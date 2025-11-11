Reforma RESTART: peste 100 000 de persoane vulnerabile beneficiază de asistență socială consolidată

10:50

Până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200 989 au fost ajutați de registratori: asistenți sociali sau specialiști CUPS. Iar echipa noastră de la centrul de apel a oferit suport direct pentru 9 772 de persoane care au apelat la linia telefonică gratuită 08000 5000. Termenul limită pentru […] Post-ul Peste 390 de mii de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md apare prima dată în Provincial.