Acum 10 minute
14:30
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut marți astăzi o întrevedere cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, cu reședința la București, Gavin Buchan, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile ...
Acum 30 minute
14:20
Autoritățile de la Chișinău își propun să facă o inventariere a acordurilor de liber schimb și de protejare a investițiilor # Moldpres
Republica Moldova trebuie să facă o inventariere a tuturor acordurilor de liber schimb și de protejare a reciprocă a investițiilor, astfel încât la momentul aderării să aibă abrogate tratatele cu statele membre ale UE și îmbunătățite sau modificate a...
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova ...
14:10
MAI anunță progrese istorice în domeniul securității și integrării europene a Republicii Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) marchează o etapă de dezvoltare semnificativă în domeniul securității și ordinii publice, subliniind progresele înregistrate în implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul procesului de ader...
Acum o oră
13:50
Granturi pentru dezvoltarea afacerilor locale: 68 de antreprenori au beneficiat de finanțare nerambursabilă de circa 29 de milioane de lei # Moldpres
Un număr de 68 de afaceri locale au beneficiat de granturi în valoare totală de 28,9 milioane de lei, care vor mobiliza investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională și vor permite crearea a circa 450 de locuri noi de muncă. Sprijinul este ofe...
13:50
Femeile din Moldova, recunoscute internațional pentru rolul lor în securitate și egalitate. Marta Cos:„Sunteţi un exemplu, cu o performanță fără precedent” # Moldpres
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat femeile din Republica Moldova pentru performanța istorică a țării în Indicele Global al Egalității de Gen, în care, în premieră, Moldova s-a clasat pe locul 7 în 2025, transmite MOLDPRES....
Acum 2 ore
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în discuții despre mersul reformelor și sprijinul UE pentru Republica Moldova # Moldpres
Angajamentul noului Guvern de a continua reformele și de a avansa într-un ritm accelerat pe drumul european, precum și sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE au fost accentuate astăzi, la întrevederea premierul...
13:10
Republica Moldova a crescut de 11,6 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Moldpres
În ultimii cinci ani, Republica Moldova a înregistrat o creștere de 11,6 ori a capacităților instalate de surse de energie regenerabilă, care au atins 897,50 MW la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cifrele au fost prezentate astăzi de Centrul Național pent...
12:50
Moldova accelerează reforma justiției în procesul de aderare la UE. Veaceslav Cojuhari: „Integritatea și profesionalismul rămân fundamentul unui sistem de justiție european” # Moldpres
Ministerul Justiției continuă să coordoneze implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul agendei europene, cu progrese semnificative în domeniul justiției, combaterii corupției și protecției drepturilor fundamentale. Declarațiile au fost...
12:50
Marta Kos: „Voi ați câștigat în lupta cu Rusia. Kremlinul a cheltuit de la trei la patru sute de milioane de euro pentru a vă îndepărta” # Moldpres
Republica Moldova a câștigat în lupta cu Rusia, care a încercat să îndepărteze țara noastră de calea europeană. Afirmația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a subliniat că acest lucru a fost posibil datorită i...
12:40
Nouă proiectile de artilerie calibru 105 mm și tub cartușe de la proiectile de artilerie, precum și două focoase de la proiectile de artilerie, au fost depistate în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, muniția...
Acum 4 ore
12:20
GALERIE FOTO // Aeroportul Internațional Chișinău implementează un nou sistem de înregistrare, control de securitate și îmbarcare # Moldpres
Sistemul PAX Track permite monitorizarea și gestionarea în timp real a pasagerilor în toate etapele parcurse în aeroport – de la înregistrare și controlul de securitate până la îmbarcare. Prin integrarea tehnologiilor moderne de analiz...
12:20
Adrienn Kiraly: „Scorul obținut de R. Moldova în raportul de extindere al UE reflectă nu doar adoptarea legislației europene, ci și implementarea efectivă a reformelor” # Moldpres
Raportul de extindere al Comisiei Europene nu doar evaluează situația actuală a Republicii Moldova, ci oferă și un ghid pentru prioritățile viitoare, indicând domeniile unde este necesar sprijin tehnic, legislativ sau financiar din partea Uniunii Europene. Declarați...
12:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Republica Moldova este specială. Ați impresionat Europa cu puterea și determinarea voastră” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres pe drumul său european, iar către sfârșitul anului 2025 va fi pregătită de începerea negocierilor pe toate cele șase clustere tematice, acestea urmând a fi finalizate în a...
