Reacția USM la perchezițiile de dimineață pe corupție, unde este vizat și un decan: „Dacă se vor confirma abateri, vor fi sancțiuni”

12:40

Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. „E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru oamenii de partid?! Rușine publică, dar nu companie!”, a scris parlamentarul.