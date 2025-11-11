Premierul: Cuvintele de laudă ne vin pe merit și ne pun pe umeri o încărcătură și mai grea – a responsabilității de mâine
Premierul Alexandru Munteanu spune că mulți ani urmărea conferințe organizate la Chișinău despre lupta pentru..
• • •
Premierul: Cuvintele de laudă ne vin pe merit și ne pun pe umeri o încărcătură și mai grea – a responsabilității de mâine # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu spune că mulți ani urmărea conferințe organizate la Chișinău despre lupta pentru..
Deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco au anunțat, în cadrul unui briefing susținut în..
Veronica Mihailov-Moraru, ex-ministru al Justiției, și-a început activitatea în noua funcție – cea de consilier..
Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău # Oficial.md
Secretariatul Parlamentului a încheiat un Acord de parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”..
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru performanța în alegerile parlamentare (792 557 voturi), va primi..
Ion Ceban: Democraţia din Republica Moldova este una şubredă, statul de drept există mai mult pe hârtie # Oficial.md
Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult în ultimii ani, este timpul să..
Curtea de Conturi a participat la atelierul de lucru privind managementul calității, desfășurat în Suedia # Oficial.md
În perioada 3–7 noiembrie 2025, o delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM)..
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier..
De la lansarea procesului de înregistrare pe platforma compensatii.gov.md și până în prezent, 432 524..
Percheziții PA și CNA într-un dosar de corupere și trafic de influență. Sunt vizate 7 persoane între care un decan de la USM și directorul unui colegiu din capitală # Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au..
Directorul unei companii condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1,1 milioane de lei # Oficial.md
La data de 7 noiembrie, Judecătoria Cimișlia, sediul Central, l-a recunoscut vinovat pe directorul unei..
În această dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Drochia au fost sesizați despre producerea..
Terenurile destinate acțiunilor de plantare din această toamnă sunt pregătite pentru împădurire. La Mihailovca, raionul..
Doi angajați ai INSP reţinuţi pentru corupere pasivă în urma unui denunţ la Linia anticorupţie # Oficial.md
În urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a MAI, doi agenți de patrulare din..
Andrei Năstase solicită responsabililor acțiuni imediate în privința fostului Hotel Național # Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, referindu-se la recentul caz de deces a unui..
Parlamentul a găzduit vizita de documentare a raportorilor Comisiei de la Veneția. Oficialii au discutat..
Aproape 40.000 de gospodării din întreaga țară și-au redus factura la energie cu până la..
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu Prim-ministrul..
Oficiul Anenii Noi al Procuraturii Căușeni anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală..
Peste 600 de hectare de livezi moderne au fost înființate în acest an de agricultorii..
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în Republica Moldova # Oficial.md
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României se..
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua conducere prin votul unanim al celor nouă..
Inspectoratul General al Poliției informează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a..
Familia Valentinei Lazari, decedată după o operație bariatrică, continuă lupta în instanță. Decizia prin care trebuie să achite 100 mii lei, contestată la Curtea de Apel # Oficial.md
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani,..
Extinderea rețelei de gaze naturale în unele localități din nordul țării – aproape de finalizată # Oficial.md
Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, planificată pentru anul 2025, în zona deservită de..
8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene..
(VIDEO) Ion Ceban, despre depolitizarea Primăriei: Toate instituțiile statului sunt „galbene” # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție „referitor la declarațiile PAS, potrivit cărora..
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi că în prezent, sunt în pregătire..
Biroul pentru Integrare Europeană organizează Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” # Oficial.md
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) organizează Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de..
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță..
Irina Vlah a trimis scrisori ambasadorilor: Cazul „Inima Moldovei” e un caz fără precedent de încălcare gravă a democrației # Oficial.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați..
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România. În..
O nouă întrevedere Dodon-Ozerov: Fracțiunea socialiștilor va iniția formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..
Ion Ceban s-a adresat Guvernului în contextul tragediei de la clădirea fostului Hotel Național # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani..
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul..
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida conectivitatea..
Republica Moldova a înregistrat o performanță istorică la Campionatul Mondial de para sambo, care a..
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent,..
Contnuă înregistrarea pentru acordarea compensațiilor la căldură: Peste 391 mii cereri depuse # Oficial.md
Până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200..
Sinteza CNA: Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional, sentințe și cauze trimise în judecată # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție a desfășurat săptămâna precedentă mai multe acțiuni pe domeniile sale de competență...
Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe..
Controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei # Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în..
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului..
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit..
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită în Republica Moldova. Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Oficial.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită..
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest..
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe 11 noiembrie, la Chișinău,..
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor..