12:10
Dezvoltarea unei țări începe cu abilitarea comunităților locale, declară comisara Marta Kos # Moldpres
Dezvoltarea durabilă a unei țări depinde în mare măsură de capacitatea autorităților locale de a gestiona eficient nevoile comunităților, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată la Chișinău în cadrul Conferinței „Raportul ...
12:10
12:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău implementează sistemul PAX Track: o experiență de călătorie mai rapidă și confortabilă # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a anunțat astăzi implementarea sistemului PAX Track, o soluție tehnologică modernă, destinată optimizării fluxului de pasageri și îmbunătățirii experienței de călătorie, transmite MOLDPRES....
11:20
Republica Moldova, lider între statele candidate la extinderea UE. În ce domenii au fost înregistrate cele mai mari progrese # Moldpres
Republica Moldova a obținut cele mai mari progrese la capitolele privind Uniunea Vamală, Politica Externă și de Securitate, precum și Energia, unde țara noastră a obținut un nivel de pregătire moderat spre bun. Informațiile au fost prezentate de către secretara general...
11:10
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marți, a avariat infrastructura energetică și pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul țării), potrivit informațiilor furnizate de g...
11:00
ASP atenționează că depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită # Moldpres
Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pot depune online și gratuit cererea de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația aferentă, semnată cu semnătură electronică calificată, transmite MOLDPRES.Această facilitat...
11:00
Un număr de 432 524 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Cifrele au fost prezentate astăzi de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, informe...
10:50
CNA a efectuat percheziții într-un dosar de corupere și trafic de influență în sistemul educațional # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), au efectuat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere pasivă și trafic de inf...
10:40
Raionul Drochia beneficiază de o nouă investiție importantă în infrastructura rutieră, după ce lucrările de reparație pe sectorul R12 – Mîndîc, parte a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești &ndas...
10:40
10:40
O femeie de 80 de ani din Drochia, care traversa drumul în loc interzis la o intersecție din oraș, a fost accidentată în această dimineață de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani, transmite MOLDPRES.Victima a fost preluată de echipajul medical de ur...
Acum 6 ore
10:30
Marcel Spatari: „Integrarea europeană nu este doar un obiectiv politic, ci o alegere de civilizație. Moldova trebuie să accelereze armonizarea legislației cu standardele UE” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să continue într-un ritm accelerat procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, subliniind că aderarea nu înseamnă doar armonizarea legisl...
09:50
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz ...
09:40
O femeie a fost condamnată la peste cinci ani de închisoare pentru delapidarea a peste un milion de lei # Moldpres
O femeie de 38 de ani a fost condamnată la 5 ani și 3 luni de închisoare într-un dosar penal privind delapidarea averii străine, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, în perioada aprilie–octombrie 2024, femeia, având în gest...
09:40
Marta Kos, la Chișinău: „Noul Guvern acordă prioritate creșterii economice, care este esențială pentru ca beneficiile integrării europene să fie resimțite de toți cetățenii” # Moldpres
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată în vizită la Chișinău, a apreciat faptul că noul Guvern de la Chișinău acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru ca beneficiile integrării europene să fie resimți...
09:30
Serviciile electronice fiscale au fost accesate de peste 10 milioane de ori în anul curent # Moldpres
Circa 74 la sută din serviciile ale cărui proprietar este Serviciul Fiscal de Stat (SFS) sunt prestate în format digital, iar pe parcursul anului curent, acestea au fost accesate de peste 10 milioane de ori, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor statistice prezentate de...
09:20
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi ...
09:10
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în Republica Moldova # Moldpres
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11 – 13 noiembrie. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta...
09:00
Moneda unică europeană și dolarul american se ieftinesc astăzi cu câte doi bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, dolarul va costa 17 lei și 01 bani, iar euro va fi cotat ...
Acum 8 ore
08:10
Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată la Chișinău # Moldpres
Progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul european și prioritățile pentru anul 2026, în baza concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană în „Raportul de extindere 2025”, vor fi analizate în cadrul u...
Acum 24 ore
20:50
FOTO // Peste 200 de proiecte, finanțate în octombrie prin programele „Satul European” și „Europa este aproape” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a continuat în luna octombrie investițiile în dezvoltarea localităților, alocând 208,7 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru 181 de proiecte realizate în cadrul celei de...
