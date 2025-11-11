Moldova și Canada reconfirmă parteneriatul strategic pentru dezvoltarea de proiecte comune
Democracy.md, 11 noiembrie 2025 14:30
Mihail Popșoi, viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, s-a întâlnit cu Gavin Buchan, ambasadorul Canadei în Republica Moldova (cu reşedinţa la Bucureşti). Discuţiile au vizat aprofundarea relaţiilor bilaterale între cele două state, cu accent pe extinderea cooperării în domenii precum securitatea, dezvoltarea economică şi sprijinul pentru parcursul european al Moldovei. Partea canadiană […]
• • •
Acum 10 minute
14:30
Moldova și Canada reconfirmă parteneriatul strategic pentru dezvoltarea de proiecte comune
Mihail Popșoi, viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, s-a întâlnit cu Gavin Buchan, ambasadorul Canadei în Republica Moldova (cu reşedinţa la Bucureşti). Discuţiile au vizat aprofundarea relaţiilor bilaterale între cele două state, cu accent pe extinderea cooperării în domenii precum securitatea, dezvoltarea economică şi sprijinul pentru parcursul european al Moldovei. Partea canadiană […]
Acum 30 minute
14:10
Solicitare politică: audit extern pentru achizițiile de gaze naturale, lansat de Moldova Mare # Democracy.md
Partidul Moldova Mare a adresat o solicitare oficială către Curtea de Conturi a Republicii Moldova, cerând realizarea unui audit public extern care vizează achizițiile de gaze naturale efectuate de companiile implicate în domeniu. Potrivit cererii, auditul ar trebui să includă verificarea procedurilor de achiziție, volumul de gaze contractate, prețurile plătite, părțile contractante și modalitățile de determinare a […]
Acum 2 ore
13:40
Marta Kos: „Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la UE” # Democracy.md
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a anunţat că Republica Moldova a realizat în ultimul an cele mai mari progrese dintre toate statele candidate în procesul de aderare la Uniunea Europeana. Aceste constatări apar în contextul anual al raportului privind extinderea UE pentru 2025, unde Moldova a fost apreciată pentru avansul semnificativ în domenii precum justiţia, piaţa internă, infrastructura […]
13:10
Paun Rohovei: „Republica Moldova și Ucraina merg în tandem spre integrarea europeană” # Democracy.md
Ambasadorul Ucrainei la Chişinău, Paun Rohovei, a declarat că Republica Moldova și Ucraina împărtășesc un parcurs european comun și merg „în tandem" spre aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit lui Rohovei, dezvoltarea democratică și integrarea europeană a Moldovei sunt în interesul naţional al Ucrainei, ceea ce subliniază parteneriatul strategic dintre cele două ţări. El a apreciat sprijinul constant oferit de autorităţile […]
Acum 4 ore
12:40
Alexandru Munteanu: „Casa noastră este Europa şi aducem Europa acasă!” la discutarea raportului UE de extindere # Democracy.md
La Chişinău a avut loc conferinţa „Raportul de Extindere 2025: Progrese şi priorităţi de viitor ale Republicii Moldova", în cadrul căreia prim‑ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj clar privind direcţia europeană a ţării. Munteanu a declarat: «Casa noastră este Europa şi aducem Europa acasă!» — o expresie simbolică care reflectă ambiţia şi angajamentul autorităţilor de […]
12:10
Tarlev afirmă că corupția în Moldova este la un nivel îngrijorător în discuția cu Comisia de la Veneția # Democracy.md
Deputatul Marcel Tarlev a participat recent la o întrevedere cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia, unde a atras atenţia asupra faptului că în Republica Moldova fenomenul corupţiei se menţine la un nivel ridicat şi necesită intervenţii urgente. Tarlev a declarat că, deşi au fost adoptate o serie de legi şi măsuri anticorupţie, punerea în […]
11:40
Legislaţie, economie, administraţie: Spătari cere acţiune imediată pentru alinierea la standardele UE # Democracy.md
Deputatul Marcel Spătari a declarat că procesul de aliniere a legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene trebuie accelerat, subliniind că adoptarea de documente legislative pe hârtie nu este suficientă fără aplicare concretă. El a punctat că ritmul actual al reformelor riscă să întârzie aderarea țării la UE, şi a atras atenția asupra faptului că alinierea legislativă […]
11:40
Primăria Chișinău sprijină sănătatea locală: modernizare completă la Centrul din Cricova # Democracy.md
Titlu 4 Peste 9.000 de pacienți beneficiază astăzi de servicii medicale moderne la locul de trai, la un an de la redeschiderea Centrului de Sănătate din Cricova, după reparația capitală. Instituția a devenit un model la nivel național, demonstrând cum un efort comun al administrației locale, municipale și centrale poate transforma o unitate medicală într-un spațiu modern și […]
11:10
