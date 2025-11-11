Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată
Provincial, 11 noiembrie 2025 13:50
Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Agențiilor teritoriale pentru asistență socială (ATAS) și ai Avocatul Poporului s-au întrunit, pe 7 noiembrie curent, într-o ședință de lucru, în contextul inițierii procesului de elaborare a Raportului tematic privind impactul reformei sistemului de asistență socială RESTART (2023–2026) asupra drepturilor persoanelor vulnerabile – inclusiv ale copiilor, solicitanților de […] Post-ul Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
13:50
Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată # Provincial
Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Agențiilor teritoriale pentru asistență socială (ATAS) și ai Avocatul Poporului s-au întrunit, pe 7 noiembrie curent, într-o ședință de lucru, în contextul inițierii procesului de elaborare a Raportului tematic privind impactul reformei sistemului de asistență socială RESTART (2023–2026) asupra drepturilor persoanelor vulnerabile – inclusiv ale copiilor, solicitanților de […] Post-ul Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată apare prima dată în Provincial.
13:40
Partidele politice vor primi peste 3 milioane lei de la buget pentru performanțele electorale din 2025 # Provincial
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru performanța în alegerile parlamentare (792 557 voturi), va primi de la bugetul de stat, în lunile noiembrie și decembrie ale anului curent, 1 583 279,83 lei (791 639,92 lei), transmite PROVINCIAL cu referire la tribuna.md. Blocul Electoral Patriotic, la alegeri, a fost constituit de trei partide, care vor primi următoarele […] Post-ul Partidele politice vor primi peste 3 milioane lei de la buget pentru performanțele electorale din 2025 apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
13:20
Munteanu: ducem Moldova pe drumul european, iar nucleul tuturor reformelor și acțiunilor noastre este îmbunătățirea vieții moldovenilor # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu spune că mulți ani urmărea conferințe organizate la Chișinău despre lupta pentru democrație și consecințele negative ale rămânerii țării noastre într-o zonă gri, însă, astăzi a avut onoarea să deschidă o conferință în care, împreună cu miniștrii, a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în calea aderării la UE. Este vorba despre […] Post-ul Munteanu: ducem Moldova pe drumul european, iar nucleul tuturor reformelor și acțiunilor noastre este îmbunătățirea vieții moldovenilor apare prima dată în Provincial.
13:10
„Sport, energie, viitor”: peste 700 de elevi din învățământul profesional tehnic participă la competiții sportive # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Federația Sportului Școlar din Republica Moldova și instituțiile de învățământ profesional tehnic desemnate, desfășoară în perioada 6–23 noiembrie 2025 o serie de competiții sportive sub genericul „Sport, energie, viitor”, pentru peste 700 de elevi din învățământul profesional tehnic. Scopul inițiativei este de a promova un stil de viață […] Post-ul „Sport, energie, viitor”: peste 700 de elevi din învățământul profesional tehnic participă la competiții sportive apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:40
Măgdăcești: geniștii au neutralizat proiectile din perioada celui de-al Doilea Război Mondial # Provincial
Recent, grupul de deminare din Batalionul Geniu ”Codru” a intervenit în raionul Criuleni, satul Măgdăcești, unde în timpul lucrărilor de construcție au fost depistate nouă proiectile de artilerie calibru 105 mm și tub cartușe de la proiectile de artilerie, precum și două focoase de la proiectile de artilerie. Toate dispozitivele explozive datau din perioada celui […] Post-ul Măgdăcești: geniștii au neutralizat proiectile din perioada celui de-al Doilea Război Mondial apare prima dată în Provincial.
12:40
Pe 9 noiembrie 2025, la Penitenciarul nr. 7 – Rusca a avut loc o ședință de lucru dedicată avansării proiectului „A Doua Șansă” – primul hub de carieră și afaceri din Republica Moldova destinat femeilor aflate în detenție. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, ai Platformei Naționale a Femeilor din Moldova și […] Post-ul Proiectul „A Doua șansă”, în etapa finală de implementare la Penitenciarul nr.7-Rusca apare prima dată în Provincial.
