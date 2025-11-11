ANRE: Se ieftinește căldura livrată de Apă-Canal Chișinău. Noile tarife
Realitatea.md, 11 noiembrie 2025 14:20
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie, noile tarife pentru energia termică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Tariful pentru energia termică va fi 2 235 de lei/Gcal (fără TVA), marcând o scădere de 447 de lei/Gcal, adică aproximativ 17% […] Articolul ANRE: Se ieftinește căldura livrată de Apă-Canal Chișinău. Noile tarife apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
14:20
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie, noile tarife pentru energia termică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Tariful pentru energia termică va fi 2 235 de lei/Gcal (fără TVA), marcând o scădere de 447 de lei/Gcal, adică aproximativ 17% […] Articolul ANRE: Se ieftinește căldura livrată de Apă-Canal Chișinău. Noile tarife apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Flăcări sub un avion care a aterizat noaptea la București. Aeronava transporta 225 de pasageri # Realitatea.md
Sub un avion care venea de la Barcelona la București și avea la bord 225 de pasageri au fost observate flăcări. Incidentul s-a produs pe aeroportul Băneasa, la ora 1:18. Imediat după aterizare, aeronava companiei WizzAir urma să fie conectată la sistemul extern de alimentare electrică. Sub cabina de pilotaj a fost observat focul, iar […] Articolul Flăcări sub un avion care a aterizat noaptea la București. Aeronava transporta 225 de pasageri apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Un străin de 38 de ani, afiliat la organizații extremiste și teroriste internaționale, care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, a fost declarat persoană indezirabilă în Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă. „Operațiunea de îndepărtare a fost realizată astăzi (n.r. marți, 11 noiembrie) de către […] Articolul FOTO Un străin cu legături teroriste, expulzat de pe teritoriul Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:00
Visual Capitalist a publicat o analiză, bazată pe datele The World Factbook, cu privire la rata fertilității în statele occidentale și aliate. Concluzia este că aproape toate aceste țări se află mult sub pragul demografic de înlocuire, de 2,1 copii per femeie. Această reducere a populației semnalează un viitor în care numărul oamenilor se va […] Articolul Studiu alarmant: Moldova coboară pe locul 221 din 227 la fertilitate apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă # Realitatea.md
Anul 2025 aduce o serie de parteneriate care confirmă faptul că inovația vizuală și conexiunea dintre arte au devenit elemente esențiale în construcția identităților de brand, scrie locals.md. Tot mai multe companii aleg să colaboreze cu artiști, designeri sau creatori din zone diferite pentru a genera experiențe care depășesc granițele produsului și se transformă în […] Articolul Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Marta Kos: Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi. Reforma justiției – restantă # Realitatea.md
Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi, a declarat pentru Teleradio – Moldova comisara europeană Marta Kos. Oficiala a menționat că printre problemele pe care la avem se numără reformele din justiție, corupția și conversia economiei. Kos a mai menționat că Moldova trebuie să parcurgă întreg procesul […] Articolul Marta Kos: Ratificarea acordului de aderare a Moldovei la UE va dura un an sau chiar doi. Reforma justiției – restantă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:20
Arsuri, mușcături și hipotermie: Ambulanța a fost solicitată de peste 13.700 de ori săptămâna trecută # Realitatea.md
În perioada 3 – 9 noiembrie 2025, CNAMUP a înregistrat 54 de solicitări legate de urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu: dintre acestea, 32 de persoane au suferit arsuri, 21 au fost mușcate sau înțepate de animale/insecte, iar o persoană a fost diagnosticată cu hipotermie. Totodată, ambulanța a fost solicitată în total […] Articolul Arsuri, mușcături și hipotermie: Ambulanța a fost solicitată de peste 13.700 de ori săptămâna trecută apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Veronica Mihailov-Moraru a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială: Promite să facă justiția mai puternică # Realitatea.md
Veronica Mihailov-Moraru, ex-ministra Justiției, a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială. Funcționara a mulțumit, în context, Maiei Sandu pentru încredere. Responsabilă de domeniul justiției, oficiala a spus că vrea să consolideze dialogul interinstituțional și să facă sistemul de justiție mai puternic. În același timp, funcționara mai spune că își propune să avanseze agenda de reforme. […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru a preluat oficial mandatul de consilieră prezidențială: Promite să facă justiția mai puternică apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
