Ministerul Culturii a inițiat elaborarea Programului de implementare al Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu

Un paradis al pasionaților de mașini și motociclete se află la mai puțin de trei ore de Marea Britanie: Insula Man. Iar motivul este că pe majoritatea drumurilor sale nu există limite de viteză. Totuși, legile împotriva condusului periculos sau neglijent rămîn în vigoare, relatetază publicația Daily Express.Insula Man, teritoriu autonom al Coroanei Britanice situat la mai puțin de trei ore de