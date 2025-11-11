FOTO // Autoritățile moldovene au expulzat un cetățean străin suspectat de terorism

09:40

Ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS au reținut doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), suspectați de corupere pasivă, ca urmare a unui denunț făcut de un cetățean la Linia Anticorupție a MAI – 1520. Potrivit anchetei, cei doi polițiști de patrulare ar fi cerut și primit mită de la un șofer pentru a […] Articolul ULTIMA ORĂ! VIDEO // Doi polițiști INSP reținuți pentru corupere pasivă după un denunț la linia anticorupție a MAI apare prima dată în SafeNews.