AUDIO Scandalul de corupție la USM: Interceptările arată negocieri pentru bani și aranjarea tezelor # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au desfășurat o serie de percheziții într-un dosar de corupere pasivă și trafic de influență în sistemul educațional din Chișinău. În vizor sunt șapte persoane, inclusiv un decan al Universității de Stat din Moldova, directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți. Potrivit materialelor anchetei, decanul ar […] Articolul AUDIO Scandalul de corupție la USM: Interceptările arată negocieri pentru bani și aranjarea tezelor apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Cine sunt decanul USM și directorul unui colegiu din capitală, cercetați pentru luare de mită # Realitatea.md
Liliana Dmitroglo, decanul Facultății de Fizică și Inginerie de la Universitatea de Stat din Moldova, ar fi cercetată în dosarul de corupere pasivă și trafic de influență, potrivit Pro TV Chișinău. Pe lângă ea, în același dosar este vizat directorul Colegiului de Ecologie. Pe site-ul oficial al instituției scrie că funcția este ocupată de Tatiana […] Articolul Cine sunt decanul USM și directorul unui colegiu din capitală, cercetați pentru luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Scanerele de la Aeroport, inaugurate oficial. Ni se promite că vor reduce timpul de așteptare și vor fluidiza traficul # Realitatea.md
Scanerele de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au fost inaugurate oficial. Instalate săptămâna trecută, echipamentele au fost testate până acum. Conform reprezentanților Aeroportului, sistemul denumit PAX Track reprezintă instrument inovator, care va fluidiza fluxul de pasageri și va contribuit „la o experiență de călătorie mai rapidă, mai sigură și mai confortabilă”. Pentru cele mai […] Articolul Scanerele de la Aeroport, inaugurate oficial. Ni se promite că vor reduce timpul de așteptare și vor fluidiza traficul apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Marta Kos confirmă de la Chișinău: R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate # Realitatea.md
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. În cadrul evenimentului de prezentare a Raportului de extindere 2025, la Chișinău, oficiala a subliniat că progresul este unul semnificativ și consecvent, fapt confirmat de document, transmite IPN. „Moldova […] Articolul Marta Kos confirmă de la Chișinău: R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
FOTO Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un copac. Era în stare de ebrietate # Realitatea.md
Un șofer în stare de ebrietate s-a izbit cu mașina de un copac. Impactul a avut loc în seara de 8 noiembrie, la Rîbnița. Conducătorul mașinii de marcă Fiat conducea cu viteză excesivă. Forțele de ordine care au intervenit la fața locului au simțit miros puternic de alcool din automobil. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un copac. Era în stare de ebrietate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Universitatea de Stat a Moldovei a venit cu o reacție după ce, în dimineața zilei de 11 noiembrie, ofițerii CNA au descins cu percheziții la șapte persoane, printre care la un decan al unei facultăți din cadrul USM și la directorul unui colegiu din Capitală. Acestea sunt bănuite de corupere pasivă și trafic de influență. „Instituția […] Articolul USM reacționează la perchezițiile de astăzi: Condamnăm ferm orice formă de corupție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:20
VIDEO Marcel Spatari: Integrarea europeană este o alegere de civilizație, nu doar un obiectiv politic # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul PAS Marcel Spatari, a declarat, la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, că parcursul european al țării este unul complex, dar ireversibil. El a subliniat că procesul de aderare implică nu doar alinierea legislației, ci o transformare profundă a modului în […] Articolul VIDEO Marcel Spatari: Integrarea europeană este o alegere de civilizație, nu doar un obiectiv politic apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
UE înăsprește regulile de viză pentru ruși: Reacții controversate de la oficiali și cetățeni din Rusia # Realitatea.md
Pe măsură ce Bruxelles înăsprește regulile de călătorie pentru ruși, reacțiile variază de la furie oficială la autocompătimire și dispreț anti-război, oferind o imagine a modului în care arată „noua cortină de fier” din perspectiva Moscovei. Decizia Uniunii Europene de a pune capăt vizelor Schengen cu intrări multiple pentru majoritatea cetățenilor ruși a declanșat un […] Articolul UE înăsprește regulile de viză pentru ruși: Reacții controversate de la oficiali și cetățeni din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Alertă la Măgdăcești! Mai multe obiecte explozive au fost găsite în timpul unor lucrări de construcție # Realitatea.md
Pericol la Măgdăcești! Mai multe obiecte explozive din perioada celui De-Al Doilea Război Mondial au fost descoperite în timpul unor lucrări de construcție. „Recent, grupul de deminare din Batalionul Geniu ”Codru” a intervenit în raionul Criuleni, unde în timpul lucrărilor de construcție au fost depistate nouă proiectile de artilerie calibru 105 mm și tub cartușe […] Articolul Alertă la Măgdăcești! Mai multe obiecte explozive au fost găsite în timpul unor lucrări de construcție apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor # Realitatea.md
