Vom avea mai multe clase cu predare în limba ucraineană? Ce spune ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova
Noi.md, 11 noiembrie 2025 14:30
Gestionarea procesului de introducere a claselor cu predare în limba ucraineană în școlile din Republica Moldova presupune o coordonare strînsă între autoritățile moldovene și partenerii ucraineni.Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit diplomatului, există planuri concrete pentru deschide
• • •
Acum 10 minute
14:30
Anul 2025 aduce o recoltă bogată de grîu atît la nivel global, cît și în Republica Moldova, ceea ce menține prețurile relativ stabile, dar există semnale de ușoară creștere pe piața internă în perioada de iarnă.Oferta mondială este confortabilă, iar stocurile mari de cereale contribuie la stabilitatea prețurilor, transmite Noi.md cu referire la agrotv.md.{{847148}},,Trei din exportatorii R
14:30
14:30
Un cetățean străin, în vîrstă de 38 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, măsura a fost dispusă ca urmare a constatării afilierilor persoanei respective la organizații extremiste și teroriste internaționale – cir
Acum o oră
14:00
Spitalul Raional Căușeni dispune de unul dintre cele mai moderne departamente de radiologie și imagistică din regiune.Instituția medico-sanitară publică este dotată cu aparate de radiografie și tomografie de ultimă generație, similare celor din cele mai performante spitale din țară. Întrucât este un spital de nivel regional, acesta deservește pacienți din întreg sud-estul Republicii Moldova.
14:00
Alexandru Munteanu: "Trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare pînă la sfîrșitului anului 2027" # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, notează Noi.md.La eveniment participă Cabinetul de miniștri, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă.{{847435}}„Știm ce avem de făcut: trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare p
14:00
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. {{847379}}„E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru
14:00
Alarmă pe un aeroport din România: flacără observată sub cabina unei aeronave, după aterizare # Noi.md
O flacără a fost observată sub cabina unui avion pe Aeroportul Băneasa, România, în noaptea de 11 noiembrie 2025, imediat după cuplarea grupului de alimentare electrică. Incidentul a fost raportat de Compania Națională Aeroporturi București și a necesitat intervenția rapidă a personalului tehnic.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, echipa de la sol a acționat prompt, deconectînd
Acum 2 ore
13:30
Universitatea de Stat din Moldova a luat act de informațiile apărute în presă privind perchezițiile efectuate astăzi, 11 noiembrie, de organele de anchetă în cadrul unui dosar de corupere și trafic de influență, notează Noi.md."Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condam
13:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul R12 – Mîndîc au fost finalizate cu succes.Precizăm că lucrările au fost executate pe o porțiune de 1,4 km a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, cuprinsă între km 0,00 și km 1,40, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul privind repartizarea mijloacelor F
13:30
Grupul de deminare al Batalionului Geniu „Codru” a intervenit recent în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, după ce în timpul lucrărilor de construcție au fost descoperite nouă proiectile de artilerie de calibru 105 mm, tuburi de cartuș și două focoase, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Apărării, specialiștii au constatat că toate dispozitivele erau relicve din perioada celui de-al Doile
13:30
Peste 600 de hectare de livezi moderne au fost înființate în acest an de agricultorii care pledează pentru o agricultură modernă și performantă.Noile plantații, create conform tehnologiilor intensive și cu soiuri noi, competitive, asigură o calitate înaltă și recolte bogate, sporind competitivitatea fructelor atît pe piața locală, cît și pe cea internațională.Agricultorii moldoveni sînt to
13:00
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu # Noi.md
Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035Inițierea acestui proces are drept scop alinierea politicilor culturale la dinamica schimbărilor sociale și economice, precum și asigurarea continuității planificării strategice pe termen mediu pentru o implementare coerentă a Strategiei Națio
Acum 4 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 11 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,08 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,73 lei/litru (+1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și pînă în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230 479 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor.În această perioadă, echipa centrului de apel a oferit asistență continuă cetățenilor, acordînd consiliere te
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății, informează Noi.md.În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cet
12:30
Alexandru Munteanu și Marta Kos, în discuții despre mersul reformelor și sprijinul UE pentru Republica Moldova # Noi.md