Republica Moldova se află într-un moment crucial al procesului de aderare la Uniunea Europeană (UE), în timp ce oficialii europeni discută o formulă — neconvenţională până acum — prin care noile state membre ar putea fi acceptate în bloc înainte de a obţine imediat drepturi de vot deplin. Potrivit acestei propuneri, statelor candidate precum Moldova li […]
Acum 6 ore
10:40
Guvernul negociază cu LUKOIL Moldova pentru a menține aprovizionarea cu resurse petroliere # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a anunţat că poartă negocieri cu compania LUKOIL Moldova pentru a asigura continuitatea livrărilor de combustibili — inclusiv benzină, motorină şi kerosen — şi a evita orice perturbare în aprovizionarea instituţiilor publice sau a societăţii civile. Concret, Autorităţile au înaintat companiei o propunere de achiziţionare a infrastructurii de stocare şi distribuţie de […]
10:10
Ministrul Sănătăţii, Emil Ceban, a întreprins o vizită de lucru la Consiliul Raional Strășeni, unde s-a întâlnit cu conducerea raionului şi cu reprezentanţi ai instituţiilor locale pentru a discuta despre priorităţile de sănătate, infrastructură și cooperare instituţională. În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe teme-cheie: modernizarea serviciilor medicale la nivel raional, accesul facil la […]
09:40
Berlinschii şi Comisia de la Veneţia: dialog despre standardele electorale în Republica Moldova # Democracy.md
Alexandr Berlinschii, fost secretar al Comisia Electorală Centrală (CEC) şi actual reprezentant al partidului „Partidul Nostru", a avut recent întrevederi cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia, pentru a discuta provocările legate de cadrul electoral şi reforma sistemului democratic din Republica Moldova. În cadrul discuţiilor s-au abordat teme precum transparenţa proceselor electorale, participarea cetăţenilor din […]
09:10
Donald Trump a anunţat că intenţionează să dea în judecată BBC pentru suma de un miliard de dolari, acuzând postul britanic de televiziune că a editat în mod deliberat un discurs al său din 6 ianuarie 2021, pentru a da impresia că ar fi chemat la violenţă. Potrivit echipei sale juridice, documentarul produs de BBC sub […]
Acum 24 ore
19:10
Republica Moldova continuă să se confrunte cu probleme grave, care nu pot fi soluționate doar prin planuri teoretice sau declarații televizate. Experții și oficialii locali subliniază necesitatea unor intervenții imediate și eficiente în toate domeniile critice, de la economie și infrastructură, până la educație și sănătate. Fără acțiuni concrete și implementarea rapidă a măsurilor, țara riscă să […]
17:10
„Prietenia parlamentară cu Rusia” condiționată de respectarea suveranității Moldovei, spune deputat # Democracy.md
Un deputat din Parlamentul Republicii Moldova a declarat că restabilirea grupului de prietenie cu Federația Rusă este asociată strict cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării. „Grupul de prietenie va fi reluat atunci când Rusia va respecta Moldova", a afirmat el, subliniind că colaborarea parlamentară nu poate fi condiționată de tolerarea unor acțiuni care încalcă dreptul […]
17:00
România continuă să susţină proiectele de dezvoltare din Republica Moldova prin numeroase programe de asistenţă bilaterală. Finanţările includ sume de milioane de euro, alocate anual pentru investiţii în infrastructură, mediu, educaţie şi sprijin pentru autorităţile locale. Un exemplu concret este un ajutor de 15 milioane de euro destinat proiectelor de mediu în Moldova, care acoperă domenii precum […]
16:20
Declaraţie de război informaţional: Zakharova denunţă BBC pentru „fabricarea” probelor # Democracy.md
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a lansat un atac sever asupra BBC, acuzând instituţia de „fabricare" a materialelor privind două dosare sensibile: masacrul de la Bucea şi cazul de otrăvire al lui Sergei Skripal. Potrivit acesteia, imaginile şi reportajele prezentate de BBC nu ar reflecta faptele reale, ci ar fi „provocări" […]
15:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu şeful operaţiunilor pentru ţară din partea BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) într-o discuţie concentrată pe întărirea parteneriatului financiar şi lansarea unor proiecte strategice pentru dezvoltarea economică a ţării. În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe puncte cheie: extinderea finanţării pentru infrastructură, sprijin pentru […]
15:10
Igor Dodon la întâlnirea cu ambasadorul Rusiei: Guvernarea, acuzată de „rusofobie agresivă” # Democracy.md
Igor Dodon, liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), s-a întâlnit recent cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și a declarat că guvernarea din Republica Moldova „continuă o politică rusofobă agresivă". În cadrul întrevederii, Dodon a criticat dur deciziile legislative și diplomatice ale majorității parlamentare, acuzând-o că excluderea Rusiei și Belarusului din lista […]
Ieri
14:40
