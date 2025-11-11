USM reacționează la perchezițiile din dosarul de corupție: „Vom susține ancheta în totalitate”

06:40

140 de pachete de țigări. Atât a încercat un tânăr de 23 de ani să scoată ilegal din țară, însă planul i-a fost dejucat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Pasagerul, cu dublă cetățenie Republica Moldova–România, urma să călătorească pe ruta „Chișinău–Dublin” și a ales culoarul verde „Nimic de declarat”, susținând că nu are […] Articolul A încercat să zboare cu 140 de pachete de țigări spre Dublin: Tânăr prins pe aeroportul din Chișinău apare prima dată în SafeNews.