12:30
Universitatea de Stat din Moldova a luat act de informațiile apărute în presă privind perchezițiile efectuate astăzi, 11 noiembrie, de organele de anchetă în cadrul unui dosar de corupere și trafic de influență. Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condamnă ferm […] Post-ul USM reacționează la perchezițiile legate de corupție și trafic de influență apare prima dată în Provincial.
12:10
Echipamentele pentru proiectul de apă din Regiunea Centru, verificate și aprobate în Danemarca # Provincial
În perioada 3-6 noiembrie 2025, o echipă tehnică din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a efectuat o vizită de lucru la fabrica AVK International A/S din Galten, Danemarca, pentru a inspecta și testa materialele ce urmează să fie livrate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, finanțat de Guvernul […] Post-ul Echipamentele pentru proiectul de apă din Regiunea Centru, verificate și aprobate în Danemarca apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:00
Conducerea raionului Glodeni transmite felicitări Regiunii Piotrków cu ocazia Zilei Independenței Poloniei # Provincial
11 noiembrie marchează Ziua Independenței Republicii Polonia. Cu această ocazie, conducerea raionului Glodeni a transmis felicitări și urări de pace, prosperitate și bunăstare tuturor locuitorilor Regiunii Piotrków, parteneri și prieteni de încredere a raionului Glodeni. „Relațiile de prietenie și colaborare dintre raionul Glodeni și regiunea Piotrków reprezintă un exemplu frumos de apropiere între popoarele noastre, […] Post-ul Conducerea raionului Glodeni transmite felicitări Regiunii Piotrków cu ocazia Zilei Independenței Poloniei apare prima dată în Provincial.
11:50
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și până în prezent, 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230 479 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor. În această perioadă, echipa centrului de apel a oferit asistență continuă cetățenilor, […] Post-ul 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură apare prima dată în Provincial.
11:20
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au avut loc dezbateri cu participarea studenților și cadrelor didactice dedicate drepturilor lucrătorilor și lucrătoarelor cu responsabilități familiale. Discuțiile au pornit de la prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (ILO) nr. 156, care promovează condiții de muncă echitabile pentru persoanele care îngrijesc copii sau alte persoane […] Post-ul Dezbateri la USARB despre drepturile lucrătorilor cu responsabilități familiale apare prima dată în Provincial.
11:20
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei # Provincial
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o amendă în mărime de 450 000 de lei și privarea de dreptul de […] Post-ul Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
11:00
Șapte persoane, printre care un decan și un director de colegiu, vizate într-un dosar de corupție în sistemul educațional # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), […] Post-ul Șapte persoane, printre care un decan și un director de colegiu, vizate într-un dosar de corupție în sistemul educațional apare prima dată în Provincial.
10:40
În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la o intersecție din oraș. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 80 de ani, care traversa partea carosabilă în loc interzis, a fost accidentată de un camion, condus de un bărbat de 35 de ani. Victima a […] Post-ul Accident la Drochia: o femeie de 80 de ani, lovită de un camion apare prima dată în Provincial.
10:30
Țigări ascunse în haine și plafon de microbuz: două tentative depistate la posturile vamale Otaci și Sculeni # Provincial
Funcționarii vamali, în cooperare cu angajații IGPF, au dejucat două tentative de transport ilicit al produselor din tutun, înregistrate la posturile vamale Otaci și Sculeni. În ambele situații, persoanele implicate au încercat să evite declararea bunurilor, recurgând la metode de camuflare. Primul caz a fost consemnat la postul vamal Otaci, pe sensul de intrare în […] Post-ul Țigări ascunse în haine și plafon de microbuz: două tentative depistate la posturile vamale Otaci și Sculeni apare prima dată în Provincial.