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor propun crearea unei Platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de droguri, anunțul fiind făcut de Grigore Novac, în cadrul unui briefing de presă susținut marți la Parlament. Potrivit deputatului, inițiativa vine în urma audierilor publice organizate pe 24 iunie 2025 de Comisia parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, […] Articolul Deputații socialiști vor o platformă parlamentară dedicată luptei împotriva drogurilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
O companie americană vrea drepturi asupra domeniului „.md”. Guvernul urmează să aloce 129.600€ pentru a angaja avocați # Realitatea.md
Guvernul urmează să aloce 129.600 de euro pentru a angaja avocați care să reprezinte interesele Moldovei într-un dosar inițiat la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile din SUA (ICSID). Alte 150.000 de dolari SUA se preconizează să fie transferați autorității americane drept avans pentru cheltuieli arbitrale. Litigiul se referă la drepturile de proprietate asupra […] Articolul O companie americană vrea drepturi asupra domeniului „.md”. Guvernul urmează să aloce 129.600€ pentru a angaja avocați apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Guvernul Munteanu se angajează să încheie negocierile de aderare UE până în 2027: Spiritul este de Kelly Clarkson # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a susținut primul său discurs public în această funcție, în cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Oficialul a vorbit despre ritmul accelerat al reformelor, despre responsabilitatea care vine odată cu laudele europene și despre obiectivul ferm ca țara să fie pregătită să […] Articolul VIDEO Guvernul Munteanu se angajează să încheie negocierile de aderare UE până în 2027: Spiritul este de Kelly Clarkson apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ședință parlamentară comună a comisiilor pentru securitate și apărare Moldova-România, la Chișinău # Realitatea.md
O ședință comună a membrilor comisiilor parlamentare pentru securitate și apărare de la Chișinău și București va avea loc în sediul legislativului Republicii Moldova, transmite IPN. Delegația, condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei, se află la Chișinău în perioada 11 – 13 noiembrie și urmează să se întâlnească ulterior cu conducerea țării. Agenda vizitei […] Articolul Ședință parlamentară comună a comisiilor pentru securitate și apărare Moldova-România, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alexandru Gasnaș, numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. Președinta a semnat decretul # Realitatea.md
Alexandru Gasnaș a fost numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. „În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză Președintei Republicii Moldova pe subiecte ce țin de politicile publice în domeniul sănătății, cu accent pe elaborarea și promovarea campaniilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire […] Articolul Alexandru Gasnaș, numit în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. Președinta a semnat decretul apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ședință comună a comisiilor parlamentare pentru securitate și apărare Moldova–România, la Chișinău # Realitatea.md
O ședință comună a membrilor comisiilor parlamentare pentru securitate și apărare de la Chișinău și București va avea loc în sediul legislativului Republicii Moldova, transmite IPN. Delegația, condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei, se află la Chișinău în perioada 11 – 13 noiembrie și urmează să se întâlnească ulterior cu conducerea țării. Agenda vizitei […] Articolul Ședință comună a comisiilor parlamentare pentru securitate și apărare Moldova–România, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Scandal politic la Praga: Președintele Cehiei se opune îndepărtării steagurilor ucrainene de pe clădiri # Realitatea.md
Un scandal a izbucnit în Cehia, după ce autoritățile au început să dezbată dacă steagurile ucrainene ar trebui sau nu să mai fie instalate pe clădirile oficiale. Președintele ceh Petr Pavel a declarat că aceste simboluri ar trebui să continue să fluture în țară, considerându-le un semn a solidarității față de poporul ucrainean. „Steagurile ucrainene […] Articolul Scandal politic la Praga: Președintele Cehiei se opune îndepărtării steagurilor ucrainene de pe clădiri apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Uniunea Europeană va crea o nouă structură de informații, sub conducerea directă a Ursulei von der Leyen # Realitatea.md