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua prima sa vizită externă în calitate de şef al Guvernului la București, după care este planificată o deplasare la Bruxelles. Anunţul a fost făcut în cadrul primei şedinţe oficiale a noului Executiv, în care Munteanu a subliniat că vizita reprezintă un semnal clar al orientării europene a guvernării […]
14:10
Guvernul Republicii Moldova urmează să denunţe mai multe acorduri semnate anterior în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI), într‑un demers ce reflectă schimbarea orientării politice externe a ţării. Decizia vizează documente care, după evaluarea instituţiilor statului, şi‑au pierdut relevanţa sau chiar sunt considerate contrare intereselor naţionale. Printre acordurile care urmează să fie reziliate se numără şi […]
13:40
Ion Ceban: Atmosfera de iarnă în capitală va fi completată de târgul și Pomul de Crăciun # Democracy.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că toate pregătirile pentru târgul de Crăciun și inaugurarea Pomului de Crăciun sunt aproape finalizate, evenimentul fiind programat pentru data de 5 decembrie. Edilul a încurajat agenții economici să își amenajeze spațiile și locațiile, astfel încât, împreună, să fie creată o atmosferă festivă și primitoare în capitală. În ultimii ani, această inițiativă a […]
13:10
Primarul Ion Ceban anunță organizarea ședințelor operative în fiecare sector al capitalei # Democracy.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că, începând cu săptămâna viitoare, vor fi organizate ședințe operative sectoriale, prin rotație, pentru a evalua activitatea administrației locale și a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii. Responsabilii de sector vor prezenta în cadrul acestor întâlniri informații detaliate privind: proiectele deja realizate, proiectele aflate în derulare, problemele întâmpinate, dificultățile semnalate, precum […]
12:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a transmis un mesaj de susținere către agenții economici, producătorii autohtoni și investitorii care își lansează afaceri în capitală. Edilul a subliniat că Proiectele promovate și implementate de Primărie încurajează tot mai mulți cetățeni să investească acasă, contribuind la dezvoltarea economiei locale și la crearea de locuri de muncă. Totodată, Ion Ceban a […]
12:30
Tragedie la Chișinău: copil de 13 ani decedat într-o clădire abandonată, autoritățile chemate la acțiune # Democracy.md
Un copil de 13 ani și-a pierdut viața în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, generând un semnal de alarmă privind starea clădirilor abandonate din centrul capitalei. Autoritățile locale și guvernamentale sunt chemate să ia măsuri imediate pentru a preveni astfel de tragedii. Un deputat a amintit că, în trecut, clădirea a stârnit controverse și […]
12:10
Directorul‑general al BBC, Tim Davie, şi şefa departamentului de ştiri, Deborah Turness, şi‑au înaintat demisiile ca urmare a unei crize majore de imagine la radiodifuzorul britanic. Cursa pentru ieşire a început după ce un documentar în care apărea discursul lui Donald Trump a fost acuzat că a fost editat într‑un mod „înşelător", omitând segmente importante […]
12:10
Senatul american face pasul crucial spre deblocarea guvernului: finanţare temporară adoptată # Democracy.md
Senatul Statelor Unite a făcut un pas semnificativ pentru a pune capăt celui mai lung blocaj al guvernului din istorie, aprobând un proiect de lege de finanţare care prevăd deschiderea instituţiilor federale până în ianuarie 2026. Prin votul de weekend, cu sprijinul a opt senatori democraţi alături de republicani, Senatul a aprobat procedura
11:40
Republica Moldova va construi linii noi de interconectare energetică cu România și Ucraina # Democracy.md
Republica Moldova a anunţat intentia de a lansa construcţia unor linii de interconectare energetică noi cu statele vecine România şi Ucraina, ca parte a strategiei de diversificare a surselor de energie şi de consolidare a securităţii energetice. Printre proiectele prioritare se numără realizarea unei linii de înaltă tensiune de 400 kV între Moldova şi România, […] Articolul Republica Moldova va construi linii noi de interconectare energetică cu România și Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Candidatul la Primăria orașului Leova, Alexandru Bujorean, a reacționat ferm după comunicatul poliției referitor la focurile de armă trase în noaptea de 8 noiembrie în apropierea locuinței sale. Bujorean a declarat că speră ca autoritățile să nu încerce să minimizeze gravitatea incidentului și să evite investigarea completă a circumstanțelor. El susține că deși poliția a […] Articolul Bujorean: „Sper că nu se încearcă o mușamalizare a incidentului” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniștri al Consiliul Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, un rol de comandanţă decizională în cadrul celei mai vechi organizaţii europene în domeniul drepturilor omului şi al democraţiei. Preluarea preşedinţiei vine într-un