecte, printre care 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător.
10:30
Președinta interimară a Judecătoriei Cimișlia, Veronica Carapirea, pleacă din sistem: Cererea, aprobată de CSM # UNIMEDIA
Președinta interimară a Judecătoriei Cimișlia, Veronica Carapirea, a demisionat din funcție. Cererea a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii.
10:30
Louis Schweitzer, omul care a supravegheat privatizarea Renault, precum și achiziționarea Nissan, Dacia și Samsung Motors, a murit săptămâna trecută, la vârsta de 83 de ani, potrivit unui anunț al grupului francez, scrie hotnews.ro.
10:10
(live) CSM, în ședință: Președinta interimară a Judecătoriei Cimișlia a demisionat din funcție # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 subiecte, printre care 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător.
10:00
(live) CSM, în ședință: Trei cereri de demisie din funcția de judecător, pe masa plenului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 subiecte, printre care 10 contestații și 3 cereri de demisie din funcția de judecător.
09:50
Un nou nivel de confort în Botanica: Complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu gândit cu grijă, unde designul, calitatea și confortul se întâlnesc într-un echilibru perfect.
Acum 8 ore
09:40
Alarmă la bordul unui avion Wizz Air, pe Aeroportul Băneasa: Flacără observată sub cabina aeronavei, după aterizare # UNIMEDIA
O flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică, incident care a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic de pe Aeroportul Băneasa, scrie adevărul.ro.
09:20
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre momentul în care le-a spus copiilor despre lupta lui Kate Middleton cu cancerul: „Am ales să discutăm deschis despre orice” # UNIMEDIA
Prințul William a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut familia regală pe fondul luptei lui Kate Middleton cu cancerul. Moștenitorul tronului Marii Britanii a mărturisit că el și soția sa au fost nevoiți să răspundă unor „întrebări dificile” din partea copiilor lor, scrie protv.ro.
09:20
În 2025, industria frumuseții continuă să se transforme, punând accentul pe autoexprimare. Alegerea vopselei de păr a devenit un proces creativ în sine, deoarece există multe opțiuni pentru a ieși în evidență. Se mizează pe produse cu o compoziție cât mai naturală, care nu dăunează firelor de păr.
09:10
Odată cu scăderea temperaturilor, fiecare drum devine o probă de rezistență atât pentru șofer, cât și pentru mașină. Zăpada, poleiul și fluctuațiile de temperatură pun la încercare sistemele de frânare, aderența și componentele esențiale ale automobilului. Dincolo de confort, pregătirea pentru sezonul rece înseamnă siguranță și economie. Pentru a-i ajuta pe șoferi să evite surprizele neplăcute, Mogo vine cu o serie de recomandări practice.
09:00
Pe 11 noiembrie, Primul Război Mondial s-a încheiat, redefinind granițele Europei.
08:50
(video) „Când ții moartea în mâini, vezi altfel viața”. Cristina Scarlevschi, confesiuni despre motivele divorțului la 5 luni după moartea fiului: Avea agresivitate în ochi # UNIMEDIA
Dansatoare pole și bloggerița Cristina Scarlevschi a vorbit deschis despre motivele care au dus la divorțul de soțul ei, la doar cinci luni după moartea fiului lor, Alex. Tânăra a mărturisit, în cadrul unui monolog, că tragedia care le-a marcat viața i-a îndepărtat tot mai mult, iar despărțirea a fost inevitabilă. „Am simțit că am crescut cu 10 ani în câteva luni și nu mai aveam cu cine discuta la același nivel”, a spus tânăra.
08:40
În Belgia a fost lansat partidul „TRUMP”: Numele, inspirat de „simbolul suprem al populismului” # UNIMEDIA
Un partid francofon de extremă dreapta din Belgia, care poartă ca acronim numele actualului președinte american, a fost lansat recent de fostul lider al formațiunii Frontul Național belgian, a relatat publicația locală BRUZZ, luni, potrivit Politico, relatează hotnews.ro.
08:30
Nativii Berbec strălucesc în afaceri, iar Peștii trebuie să fie precauți la sănătate: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi plină de evenimente și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor.
08:20
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după ce fostul său partener de afaceri a fugit din țară pentru a scăpa de arest # UNIMEDIA
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni, relatează presa română.
08:10
Crește riscul de accidente din cauza vremii: Poliția atenționează șoferii să circule cu prudență # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției atenționează participanții la trafic să manifeste prudență sporită, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care se înregistrează pe întreg teritoriul țării.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 12 ore
07:40
Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă: SUA sunt și ele aproape în aceeași situație # UNIMEDIA
Canada și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă (sau pojar), a declarat luni Organizația Panamericană a Sănătății (Paho), după ce nu a reușit să stopeze o epidemie a virusului timp de 12 luni consecutive, scrie BBC News, potrivit digi24.ro.
07:30
Producătorii auto europeni pierd teren în fața rivalilor din Asia: „Chinezii devin tot mai puternici în domeniul tehnologic” # UNIMEDIA
Producătorii auto europeni se confruntă cu o pierdere rapidă de influență pe piața globală, în timp ce producătorii chinezi își extind activitatea internațională și își consolidează poziția prin inovație, potrivit lui Lasse Kristoffersen, directorul general al Wallenius Wilhelmsen, cea mai mare companie de transport auto din lume, notează Financial Times, potrivit adevarul.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.