Comisia Europeană a început formarea unei noi structuri de informații, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, într-un efort de a îmbunătăți utilizarea informațiilor colectate de serviciile de spionaj ale statelor membre, relatează Financial Times. Potrivit Reuters, noua structură va funcționa în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene și va recruta funcționari din comunitatea de informații […] Articolul Uniunea Europeană va crea o nouă structură de informații, sub conducerea directă a Ursulei von der Leyen apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Grav accident rutier în Egipt: Doi morți și peste 30 de răniți, printre care turiști străini # Realitatea.md
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață în Egipt, pe drumul de coastă din zona Ras Ghareb, între Hurghada și Cairo. În urma coliziunii dintre un autobuz turistic și un camion de mare tonaj, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 36 au fost rănite. Printre victime se numără și șoferul autobuzului turistic. […] Articolul Grav accident rutier în Egipt: Doi morți și peste 30 de răniți, printre care turiști străini apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus ani de închisoare: O angajată a delapidat angajatorul de 1 milion de lei # Realitatea.md
O femeie de 38 de ani a fost condamnată la cinci ani și trei luni de închisoare pentru delapidarea averii străine. Potrivit acuzațiilor, în perioada aprilie – octombrie 2024, inculpata, având în gestiune bunurile unei întreprinderi în care activa, a însușit suma de 4 164.88 lei. „Aceeași inculpată, având acces la sistemul pentru suplinirea conturilor […] Articolul Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus ani de închisoare: O angajată a delapidat angajatorul de 1 milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Nou scandal de corupție în educație! Un decan de la USM, dar și directorul unui colegiu, printre bănuiți # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat astăzi mai multe percheziții în municipiul Chișinău, într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional. În total, șapte persoane sunt vizate în cauză, printre care un decan al unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova, directorul […] Articolul Nou scandal de corupție în educație! Un decan de la USM, dar și directorul unui colegiu, printre bănuiți apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Tragedie în nordul țării. O pensionară a murit după ce a fost lovită de un camion # Realitatea.md
Tragedie la Drochia. O pensionară și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în nordul țării. Aceasta a fost lovită de un camion. „Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani. Victima a fost […] Articolul VIDEO Tragedie în nordul țării. O pensionară a murit după ce a fost lovită de un camion apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Moldovenii plătesc, în prezent, 16,74 lei/m³ pentru gazul natural, însă tot mai multe voci susțin că prețul ar putea fi mult mai mic. Juristul Alexandru Grosu a afirmat recent că gazul ar trebui să coste 9,1 lei/m³, criticând diferența de 7,64 lei/m³. Totuși, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) susține că diferența reală este […] Articolul ANRE: Moldova nu cumpără gaz vara, iar opțiunea Gazprom nu mai există apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:30
VIDEO Peste 9000 de pacienți beneficiază de servicii medicale, de la inaugurarea Centrului de sănătate din Cricova # Realitatea.md
La un an de la inaugurare după reparație, Centrul de Sănătate din Cricova deservește peste 9000 de pacienți, oferind servicii medicale moderne și accesibile locuitorilor din localitate. Potrivit administrației locale, municipale și centrale, investițiile realizate au permis amenajarea unor condiții pentru tratamentul și îngrijirea medicală. „Datorită administrației locale, municipale și centrale, centrul de sănătate poate […] Articolul VIDEO Peste 9000 de pacienți beneficiază de servicii medicale, de la inaugurarea Centrului de sănătate din Cricova apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Ministerul Culturii a anunțat inițierea elaborării Programului de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035. Procesul urmărește adaptarea politicilor culturale la evoluțiile sociale și economice și asigurarea unei planificări strategice coerente pe termen mediu, în baza documentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 623/2025. Potrivit instituției, noul Program va fi construit […] Articolul Programul Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu, în dezbatere apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Doi polițiști, încătușați de ofițerii SPIA: Au cerut 300 de euro de la un șofer presupus beat # Realitatea.md
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), bănuiți de corupere pasivă, au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, în urma unui denunț depus de o persoană. Potrivit materialelor cauzei, un șofer a fost oprit de cei doi polițiști de patrulare, care, în urma verificării […] Articolul VIDEO Doi polițiști, încătușați de ofițerii SPIA: Au cerut 300 de euro de la un șofer presupus beat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Influencera Doina Danielean, despre „Puterea Dragostei”: Mergeți să vedeți filmul; te ține prins de la prima scenă # Realitatea.md
