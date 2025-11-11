Premierul Alexandru Munteanu: „Să ducem R. Moldova pe drumul european și să nu permitem să fim opriți din drum”

Suntem europeni prin felul în care trăim, muncim și ne respectăm reciproc, iar rolul nostru este să ducem Republica Moldova pe drumul european și să nu permitem să fim opriți din drum. Declarații în acest sens au fost făcute de premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, în deschiderea Conferinței „Raportul de extindere 2025: progrese și