moment geopolitic intens, în care Moldova caută să îşi fortalească parcursul european, consolidând valorile democratice, […] Articolul Republica Moldova preia preşedinţia Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj puternic tinerilor din Republica Moldova, cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, în care a subliniat că generația tânără nu reprezintă doar o parte din populație, ci este „motorul schimbării” și un pilon al viitoarei Moldove europene. „Tinerii din Republica Moldova nu sunt doar un sfert […] Articolul Dan Perciun: „Tinerii sunt motorul schimbării și viitorul Republicii Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Președintele Siriei joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump # Democracy.md
Într-un demers surprinzător ce combină sportul cu diplomația de înalt nivel, președintele Siriei, Ahmed al‑Sharaa, a participat la un joc amical de baschet cu înalți oficiali militari americani înainte de întâlnirea planificată cu președintele American Donald Trump. Evenimentul a avut loc la Washington, în contextul vizitei oficiale a liderului sirian, și a fost surprins într-un […] Articolul Președintele Siriei joacă baschet cu generalii americani înainte de întâlnirea cu Donald Trump apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
Lavrov confirmă disponibilitatea pentru întâlnire cu Rubio, dar cere respectarea condiţiilor Rusiei # Democracy.md
Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a anunţat că este pregătit să se întâlnească faţă în faţă cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pentru a aborda conflictul din Ucraina şi relaţiile bilaterale. El a afirmat că discuţiile directe sunt necesare, însă a subliniat că Rusia nu renunţă la cerinţele sale fundamentale privind situaţia […] Articolul Lavrov confirmă disponibilitatea pentru întâlnire cu Rubio, dar cere respectarea condiţiilor Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mărturisit că abia așteaptă să ajungă în Legislativ decizia aprobată de Guvern privind închiderea Centrului Cultural Rus de la Chișinău. Declarația a fost făcută înainte ca deputații să se întrunească în ședința solemnă, prilejuită de vizita Robertei Metsola. Întrebat despre închiderea Centrului Cultural Rus, Igor Grosu a declarat: „Urmează să […] Articolul Grosu, nerăbdător să voteze închiderea Centrului Rus de Cultură: Abia aștept apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
În cadrul unui congres extraordinar desfășurat la București, Sorin Grindeanu a fost ales președinte al Partidului Social Democrat (PSD), devenind astfel liderul formațiunii după o perioadă în care a deținut funcția de interimar. Grindeanu a primit un sprijin covârșitor din partea delegaților, fiind singurul candidat înscris în cursă. În discursul său, noul președinte al PSD […] Articolul Sorin Grindeanu preia șefia PSD: start pentru „o nouă direcție” apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Republica Moldova și-a stabilit ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030, un termen considerat ambițios, dar realizabil dacă sunt respectate anumite condiții. Oficialii moldoveni subliniază că succesul depinde de implementarea rapidă și eficientă a reformelor în justiție, administrație publică, economie și combaterea corupției. Planul prevede finalizarea negocierilor și alinierea legislației la standardele […] Articolul 2030, termen realist pentru integrarea europeană a Moldovei, potrivit oficialilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a anunțat că prioritatea principală a instituției este modernizarea structurii prin consolidarea echipei și îmbunătățirea proceselor interne. În debutul mandatului său, Vrabie a avut o serie de întrevederi cu angajații din aparatul central, pentru a înțelege direct provocările, dar și potențialul de dezvoltare. „Orice reformă începe […] Articolul Priorităţile Serviciului Vamal: echipă puternică, digitalizare, integrare europeană apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […] Articolul Biroul Parlamentului European în Republica Moldova și-a lansat oficial activitatea apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi încheie parteneriat pentru dezvoltarea tinerilor # Democracy.md
Instituţia care asigură securitatea frontierei de stat şi universitatea de top din Bălţi au decis să colaboreze într-un proiect orientat spre tineri și dezvoltare. Prin acest parteneriat, activităţi educaţionale-practica vor fi organizate pentru studenţi, dar şi pentru tineri interesaţi de domeniul securităţii şi al serviciilor publice. Parteneriatul prevede: Prin acest demers, organizatorii urmăresc să ofere […] Articolul Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi încheie parteneriat pentru dezvoltarea tinerilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
În contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău, a fost transmis un mesaj clar: parcursul european al Republicii Moldova are nevoie de sprijin nu doar din partea majorității parlamentare, ci și al opoziției. Metsola a subliniat importanța prezenței tuturor fracțiunilor în ședința solemnă a legislativului și a apreciat că deputații din toate partidele […] Articolul „Momentul european” cere unitate: apel către toate fracțiunile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Andrei Năstase: „R. Moldova riscă să piardă 1,5 miliarde € dacă reformele rămân blocate” # Democracy.md
Liderul politic Andrei Năstase a atras atenția asupra unui risc semnificativ pentru viitorul economic al Republicii Moldova: în lipsa progresului real în implementarea reformelor, țara ar putea pierde accesul la aproximativ 1,5 miliarde de euro din pachetul de sprijin european. Potrivit lui Năstase, aceste fonduri nu sunt doar o promisiune, ci o miză concretă pentru modernizare, creștere […] Articolul Andrei Năstase: „R. Moldova riscă să piardă 1,5 miliarde € dacă reformele rămân blocate” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat constituirea a 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diferite state, menite să întărească cooperarea diplomatică și legislativă. Dintre acestea, 34 vor fi conduse de deputați din majoritatea parlamentară, iar restul de 20 de către reprezentanții opoziției. Cel mai numeros grup rămâne cel cu România, care va fi prezidat de […] Articolul Parlamentul aprobă 54 de grupuri de prietenie cu state din întreaga lume apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s‑au întâlnit într‑un moment de referință pentru parcursul european al țării. În cadrul întrevederii lor, mesajul a fost unanim: Moldova a ales Europa, iar UE răspunde cu susținere completă. Sandu a subliniat că parcursul de integrare europeană al țării este unul asumat de cetățeni, iar sprijinul […] Articolul Maia Sandu afirmă că Moldova a ales Europa, Metsola confirmă sprijinul integral apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor”, a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit […] Articolul Moldova între teorie și practică: Lecții de la vizitele oficialilor europeni apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Președinta Parlamentului European la Chișinău: „Viitorul Moldovei este unul european” # Democracy.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat joi, 7 noiembrie, la prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova. Oficialul european a deschis evenimentul cu un discurs rostit parțial în limba română, reiterând sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni… […] Articolul Președinta Parlamentului European la Chișinău: „Viitorul Moldovei este unul european” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Republica Moldova angajează dialog european pentru eficienţă energetică: întâlnire ODYSSEE‑MURE în capitală # Democracy.md
În Chişinău a avut loc prima reuniune sub egida proiectului ODYSSEE‑MURE, marcând un pas important în abordarea eficienţei energetice la nivel naţional. Tema centrală a întâlnirii s‑a axat pe adaptarea metodologiilor europene de monitorizare a consumului de energie, a emisiilor şi a indicatorilor de performanţă energetică la condiţiile locale din Republica Moldova. În cadrul discuţiilor, s‑a […] Articolul Republica Moldova angajează dialog european pentru eficienţă energetică: întâlnire ODYSSEE‑MURE în capitală apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Un expert militar a afirmat că Republica Moldova are oportunitatea să se conecteze la ecosistemul de apărare al României, asumându‑şi nu doar o colaborare bilaterală, ci şi integrarea într‑o reţea mai largă de securitate regională. În opinia specialistului, apropierea strategică faţă de România ar deschide accesul la parteneriate de dotare, formare profesională, interoperabilitate şi infrastructură comună. […] Articolul „Moldova se poate conecta la ecosistemul românesc de apărare”, spune expert militar apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a adresat un mesaj public în care şi‑a exprimat sprijinul pentru vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în ţară. El a declarat că salută deplasarea acesteia şi consideră că reprezintă un moment important pentru dialogul politic şi pentru parcursul european al Republicii Moldova. Totodată, Dodon a făcut apel la toţi actorii politici […] Articolul Igor Dodon salută vizita Roberta Metsola la Chişinău apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Democracy.md
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primită oficial la sediul Parlamentului Republicii Moldova de conducerea Legislativului. Vizita are loc într-un moment important pentru parcursul european al țării și marchează consolidarea relațiilor cu instituțiile Uniunii Europene. În cadrul programului său, Metsola urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului și să aibă întâlniri cu autoritățile […] Articolul Roberta Metsola, primită oficial la Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