10:20
Conducerea raionului Ialoveni a discutat cu o delegație din România despre proiecte de mediu și gestionarea deșeurilor # Provincial
Conducerea raionului Ialoveni, a avut, la 7 noiembrie curent, o întrevedere cu reprezentanții unei delegații din România, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce țin de cooperarea bilaterală în domeniul protecției mediului și gestionării deșeurilor. La discuții au participat președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, vicepreședintele raionului, Petru Beregoi, secretara Consiliului raional Ialoveni, Aliona Plugaru, […] Post-ul Conducerea raionului Ialoveni a discutat cu o delegație din România despre proiecte de mediu și gestionarea deșeurilor apare prima dată în Provincial.
10:20
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul R12 – Mîndîc, în raionul Drochia. Lucrările au fost executate pe o porțiune de 1,4 km a drumului regional G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13, cuprinsă între km 0,00 și km 1,40, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul […] Post-ul Un nou sector de drum modernizat în raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
10:20
Î.M. „Regia Apă-Canal Bălți” refuză sistematic realizarea lucrărilor de reparare a rețelelor de apă # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că, în urma verificărilor efectuate de către specialiști, s-a constatat că lucrările realizate de Î.M. „Regia Apă-Canal Bălți” la intersecția străzilor T. Vladimirescu și B. Glavan nu au fost finalizate contrar indicațiilor sistematice adresate întreprinderii. Astfel, nu a fost restabilită zona carosabilă și trotuarele în starea tehnică inițială, iar accesul pietonal […] Post-ul Î.M. „Regia Apă-Canal Bălți” refuză sistematic realizarea lucrărilor de reparare a rețelelor de apă apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
10:00
Aproape 40.000 de gospodării și-au redus factura la energie datorită Programului EcoVoucher # Provincial
Aproape 40.000 de gospodării din întreaga țară și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, datorită Programului guvernamental EcoVoucher – inițiativă care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul anului 2025, cu suportul Norvegiei, programul EcoVoucher a oferit sprijin pentru 25.187 de […] Post-ul Aproape 40.000 de gospodării și-au redus factura la energie datorită Programului EcoVoucher apare prima dată în Provincial.
10:00
Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare: 5 ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați # Provincial
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de acuzare a unei femei de 38 de ani de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine. Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi, a emis sentința de condamnare la 5 ani și 3 luni de închisoare. Potrivit acuzării, inculpata, în perioada […] Post-ul Pasiunea pentru jocuri de noroc i-a adus o condamnare: 5 ani de închisoare pentru 1 milion de lei delapidați apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
07:20
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire. La Mihailovca, raionul Cimișlia, lucrările sunt finalizate, iar condițiile meteo favorabile oferă un început bun pentru lucrările de împădurire. Ieri, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției „Moldsilva”, au fost la Mihailovca pentru a verifica lucrările de pregătire a solului. La sfârșitul […] Post-ul Pregătirile pentru campania de împădurire „Toamna 2025” sunt aproape finalizate apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Astăzi, 10 noiembrie, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat o vizită de lucru la Consiliul Raional Strășeni, unde s-a întâlnit cu președinta consiliului raional și cu șefii centrelor de sănătate din Strășeni, Cojușna, Sireți, Pănășești, Zubrești, Lozova și Vorniceni. Scopul întrevederii a fost identificarea principalelor provocări cu care se confruntă instituțiile de asistență medicală primară […] Post-ul Emil Ceban a efectuat o vizită de lucru la Consiliul Raional Strășeni apare prima dată în Provincial.