Angajamentul noului Guvern de a continua reformele și de a avansa într-un ritm accelerat pe drumul european, precum și sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE au fost accentuate astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere.Oficialii au discutat pe marginea ultimului raport al Comis
12:30
Un grup de 11 specialiști și consultanți agricoli din Republica Moldova a participat la programul „Training of Trainers în Agricultura Conservativă”, organizat de Federația Agricultorilor.Instruirea, desfășurată între 27 octombrie și 2 noiembrie cu sprijinul financiar al UCIP IFAD, a avut drept obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru aplicarea și promovarea tehnologiilo
12:00
Cercetătorii moldoveni vor să transforme țara într-un lider regional la producerea de semințe biologice # Noi.md
Republica Moldova continuă să depindă în mare măsură de semințe importate, însă dispune de un potențial uriaș pentru dezvoltarea producției autohtone, în special la culturile de legume și cartofi. {{847470}}Despre aceasta a vorbit dr. habilitat în agricultură Petru Iliev, cercetător la Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, într-un interviu acord
12:00
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern.Potrivit reprezentanței Uniunii Europene în Moldova, Comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta
12:00
Demisii la Judecătoria Hîncești: Vicepreședintele interimar și un judecător au renunțat la funcțiile lor # Noi.md
Vicepreședintele interimar al judecătoriei Hîncești, Emil Bulat, și judecătoarea Victoria Tofan din aceeași instituție au demisionat din funcție.Cererile lor au fost aprobate în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.{{847011}}Membrii CSM au admis cererea de demisie din funcție a judecătoarei Victoria Tofan din data de 11 noimebr
12:00
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor potențiale asociate folosirii formelor de copt din silicon, care pot elibera în alimente substanțe nocive în timpul coacerii.Specialista în sănătate și nutriție. Maria Victoria Racu. recomandă revenirea la vasele tradiționale, precum cele din lut, fontă, dar și din sticlă termorezistentă, considerate mai sigure pentru sănătate.{{748781}}„Ar
11:30
O dronă militară de tip Shahed s-a prăbușit în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025 în zona localității Grindu din județul Tulcea, România, în urma noilor atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.Informația este comunicată de Ministerului Apărării Naționale (MApN) de la București, informează Noi.md cu referire la News Ungheni.Potrivit sursei citate, „radarele MApN au semnal
11:30
Pentru mulți locuitori ai capitalei, cumpărăturile zilnice au devenit mai costisitoare. Oamenii spun că s-au obișnuit să caute prețurile mai mici și să cumpere mai puțin.Oamenii, care umblă la piață, spun că diferența de preț este una mare pentru buzunarul lor.„Ardeii erau 10, 15 lei, acum sînt 30 de lei, pentru că deja e iarnă”.„Roșia era 25 de lei, acum e 30. Castraveții erau 45 de l
11:00
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie.Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei.Senatorii din România vor avea întrevederi cu conducerea țării: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
11:00
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA), fiind bănuiți de corupere pasivă, informează Noi.md.Potrivit procurorilor, cazul a pornit de la un denunț făcut de un cetățean la linia anticorup
11:00
Astăzi, la Judecătoria Buiucani din capitală, va continua examinarea cauzei lui Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.Ședința va avea loc, începînd cu ora 15:30.Amintim că pînă acum, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la nico ședință de judecată. Pe 27 octombrie, au fost audiați doi martori, foști demnitari din perioada în care au fost organizate schemele ilegale în sistemul bancar. Este v
11:00
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. # Noi.md
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei companii de săvîrșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari.Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o amendă în mărime de 450 000 de lei și privarea de dreptul de a exercita activități legate de gestiunea bunurilo
11:00
Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupere și trafic de influență. sînt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitalăOfițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațio
11:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:-PTF „Leușeni” – 5 cazuri;-PTF „Săiți” – 1 caz;{{8
Acum 6 ore
10:30
Zeci de fotografii, care reprezintă frumuseţea porţilor din satele şi oraşele Republicii Moldova, au fost prezentate la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău.Expoziţia "Porţile Moldovei" reunește cele mai frumoase 50 de imagini surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat, ajunse în finala unui concursul național cu același nume. Expoziția poate fi vizitată pînă în data de 16 noiembrie.
10:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, se străduiește, cu o tenacitate, să controleze rețelele de socializare. Înainte de alegerile parlamentare, guvernul, în conformitate cu legislația în vigoare, a blocat site-urile web și conturile de pe platformele de socializare, după posibilitate, pentru ca să păstreze controlul asupra țării.După alegeri, PAS a r
10:30
În școlile din capitală, clasele devin tot mai aglomerate, în special, la nivel primar, unde în unele instituții învață peste 40 de elevi într-o singură sală.Profesorii și părinții spun că această situație perturbă grav procesul educațional, copiii nu beneficiază de atenția necesară, iar dascălii lucrează la limita epuizării. Ministrul Educației, Dan Perciun, admite existența problemei și anun
10:00
Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei s-au pomenit cu lucrări de amenajare a unei parcări, la care au visat, dar beneficiarii urmează să fie nu ei, dar vecinii.Oamenii sînt indignați și cer de la autorități clarificarea situației. Vicepretorul de Ciocana, Ion Racoviță, a cărui semnătură stă pe schița de proiect, nu a comentat, deocamdată, situația.{{839469}}Locatarii din bl
09:30
Criza de judecători la Curtea Supremă de Justiţie este o problemă care nu şi-a găsit rezolvarea. Lipsesc mai mult de jumătate din magistraţii de care ar fi nevoie pentru ca instituţia să îşi desfăşoare activitatea normal.Este una dintre restanţele din domeniul justiţiei, subliniate recent de Comisia Europeană. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat mai multe concursuri şi, pînă la
09:30
Dumitru Albot este printre puținii antreprenori din R. Moldova, care practică agricultura pe verticală. Istoria lui a început acum zece ani.„Fiind inginer în Germania, eu am creat primul meu sistem, în care am combinat tehnologia cu o plantă vie pentru a menține această plantă fără implicarea mea. Treptat proiectul a crescut. Eu călătoream în mai multe țări și făceam proiecte moderne. Am venit
09:00
Știința din Republica Moldova a fost celebrată la cel mai înalt nivel în cadrul Galei Premiilor Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a reunit comunitatea academică pentru a onora oamenii de știință care, prin munca lor, contribuie la progresul societății.Printre laureați se numără Olga Cernețchi, do
09:00
Zeci de oameni au venit, duminică, la Biblioteca „Eugeniu Coșeriu” din Bălți pentru lansarea volumului „Într-o zi voi alerga, mamă!”.Autoarea, Cătălina Balan, tînără în scaun cu rotile, transformă lupta de zi cu zi în poezie și inspirație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Decadei Tineretului, transmite nordnews.md.Versuri scrise „așa cum se simt”, din inimă și cu sinceritate, așa își d
09:00
Trei bărbați vietnamezi care au fost duși în larg de taifunul Kalmaegi au fost găsiți în viață, după mai bine de 40 de ore petrecute în derivă. Salvarea lor a fost descrisă de martori drept „un miracol”, informează adevărul.ro.Cei trei bărbați dispăruseră joi după-amiază, în apropiere de insula Ly Son, după ce unul dintre ei, Duong Quang Cuong, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aruncat în apă în
Acum 8 ore
08:30
Procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, reprezentant în Consiliul de Administrație al Energocom.Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi un pic mai mic de 410 euro pentru 1000 m³, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de valorile estimate anterior, scrie bani.md.Expe
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:11 noiembrie — a 315-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 50 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Mare Mc. Anastasia Romana. Sf. Cuv. AvramieCe se sărbătorește în lume
08:00