Prezentatoarea și influencera Doina Danielean a publicat o postare entuziastă despre thrillerul romantic „Puterea Dragostei”, filmul care a devenit un adevărat fenomen în această toamnă pentru cinematografele din Republica Moldova. Ea le recomandă urmăritorilor să nu rateze producția, descriind-o drept „un film care te ține acolo, în poveste, de la prima scenă până la ultimul […] Articolul Influencera Doina Danielean, despre „Puterea Dragostei”: Mergeți să vedeți filmul; te ține prins de la prima scenă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Cazul copilului decedat în clădirea fostului Hotel Național […] Articolul Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Europarlamentarul Dan Barna: Nu este realist să vorbim despre o integrare a Moldovei fără drept de vot # Realitatea.md
Scenariul potrivit căruia Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot „nu este unul realist”, afirmă europarlamentarul român Dan Barna, reacționând la declarațiile comisarului european pentru extindere, Marta Kos, care a menționat posibilitatea unei perioade de probă pentru noii membri ai blocului comunitar, transmite IPN. Potrivit europarlamentarului, parcursul european al Republicii […] Articolul Europarlamentarul Dan Barna: Nu este realist să vorbim despre o integrare a Moldovei fără drept de vot apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ion Ceban, despre integrarea europeană: „Este timpul să se treacă la acțiuni concrete” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că, deși în ultimii ani se vorbește intens despre integrarea europeană a Republicii Moldova, autoritățile întârzie să treacă la acțiuni reale. Totodată, el a adăugat că democraţia din țara noastră este una şubredă, statul de drept există mai mult pe hârtie, iar drepturile omului sunt periodic călcate în picioare. „De […] Articolul VIDEO Ion Ceban, despre integrarea europeană: „Este timpul să se treacă la acțiuni concrete” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
FOTO Marta Kos, în vizită la Chișinău: S-a întâlnit cu Alexandru Munteanu și membrii Guvernului # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut astăzi dimineața, 11 noiembrie, o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern. Marta Kos a apreciat faptul că noul Cabinet al țării acordă prioritate creșterii economice, subliniind că aceasta este esențială pentru ca beneficiile integrării europene […] Articolul FOTO Marta Kos, în vizită la Chișinău: S-a întâlnit cu Alexandru Munteanu și membrii Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Criminalitate demografică! Rusia deportează forțat din teritoriile ocupate și repopulează cu coloniști din Federație # Realitatea.md
Rusia este acuzată că desfășoară o amplă campanie de modificare a compoziției demografice în teritoriile ucrainene ocupate, o practică interzisă de dreptul internațional. Experții afirmă că această strategie a început încă din 2014, odată cu anexarea Crimeei și preluarea controlului asupra unor regiuni din Donbas, și continuă până în prezent, potrivit Institutului pentru Război și […] Articolul Criminalitate demografică! Rusia deportează forțat din teritoriile ocupate și repopulează cu coloniști din Federație apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
„Moldova NU mai este în recesiune!”. Reacția directorului Expert-Grup la interpretările eronate ale datelor economice # Realitatea.md
Republica Moldova nu se află în recesiune, chiar dacă ritmul de creștere economică este unul modest – de doar 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Declarația aparține lui Adrian Lupușor, directorul centrului analitic Expert-Grup, care a atenționat asupra unei interpretări greșite a datelor economice apărute recent în spațiul public, scrie radiomoldova.md. „Observ în […] Articolul „Moldova NU mai este în recesiune!”. Reacția directorului Expert-Grup la interpretările eronate ale datelor economice apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
O delegație a Senatului României se află în vizită la Chișinău. Cu cine se va întâlni # Realitatea.md
În perioada 11 – 13 noiembrie, o delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei. Senatorii din România vor avea întrevederi cu conducerea țării: președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Pentru […] Articolul O delegație a Senatului României se află în vizită la Chișinău. Cu cine se va întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
VIDEO Un autocar cu opt persoane în el s-a răsturnat într-o curbă de pe traseul Fundul Galbenei-Hîncești # Realitatea.md
Un autocar de marca Vanhool a derapat noaptea de pe traseul Fundul Galbenei-Hîncești la o curbă din zonă. În vehicul se aflau opt persoane, doi șoferi și șase pasageri. Presa locală transmite că dimineața se înregistrează trafic îngreunat. Potrivit informațiilor poliției, doi dintre pasageri, bărbați de 51 și de 44 de ani, au fost transportați […] Articolul VIDEO Un autocar cu opt persoane în el s-a răsturnat într-o curbă de pe traseul Fundul Galbenei-Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Trei din patru oficiali ruși își angajează rudele la stat. Putin, printre liderii cu cele mai multe cazuri de nepotism # Realitatea.md