20:30
Până la sfârșitul anului, oraşul Călărași va avea un scuar modern și accesibil pentru toate vârstele # Moldpres
Lucrările de modernizare a Scuarului de pe strada Biruinței din Călărași progresează rapid, transformând treptat zona într-un spațiu verde modern și multifuncțional, destinat relaxării, sportului și petrecerii timpului liber pentru toate vârstele. Fin...
20:20
Antreprenoriat verde și hub-uri de inovare: lecții din Suedia și Danemarca pentru Moldova # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei, societății civile, Innovate Moldova și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, a efectuat săptămâna trecută o vizită de studiu în Suedia...
20:10
BTA: Academia Bulgară de Științe îl susține pe directorul general al BTA, Kiril Valchev, pentru un al doilea mandat # Moldpres
Academia Bulgară de Științe (BAS) a susținut oficial candidatura lui Kiril Valchev, directorul general al Agenției Bulgare de Presă (BTA), pentru un al doilea mandat în funcție. Decizia a fost anunțată luni, în cadrul unei reuniuni la sediul Academiei, la car...
20:00
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: De la podgorii la ospitalitate. Cum au fost promovate experiențele autentice de vin și turism la World Wine Tourism Day 2025 # Moldpres
World Wine Tourism Day 2025 – Moldova, sărbătoarea vinului și a turismului autenticRepublica Moldova și-a reconfirmat poziția de destinație vitivinicolă de referință în Europa, odată cu organizarea evenimentului „World Wine Tourism Day 2025 –...
19:50
Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova 09.30 – 09.50 Remarci introductive: Alexandru MUNTEANU, Prim-ministrul Republicii Moldova; Marcel SPĂTARI, Președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europ...
19:30
FOTO // Lunca râului Cogâlnic prinde viață: la Hâncești se amenajează o zonă modernă de agrement ce urmează să fie finalizată la începutul lui 2026 # Moldpres
La Hâncești continuă în ritm alert lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic, parte a proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat...
19:10
Ploi pe arii extinse și cer noros în întreaga țară, anunţă meteorologii pentru marţi, 11 noiembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 10 noiembrie (ora 20:00) – 11 noiembrie (ora 20:00) vreme predominant închisă, cu cer noros și precipitații pe arii extinse. Local, ploile vor fi puternice, transmite MOLDPRES.Potrivit meteoro...
19:00
Republica Moldova, recunoscută internațional pentru promovare economică la City Nation Place Awards 2025 # Moldpres
Republica Moldova a obținut o recunoaștere internațională importantă prin proiectul „Congresul Mondial al Viei și Vinului la Chișinău”, care a primit titlul „Highly Commended” la categoria Best Communication Strategy – Economic Development &i...
18:50
Pasiune și antreprenoriat la Ungheni: povestea unui tânăr care investește în copilărie, transformând un vis într-un un spațiu de joacă pentru toate anotimpurile # Moldpres
La Ungheni, râsetele copiilor răsună tot mai des în spațiul de joacă creat de Anatolie Cladicov - un tânăr antreprenor care a transformat o idee simplă într-o afacere locală de succes. În doar câțiva ani, parcul de distracții pe care l...
18:40
18:30
Terenurile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt pregătite: start pe 15 noiembrie la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Terenurile destinate acțiunilor de împădurire din această toamnă sunt complet pregătite, iar condițiile meteo favorabile oferă un început promițător pentru campania de împădurire „Toamna 2025”, parte a Programului Național de Extindere și...
18:20
18:20
FOTO // Peste 200 de gospodării din Fundurii Noi, Glodeni, conectate la apă potabilă grație unui proiect regional de dezvoltare # Moldpres
În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de extindere a sistemului de alimentare cu apă, care s-a prelungit cu 2,3 kilometri. Totodată, au fost efectuate lucrări de amenajare a platformelor, unde au fost semănate iarbă și plantați arbori ...
17:30
Ministrul Energiei: autoritățile poartă negocieri cu Lukoil pentru ca aprovizionarea cu resurse petroliere a sectorului aeronautic să nu fie afectată # Moldpres
Autoritățile poartă negocieri cu compania Lukoil, astfel încât aprovizionarea cu resurse petroliere pe Aeroportul Internațional Chișinău să nu fie afectată. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES.&bdqu...
