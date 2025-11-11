Căldura mai ieftină în capitală: cât vom plăti pentru gigacaloria livrată de „Apă-Canal Chișinău”

11:00

După întrevederea de vineri dintre preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orbán, Statele Unite au fost de acord să nu aplice imediat sancţiuni secundare împotriva continuării livrărilor de petrol şi gaze ruse către Ungaria, scrie REUTERS. În declaraţia de după întâlnire, Orbán a afirmat că Trump “a decis” ca sancţiunile să nu fie […] Articolul Trump îi oferă o „pauză” lui Orbán: SUA amână sancțiunile pentru petrolul și gazul rusesc al Ungariei apare prima dată în Bani.md.