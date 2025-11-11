Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă

23:10

Trei bărbați vietnamezi care au fost duși în larg de taifunul Kalmaegi au fost găsiți în viață, după mai bine de 40 de ore petrecute în derivă. Salvarea lor a fost descrisă de martori drept „un miracol", informează adevărul.ro. Cei trei bărbați dispăruseră joi după-amiază, în apropiere de insula Ly Son, după ce unul dintre […]