17:20
Astăzi, 10 noiembrie 2025, în municipiul Bălți a avut loc o acțiune socială organizată de mediatorul comunitar, în colaborare cu organizația „Zdorovii Gorod”. În cadrul evenimentului, familiile de etnie romă au beneficiat de vouchere în valoare de 300 de lei per familie. Potrivit Primăriei, scopul principal al activității a fost nu doar oferirea de sprijin […] Post-ul Acțiune de susținere a familiilor de etnie romă în municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
17:20
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au contracarat două tentative de scoatere ilegală din țară a unor mijloace de transport, după ce, în urma verificărilor de rigoare, au fost depistate neconcordanțe între datele înscrise în documente și cele ale vehiculelor. Cazurile s-au înregistrat pe parcursul săptămânii precedente. Primul caz a avut […] Post-ul Documente suspecte depistate la „Leușeni”: două remorci indisponibilizate apare prima dată în Provincial.
16:40
Pe data de 10 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră situată pe strada Muncesti din municipiul Chișinău. Aplicația are drept scop îmbunătățirea capacităților de intervenție ale forțelor și mijloacelor echipelor de intervenție, exersarea procedurilor operaționale de gestionare a situațiilor de urgență, precum […] Post-ul IGSU desfășoară exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră apare prima dată în Provincial.
16:20
Clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, un pericol constant pentru siguranța publică. Poliția a sesizat în repetate rânduri autoritățile competente # Provincial
Inspectoratul General al Poliției informează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a fostului Hotel „Național” din municipiul Chișinău reprezintă, de mai mulți ani, un pericol real pentru viața și securitatea persoanelor, în special a minorilor. Situată în centrul capitalei, construcția se află într-o stare avansată de degradare, fără pază, fără sistem de […] Post-ul Clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, un pericol constant pentru siguranța publică. Poliția a sesizat în repetate rânduri autoritățile competente apare prima dată în Provincial.
16:20
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, planificată pentru anul 2025, în zona deservită de „Bălți-gaz”, este aproape de finalizare. În satele Drăgănești și Rădoaia din raionul Sângerei, precum și în satul Hâjdieni din raionul Glodeni, au fost pozați peste 2,7 kilometri de conducte de gaze de presiune medie și joasă, au fost instalate mai […] Post-ul 130 de gospodării noi vor fi conectate la gaz în zona “Bălți-gaz” apare prima dată în Provincial.
15:50
Hramuri în raionul Cahul: tradiție, comunitate și bucurie în Burlăceni, Slobozia Mare și Roșu # Provincial
Luna noiembrie a adus în raionul Cahul o serie de evenimente de suflet, prilejuite de hramurile localităților Burlăceni, Slobozia Mare și Roșu – sărbători ale credinței, tradiției și unității comunitare, care au reunit locuitori, oaspeți și reprezentanți ai autorităților într-o atmosferă de bucurie și recunoștință. La aceste manifestări au participat Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, […] Post-ul Hramuri în raionul Cahul: tradiție, comunitate și bucurie în Burlăceni, Slobozia Mare și Roșu apare prima dată în Provincial.
15:20
Primăria municipiului Bălți, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), implementează în municipiu Programul de mentorat pentru fortificarea capacităților autorităților publice locale în asigurarea bunei guvernări bazate pe date. Potrivit autorităților, obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității instituționale a Primăriei […] Post-ul Bălți implementează Programul de mentorat pentru o guvernare locală bazată pe date apare prima dată în Provincial.
14:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că subdiviziunile și serviciile municipale se află în pregătiri pentru inaugurarea Târgului și a Pomului de Crăciun al capitalei, eveniment preconizat pentru data de 5 decembrie 2025. Anunțul în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative săptămânale de luni, 10 noiembrie 2025. Și în […] Post-ul Când va fi lansat Târgul de Crăciun în capitală apare prima dată în Provincial.
14:50
Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie […] Post-ul Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:40
Astăzi, la Consiliul Raional Sîngerei, s-a desfășurat ședința operativă săptămânală, prezidată de președintele raionului, Cristian Cainarian. În cadrul acesteia, au fost analizate activitățile desfășurate în perioada precedentă și stabilite principalele obiective pentru săptămâna curentă. Printre temele abordate s-a regăsit Memorandumul de colaborare dintre Consiliul Raional Sîngerei și Asociația Obștească „PRO BONO”, un parteneriat menit să […] Post-ul Consiliul Raional Sîngerei discută proiecte locale și inițiative civice apare prima dată în Provincial.