Vremea este ideală pentru acțiunile de plantare. Ministrul mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva”, au inspectat luni terenul din satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde pe 15 noiembrie va fi lansată campania de împădurire „Toamna 2025”. Potrivit oficialului, pregătirile sînt aproape finalizate, transmite IPN.Ministerul a anunțat că la sfîrșitul acestei să
08:00
Atenționare importantă din partea Poliției: Condiții de trafic periculoase din cauza ploii și ceaței # Noi.md
Poliția recomandă tuturor participanților la trafic să fie extrem de prudenți, avînd în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de pe întreg teritoriul țării. Pe drumuri se circulă sub ploaie și, local, persistă ceața, ceea ce crește semnificativ riscul de accidente rutiere.Pentru șoferi:Adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați o distanță sigură între vehicule, activați luminil
07:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează precipitații slabe. Cerul va fi noros.În orele dimineții izolat se va forma ceață salbă. {{847289}}Vîntul va sufla predominant din nord-vest, slab pînă la moderat. Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +12...+14°C. În centru se așteaptă +10...+12°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +7...+9°C.
07:30
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a ieșit cu un mesaj public în care abordează concluziile Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Compania Publică „Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023-2024, efectuat de Curtea de Conturi.Într-o postare amplă, Popovici afirmă că a avertizat constant asupra nereguli
07:30
Aprovizionarea cu motorină continuă: autoritățile se orientează către alți furnizori în lipsa Lukoil # Noi.md
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că instituțiile publice care au achiziționat combustibil conform criteriului „cel mai mic preț” se vor orienta către alți furnizori, avînd în vedere că Lukoil va fi disponibil pentru livrări abia după 21 noiembrie, transmite IPN.Oficialul a subliniat că Moldova beneficiază de o piață diversificată de combustibil, cu mai multe companii capabile s
07:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 2 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 11 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6718 lei pentru un euro (-1,94 bani) și 17,0142 lei pentru
07:00
La Moscova a avut loc premiera spectacolului caritabil „Большая ВЕРА”, muzica pentru care a fost compusă de compatrioata noastră Liubovi Gruzinova. În plus, ea a lansat împreună cu Konstantin Sokolov albumul audio „Cреди Mолчания” (În mijlocul tăcerii), creat pentru filmul „Большая ВЕРА”.Spectacolul a fost pus în scenă de Centrul Inclusiv ”Бесконечные возможности” („Posibilități infinite”) sub
07:00
Pe internet cîștigă popularitate un videoclip dedicat problemei educației tinerilor și a muncii în viitor, schimbării mentalității, goanei tinerilor după bani ușori și rapizi, dorinței de a deveni bloggeri.Unde pot ajunge viitorii „bloggeri ai epocii renașterii”, care nu au o educație bună, puteți vedea în videoclipul de mai jos.Cei care doresc să se descopere pe sine, ar trebui să îl vizi
07:00
Jurnalistul Dmitri Ciubașenko a declarat în cadrul emisiunii Фёдорова Show că Moldova s-ar putea să nu fie acceptată niciodată în Uniunea Europeană, calificînd acțiunile guvernării drept „șmecherii geopolitice”.„Rămîn la părerea că Moldova nu va fi niciodată acceptată în UE. Pot să argumentez acest lucru. Dar, pe scurt, de ce se ocupă ei cu aceste șmecherii geopolitice?”, a remarcat Ciubașenko
Acum 12 ore
06:30
În țările occidentale, în special în Franța, adresarea la un psihanalist este un semn al grijii pentru sănătatea mentală și echilibrul emoțional al persoanelor din jur. Este un anumit indicator al culturii.Această opinie a fost exprimată de psihanalistul Marian Fusu, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4.El a remarcat că înainte,