Trei din patru membri ai elitei politice ruse își folosesc influența pentru a-și angaja copiii sau rudele apropiate în instituții publice ori companii care colaborează cu statul, potrivit unui studiu citat de publicația The Moscow Times. Printre liderii aflați în topul acestei practici se numără însuși președintele Vladimir Putin, care ar avea zeci de rude […] Articolul Trei din patru oficiali ruși își angajează rudele la stat. Putin, printre liderii cu cele mai multe cazuri de nepotism apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Un grup de profil din cadrul Comisiei Europene se va întruni pentru a discuta impactul „Lukoil” asupra R. Moldova # Realitatea.md
Impactul sancțiunilor SUA asupra companiilor petroliere din cadrul Uniunii Europene, dar și asupra statelor vecine, inclusiv Republica Moldova, este monitorizat cu atenție de Grupul de coordonare pentru țiței și produse petroliere din cadrul Comisiei Europene care urmează să se întrunească în timpul apropiat. Grupul va discuta recentele evoluții, însă, deocamdată, nu există niciun indiciu privind […] Articolul Un grup de profil din cadrul Comisiei Europene se va întruni pentru a discuta impactul „Lukoil” asupra R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Zelenski, despre corupţia din sectorul energetic ucrainean, în care e implicat partenerul său de afaceri: „Trebuie să existe condamnări” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat dezvăluirile Biroului Național Anticorupție (NABU) privind o amplă schemă de corupție în sectorul energetic, subliniind că toți cei implicați trebuie să se confrunte cu consecințe legale clare. „Orice acțiune eficientă împotriva corupției este extrem de necesară. Iar inevitabilitatea pedepsei este esențială”, a declarat Zelenski în mesajul său video de […] Articolul Zelenski, despre corupţia din sectorul energetic ucrainean, în care e implicat partenerul său de afaceri: „Trebuie să existe condamnări” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:30
Donald Trump cere Curții Supreme să-i anuleze verdictul în cazul de abuz sexual și defăimare # Realitatea.md
Preşedintele Donald Trump a cerut Curţii Supreme a SUA să revizuiască procesul civil în valoare de 5 milioane de dolari în care a fost găsit vinovat de abuz sexual şi defăimare împotriva jurnalistei E. Jean Carroll. Anul trecut, o curte federală de apel a confirmat verdictul juriului şi sentinţa de 5 milioane de dolari împotriva […] Articolul Donald Trump cere Curții Supreme să-i anuleze verdictul în cazul de abuz sexual și defăimare apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Vizibilitate redusă pe traseele naționale: șoferii, îndemnați să circule cu prudență din cauza ploii și ceții # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii și pietonii să manifeste prudență maximă în trafic, în condițiile de ploaie care afectează întreg teritoriul țării și de ceață prezentă pe alocuri. „Pe un astfel de timp, riscul de producere a accidentelor rutiere crește considerabil”, avertizează oamenii legii. Vizibilitatea este redusă pe mai multe segmente de drum, iar carosabilul […] Articolul Vizibilitate redusă pe traseele naționale: șoferii, îndemnați să circule cu prudență din cauza ploii și ceții apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Propunerea sindicatelor de majorare a salariului minim la 8 050 de lei, înaintată Guvernului # Realitatea.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat Guvernului propunerea de majorare a salariului minim până la 8 050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Demersul a fost adresat pe 10 noiembrie prim-ministrului Alexandru Munteanu, ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, și ministrei muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, transmite IPN. „În calitate de […] Articolul Propunerea sindicatelor de majorare a salariului minim la 8 050 de lei, înaintată Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
O dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, România. Avioanele de vânătoare nu au putut fi ridicate din cauza vremii # Realitatea.md
O dronă militară s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți în apropierea localității tulcene Grindu, aflată la circa 5 kilometri de frontiera cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării Naționale al României. Incidentul a avut loc în contextul noilor atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, informează presa de peste […] Articolul O dronă s-a prăbușit în județul Tulcea, România. Avioanele de vânătoare nu au putut fi ridicate din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
06:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 11 noiembrie, cer noros, iar pe arii extinse vor fi ploi, izolat puternice. În orele nocturne și ale dimineții, izolat se va forma ceață slabă, iar vântul va sufla slab până la moderat. În nordul țării, vremea va fi ploioasă, cu temperaturi maxime de 10°C și minime […] Articolul Marți va ploua puternic în toată Moldova: Ce temperaturi vor indica termometrele apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.