14:20
Premierul: asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând […] Post-ul Premierul: asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre apare prima dată în Provincial.
14:10
Pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță, optimizarea circulației și reducerea riscului de accidente rutiere, la intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol, km 38+800, drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu. Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică privind execuția lucrărilor menționate. Această intersecție are […] Post-ul În orașul Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu apare prima dată în Provincial.
Ieri
13:50
Ansamblul Folcloric „Altița” din Bălți — Locul I la Concursul Internațional „Sentimente de toamnă în poezie și cântec românesc” # Provincial
Toamna aceasta aduce municipiului Bălți o nouă realizare frumoasă în domeniul cultural. Ansamblul Folcloric „Altița” a obținut Locul I la Concursul Internațional „Sentimente de toamnă în poezie și cântec românesc”, la secțiunea Ansambluri. Prin talentul, dăruirea și dragostea pentru tradițiile populare, membrii ansamblului continuă să promoveze valorile autentice ale folclorului românesc și să ducă mai […] Post-ul Ansamblul Folcloric „Altița” din Bălți — Locul I la Concursul Internațional „Sentimente de toamnă în poezie și cântec românesc” apare prima dată în Provincial.
13:20
La Budești, pe 7 noiembrie curent, a fost marcat un nou pas important în promovarea dialogului între generații și a solidarității comunitare, în cadrul proiectului „Consolidarea guvernării bazate pe date demografice fiabile și dezagregate pentru autoritățile centrale și locale”. “Suntem mândri că Budeștiul este una dintre cele 10 localități beneficiare ale acestui proiect, care contribuie […] Post-ul (FOTO) Dialog între generații și solidaritate comunitară, promovate la Budești apare prima dată în Provincial.
13:20
Agenția Serviciilor Publice informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și or. Rezina. Astfel, în mun. Chișinău a fost creat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat la adresa: șos. Muncești, 795. Totodată, în or. Rezina, în incinta Centrului multifuncțional Rezina (str. Matrosov, 4), […] Post-ul Chișinău și Rezina beneficiază de noi puncte pentru înmatricularea vehiculelor apare prima dată în Provincial.
12:50
(VIDEO) Bărbat din Bender, reţinut după 17 episoade de şantaj cu plăcuţe de înmatriculare în sectorul Botanica” # Provincial
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit materialelor probatorii, individul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor mașini, iar ulterior contacta proprietarii, cerând […] Post-ul (VIDEO) Bărbat din Bender, reţinut după 17 episoade de şantaj cu plăcuţe de înmatriculare în sectorul Botanica” apare prima dată în Provincial.
12:10
2,5 kilograme de marijuana și hașiș de 1.000.000 lei, la Bălți. Doi chișinăuieni – reținuți # Provincial
Procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, de comun cu ofițerii INI și INSP Nord, anunță o captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei la intrarea în Bălți, într-un BMW, seria 7. Primul a fost reținut șoferul de 34 de ani din Chișinău, în timp ce conducea mașina în care transporta aproximativ 2,5 kilograme de marijuana hidroponică […] Post-ul 2,5 kilograme de marijuana și hașiș de 1.000.000 lei, la Bălți. Doi chișinăuieni – reținuți apare prima dată în Provincial.
12:00
Ion Ceban cere Guvernului măsuri pentru siguranța copiilor, după tragedia de la fostul Hotel Național # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani a decedat în clădirea fostului Hotel Național, s-a adresat conducerii Guvernului să se implice încât să fie găsite soluții pentru siguranța copiilor atât la clădirile ce aparțin statului, cât și la cele private. „Aduc aminte cât scandal și câți patrioți […] Post-ul Ion Ceban cere Guvernului măsuri pentru siguranța copiilor, după tragedia de la fostul Hotel Național apare prima dată în Provincial.
