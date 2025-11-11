Piotr Vlah: Adevăraţii patrioţi ai Găgăuziei, ai Republicii Moldova, în general, deja la această etapă trebuie să înceapă lucrul cu locuitorii din autonomie

Politicianul Piotr Vlah consideră că, alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, precum şi eventualele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei au o importanţă deosebită și sunt cele mai importante alegeri care au avut loc vreodată în Autonomia Găgăuză. „Aceasta pentru că miza lor este enormă, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al integrării europene […] Post-ul Piotr Vlah: Adevăraţii patrioţi ai Găgăuziei, ai Republicii Moldova, în general, deja la această etapă trebuie să înceapă lucrul cu locuitorii din autonomie apare prima dată în Provincial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Provincial