11:10
Competiția, destinată seniorilor, s-a desfășurat la individual și pe echipe, în sala specializată de scrimă a Școlii Sportive Specializate în Scrimă a Rezervelor Olimpice pentru Copii și Juniori. Evenimentul a reunit 59 de sportivi din municipiul Chișinău la probele de floretă masculin și floretă feminin – individual, precum și 18 echipe la aceleași categorii. Scopul […] Post-ul Cupa municipiului Chișinău la Scrimă 2025 și-a desemnat câștigătorii apare prima dată în Provincial.
11:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio – Moldova” (TRM) în anii 2023-2024. Misiunea de audit a vizat modul de constituire și utilizare a fondurilor publice […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” apare prima dată în Provincial.
11:10
S-au disputat meciurile din cadrul etapei a 13-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26. Surpriza etapei s-a produs la Anenii Noi, unde campioana Agarista a fost învinsă cu un scor categoric de Zimbru, iar jucătorarea “galben-verzilor” de doar 15 ani, Polina Mazur a reușit un poker în poarta fostei sale echipe. Grație acestui succes, Zimbru […] Post-ul Fotbal feminin. Agarista, învinsă pentru a doua oară de Zimbru în acest sezon apare prima dată în Provincial.
11:00
Atelier de lucru pentru consolidarea protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova # Provincial
Pe 6 noiembrie 2025, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNICEF Moldova, a organizat un atelier tehnic dedicat consolidării protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți de nivel decizional și tehnic din cadrul ministerului și experți UNICEF, contribuind la dezvoltarea unei viziuni comune pentru un sistem de protecție […] Post-ul Atelier de lucru pentru consolidarea protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
11:00
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul eliberării autorizaţiilor de construire. Astfel, dacă în ianuarie-martie 2025 au fost eliberate 607 de autorizaţii de construire, în descreştere cu 21,8% faţă de ianuarie-martie 2024 (448 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-17,2%) şi 159 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale […] Post-ul Problema eliberării autorizaţiilor de construire: posibile efecte apare prima dată în Provincial.
11:00
Vineri, 7 noiembrie, angajații Primăriei orașului Cimișlia, la inițiativa primarului Sergiu Andronachi împreună cu tinerii din oraș și cetățenii activi, au participat la o acțiune voluntară de plantare în Scuarul „Mihai Eminescu”. Au fost plantați 20 de arbori și arbuști: 18 tei, care vor forma în timp alei umbroase și plăcute; 2 arbuști de magnolie, […] Post-ul (FOTO) Plantare de arbori în Scuarul „Mihai Eminescu” din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
10:50
Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale din țară. Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, iar Codul Galben de ceață este valabil până astăzi, 10 noiembrie, ora 11:00. În condiții de ceață este important ca participanții la trafic să manifeste prudență sporită. Administraţia […] Post-ul Ceață densă pe mai multe drumuri din țară apare prima dată în Provincial.
10:50
SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei # Provincial
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului […] Post-ul SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei apare prima dată în Provincial.
10:50
Până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200 989 au fost ajutați de registratori: asistenți sociali sau specialiști CUPS. Iar echipa noastră de la centrul de apel a oferit suport direct pentru 9 772 de persoane care au apelat la linia telefonică gratuită 08000 5000. Termenul limită pentru […] Post-ul Peste 390 de mii de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md apare prima dată în Provincial.
08:10
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o întrevedere de lucru cu experții Agenției de consultanță ADE, aflați într-o misiune internațională de evaluare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru managementul finanțelor publice (MFP). În cadrul vizitei, Natalia Trofim, membră a Curții de Conturi, a prezentat rolul […] Post-ul Curtea de Conturi consolidează cooperarea cu partenerii Uniunii Europene apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.